УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4105 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Війна
4 357 66
війна (56174) Росія (47133) Донбас (21733) мінські угоди (2216) операція Об'єднаних сил (4158) Павлюк Олександр (118)

Мінські угоди дають шанс на завершення війни на Донбасі мирним шляхом, - Павлюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Мінські угоди дають шанс на завершення війни на Донбасі мирним шляхом, - Павлюк

Для мирного урегулювання ситуації на Донбасі необхідна політична воля Кремля.

Про це командувач об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів в коментарі виданню DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Це поки єдиний стримувальний документ, який має Україна і який все-таки дає шанс на завершення цієї війни мирним шляхом", - зазначив він, відповідаючи на запитання, чи є Мінські угоди досі актуальними?

На думку Павлюка, переговорний процес щодо Донбасу залежить від політичної волі Кремля.

"Все залежить від команди з Кремля. Навіть перед двосторонньою зустріччю між Байденом та Путіним декілька днів не було застосування зброї з боку ОРДЛО. Тобто вони також контролюються. Дають команду - вони ведуть вогонь, не дають команду - вони не ведуть вогонь. Все залежить від засобів, які будуть застосовані до Росії міжнародною спільнотою", - додав командувач об'єднаних сил ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський представив Байдену бачення подальших кроків імплементації Мінських домовленостей, - заступник голови ОП Сибіга

