Ця реалізація планів Путіна стала б просто жахливою помилкою, - Порошенко про ідею референдуму щодо Донбасу
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Питання суверенітету, територіальної цілісності, державного устрою не можуть бути винесені на референдум.
Про це нагадав п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у відповідь на заяву Зеленського про ймовірний референдум щодо подальшої долі Донбасу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Це є Конституція, і президент має захищати Конституцію, а не порушувати її. Я категорично не згодний з тим, щоб референдуми використовувалися як технологія для проведення, в тому числі, і неукраїнських рішень. Обговорювати невідомі питання, та ще й як було сказано, винесені або запропоновані іншими країнами, – я думаю, що це була б просто жахлива помилка, бо єдиним джерелом державної влади в Україні є народ, а Конституція є Основним законом", – наголосив Порошенко.
"Перед тим, як навіть теоретично обговорювати ці питання, треба забезпечити дотримання Конституції і забезпечити захист прав людей, суверенітету, захист держави", – додав він.
"А уявіть собі, що дві чи три області приймуть рішення інше, ніж решта областей. А уявіть собі, що як наслідок буде сценарій, в тому числі сценарій Путіна про те, що ці області не є щасливими, і повторять позицію фейкового референдуму, який Путін провів у Криму", – зазначає Порошенко.
"Після фейкового референдуму в Криму в мене є певна алергія на спосіб вирішення питань Путіна, або інтересів Путіна через Україну. Вивчіть уважно урок 2014 року і не повторіть його. Бо в 2014 році нам було набагато важче. Якщо не знаєте, що робити – проведіть РНБО, прийдіть в парламент, об’єднайте суспільство, спитайте і приймайте рішення принаймні на підставі позицій, за які заплачено дуже високу ціну, а не легко кидайтесь питаннями референдуму", – резюмує Порошенко.
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Але з часом референдум про вступ до НАТО став неактуальним. А от про вступ до ЄС - референдум, відповідно до Конституції, має бути.
-ох, вот же клоуны
Щоб голосувати на референдумах і виборах , потрібне відновлення на окупованій території , українського правового поля .. А для цього потрібна демілітаризація і контроль кордону Україною .
И на 20 -30 лет. НЕ менее!
Сейчас, боюсь, только война.
при слові "референдум" у мене рука також тягнеться до пістолета
Це повна маячня , так як москальні потрібна вся Украіна , а не Крим і частина Донбасу і про це зеблазень повинен знати і розуміти 😡
Але це не президент , а зрадник 😠
Вот что там никогда не сделают и это говорит презепуйло страны! что наше зеуйло хочет?развала???
хтось добре попрацював над головою цього буратіни
який статус Дамбаса та Криму, якщо Конгрес та Сенат самих США сказали що ніколи не визнають окупацію Криму
штА, шмаркля, ще раз "услиштя народ бамбасса" ?
виконуй Конституцiю, вiдстоюй територiальну цiлiстнiсть країни, Зе-чмо!
якi ще реХферендуми, придурку?
"Я хочу наголосити, що скоро вже 3 роки, як я не президент. І пану Зеленському потрібно вивчити питання, що за 3 роки його каденції було декілька слідчих комісій, 4 генпрокурори, які детально розслідували цю справу. Не Зеленському стверджувати - втратив я Донбас чи звільнив. Бо коли я став президентом - увесь український Донбас був захоплений. Я одразу видав наказ про контрнаступ і українська армія звільнила 2/3 окупованого Донбасу", - сказав він.
Петро Порошенко зазначив, що за 3 роки каденції Володимира Зеленського українська армія не звільнила від проросійських окупантів жодного клаптика землі.
"Навпаки, під час ухвалення ганебного рішення про так зване розведення, з української землі були відведені наші війська. Це величезна помилка. І не пану Зеленському, який у 2014 році знімав фільми коштом російського бюджету, робив фото на Красній площі, про щось говорити. Тому, коли ти починаєш розслідування, дуже важливо не вийти на себе, пане Зеленський", - зазначив він.
Самое время проверить свой раздувшийся портфЭль: веничек есть, шлёпки есть, шапчёнка есть, мочалочка есть, мыльцо есть, шампунька есть, полотеничко есть, чистые труселя есть, пивчанский есть, рыбасик есть - вроде всё есть - в БАНю собран надлежаще.
Итак, порохоботы, Are You ready? Три-четыре: за Петра Алексеевича Порошенко НЕ ПРОГОЛОСУЮ НИКОГДА, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, НИ ЗА ЧТО НА СВЕТЕ!!!
(даже если Порошенко останется единственным кандидатом во Вселенной)
(вообще-то, за пару шоколадок "Рошен" проголосовал бы, но кто ж мне их даст)
А что(?), имею право.