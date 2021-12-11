Мінські угоди дають шанс на завершення війни на Донбасі мирним шляхом, - Павлюк

Для мирного урегулювання ситуації на Донбасі необхідна політична воля Кремля.

Про це командувач об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів в коментарі виданню DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Це поки єдиний стримувальний документ, який має Україна і який все-таки дає шанс на завершення цієї війни мирним шляхом", - зазначив він, відповідаючи на запитання, чи є Мінські угоди досі актуальними?

На думку Павлюка, переговорний процес щодо Донбасу залежить від політичної волі Кремля.

"Все залежить від команди з Кремля. Навіть перед двосторонньою зустріччю між Байденом та Путіним декілька днів не було застосування зброї з боку ОРДЛО. Тобто вони також контролюються. Дають команду - вони ведуть вогонь, не дають команду - вони не ведуть вогонь. Все залежить від засобів, які будуть застосовані до Росії міжнародною спільнотою", - додав командувач об'єднаних сил ЗСУ.

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