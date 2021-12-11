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Донбас (21733) Bayraktar TB2 (92) Павлюк Олександр (118) Байрактар (157)

Після застосування Bayraktar війська РФ зрозуміли, що безкарно далі діяти не зможуть. Зараз ці дрони використовуються для розвідки, - командувач ООС Павлюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Після застосування Bayraktar війська РФ зрозуміли, що безкарно далі діяти не зможуть. Зараз ці дрони використовуються для розвідки, - командувач ООС Павлюк

Дрони військ РФ нині є одним із найефективніших засобів ураження.

Про це командувач об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів в коментарі виданню DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми змушені були застосувати Bayraktar, тому що, нівелюючи Мінські домовленості, противник застосував артилерію калібру 122 та 152 міліметри і протягом 12 годин обстрілював наші позиції. Після того, як у нас були загиблі та поранені, ми не мали часу підтягувати артилерію, яка у нас відведена. Було ухвалено рішення застосувати Bayraktar. Це було успішно зроблено і противник зрозумів, що безкарно він далі діяти не зможе. Відтоді безпілотники Bayraktar працюють лише на віддаленні - не перетинаючи лінію зіткнення та не порушуючи жодну вимогу", - зазначив він.

Він окремо акцентував увагу, що Bayraktar використовують для розвідки. 

"Вони використовуються, щоб спостерігати за противником. Тому що їм на всі наші домовленості глибоко наплювати", - додав Павлюк.

Говорячи про використання дронів військами РФ, Павлюк зазначив: "Нині це найефективніший засіб ураження. Якщо своєчасно не знайти способи боротьби з ними - це буде дуже велика проблема. Це не рівень Bayraktar, це швидше саморобні пристрої, на яких закріплюються боєприпаси - приміром, ВОГ (гранатометний боєприпас, абревіатура від "Выстрел осколочный гранатометный". - Ред.) або перероблена міна, що скидається на позиції - дуже ефективно, раптово і точно".

Читайте також: "Байрактари" постійно працюють на Донбасі, не заходячи на непідконтрольну територію, - командувач ООС Павлюк

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
На кого расчитан этот бред? После применения байрактара ничего не изменилось. Раненых и погибших меньше не становится. Или такие вбросы для зепобедунов?
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11.12.2021 11:15
+8
Все верно, только вы меньше об этом трещите, а больше делайте, бо в ОП не дремлют.
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11.12.2021 11:09
+6
Дрони військ РФ(?) нині є одним із найефективніших засобів ураження.Краще: Дрони проти військ РФ.
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11.12.2021 11:16
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Все верно, только вы меньше об этом трещите, а больше делайте, бо в ОП не дремлют.
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11.12.2021 11:09 Відповісти
На кого расчитан этот бред? После применения байрактара ничего не изменилось. Раненых и погибших меньше не становится. Или такие вбросы для зепобедунов?
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11.12.2021 11:15 Відповісти
Дрони військ РФ(?) нині є одним із найефективніших засобів ураження.Краще: Дрони проти військ РФ.
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11.12.2021 11:16 Відповісти
Последний абхац прочитайте.
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11.12.2021 11:27 Відповісти
в последнем то понятно...
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11.12.2021 11:29 Відповісти
Последний абхац прочитайте. /Иван Петрович Сидоров против рекламы дронам РФ. Он за доклады чёткие, без двусмысленностей.
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11.12.2021 11:43 Відповісти
Они бы могли бояться, если бы байрактары утюжили каждый день. Ведь они по минским не запрещены.
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11.12.2021 11:16 Відповісти
хочется верить, что утюжат, а видосики и потом можно выложить. Прелесть ситуации в том, что противопоставить "та сторона" этим дронам не может НИЧЕГО. Сбить Байрактар может только истребитель, и думаю только в светлое время суток
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11.12.2021 11:27 Відповісти
Спасибо оператору Байрактара, который слил видео СМИ, теперь они сейчас только для разведки.
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11.12.2021 11:17 Відповісти
№90
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11.12.2021 11:22 Відповісти
не ссы в труссы,игогокович , отгребете по полной
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11.12.2021 12:21 Відповісти
Тобто чекаємо поки росіяни розроблять методику боротьби з цими дронами. Є дуже просте правило війни: якщо у вас є новинка, то потрібно приготуватися і несподівано масово її застосувати. Якби в 1941 році наші Катюші їздили півроку вздовж фронту і робили розвідку, то ефект був би зовсім іншим ніж насправді.
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11.12.2021 11:24 Відповісти
А причому тут зЕкоманда.Я щось не бачив що вони вихвалялися,скоріш навпаки- були злими і виправдовувалися🤔
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11.12.2021 11:31 Відповісти
Оправдывались перед Западом, а перед нами хвастались.
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11.12.2021 11:33 Відповісти
Та ні,скоріш виправдовувалися перед рашкою.Даже не рашеою А перед ""лысеющий карликом".
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11.12.2021 12:16 Відповісти
Полное интервью Павлюка есть в Ютьюбе со всеми тонкостями хитростями и прочими сверхХитростями...,я его прослушал еще неделю назад...

