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Заклик МЗС РФ відкликати обіцянку про вступ України та Грузії в НАТО - неприйнятний, - зовнішньополітичне відомство Грузії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Заклик МЗС РФ відкликати обіцянку про вступ України та Грузії в НАТО - неприйнятний, - зовнішньополітичне відомство Грузії

У Міністерстві закордонних справ Грузії відреагували на заклик РФ відкликати обіцянку про членство України та Грузії у НАТО. Там назвали такі вимоги неприйнятними.

Про це повідомила пресслужба МЗС Грузії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Міністерство закордонних справ вважає неприйнятною заяву Міністерства закордонних справ Російської Федерації, згідно з якою РФ вважає за необхідне дезавуювати рішення бухарестського саміту 2008 року про те, що Грузія та Україна стануть членами НАТО", - йдеться у заяві.

У грузинському МЗС нагадали, що 3 квітня 2008 року на саміті в Бухаресті лідери країн-членів НАТО вирішили, що Грузія (і Україна) стануть членами НАТО.

"Вищезазначене є надзвичайно важливим політичним рішенням, заснованим на консенсусі, заснованим на фундаментальному принципі міжнародного права, згідно з яким всі держави мають суверенне право обирати свій власний зовнішньополітичний курс", - зазначено у повідомленні.

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У відомстві наголосили, що рішення, ухвалене на саміті у Бухаресті, повторювалося на всіх самітах НАТО, які відбулися після 2008 року.

Так, зокрема, у комюніке, прийнятому на саміті НАТО в Брюсселі у 2021 році, наголошується, що союзники вважають неприйнятним втручання будь-якої третьої сторони у визначення зовнішніх пріоритетів країн.

"Зважаючи на все вищевикладене, будь-яка заява, зроблена третьою стороною щодо перегляду рішення Бухарестського саміту, яка суперечить основним принципам та нормам міжнародного права, є неприйнятною для Міністерства закордонних справ", - підкреслюють у повідомленні.

У грузинському МЗС зазначили, що головним викликом європейської та євроатлантичної архітектури безпеки сьогодні є дії Російської Федерації,

"Вони (дії. - Ред.) виявляються в окупації та анексії територій сусідніх суверенних країн, ігнорування основних принципів міжнародного права та невиконання зобов'язань", - додають у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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Рашка вобще оборзела условия диктовать. Но США их послушают и ни нас, ни Грузию в НАТО не возьмут. А жаль
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11.12.2021 11:36 Відповісти
НАТО це не тільки США.
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11.12.2021 11:39 Відповісти
ну Франция, Италия, Венгирия, Нидерланды и Германия - тем более
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11.12.2021 11:56 Відповісти
МИД России их психоз и шизофрения желание стать великой державой сыграют и уже сыграли с Россией злую шутку Путин тогда самолично подписал Бухаресте ряд документов в том числе о будущем членства Грузии и Украины в НАТО.. теперь попытка отмотать дезавуировать подписи РФ под документами Бухареста 2008 года поставят вопрос о дезавуировании всех ранее подписанных Россией Договоров Контрактов.. Россия на деле и так отказывается избирательно от признания и выполнения многих Договоров и норм международного права просто это послужит основание для санкций для России отключение банковских проводок и так далее.. а также по сути своими требования Россия дает пример Украине Грузии аннулировать ранее неугодные сегодня им договора с Россией.. и также по сути Россия рубит сук на котором сама же и сидит....
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11.12.2021 13:06 Відповісти
Що значить "дипломатія".Культурно,вєжліво Але Послали ж!! Ще мені дуже подобається "дипломатичне" слово "Тролити"! Не те що в "ліхіє" 80-90роки.🤓
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11.12.2021 11:38 Відповісти
Кремлёвский многоходов очник думал, что войны, развязываемые россией, и нападения на соседей проглотятся? Против гопников действенна только сила, а командная сила тем более.
Так что выбор в пользу НАТО уже даже не обсуждается.
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11.12.2021 11:43 Відповісти
Да дайте уже ублюдку это обещание.
На обороте Будапештского меморандума, Договора о проливах...
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11.12.2021 11:56 Відповісти
Когда уже эрефию начнут бить и лучше ногами.
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11.12.2021 13:00 Відповісти
Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії. Треба ставити питання так : путлер має повернути Україні крим та донбас.Також путлер має вернути грузії абхазію , а молдові- придністровя. Та перш за все - вивести війська з цих територій.
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11.12.2021 13:11 Відповісти
 
 