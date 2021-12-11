УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4200 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України Війна
932 11
Росія (47133) Кулеба Дмитро (3153)

Єдина ефективна стратегія стримування Росії - це комплексні заходи, які вже реалізуються нами і партнерами, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Єдина ефективна стратегія стримування Росії - це комплексні заходи, які вже реалізуються нами і партнерами, - Кулеба

Дмитро Кулеба розповів, що єдина ефективна стратегія стримування Росії складається з трьох елементів. Мовиться про застосування комплексного пакета щодо країни-агресорки.

Глава МЗС України Кулеба розкрив деталі в інтерв'ю американському виданню Foreign Affair, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал. 

Політик наголосив, що Україна та її партнери наразі активно працюють над цим.

"Єдина ефективна стратегія – це застосування комплексного пакета стримування Росії, який Україна і партнери зараз реалізують", - розповів Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агресія РФ спричинила гуманітарну кризу на окупованих територіях, - Україна в ООН

Що передбачають ці 3 елементи. Перший – надіслати чіткі політичні сигнали Кремлю, що Україна – частина Заходу. В майбутньому вона увійде до ЄС та НАТО. Суверенітет та територіальна цілісність України не можуть бути предметом переговорів. Другий – показати Росії, з якими наслідками вона може зіткнутися, якщо вторгнеться в Україну. Розробляючи санкції зараз, згодом можна уникнути потреби вводити їх. Третій – поглиблення військово-технічного співробітництва з країнами Заходу. Україна має сильне військо, однак для зміцнення оборони потрібно більше зброї.

Політик зауважив, що мета України – отримати "мир через силу". За словами політика, наразі США та союзники з Європи мають говорити з Володимиром Путіним та виграти для України час. Тим часом Україна зміцниться настільки, що Росія просто не матиме можливого військового варіанту для вторгнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гарантія щодо позаблоковості України лише розпалює апетит Путіна, - Кулеба
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
11.12.2021 11:51 Відповісти
П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко розповів, якими є плани й амбіції Путіна та що його зможе зупинити.
Про це Петро Порошенко розповів в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".
"На питання "Чи буде війна?" відповідь така: "Ніхто не знає". В першу чергу не знає Путін", - зауважив п'ятий президент. Він також додав, що Володимир Путін піде війною на Україну тільки тоді, коли відчує, що зможе перемогти. Путіна зупинять дві речі: об'єднана позиція світу та потужність української армії. Саме це, за словами Порошенка, є підвищенням ціни, яку Путін точно заплатить у випадку безвідповідального продовження атаки на Україну.
"До речі, тут сперечаються, чи нападе Путін на Україну, чи ні. Але Путін напав на Україну ще у 2014 році", - наголосив Порошенко.
П'ятий президент зауважив, що тоді, сім років тому теж ніхто не вірив, що це можливо. Порошенко зауважив, що Путін зараз має вкрай низький рейтинг симпатій серед українців - Україна дуже змінилася за останні роки.
Зупинить Путіна, за словами Порошенка, не лише об'єднання українських військових сил і решти країни, а й прийняття країни світом. П'ятий президент зауважив, що Путін шляхом міграційної кризи чи втручання у вибори може впливати на Європу та світ.
Він нагадав, що Путін добивався зустрічі з американським лідером (і думає, що зумів це зробити), сертифікації газопроводу (і переконаний, що його сертифікують), зупинки євроатлантичного альянсу (і думає, що це поставили на паузу) та добивався легалізації аншлюсу Білоусі - і через Білорусь почалася міграційна криза. І Путін думав, що цього разу все також доб'ється - але прорахувався.
показати весь коментар
11.12.2021 11:53 Відповісти
Єдина ефективна стратегія ,це руйнація залишків РІ ,цю ракову пухлину ,РФ, можливо удалити лише хірургичним шляхом !!!))
показати весь коментар
11.12.2021 11:56 Відповісти
Кулеба в этой ситуации только путается у всех под ногами и мешает.
показати весь коментар
11.12.2021 12:06 Відповісти
Єдина можливість повернути українську землю, це перемога над фєдєрастами, а не стримування…
А можливість перемоги, лише в праці на посилення санкцій та посиленні ВСУ, а не у намаганні лизнути дупу #уйлу…
показати весь коментар
11.12.2021 12:09 Відповісти
Рассуждать хорошо в тепле.
показати весь коментар
11.12.2021 12:31 Відповісти
А можно по подробнее о мерах? Ложь, звездешь и провокация, вот и все меры.
показати весь коментар
11.12.2021 12:47 Відповісти
А у Клоуна своя стратегія, за будь яку ціну заглянути в очі дупу путіну.

Зеленський готовий до прямих перемовин із Путіним. Ми за мирне врегулювання конфлікту на Донбасі, - заступник голови ОП Сибіга
показати весь коментар
11.12.2021 13:00 Відповісти
Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії. Треба ставити питання так : путлер має повернути Україні крим та донбас.Також путлер має вернути грузії абхазію , а молдові- придністровя.Та перш за все - вивести війська з цих територій.
показати весь коментар
11.12.2021 13:13 Відповісти
 
 