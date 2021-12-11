Командувач ООС Павлюк про протидію вторгненню РФ: Україну захистить повітряний щит, а не "стіна" на кордоні

Росія постійно брязкає зброєю на кордоні України. Проте ознак, які б безпосередньо вказували на ймовірність агресії прямо зараз, наразі не спостерігається.

Про це командувач об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів в коментарі виданню DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо російського вторгнення, то ми чекаємо на нього з 2014 року. Для нас не дивно, що Росія постійно брязкає зброєю, показує м'язи. Проте ознак, які б безпосередньо вказували на ймовірність агресії прямо зараз, ми наразі не бачимо: що дійсно було б створено систему управління (угрупуваннями для наступу. - Ред.), проведено логістичну підготовку та підготовку шляхів, активізовано розвідку на тих чи інших напрямках", - зазначив він.

"Так, ми відпрацьовуємо певні плани та готові адекватно реагувати на загрози. Дійсно, у порівнянні з російською армією у нас не той рівень могутності, але постояти за себе ми зможемо і завдати великих втрат також. Тож, на мою думку, Росія нині знову намагається вирішити свої питання на світовому рівні шляхом погроз Україні", - додає Павлюк.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо на Донбасі сил для того, щоб зупинити наступ на цьому напрямку, Павлюк відповів: "Я вам так скажу: сил угрупувань ОРДЛО і Росії недостатньо для проведення ефективного наступу. Для результативного наступу на ефективну оборону потрібне співвідношення сил шість до одного - такої переваги у них немає. Тобто ми можемо дієво оборонятись".

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Говорячи про проєкт "Стіна" на кордоні з РФ, він зазначив: "В умовах агресії такі споруди не мають жодного значення - вони не є серйозною перешкодою для руху військ. Побудувати стіну? Все одно вона буде прорвана, розбита на тому чи іншому напрямку. Враховуючи стан економіки України, мені здається, краще витратити ці кошти на переоснащення збройних сил".

Павлюк також заявив, що Україна не надто розраховує на допомогу Заходу.

"Якщо реалістично дивитися на стан речей, ми сподіваємося лише на себе. Було б дуже непогано, якби нам допомагали хоча б зброєю. Ми дуже вдячні за допомогу, яка вже надається. Вона суттєво покращила наше становище - особливо це стосується артилерійської розвідки, забезпечення засобами зв'язку, приладами нічного бачення. Проте завдяки партії Javelin проблема не вирішиться. Те, що нам критично потрібно, ми озвучували - всі наші партнери це знають", - додав він.

"Насамперед йдеться про протиракетну систему, систему протиповітряної оборони. Адже без масового застосування авіації і крилатих ракет Росії буде дуже складно здійснити свої плани. Якщо створити потужний повітряний щит, перспективи агресії будуть сумнівні", - стверджує Павлюк.

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