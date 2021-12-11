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Росія має обрати - хоче бути з Європою чи проти неї, - прем'єр Польщі Моравецький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія має обрати - хоче бути з Європою чи проти неї, - прем'єр Польщі Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав російську владу визначитися, чи буде вона з Європою або проти неї. Та зазначив, що сьогодні РФ обирає конфлікт.

Про це він заявив в інтерв'ю La Repubblica, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Росія має обрати, чи хоче бути з Європою чи проти неї. (Президент РФ, - Ред.) Володимир Путін сьогодні обирає конфлікт. І це шкодить не лише Європі, а й його власній країні", - сказав глава польського уряду.

Він також підкреслив, що Європа не хоче конфлікту з Росією.

"Але Європа не може дозволити тиск і шантаж на ґрунті енергетики. Тому перед лицем провокацій Путіна ми повинні бути єдиними. Час поступок минув. Ми повинні жорстко реагувати шляхом введення санкцій", - наголосив Моравецький.

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Польський прем'єр також прокоментував нещодавні переговори президента США Джо Байдена з російським президентом та заявив, що "був би вдячний президенту Байдену, якщо ця бесіда спричинить зниження активності Росії на кордоні з Україною та Європою".

"Але досвід показує, що Путіну довіряти не можна, і політика поступок не діє", - додав Моравецький.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
Дивно таке читат! Адже московія обрала свій шлях дуже давно, ще з початку свого підординського існування!
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11.12.2021 10:59
+10
Не хотіла, не хоче і не буде хотіти, місце паРаші в резервації, швидко будуємо стіну на кордоні по периметру України.
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11.12.2021 10:59
+9
Яка Європа? Країна, де опозиціонерів вбивають Новічком, та де люди не можуть вийти на мітінг.

Росія - це Північна Корея-2. Вона вже все вирішила. Та бидломасі це все дуже подобається.
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11.12.2021 11:25
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Поляки шарять.
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11.12.2021 10:51 Відповісти
Хоть ,Вы поляки ,не прикидывайтесь ,как орангутанг или шариков могут превратиться в человека здравомыслящего ? Абсурд ! Пора кончать , сошедшего окончательно с катушек путлера и Лукашенко
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11.12.2021 11:04 Відповісти
Не хотіла, не хоче і не буде хотіти, місце паРаші в резервації, швидко будуємо стіну на кордоні по периметру України.
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11.12.2021 10:59 Відповісти
Дивно таке читат! Адже московія обрала свій шлях дуже давно, ще з початку свого підординського існування!
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11.12.2021 10:59 Відповісти
_Ох и... Нападение на Польшу в 2010 и убийство верхушки, включая президента, ни о чём не говорит? Расия уже выбрала!
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11.12.2021 11:07 Відповісти
Кацапы уже много веком, как говно в проруби, не могут решить к какому берегу прибиться !
Так и барахтаются в своём дерьме, отравляя цивилизованный мир....
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11.12.2021 11:11 Відповісти
Так вони нікуди і не пливуть 🙂
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11.12.2021 11:23 Відповісти
По-моему они давно и ясно сказали, что против Европы.
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11.12.2021 11:11 Відповісти
Пану прем'єру треба вивчити історію расісі , щоб не задавати таких питань
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11.12.2021 11:22 Відповісти
Яка Європа? Країна, де опозиціонерів вбивають Новічком, та де люди не можуть вийти на мітінг.

Росія - це Північна Корея-2. Вона вже все вирішила. Та бидломасі це все дуже подобається.
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11.12.2021 11:25 Відповісти
пока есть жрачка и водка..
как не станет - понеслась расеюшка в разнос по-новой..
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11.12.2021 12:12 Відповісти
Ці західняки ніяк не можуть доперти, що Росія не хоче бути ні за, ні проти Європи. Врна хоче бути ЗАМІСТЬ Европи.
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11.12.2021 11:26 Відповісти
Вона себе ні з ким не порівнює...Вважає себе самодостатньою і самобутньою настільки,щоб ні на кого не рівнятись...Ще Петро Перший пішов у Європу,забрав звідти все найкраще і сказав "у нас такіх Європ двадцать памєстіца"...ЇЇ лишень раз завойовували і розорювали,і я,заходячи у Львівський костел Бернардинів завжди згадую - саме тут освячувалась зброя війська,яке йшло на Москву...
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11.12.2021 12:53 Відповісти
росія завжди буде проти Європи і США, звичайно буде робити вигляд, що бажає щось виконувати і зближатися, але за спиною напоготові ніж і брехня.
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11.12.2021 11:26 Відповісти
Место расеи в стойле! На века!!!
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11.12.2021 11:40 Відповісти
О дамбасіто вискочило. Тебе так точно уже ничего не светит
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11.12.2021 11:54 Відповісти
харкнула ты себе, конченое ********. Джавелин тебе в сраку
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11.12.2021 12:00 Відповісти
ще один наївний. Росія бачить себе у вигляді Російської імперіі зразку середини 18-го сторіччя, на задвірках якої знаходиться Европа. А ваша Польша має бути "Привіслінським краєм", окупованою провінційною частиною Російської імперії, як і було в 18 стр.
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11.12.2021 11:40 Відповісти
Если, не дай бог, Украина ляжет под рашку, то поляки будут следующим "братским народом" у которых рашка оттяпает территории
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11.12.2021 11:41 Відповісти
З парашкою все ясно вже давно - а ти моравецький дай відповідь з ким хоче бути Польща з Європою чи з подружкою ***** марі ле пен якій ти недавно у Варшаві влаштува церемонію зустрічі як англійські королеві???
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11.12.2021 11:42 Відповісти
Це споконвічне протистояння московської орди проти євроцивілізації і скінчиться воно лише разом з руйнацією РІ !!!)))
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11.12.2021 11:44 Відповісти
Неужели этот выбор не очевиден?
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11.12.2021 11:59 Відповісти
Польща нарешті має вибрати: чи вона за ліберальну демократію - чи за націонал-популізм

Гексалог авторитарного популіста:
1. Руйнуй непідвладні тобі інституції.
2. Компрометуй медіа, щоб мати їх під контролем.
3. Контролюй військовиків, заграючи з армією.
4. Не стримуй еміграцію, не зважай на рівень бідності.
5. Орієнтуйся на долар як основну резервну валюту.
6. Вдавай великого демократа.
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11.12.2021 12:08 Відповісти
да плевать они хотели на правопорядок европейского сообщества .. они выбрали европу для отдыха, лечения, учения, тратить там бабки и обрастать там имуществом вкладывая наворованное, а вести себя и в душе быть скрепами, и быть безпредельщиками типа северной кореи, совками ленинцами .что тут непонятного? двуличные животные.... быть душой,мыслями совкодрочерами но выглядеть по европейски! отказаться от благ человечества западной цивилизации не хотят.
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11.12.2021 12:08 Відповісти
А что им делать, если европейцы создают все условия для воров. Воруй пожалуйста и неси сюда, мы спрячем и тебя и твои деньги. Целые государства заточенные под отмывание ворованных денег.
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11.12.2021 12:43 Відповісти
Россия в Европе - конец Европы!
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11.12.2021 12:18 Відповісти
Клоунада, давно обрала
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11.12.2021 12:23 Відповісти
погано приховане вилизування
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11.12.2021 12:47 Відповісти
Дядя Матеуш-ти дурень?...
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11.12.2021 16:11 Відповісти
Гірше війни з росією може бути тільки дружба з нею
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11.12.2021 17:20 Відповісти
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11.12.2021 18:59 Відповісти
 
 