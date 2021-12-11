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Агресія РФ спричинила гуманітарну кризу на окупованих територіях, - Україна в ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Агресія РФ спричинила гуманітарну кризу на окупованих територіях, - Україна в ООН

Українська делегація на засіданні Генасамблеї ООН поінформувала світову спільноту про гуманітарну кризу, що виникла на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

Про це йдеться у заяві української делегації, яку виголосив на сесії Генасамблеї заступник постпреда України при ООН Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як і всі останні сім років, ми змушені привернути увагу Генеральної Асамблеї до гуманітарної кризи на тимчасово окупованих територіях України, спричиненої збройною агресією Російської Федерації", – ідеться у заяві.

Зокрема зазначається, що внаслідок блокування контрольно-пропускних пунктів окупаційною владою, яке злочинно прикривається заходами боротьби з COVID-19, громадяни України на непідконтрольних територіях не можуть отримати доступ до основних потреб і послуг.

При цьому епідемічна ситуація, так само як і продовольче забезпечення на цих територіях, залишаються надзвичайно складними.

У зв’язку з цим український уряд закликає ООН та міжнародні гуманітарні організації посилити моніторинг медичних послуг - "якщо такі є" - на окупованих територіях та повідомляти про всі порушення прав людини на життя і здоров'я.

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Вітренко нагадав, що уряд України вживає необхідних заходів для мінімізації гуманітарних наслідків зовнішньої агресії та спрощення відповідних адміністративних процедур. Зокрема, затверджено стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської областей та стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб.

Також торік було презентовано програму реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій, спрямовану на реалізацію права переселенців на якісну вищу освіту. З цього року діють відповідні підготовчі курси з наданням стипендій, ідеться в заяві. Відбувається цифровізація та розширення онлайн-доступу до послуг для внутрішньо переміщених осіб та мешканців тимчасово окупованих територій.

