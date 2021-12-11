Ця реалізація планів Путіна стала б просто жахливою помилкою, - Порошенко про ідею референдуму щодо Донбасу

Питання суверенітету, територіальної цілісності, державного устрою не можуть бути винесені на референдум.

Про це нагадав п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у відповідь на заяву Зеленського про ймовірний референдум щодо подальшої долі Донбасу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Це є Конституція, і президент має захищати Конституцію, а не порушувати її. Я категорично не згодний з тим, щоб референдуми використовувалися як технологія для проведення, в тому числі, і неукраїнських рішень. Обговорювати невідомі питання, та ще й як було сказано, винесені або запропоновані іншими країнами, – я думаю, що це була б просто жахлива помилка, бо єдиним джерелом державної влади в Україні є народ, а Конституція є Основним законом", – наголосив Порошенко.

"Перед тим, як навіть теоретично обговорювати ці питання, треба забезпечити дотримання Конституції і забезпечити захист прав людей, суверенітету, захист держави", – додав він.

"А уявіть собі, що дві чи три області приймуть рішення інше, ніж решта областей. А уявіть собі, що як наслідок буде сценарій, в тому числі сценарій Путіна про те, що ці області не є щасливими, і повторять позицію фейкового референдуму, який Путін провів у Криму", – зазначає Порошенко.

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"Після фейкового референдуму в Криму в мене є певна алергія на спосіб вирішення питань Путіна, або інтересів Путіна через Україну. Вивчіть уважно урок 2014 року і не повторіть його. Бо в 2014 році нам було набагато важче. Якщо не знаєте, що робити – проведіть РНБО, прийдіть в парламент, об’єднайте суспільство, спитайте і приймайте рішення принаймні на підставі позицій, за які заплачено дуже високу ціну, а не легко кидайтесь питаннями референдуму", – резюмує Порошенко.