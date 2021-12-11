Після застосування Bayraktar війська РФ зрозуміли, що безкарно далі діяти не зможуть. Зараз ці дрони використовуються для розвідки, - командувач ООС Павлюк
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Дрони військ РФ нині є одним із найефективніших засобів ураження.
Про це командувач об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів в коментарі виданню DW, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми змушені були застосувати Bayraktar, тому що, нівелюючи Мінські домовленості, противник застосував артилерію калібру 122 та 152 міліметри і протягом 12 годин обстрілював наші позиції. Після того, як у нас були загиблі та поранені, ми не мали часу підтягувати артилерію, яка у нас відведена. Було ухвалено рішення застосувати Bayraktar. Це було успішно зроблено і противник зрозумів, що безкарно він далі діяти не зможе. Відтоді безпілотники Bayraktar працюють лише на віддаленні - не перетинаючи лінію зіткнення та не порушуючи жодну вимогу", - зазначив він.
Він окремо акцентував увагу, що Bayraktar використовують для розвідки.
"Вони використовуються, щоб спостерігати за противником. Тому що їм на всі наші домовленості глибоко наплювати", - додав Павлюк.
Говорячи про використання дронів військами РФ, Павлюк зазначив: "Нині це найефективніший засіб ураження. Якщо своєчасно не знайти способи боротьби з ними - це буде дуже велика проблема. Це не рівень Bayraktar, це швидше саморобні пристрої, на яких закріплюються боєприпаси - приміром, ВОГ (гранатометний боєприпас, абревіатура від "Выстрел осколочный гранатометный". - Ред.) або перероблена міна, що скидається на позиції - дуже ефективно, раптово і точно".
Будь ласка, зачекайте...
Хмырям мавзолейным пора на дембель драпать,а не в военкомат бежать по совету Крысы Валентины Матвиенко,которая по факту 1 марта 2014 года объявила войну Украине на заседании совета Федерации РАБссии...
Говоря об использовании дронов войсками РФ, Павлюк (командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины ) отметил: "Сейчас это самое эффективное средство поражения. Если своевременно не найти способы борьбы с ними - это будет очень большая проблема. - цитата
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Украина закупила у НАТО антидроновые ружья для борьбы с российскими беспилотными летательными аппаратами. - об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в эфире одного из телеканалов. - цитата
Азербайджан придбав у ізраїльської компанії Israel Aerospace Industries декілька сотень систем Harop.
БПЛА Harop вагою у 135 кг може знаходитися у небі до 6 годин та у разі виявлення цілі використаний як високоточний ударний *********.
Если их самолеты и вертолеты пойдут на большой высоте, то тогда их будут доставать наши зенитно-ракетные комплексы ПВО и наши истребители. Истребителей мало, но это лучше, чем ничего.
Пэтриот, это 2 млрд долларов за комплекс - не потянем, потому что нам тогда нужно 10-15 таких комплексов иначе противник будет лезть в дыры между ними.
И у Украины традиционно мощные заводы по производству ЭВМ, по производству баллистических и крылатых ракет и систем их наведения, по радиолокационным станциям. Потому надо поднимать из НЗ как можно больше старых установок ЗРВ и разрабатывать новые. Если устоим в войне с РФ, то на наши комплексы будет офигенный спрос в будущем, от других стран.
Тому треба активно використовувати ********** розробки. Тім паче, що під час війн завжди вигадується щось нове, що двіже технології вперед.
мой любимый видосик. Главное, почти все говорят на русском языке, который хто-то так рвется защищать. Посмотрите защитники русскоязычных, на каком языке разговаривают те, кто будет вас убивать!
удари корабельними ракетами по суходолу-даремна витрата ракет...