Відзначається, що для розв’язання всього спектра гуманітарних проблем, зумовлених іноземною агресією, Україна й надалі розширюватиме співпрацю з установами ООН та іншими міжнародними гуманітарними організаціями. Для цього, вказується в заяві, потрібна активна підтримка з боку міжнародних партнерів Плану гуманітарного реагування ООН для України на 2022 рік.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+1
не я кричав, рассея памагі, а вони.
то хай хоч виздихают, мені особисто пох....
була і є можливість виїхати в Україну.
сепари без робочих самі себе стріляли б, аби не працювали підприємства.
раша хрен би сама з свого бюджету все тягнула б.
так що пардон.... маєте що заслужили, так само як ми з моньою.
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11.12.2021 09:49
+1
шось мені підсказуе саме ти і такі як ти і ґавкали - "рассія введі"
проблема в чому? - не подобаеться тобі Україна? - білет на чукотку і через тиждень в родіне...
***** кацапів в Україну принесли, собацури потние?
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11.12.2021 09:58
+1
все зара кину - почну тебе читати..
ти Леся Украінка, Іван Франко?
як ні - то тебе таракани най чітають....
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11.12.2021 10:09
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На оккупированньіе территории "ЛДНР" российская вакцина "Спутник" только-только начала поступать. Єто ведь не российские паспорта , которьіе "братья" навязьівают уже второй год !
А в Украине тем временем утилизируются большие количества просроченной вакциньі...
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11.12.2021 09:11 Відповісти
Дааавно її туди завозять.Але толку від неї???😷
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11.12.2021 09:30 Відповісти
Та ,не . На днях Пушилин в интервью РТ заявил , что массовая вакцинация там только началась.
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11.12.2021 09:53 Відповісти
Мокселі як завжди: Формулу вакцини в Британії вкрали, а розуму і рук, що б її зробити, немає.
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11.12.2021 09:56 Відповісти
https://youtu.be/iGc7Xh3WUSQ. Вода в Донецьку "пахне" жителями Донецька🤗
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11.12.2021 09:29 Відповісти
один паше, другий сіе, третій, з 13% проценту їхньоґо прибутку, нагодований і озброений захищае тех двох - це так тяжко?
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11.12.2021 09:32 Відповісти
самім не стидоба потні зефутболкі сушить і побиратися?
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11.12.2021 09:34 Відповісти
не я кричав, рассея памагі, а вони.
то хай хоч виздихают, мені особисто пох....
була і є можливість виїхати в Україну.
сепари без робочих самі себе стріляли б, аби не працювали підприємства.
раша хрен би сама з свого бюджету все тягнула б.
так що пардон.... маєте що заслужили, так само як ми з моньою.
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11.12.2021 09:49 Відповісти
шось мені підсказуе саме ти і такі як ти і ґавкали - "рассія введі"
проблема в чому? - не подобаеться тобі Україна? - білет на чукотку і через тиждень в родіне...
***** кацапів в Україну принесли, собацури потние?
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11.12.2021 09:58 Відповісти
скажу тобі так. чуйка в тебе хренова. і прапор у тебе чужий і сам ти мабудь сепарюга
я, патріот України. почитай всі мої коменти тай побачиш
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11.12.2021 10:05 Відповісти
все зара кину - почну тебе читати..
ти Леся Украінка, Іван Франко?
як ні - то тебе таракани най чітають....
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11.12.2021 10:09 Відповісти
а як не хочеш читати, то не коментуй.
ти вступаєш в діалог і не знаєш та не хочеш чути чужої думки.
а ще, не зрозумівши ніхрена, робиш висноки, кому на чукотку і хто що крачав.
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11.12.2021 10:23 Відповісти
*крачав - крyчав
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11.12.2021 11:00 Відповісти
ОРДЛО живет лучше всех! В часы пик у них там многочасовые пробки,похлеще ,чем Киеве.И пармезан к пиву подают..
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11.12.2021 09:51 Відповісти
https://youtu.be/iGc7Xh3WUSQ. Я вже викладав цю ссссцилочку. Яку воду подають до квартири.👍
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11.12.2021 10:04 Відповісти
Это понятно.Река Северский Донец берет начало в Запоребрике.Харьков пьет ссаки Белгорода,после Харькова его ссаки пьют все ниже по течению.Природа очищает ,очистные,ну и наконец станции водоочистки .В Донецке ,судя по всему, водоочистка - полный 0.Иначе бы не воняло.Орда на свою резервациию денег не тратит.
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11.12.2021 13:13 Відповісти
А в Чечне не то же самое было!!!? Поставит путин медвечука или Бойко и все вернется на круги своя!!! Мир , тишина!!!! А самое главное - ЖОПА ВМЕСТО СОЛНЦА!!!!!
Путин ты тварь!!!!!
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11.12.2021 09:59 Відповісти
Трішки перепутав,Не }{YйLо путінське вирішує кого поставить,А Народ України Вибирае хто буде наступним керівником держави.Да,бува процентів 73% стоять проти світла і не зрозуміли хто перед ними.
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11.12.2021 10:12 Відповісти
чем больше кричать о какой-то гуманитарной катастрофе, тем больше туда красный крест и им подобные посылают гуманитарной помощи, которая сразу в окопы уходит. Почти по 300 тонн ежемесячно один только красный крест засылает. 300000 килограмм!!! Каждый месяц!
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11.12.2021 10:36 Відповісти
громадяни України на непідконтрольних територіях не можуть отримати доступ до основних потреб і послуг.

При цьому епідемічна ситуація, так само як і продовольче забезпечення на цих територіях, залишаються надзвичайно складними.

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Ніяк не розумію чого нас це мусить хвилювати. По-перше, вони самі того хотіли. По-друге, згідно міжнародних законів проблеми окупованої теориторії це справа окупанта.
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11.12.2021 11:30 Відповісти
 
 