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+17
Закончить войну? Мирным путем? И ето говорит военный? Закончить войну можешь хоть сейчас. ***** предлогает тебе поднять белый флаг и капитулировать. Отдашь сво дом росийским чекистам а свою жену бурятам. А сам поедешь в Магадан лес валить. Вот типо так ты закончишь войну мирным путем.
показати весь коментар
11.12.2021 11:56
+16
План простий! Беремо одного клоуна, обираємо його приЗедентом і пєрєстайом стрелять. І бінго! Побєда у вас в кармані. Залишилось тільки то все намазать на хлєб...
показати весь коментар
11.12.2021 11:55
+11
Войну можно или выиграть или проиграть. А закончить войну ето называется склеить ласты и лечь жопой кверху
показати весь коментар
11.12.2021 12:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для мирного урегулювання ситуації на Донбасі необхідна політична воля Кремля. / Грызём кактус по-прежнему. Россия не является стороной конфликта на Донбассе. Мы никогда не согласимся с противоположным - Путин / Вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует, обсуждаться с Украиной он не будет, - Песков
показати весь коментар
11.12.2021 11:48 Відповісти
Интересно узнать ваш план урегулирования, если конечно он есть. А то звездешь про кактус получается.
показати весь коментар
11.12.2021 11:51 Відповісти
План простий! Беремо одного клоуна, обираємо його приЗедентом і пєрєстайом стрелять. І бінго! Побєда у вас в кармані. Залишилось тільки то все намазать на хлєб...
показати весь коментар
11.12.2021 11:55 Відповісти
Нет не все! Ещё надо периодически «смотреть ему в глаза» вот тогда всё будет ОК!!!
показати весь коментар
11.12.2021 12:05 Відповісти
Не,в третий глаз-задний...
показати весь коментар
11.12.2021 12:28 Відповісти
В очко, а не в глаз!
показати весь коментар
11.12.2021 15:10 Відповісти
Кстати да, действительно хотелось бы от умников услышать их планы освобождения Донбасса и Крыма, а не вечный стон и жалкие попытки порофлить
показати весь коментар
11.12.2021 11:59 Відповісти
Нанять одного классного ниндзя- от него путлер не спрячется ни в каком бункере
показати весь коментар
11.12.2021 12:01 Відповісти
лучше Супермена!
показати весь коментар
11.12.2021 12:10 Відповісти
УСІ війни закінчувались виключно однаково - хтось досяг перемоги, а хтось отримав поразку, іншого НІКОЛИ не було, нема та й не буде. Хто що обирає - то вже інша справа.
показати весь коментар
11.12.2021 12:26 Відповісти
Хрюсский, читай мой план ниже...
показати весь коментар
11.12.2021 12:33 Відповісти
Объявить войну США и сдаться. Стоп. Это уже было в истории.
показати весь коментар
11.12.2021 12:38 Відповісти
Интересно узнать ваш план урегулирования, если конечно он есть. А то звездешь про кактус получается. /Другого выхода из вооруженного конфликта кроме как получить военную победу, нет и быть не может, - Наев. Все остальное болтовня, прикрывающая воровства и мародерство Украины правящим кодланом Коломойского, гражданина Израиля, военной союзницы Путина.
показати весь коментар
11.12.2021 12:03 Відповісти
показати весь коментар
11.12.2021 12:28 Відповісти
игогокович, план прост до невозможности. Эмбарго на углеводороды ,отключение от свифта и через год начнете заготавливать лебеду с ягелем ,денег на войнушки не будет от слова совсем ,дальше сами захрюкаете про мЫролюбство ...Отвечать не надо, козлина
показати весь коментар
11.12.2021 12:32 Відповісти
И когда наша страна объявит эмбарго России?
показати весь коментар
11.12.2021 12:39 Відповісти
Баран, Украина не может обьявить эмбарго ,это под силу только США с ЕС,а другие подтянутся автоматом...
показати весь коментар
11.12.2021 20:22 Відповісти
Конечно не может. Это ведь не страна. Я правильно тебя понял?
показати весь коментар
12.12.2021 14:03 Відповісти
Животное ,идешнах на полусогнутых не оглядываясь...
показати весь коментар
12.12.2021 15:44 Відповісти
Способ так себе...не очень, особенно на фоне энергетического кризиса, когда даже США, раскупорили свои неприкосновенные запасы. при том, что Китай совсем и не собирается блюсти эмбарго. А цены на газ какие станут? А Сфифт, то просто автоматизированная система денежных переводов, то некоторые проблемы для бухгалтеров. Так же при отключении СВИФТа, не будет причин держаться за доллар при взаиморасчетах, что для Штатов совсем не выгодно. Мой прогноз, ничего для рашки не изменится, что и подтверждается последними переговорами с Байденом. Сговорились, что ни рашка ни НАТО не лезут в Украину.
показати весь коментар
11.12.2021 13:39 Відповісти
