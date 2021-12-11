Світовий банк виділив Україні 150 млн доларів на боротьбу з COVID-19
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Світовий банк схвалив виділення Україні 150 мільйонів доларів. Кошти спрямовані на допомогу у боротьбі з коронавірусом, зокрема на закупівлю вакцин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на прес-службу банку.
"Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила додаткове фінансуванняу розмірі 150 мільйонів доларів США для проекту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні". Ці кошти допоможуть запобігати, виявляти та реагувати на загрози, спричинені пандемією COVID-19, а також зміцнити національну систему охорони здоров’я України", - йдеться в релізі.
Вказано, що 120 мільйонів доларів додаткового фінансування допоможуть уряду України закупити 16,5 мільйона доз вакцин, яких достатньо для вакцинації близько 20% населення.
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Разом з тим зазначено, що закупівля також дасть можливість 10-ти мільйонам осіб із пріоритетних груп населення отримати повну вакцинацію проти COVID-19.
Решта 30 мільйонів доларів США будуть спрямовані на фінансування інших аспектів розгортання компанії із вакцинації: інформаційні технології, комунікація з громадськістю, посилення спроможності, а також закупівля обладнання для забезпечення холодового ланцюга та управління відходами.
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Асвальту купимо !
презли на базу - растворилось сразу !!! 😄🤣😭
Адвокатка Галина Янко припускає, що через земельну ділянку.
Фінансування Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні скорочують майже наполовину. Про це повідомила адвокатка, членкиня Громадської ради при УСБУ у Львівській області Галина Янко, передає "Еспресо.Захід".
"Після виписки мами з Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, де лікувала ковід і його наслідки, я два тижні збираю інформацію, котрою поділилися ще в лікарі лікарні. Вони просто шоковані від того, як з ними збирається вчинити держава. Так ось, на наступний рік, тобто 2022, держава в особі НСЗУ просто кидає лікарню, лікарів, обслуговуючий персонал, а головне - це пацієнтів!!!! напризволяще, бо скоротила фінансування майже наполовину, не врахувавши пролікованих на ковід у 2020-2021 роках", - написала Галина Янко
Может это откат от кураторов для шлюшко, за геноцид украинцев, прикрытый лжепандемией..