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Київ (13826) Кличко (2810) коронавірус (16711)

За добу від COVID-19 в Києві померли 25 осіб, виявлено 1 203 нові випадки захворювання, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

За добу від COVID-19 в Києві померли 25 осіб, виявлено 1 203 нові випадки захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 1 203 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 312 674), зафіксовано 25 летальних випадків від вірусу (загалом 7850).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, захворіли 668 жінок віком від 18 до 95 років, 427 чоловіків віком від 18 до 92 року, 63 дівчинки від 1 до 17 років і 45 хлопчиків від 1 до 17 років.

Зафіксовано 25 летальних випадків від вірусу (загалом 7850). Серед них: 12 жінок від 58 до 86 років, 13 чоловіків від 38 до 84 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 59 хворих на коронавірус та 182 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас, 4 788 подолали коронавірус (загалом 281 315).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (218), Оболонському (173) та в Дніпровському (148).

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вчора друга поховав..прихватило серце..йшов на виписку а в віділені підхопив ковід..два дні і нема друга (((
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11.12.2021 11:43 Відповісти
Кличко после мерства решил пойти работать в пресс центр минздрава ?
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11.12.2021 11:44 Відповісти
А що поганого в тому, що мер інформує киян і застерігає від заражень 😠та берегтися !?
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11.12.2021 11:59 Відповісти
Мер в першу чергу повинен інформувати киян скільки побудовано житла,де побудовано,ким побудовано,скільки від цього прийшло коштів в бюджет...Те саму дитячих садочків,ремонти вулиць,які плани в цьому плані...Каналізація,дахи,нові розвязки,мости,шляхопроводи...Цього ж він не говорить...А те,що говорить то є найлегше і найтупіше нагадування про себе...І то навіть не він робить...Просто віддано наказ певним службам і вони від його імені довбають нас тією ковідною статистикою...А він в той час кричить "будьмо гей" в теплій компаніі...
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11.12.2021 12:38 Відповісти
 
 