За добу від COVID-19 в Києві померли 25 осіб, виявлено 1 203 нові випадки захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 1 203 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 312 674), зафіксовано 25 летальних випадків від вірусу (загалом 7850).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, захворіли 668 жінок віком від 18 до 95 років, 427 чоловіків віком від 18 до 92 року, 63 дівчинки від 1 до 17 років і 45 хлопчиків від 1 до 17 років.

Зафіксовано 25 летальних випадків від вірусу (загалом 7850). Серед них: 12 жінок від 58 до 86 років, 13 чоловіків від 38 до 84 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 59 хворих на коронавірус та 182 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас, 4 788 подолали коронавірус (загалом 281 315).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (218), Оболонському (173) та в Дніпровському (148).

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