Никакого энергетического кризиса нет и в помине , русня путем ограничения поставки газа в ЕС подняла цены на хаз, но этот пузырь скоро лопнет за счет альтернативных поставщиков . Ватный длбб,ты процитировал вофку *****,когда он перданул ,что нефть продается за доллары, если упадет спрос на нефть, то и упадет спрос на доллары . Ты редкостный заповедный махровый длбб ,отвечать не надо ...
показати весь коментар
11.12.2021 20:30 Відповісти
Я думал, у кого гугл, есть, тому ума не надо. А оно вона как. Ты всё таки попробуй сам найти сведения о объёмах поставок газа газпромом по годам. Удивишься рекордам 2021. И, что ты там за пропорции с нефтью мне приписываешь?
показати весь коментар
11.12.2021 22:03 Відповісти
Ему не надо думать, он собирается вешать москалей, но когда москали придут, то жопу свою подставит. Хотя даже и не москалям, а кто придет руководить им.
показати весь коментар
13.12.2021 16:48 Відповісти
Мінські угоди ,це патова ситуація !!! Позиції сторін кардинально протилежні !!)))
показати весь коментар
11.12.2021 11:49 Відповісти
Если нет серьезной крови, а минские здесь сдерживающий фактор, и то хорошо. Армия Украины становится лучше с каждым годом.
показати весь коментар
11.12.2021 11:54 Відповісти
Не з зеленою пліснявою ,яка нищить все набуте Україною на шляху євроінтеграції ,в т. ч. і обороноздатність України !!!)))
показати весь коментар
11.12.2021 12:00 Відповісти
что значит "нет серьезной крови"? для вас нет, по-вашему, серьезного погибшего? как так можно разссуждать???
показати весь коментар
11.12.2021 12:32 Відповісти
Про що домовлятися з параноїдальним шизофреніком ???)))
показати весь коментар
11.12.2021 11:51 Відповісти
Чемодан-Вокзал-РАБссия и солнечный Магадан...
показати весь коментар
11.12.2021 11:52 Відповісти
Ты проспался после смены?
показати весь коментар
11.12.2021 12:40 Відповісти
https://youtu.be/uDOnUFjnoR8...Валентина Матвиенко о войне которую она объявила Украине на заседании совета Федерации РАБссии 1 марта 2014 года...
показати весь коментар
11.12.2021 11:54 Відповісти
Закончить войну? Мирным путем? И ето говорит военный? Закончить войну можешь хоть сейчас. ***** предлогает тебе поднять белый флаг и капитулировать. Отдашь сво дом росийским чекистам а свою жену бурятам. А сам поедешь в Магадан лес валить. Вот типо так ты закончишь войну мирным путем.
показати весь коментар
11.12.2021 11:56 Відповісти
Видать этого «военного» тоже зельц выдвигал? Или они все уже установки от ермака получили что говорить и как правильно под путлера ложится?
показати весь коментар
11.12.2021 12:14 Відповісти
Він просто й*нутий.
показати весь коментар
11.12.2021 12:38 Відповісти
Вся зелёная мразь проводит линию на капитуляцию.
показати весь коментар
11.12.2021 11:57 Відповісти
Зелена пліснява послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!))
показати весь коментар
11.12.2021 12:01 Відповісти
Войну можно или выиграть или проиграть. А закончить войну ето называется склеить ласты и лечь жопой кверху
показати весь коментар
11.12.2021 12:00 Відповісти
Так це та сакральна поза, в якій найзручніше буде "зробити ЇХ разом".😁
показати весь коментар
11.12.2021 12:02 Відповісти
А шо вы все так возбудились? Кто сказал что Минские угоды это догма? Возможны варианты и изменение пунктов этой угоды. И ничего не случится. Вспомните Будапештский меморандум и то как нас украинцев на.бали. И ничего, кроме «озабоченности» дальше пустота и словоблудие…. Вот так и с минском ! Воевать надо или стену строить. Все остальное - словесный онанизм
показати весь коментар
11.12.2021 12:11 Відповісти
Представьте что ета гнида ходит по окопам и рассказывает солдатам что нужно закончить войну и сесть за один стол с врагом. Да в 2014 добробаты ету сволочь предательскую расстреляли бы на месте. Какие минские соглашения? МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ НЕ ПРЕДПОЛАГАЮТ ВОЗВРАЩЕНИЯ КРЫМА И ДАМБАСА ПОД КОНТРОЛЬ УКРАИНЫ, Тоесть Павлюк просто предлогает отказаться от нашей земли, наши домов и наших людей находящихся уже 7 лет под окупацией и просто капитулировать. Вот чтобы к етому предателю пришел доктор и сказал, давайте закончим тебя лечить и просто поговорим.
показати весь коментар
11.12.2021 12:12 Відповісти
ЗЕшобла - капитулянты
показати весь коментар
11.12.2021 12:20 Відповісти
Так буде виглядати кінець війни на донбасі і повернення Криму.
Іншого, реального шляху ще ніхто не придумав. Все інше локшина на вуха 73%вому наріду, малоросам і гаварящім, або як їх називають хахли лаптєногі.

