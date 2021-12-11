Росія має обрати - хоче бути з Європою чи проти неї, - прем'єр Польщі Моравецький
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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав російську владу визначитися, чи буде вона з Європою або проти неї. Та зазначив, що сьогодні РФ обирає конфлікт.
Про це він заявив в інтерв'ю La Repubblica, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Росія має обрати, чи хоче бути з Європою чи проти неї. (Президент РФ, - Ред.) Володимир Путін сьогодні обирає конфлікт. І це шкодить не лише Європі, а й його власній країні", - сказав глава польського уряду.
Він також підкреслив, що Європа не хоче конфлікту з Росією.
"Але Європа не може дозволити тиск і шантаж на ґрунті енергетики. Тому перед лицем провокацій Путіна ми повинні бути єдиними. Час поступок минув. Ми повинні жорстко реагувати шляхом введення санкцій", - наголосив Моравецький.
Польський прем'єр також прокоментував нещодавні переговори президента США Джо Байдена з російським президентом та заявив, що "був би вдячний президенту Байдену, якщо ця бесіда спричинить зниження активності Росії на кордоні з Україною та Європою".
"Але досвід показує, що Путіну довіряти не можна, і політика поступок не діє", - додав Моравецький.
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Так и барахтаются в своём дерьме, отравляя цивилизованный мир....
Росія - це Північна Корея-2. Вона вже все вирішила. Та бидломасі це все дуже подобається.
как не станет - понеслась расеюшка в разнос по-новой..
Гексалог авторитарного популіста:
1. Руйнуй непідвладні тобі інституції.
2. Компрометуй медіа, щоб мати їх під контролем.
3. Контролюй військовиків, заграючи з армією.
4. Не стримуй еміграцію, не зважай на рівень бідності.
5. Орієнтуйся на долар як основну резервну валюту.
6. Вдавай великого демократа.