Єдина ефективна стратегія стримування Росії - це комплексні заходи, які вже реалізуються нами і партнерами, - Кулеба
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Дмитро Кулеба розповів, що єдина ефективна стратегія стримування Росії складається з трьох елементів. Мовиться про застосування комплексного пакета щодо країни-агресорки.
Глава МЗС України Кулеба розкрив деталі в інтерв'ю американському виданню Foreign Affair, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
Політик наголосив, що Україна та її партнери наразі активно працюють над цим.
"Єдина ефективна стратегія – це застосування комплексного пакета стримування Росії, який Україна і партнери зараз реалізують", - розповів Кулеба.
Що передбачають ці 3 елементи. Перший – надіслати чіткі політичні сигнали Кремлю, що Україна – частина Заходу. В майбутньому вона увійде до ЄС та НАТО. Суверенітет та територіальна цілісність України не можуть бути предметом переговорів. Другий – показати Росії, з якими наслідками вона може зіткнутися, якщо вторгнеться в Україну. Розробляючи санкції зараз, згодом можна уникнути потреби вводити їх. Третій – поглиблення військово-технічного співробітництва з країнами Заходу. Україна має сильне військо, однак для зміцнення оборони потрібно більше зброї.
Політик зауважив, що мета України – отримати "мир через силу". За словами політика, наразі США та союзники з Європи мають говорити з Володимиром Путіним та виграти для України час. Тим часом Україна зміцниться настільки, що Росія просто не матиме можливого військового варіанту для вторгнення.
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Про це Петро Порошенко розповів в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".
"На питання "Чи буде війна?" відповідь така: "Ніхто не знає". В першу чергу не знає Путін", - зауважив п'ятий президент. Він також додав, що Володимир Путін піде війною на Україну тільки тоді, коли відчує, що зможе перемогти. Путіна зупинять дві речі: об'єднана позиція світу та потужність української армії. Саме це, за словами Порошенка, є підвищенням ціни, яку Путін точно заплатить у випадку безвідповідального продовження атаки на Україну.
"До речі, тут сперечаються, чи нападе Путін на Україну, чи ні. Але Путін напав на Україну ще у 2014 році", - наголосив Порошенко.
П'ятий президент зауважив, що тоді, сім років тому теж ніхто не вірив, що це можливо. Порошенко зауважив, що Путін зараз має вкрай низький рейтинг симпатій серед українців - Україна дуже змінилася за останні роки.
Зупинить Путіна, за словами Порошенка, не лише об'єднання українських військових сил і решти країни, а й прийняття країни світом. П'ятий президент зауважив, що Путін шляхом міграційної кризи чи втручання у вибори може впливати на Європу та світ.
Він нагадав, що Путін добивався зустрічі з американським лідером (і думає, що зумів це зробити), сертифікації газопроводу (і переконаний, що його сертифікують), зупинки євроатлантичного альянсу (і думає, що це поставили на паузу) та добивався легалізації аншлюсу Білоусі - і через Білорусь почалася міграційна криза. І Путін думав, що цього разу все також доб'ється - але прорахувався.
А можливість перемоги, лише в праці на посилення санкцій та посиленні ВСУ, а не у намаганні лизнути дупу #уйлу…
очідупу путіну.
Зеленський готовий до прямих перемовин із Путіним. Ми за мирне врегулювання конфлікту на Донбасі, - заступник голови ОП Сибіга