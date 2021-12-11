За добу від COVID-19 в Києві померли 25 осіб, виявлено 1 203 нові випадки захворювання, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
У Києві за минулу добу виявлено 1 203 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 312 674), зафіксовано 25 летальних випадків від вірусу (загалом 7850).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Так, захворіли 668 жінок віком від 18 до 95 років, 427 чоловіків віком від 18 до 92 року, 63 дівчинки від 1 до 17 років і 45 хлопчиків від 1 до 17 років.
Зафіксовано 25 летальних випадків від вірусу (загалом 7850). Серед них: 12 жінок від 58 до 86 років, 13 чоловіків від 38 до 84 років.
До лікарень столиці госпіталізували 59 хворих на коронавірус та 182 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Водночас, 4 788 подолали коронавірус (загалом 281 315).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (218), Оболонському (173) та в Дніпровському (148).
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