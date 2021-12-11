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Командувач ООС Павлюк про протидію вторгненню РФ: Україну захистить повітряний щит, а не "стіна" на кордоні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Командувач ООС Павлюк про протидію вторгненню РФ: Україну захистить повітряний щит, а не

Росія постійно брязкає зброєю на кордоні України. Проте ознак, які б безпосередньо вказували на ймовірність агресії прямо зараз, наразі не спостерігається.

Про це командувач об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів в коментарі виданню DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо російського вторгнення, то ми чекаємо на нього з 2014 року. Для нас не дивно, що Росія постійно брязкає зброєю, показує м'язи. Проте ознак, які б безпосередньо вказували на ймовірність агресії прямо зараз, ми наразі не бачимо: що дійсно було б створено систему управління (угрупуваннями для наступу. - Ред.), проведено логістичну підготовку та підготовку шляхів, активізовано розвідку на тих чи інших напрямках", - зазначив він.

"Так, ми відпрацьовуємо певні плани та готові адекватно реагувати на загрози. Дійсно, у порівнянні з російською армією у нас не той рівень могутності, але постояти за себе ми зможемо і завдати великих втрат також. Тож, на мою думку, Росія нині знову намагається вирішити свої питання на світовому рівні шляхом погроз Україні", - додає Павлюк.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо на Донбасі сил для того, щоб зупинити наступ на цьому напрямку, Павлюк відповів: "Я вам так скажу: сил угрупувань ОРДЛО і Росії недостатньо для проведення ефективного наступу. Для результативного наступу на ефективну оборону потрібне співвідношення сил шість до одного - такої переваги у них немає. Тобто ми можемо дієво оборонятись".

Читайте також: Блінкен і глава МЗС Німеччини Бербок обговорили скупчення російських військ біля кордону України

Говорячи про проєкт "Стіна" на кордоні з РФ, він зазначив: "В умовах агресії такі споруди не мають жодного значення - вони не є серйозною перешкодою для руху військ. Побудувати стіну? Все одно вона буде прорвана, розбита на тому чи іншому напрямку. Враховуючи стан економіки України, мені здається, краще витратити ці кошти на переоснащення збройних сил".

Павлюк також заявив, що Україна не надто розраховує на допомогу Заходу. 

"Якщо реалістично дивитися на стан речей, ми сподіваємося лише на себе. Було б дуже непогано, якби нам допомагали хоча б зброєю. Ми дуже вдячні за допомогу, яка вже надається. Вона суттєво покращила наше становище - особливо це стосується артилерійської розвідки, забезпечення засобами зв'язку, приладами нічного бачення. Проте завдяки партії Javelin проблема не вирішиться. Те, що нам критично потрібно, ми озвучували - всі наші партнери це знають", - додав він.