Хмырям мавзолейным пора на дембель драпать,а не в военкомат бежать по совету Крысы Валентины Матвиенко,которая по факту 1 марта 2014 года объявила войну Украине на заседании совета Федерации РАБссии...
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11.12.2021 11:29 Відповісти
Ну, похвалив кацапів за точність, а самі похвалились розвідфункцією ударного дрону.
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11.12.2021 11:31 Відповісти
Украинский кораблик напал на Керческий пролив...на РАБссии паника... а Марго Симоньян особенно СкреПОНОСом отличиласььь,похлеще Ольги **********....,я представляю сколько ПОНОСа было когда британский Дефендер шел демостративно рядом с Крымом...быдло Трусливое...вам только с Гитлером воевать по брацки типа Молотов-Риббентроп...
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11.12.2021 11:36 Відповісти
По вашим же сводкам, товаришч хенерал, россиянцы все так же действую безнаказанно. Так что соврамши.
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11.12.2021 11:36 Відповісти
"Дроны войск РФ в настоящее время являются одним из наиболее эффективных способов поражения." ****** ви що там ****** зовсім, журналюгі? дрони кацапів ефективні????? дблиблдь.....зелю наслухалися чи що.....
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11.12.2021 11:45 Відповісти
Джохар Дудаев еще в 1995 году сказал...РАБссия войну с Украиной не выиграет...Почти 30 лет прошло... Ютьюб вам в помощь мавзолейные тараканы...
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11.12.2021 11:46 Відповісти
Читаю и не верится, что такое может быть. В условиях войны терпеть12 часов обстрела из запрещенных видов оружия, и только когда повились раненые и погибшие, применили байрактар. Господин генерал, Вы явно не на своем месте. Да после первого выстрела по нашим позициям из 122 или152 калибра, должен быть звонок в ОБСЕ и вэлет или подлет байрактара и уничтожение орудия с расчетом. Сколько на это надо времени?
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11.12.2021 11:51 Відповісти
судя по каждодневным сводкам с линии фронта в деятельности оккупантов ничего не изменилось, а вот верховному главнокомандующему нужно срочно заменить памперс, который так и остался переполненным после первого боевого использования байрактара
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11.12.2021 11:51 Відповісти
интересно получается :

Говоря об использовании дронов войсками РФ, Павлюк (командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины ) отметил: "Сейчас это самое эффективное средство поражения. Если своевременно не найти способы борьбы с ними - это будет очень большая проблема. - цитата

и

Украина закупила у НАТО антидроновые ружья для борьбы с российскими беспилотными летательными аппаратами. - об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в эфире одного из телеканалов. - цитата
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11.12.2021 11:53 Відповісти
Тоесть вы юзаете Байрактары в холостую так сказать сами же предоставляете для тренировки росийских РЕБ? Рано или поздно козломордые научатся выявлять ети беспилотники с вашей помощью. Придурки.
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11.12.2021 11:53 Відповісти
Нажаль з'явився новий тренд перебільшення значення безпілотників. Так вони потрібні різні і багато. Але зброїні сили повинні розбудовуватися комплексно. Не треба класти на все інше болт і робити ставку вудервафлю.
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11.12.2021 12:36 Відповісти
да, дроны-камикадзе необходимы для уничтожения наземных установок ПВО. Надеюсь, они у нас есть, только об этом никто не знает
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11.12.2021 12:44 Відповісти
ЗАСТОСОВУВАЛИСЬ Азербайджаном ізраїльські...

Азербайджан придбав у ізраїльської компанії Israel Aerospace Industries декілька сотень систем Harop.

БПЛА Harop вагою у 135 кг може знаходитися у небі до 6 годин та у разі виявлення цілі використаний як високоточний ударний *********.

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11.12.2021 14:07 Відповісти
Сколько уже можно толочь воду в ступе и обсуждать то Хароп , то F-35? Ведь ни то ни другое нам пока даже продавать НЕ собираются .Лучше пытаться вкладывать деньги в свое собственное производство например в Нептун или Гром .
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11.12.2021 15:46 Відповісти
согласен. Но аналог Харопа в несколько миллионов раз дешевле сделать, чем F-35, не говоря уже об F-22. А кацапское ПВО и РЭБ противорадиолокационные очень любит, просто ждет с нетерпением
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11.12.2021 18:44 Відповісти
Аналог Харопа сделать нужно куча времени и денег .На мой субъективный взгляд проще купить Пэтриот , он имеет больше возможностей . А самим сосредоточиться на том в чем есть хорошие наработки и есть хорошие действующие образцы -Ольха .Нептун , Стугна , Корсар . А также заканчивать разработку и ставить на испытания Гром-2
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14.12.2021 17:58 Відповісти
Дешевле и проще обучить л/с, если купить ПЗРК Стингер, в большом количестве. Тогда на малых высотах кацапские штурмовики и боевые вертолеты будут нести огромнейшие потери.