показати весь коментар
11.12.2021 12:22 Відповісти
И ещё - а кто меня убедит что нам нужен мирный (с миром установленном согласно пунктов минских угод) бамбас с руководством назначенным путлером с его рашистским укладом жизни с его предателями с его разбитой и раскизженой рашистами инфраструктурой и экономикой??? Это что будет своеобразный второй опзж мертвечука и Бойко или пятая колона куйла? И что -это очень нужно Украине??? Я понимаю кто закричит у меня там мама… я отвечу забери маму к себе, всеравно там жизни долго уже не будет. Ну какие мнения?
показати весь коментар
11.12.2021 12:24 Відповісти
мнєніє одне: чому це російською?
показати весь коментар
11.12.2021 17:15 Відповісти
А шо не зрозумілого? Нехай кацапи теж читають!!! Особливої таємниці тут не бачу….
показати весь коментар
11.12.2021 17:22 Відповісти
Зараз ці угоди нічого не дадуть, бо свинособаці похєр на них
показати весь коментар
11.12.2021 12:25 Відповісти
так уже восьмой год эти шансы
показати весь коментар
11.12.2021 12:26 Відповісти
Разговоры о мирном решении могут вести политики и дипломаты. Когда военные берутся за "мирные решения" выходит сдача территорий, например Крыма.
показати весь коментар
11.12.2021 12:41 Відповісти
Будапештский Меморандум, который подписали первые лица трёх стран - не дал никаких шансов и гарантий...
сраная бумажка, подписанная террористами в присутствии свидетеля от их кремлёвского предводителя - даёт шанс ?..
не смешите наши Джавелины !
показати весь коментар
11.12.2021 12:46 Відповісти
Что за ересь? Какая победа мирным путём?
показати весь коментар
11.12.2021 12:47 Відповісти
Я вот не пойму. МИР он вообще возможен только комплексный.. А не на отдельных участках границы ( фронта). Таким не бывает даже перемирия. А в таком случае как можно отдельно рассматривать вопрос по ОРДЛО и Крыму. С чего начинали с того нужно и начинать завершать, т.е. с Крыма.
показати весь коментар
11.12.2021 13:16 Відповісти
Это этот колхозник не даёт нашим солдатам отметки делать? Зельц знает кого начальниками ставить…
показати весь коментар
11.12.2021 15:52 Відповісти
Куча добоё....в с подачи редактора новостей так и не проняла, ЧТО сказал генерал. А он сказал что мирное завершение войны возможно если Масква даст соответствующую команду.
ЕСЛИ.
показати весь коментар
11.12.2021 14:23 Відповісти
не дають. закінчення війни мирним шляхом можливо лише в разі розпаду цієї бандитьської маліни після підриву усіх їхніх бомб у їхніх же шахтах. А вони на таке здатні, аби водку не перестали виробляти
показати весь коментар
11.12.2021 14:48 Відповісти
Надо вместо камуфляжа надеть розовую балетную пачку. Не генерал, а перепуганная гимназистка.
показати весь коментар
11.12.2021 14:57 Відповісти
Война кончается ПОБЕДОЙ. Только чьей - нашей или вражеской - зависит от нашей правоты и решимости.
показати весь коментар
11.12.2021 15:01 Відповісти
Вот и генералы ВСУ уже "позеленели"..О "мирном" пути завершения войны можно рассуждать дипломатам,но только не военным..
показати весь коментар
11.12.2021 15:07 Відповісти
Гнать на хер таких генералов нужно, с такими генералами воевать нельзя.
показати весь коментар
11.12.2021 15:27 Відповісти
Этот большой воинский начальник никак не поймёт что никаких замирений со стороны путлера нам не будет. Им же выгодно чтобы этот лугандон был источником конфликта и из за него нас не принимали в НАТО. Это очень надолго если не навсегда. Устав НАТО пока не переделали, а там написано что если есть конфликт с соседями то никто вас не примет. Стыдно военоначальнику об этом не знать! Поэтому решение всеравно принимать нужно - или воюем или отрезаем эту раковую опухоль или стаем на колени отказываемся от членства в НАТО, бер5м назад лугандон на рашистских условиях и все дружно сосём у путлера. Видимо этот генерал хочет последнего?
показати весь коментар
11.12.2021 15:50 Відповісти
что то я совсем запутался! что фанатов их солнцеликого "гетьмана" не устраивает? что порошенка подписал эту позорную бумажку? или, что ее хоть как то пытаются выполнять военные???
показати весь коментар
11.12.2021 17:11 Відповісти
чого хоче кремль, але навряд отримає, м'яко кажучи https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html
показати весь коментар
11.12.2021 18:26 Відповісти
 
 