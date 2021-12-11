УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4200 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
1 165 23
Світовий банк (233) коронавірус (16711)

Світовий банк виділив Україні 150 млн доларів на боротьбу з COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Світовий банк виділив Україні 150 млн доларів на боротьбу з COVID-19

Світовий банк схвалив виділення Україні 150 мільйонів доларів. Кошти спрямовані на допомогу у боротьбі з коронавірусом, зокрема на закупівлю вакцин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на прес-службу банку.

"Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила додаткове фінансуванняу розмірі 150 мільйонів доларів США для проекту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні". Ці кошти допоможуть запобігати, виявляти та реагувати на загрози, спричинені пандемією COVID-19, а також зміцнити національну систему охорони здоров’я України", - йдеться в релізі.

Вказано, що 120 мільйонів доларів додаткового фінансування допоможуть уряду України закупити 16,5 мільйона доз вакцин, яких достатньо для вакцинації близько 20% населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримала 50 млн євро кредитних коштів від ЄІБ на вакцинацію від коронавірусу

Разом з тим зазначено, що закупівля також дасть можливість 10-ти мільйонам осіб із пріоритетних груп населення отримати повну вакцинацію проти COVID-19.

Решта 30 мільйонів доларів США будуть спрямовані на фінансування інших аспектів розгортання компанії із вакцинації: інформаційні технології, комунікація з громадськістю, посилення спроможності, а також закупівля обладнання для забезпечення холодового ланцюга та управління відходами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світовий банк може виділити Україні на боротьбу з коронавірусом 150 млн доларів, - Ляшко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Прекрасно, можна буде пару км дороги зробити
показати весь коментар
11.12.2021 12:05
+6
"Велике крадівництво "триває ,на пилораму черговий лісоматеріал підвезли !!!)))
показати весь коментар
11.12.2021 12:08
+5
А вздовж доріг дерева насаджати ,ляпота !!!)))
показати весь коментар
11.12.2021 12:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уря--а-а-а-а- !

Асвальту купимо !
показати весь коментар
11.12.2021 12:28 Відповісти
Прекрасно, можна буде пару км дороги зробити
показати весь коментар
11.12.2021 12:05 Відповісти
А вздовж доріг дерева насаджати ,ляпота !!!)))
показати весь коментар
11.12.2021 12:09 Відповісти
Будет где повесить москаля!
показати весь коментар
11.12.2021 12:30 Відповісти
А вздовж доріг ковідні покійники стоять... через кожні 2 метра
показати весь коментар
11.12.2021 12:30 Відповісти
...до нового таємного аеропорту і з......сь з країни...
показати весь коментар
11.12.2021 12:19 Відповісти
"Велике крадівництво "триває ,на пилораму черговий лісоматеріал підвезли !!!)))
показати весь коментар
11.12.2021 12:08 Відповісти
Растворимый кофе привезли на базу,
презли на базу - растворилось сразу !!! 😄🤣😭
показати весь коментар
11.12.2021 12:22 Відповісти
Как можно поголовно корумпированной стране давать живые деньги ??????? Идиотизм !
показати весь коментар
11.12.2021 12:25 Відповісти
Досить кормити зеупоротих.
показати весь коментар
11.12.2021 12:26 Відповісти
Зря. Клоуны и эту помощь разворуют.
показати весь коментар
11.12.2021 12:28 Відповісти
Ще стільки доріг побудуємо!!! І ще мільярд дерев посадимо, та віртуальну вакцинацію проведем!! Велике ....

показати весь коментар
11.12.2021 12:32 Відповісти
На праздничные корпоративы слугам хватит.
показати весь коментар
11.12.2021 12:56 Відповісти
Остальные 30 миллионов долларов США будут направлены на финансирование других аспектов разворовывания компании по вакцинации
показати весь коментар
11.12.2021 13:00 Відповісти
Сейчас бубочка вбухает эти 150млн в дороги, а ковидные больные пускай сдыхают. Бабы еще нарожают
показати весь коментар
11.12.2021 13:15 Відповісти
На куракодизацию простонародья.
показати весь коментар
11.12.2021 13:22 Відповісти
Львівській інфекційній лікарні на половину урізали фінансування

Адвокатка Галина Янко припускає, що через земельну ділянку.

Фінансування Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні скорочують майже наполовину. Про це повідомила адвокатка, членкиня Громадської ради при УСБУ у Львівській області Галина Янко, передає "Еспресо.Захід".

"Після виписки мами з Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, де лікувала ковід і його наслідки, я два тижні збираю інформацію, котрою поділилися ще в лікарі лікарні. Вони просто шоковані від того, як з ними збирається вчинити держава. Так ось, на наступний рік, тобто 2022, держава в особі НСЗУ просто кидає лікарню, лікарів, обслуговуючий персонал, а головне - це пацієнтів!!!! напризволяще, бо скоротила фінансування майже наполовину, не врахувавши пролікованих на ковід у 2020-2021 роках", - написала Галина Янко
показати весь коментар
11.12.2021 14:56 Відповісти
Пандемія триватиме стільки , скільки виділятимуть гроші на боротьбу з нею
показати весь коментар
11.12.2021 16:58 Відповісти
Какая ж радость для наших корупционеров !!!
показати весь коментар
11.12.2021 19:00 Відповісти
Как можно этому шлюшко и ко-дле давать деньги? Они их разворуют..
Может это откат от кураторов для шлюшко, за геноцид украинцев, прикрытый лжепандемией..
показати весь коментар
11.12.2021 19:55 Відповісти
 
 