Если их самолеты и вертолеты пойдут на большой высоте, то тогда их будут доставать наши зенитно-ракетные комплексы ПВО и наши истребители. Истребителей мало, но это лучше, чем ничего.

Пэтриот, это 2 млрд долларов за комплекс - не потянем, потому что нам тогда нужно 10-15 таких комплексов иначе противник будет лезть в дыры между ними.

И у Украины традиционно мощные заводы по производству ЭВМ, по производству баллистических и крылатых ракет и систем их наведения, по радиолокационным станциям. Потому надо поднимать из НЗ как можно больше старых установок ЗРВ и разрабатывать новые. Если устоим в войне с РФ, то на наши комплексы будет офигенный спрос в будущем, от других стран.
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14.12.2021 18:08 Відповісти
До того ж дрон не український. Гіпотетично може прийти радіо-сигнал і дрони нікуди не полетять.
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11.12.2021 12:53 Відповісти
А куди подевалися дредноути та лінкори? Може просто застаріли?

Тому треба активно використовувати ********** розробки. Тім паче, що під час війн завжди вигадується щось нове, що двіже технології вперед.
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14.12.2021 18:11 Відповісти
видео удара "Bayraktar" по сепаратистам из командного пункта ВСУ

мой любимый видосик. Главное, почти все говорят на русском языке, который хто-то так рвется защищать. Посмотрите защитники русскоязычных, на каком языке разговаривают те, кто будет вас убивать!
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11.12.2021 12:36 Відповісти
Балаканина для дурнів…
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11.12.2021 12:50 Відповісти
Если Россия применит Калибры как в Сирии, что зеленые недоумки будут говорить? Байрактары, б..ть.
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11.12.2021 12:53 Відповісти
тупим тролям.

удари корабельними ракетами по суходолу-даремна витрата ракет...
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11.12.2021 14:19 Відповісти
Где у нас корабли? Про ракеты я промолчу.
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11.12.2021 14:28 Відповісти
Тем не менее калибрами бомбили сирийские города и это факт .А еще фактом является то что противокорабельная ракета Нептун может использоваться и по наземным целям ( так утверждали военные специалисты и эксперты ) . А про целесообразность данного шага разговор уже отдельный , например что это дорого или не столь эффективно ( масса бч Нептуна меньше массы бч ОТРК Точка-У)
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11.12.2021 15:52 Відповісти
калибры, точки, искандеры - главный вопрос, по каким целям будет наноситься удар? Для поражения войск в поле они бесполезны, достаточно вырыть окоп. По заводам оборонным? Да вы еще попадите, сраная сверхдержава
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11.12.2021 18:50 Відповісти
Меня мало волнует их смехдержава. Меня интересует то чем и как будут отражать их агрессию наши войска .а агрессия рф в той или иной форме продолжается уже 7ой год
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14.12.2021 17:52 Відповісти
Еще два с половиной года читать и слушать одно и тоже, какие надо иметь нервы и каждый день, а как было, так и осталось.
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11.12.2021 12:55 Відповісти
Можна собі уявити як озброєна наша армія, якщо турецькі безпілотники є її найефективнішою зброєю, по словам цього генерала. Нам знов по 5 гривень доведеться всім народом збирати, бо з нашою владою раптом всі опинимося в Сибіру, як це вже було не раз. Доведеться замість снарядів відстрілюватися яйцями наших олігархів, які нажерли свої харі на цій війні.
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11.12.2021 15:09 Відповісти
Основным оружием ВСУ должны стать крылатые и тактические ракеты отечественного производства , а не турецкие дроны , британские десантные катера или американские ПТРК пусть и хорошего качества
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11.12.2021 15:40 Відповісти
Стопудово!
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11.12.2021 15:45 Відповісти
турецкие дроны очень очень нужны. Их даже точечное применение деморализует кацапов, противопоставить они ничего не могут, а смерть боевых товарищей, прилетевшая "из ниоткуда", очень даже впечатляет
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11.12.2021 18:56 Відповісти
Якщо згадати "непобедимую и легендарную", яка виконувала інтернаціональний борг в Афганістані, то поява там і використання "Стінгерів" привело до закінчення війни.І зразу ж були виведені всі війська з Афганістану. Правда тоді всі якось дуже дружненько засудили СРСР. І Олімпіаду бойкотували і "залізну завісу" швиденько почали відновлювати. З Україною зовсім по іншому...І Північний потік вже на виході, і Джавеліни тільки показали. Один Ердоган на всіх,в тому числі і на НАТО, забив ...
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11.12.2021 16:52 Відповісти
Павлююююккк!!! Вы один раз пукнули и называете это использованием дронов?? Не рисуйте из себя клоуна. Использование дронов должно быть системным и постоянным. .....а не какая то разведка. У вас есть дроны для разведки, не втуляйте нам ересь.
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12.12.2021 09:05 Відповісти
 
 