"Насамперед йдеться про протиракетну систему, систему протиповітряної оборони. Адже без масового застосування авіації і крилатих ракет Росії буде дуже складно здійснити свої плани. Якщо створити потужний повітряний щит, перспективи агресії будуть сумнівні", - стверджує Павлюк.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+24
Зупинити російських агресорів можна б було справжніми санкціями а не їх імітацією. Наприклад повна заборона на прохід суден росіян через територіальні води інших держав. Захід кораблів росії в порти інших країн заборонити. Проліт російських літаків над країнами ЄС і НАТО. Заборона для всіх росіян відвідувати країни ЄС, НАТО та їх союзників. І всі ці санкції зняти лтше після того як росія деокупує Крим та Донбас.
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11.12.2021 10:39
+21
Чи ведеться підготовка до відбиття, чи на півдні є плани по мінуванню небеспечних ділянок, чи тренується особовий склад по роззосерженню по території при ударі ракетами. Не можна згуртовувати війська та амуніцію. Навпаки, зараз на півдні треба якомога більше розподілити частини, щоб не накрили одним ударом з повітря. Треба відпрацьовувати техніку боя в місті. Знати всі підходи, кожен підвал. Щоб кожне місто стало рашистам як кістка в горлі. Кримський канал треба засипати відходами, мінувати, щоб навіть думки у кацапів не було його використовувати. На території Херсонсьої області точно будуть бойові дії, тож треба готуватись!
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11.12.2021 10:36
+19
Ну и где эти все системы противоракетной и противовоздушной обороны? Восемь лет - война, за восемь лет запросто можно было создать и поставить на боевой дежурство и ОТРК "Гром", с дальностью поражения всей европейской части московии, и крылатые ракеты "Нептун" для защиты от кораблей с моря, ракет и самолетов с воздуха! А украинцы слышат одни жалкие вопли и от Зеленского и от его военных назначенцев!
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11.12.2021 10:40
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Хай типе карышневае гуано клистироны прадасц.
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11.12.2021 15:54 Відповісти
Родіна - ти зелена.
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11.12.2021 11:14 Відповісти
хороший, добротний рок - де пан Саня?
гттпс://www.иоутубе.цом/wатч?в=7Ґ8QІтйТСДА
впред назад кручу...
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11.12.2021 12:06 Відповісти
Злые языки кажуть шо американцы доставили в Украину какое то оружие моцное после визита в Киев главы Пентагона Ллойда Остина...,мабуть шось страшне....Крысы Путлерские,вам не страшно дохнуть за триллионы КГБшного окурка?
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11.12.2021 11:20 Відповісти
А з іншого боку - Німеччина заблокувала постачання оплаченої Україною зброї проти дронів
12 грудня 2021
Представник із Німеччини у наглядовій раді Агентства НАТО з підтримки та постачання (NSPA) заблокував передачу Україні протидронних гвинтівок, куплених українською стороною через цю саму структуру НАТО. Як повідомляє видання ZN.ua, це питання було порушено ще під час візиту колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель до Києва, проте проблему не було вирішено.
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13.12.2021 07:49 Відповісти
викопуйте все шо в коґо е - змазуйте,
до приґодності доводіть - знову тварі в хаті....
клованам не вірте - жодному слову - вони теж самі кацтварі
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11.12.2021 11:31 Відповісти
Паставляю напалм цистерными нормами.
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11.12.2021 15:55 Відповісти
всі давай з - доставкою на Банкову.
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11.12.2021 16:10 Відповісти
Для качественной защиты от соседей-неадекватов нужны именно ПВО. Израиль доказал.
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11.12.2021 11:42 Відповісти
пошел на *** кац..
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11.12.2021 12:08 Відповісти
Организм бредит корветом,а не ПВО
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11.12.2021 12:41 Відповісти
так корвет то потужно, дитю можно матросский костюмчик одеть, а ПВО сетками прикрыты
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11.12.2021 12:56 Відповісти
В костюмчике морячка он будет неплохо смотреться. Ещё выдать подзорную трубу и курительную трубку
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12.12.2021 09:32 Відповісти
Оде хоть один дрон- камикадзе? Карабахская война не научила генералов.
Впрочем, даже топлива не закупали весь год для армии.
Зато дороги для кацапской техники делает ЗЕ
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11.12.2021 14:50 Відповісти
Усё у касьянчика.
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11.12.2021 15:56 Відповісти
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12.12.2021 00:14 Відповісти
Генералы тебе в штаны настали? Этот же вопрос тебе, ты почему дроны не закупил?
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12.12.2021 09:58 Відповісти
А чи потрібно пуйлостану широкомасштабне вторгнення? Чи досить захопити вразливий Харків і потім диктувати будь-які умови киівській владі. Я так розумію наші самі вразливі міста не прикриті військами... Двогодинний марш агресора на Харків, здача міста корумпованою місцевою владою, закріплення в місті, прикриваючись місцевими ватниками "ми за мир" і все... І як окупантів потім з міста виганяти?.. А таке може бути і з Маріуполем, Одесою... І не треба захоплювати значні території з невеличкими населенними пунктами
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11.12.2021 17:41 Відповісти
С чего такие выводы о неприкрытии?
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11.12.2021 18:14 Відповісти
Вот всё, что этот генерал наговорил в интервью, он должен идти к гиганту командующему и каждый день докладывать и спрашивать где щит, где ракеты, почему провален второй год подряд оборонзаказ, почему за год отремонтировано два танка. Так нет - он спрашивает у нас - бред какой то.
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11.12.2021 20:57 Відповісти
"Бред какой-то". Звісно, бо генерала тоді розжалують, ще й кримінальну справу відкриють за неприємні запитання ...
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12.12.2021 07:10 Відповісти
Каждый день ходить должны мы! Это нарид избрал это чмо ,а не Генерал!
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12.12.2021 10:00 Відповісти
Интересные у нас люди. Очередной раз обосратся и искать крайних среди генералов- национальная черта украинцев.
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12.12.2021 10:02 Відповісти
вторгнення відбулось ще в 2014-ому!!! Про що цей павлюк взагалі говорить?
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12.12.2021 11:00 Відповісти
Проблема народу України в тому що "обіцятори" потрапляють до влади щоб влізти у корито.
Ця проблема табу у всіх медійних ресурсів.
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12.12.2021 12:02 Відповісти
Когда закончат реформу по Швейцарскому стандарту, чтобы всем людям выдавали оружие в случае войны. Нужно создать места в которых будут храниться вооружения и где каждый человек сможет потренироваться стрелять, чтобы там и хранение было оружие и тир, где всем основы объяснят и тренировки можно было бы провести. На каждом районе и кажого города надо такие места создать и они должны быть серьезными ибо там много оружия должно храниться. И в случае угрозы, чтобы все получить там оружие для защиты себя и близких и страны в целом. На такую страну и нападать никто не решиться! Это по сути главная реформа, которая сейчас стоит перед властью и вооруженными силами. И нужно опыт перенимать и приглашать людей из Швейцарии для помощи проведения этой реформы. Нужно брать все лучше из мира и внедрять в Украине!!!
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12.12.2021 14:43 Відповісти
Сеня считал по-другому!)
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12.12.2021 15:10 Відповісти
Нужна и стена и ПВО и ПРО и т.д. Все надо! Нужно вообще НАТО заставить инвестировать в строительство этой стены на границе с РФ!!! Пусть все скинутся и не дорого каждому выйдет в сумме, а польза будет огромная!
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12.12.2021 16:20 Відповісти
А ви знаете что у нас есть и ракета на 120 км сверхзвуковая с самолета, На Артеме клепают, Индуси вот заказ сделали крупний, норвежци французи и израильтяни положи е свои аналоги єтих ракет на рельси или в контейнер и кинули и на авто, и стартовая установка готова, 40 км радиус она закрое легко ми за три месяца можем их наклепать кучу но в Генштабе молчат , а пачему догадайтесь)))
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12.12.2021 19:49 Відповісти
туповатi командуючi у Неньки...

одне iншого не виключає. все повинно бути - i стiна, облаштований кордон з азiопською

паРашею, i протиповiтряна оборона та зенитно-ракетні війська.


.
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12.12.2021 23:45 Відповісти
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