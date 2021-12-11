НАТО припустився стратегічної помилки, не прийнявши Україну до Альянсу до 2014 року, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає стратегічною помилкою НАТО той факт, що Україна до 2014 року не стала членом Альянсу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив 10 грудня у коментарі "Голосу Америки".
"Якби Україна набула членства в НАТО до 2014 року, не було б ніякої російської агресії. Це була стратегічна помилка Альянсу – відкласти набуття членства Україною. Тому що це був би найкращий спосіб гарантування не лише безпеки України, а й безпеки євроатлантичного простору. Путін би ніколи не ризикнув увійти у прямий конфлікт зі збройними силами Альянсу", – сказав він.
Топ коментарі
+10 Pravda Pravda 55d435b3
показати весь коментар11.12.2021 12:20
+8 Kiт Бегемот
показати весь коментар11.12.2021 12:21
+6 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар11.12.2021 12:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Полная версия фразы звучит так: "Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут - не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть."
Якщо чесно то на той час більшість українців були проти вступу. А в деяких регіонах (вже окупованих х-лом) навіть категорично проти в абсолютній більшості..
Російська Федерація оголосила вимогу не допустити приєднання України до НАТО у п'ятницю, 10 грудня. Кремль хоче, щоб НАТО відкликало обіцянку про можливе членство України, яка була озвучена на Бухарестського саміті ще у 2008 році, оскільки це нібито «суперечить зобов'язанню лідерів усіх держав-учасниць ОБСЄ - не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших».
Цю вимогу відхилив Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Мовляв, питання відносин НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників по НАТО та сама Україна.
«Ми не можемо погодитися з тим, що Росія намагається відновити систему, в якій великі держави, такі як Росія, мають сфери впливу, де вони можуть контролювати або вирішувати, що можуть робити інші держави», - заявив Столтенберг на спільній прес-конференції із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, цитує «Голос Америки» 10 грудня.
https://zaxid.net/news/
On skazal chto vi nepriobreli, tak eto vasha problema chto zazhali, nado bilo raskoshelitsia do 2014, togda bi i bili vi v OTAN
І зробив це в авторській статті для найвпливовішого видання США щодо зовнішньої політики Foreign Affairs. Стаття вийшла годину тому, але вже «розлітається» соцмережами впливових міжнародних журналістів та експертів.
Якщо тезово:
➡ Не треба «купуватися» на неправомірні ультиматуми та шантаж Москви щодо України та НАТО
➡ Історія доводить, що позаблоковість України чи будь-якої іншої країни регіону жодним чином не втамовує апетити Путіна: навпаки, ще більше їх розпалює
➡ Історичний факт: Україна була де-факто та де-юре позаблоковою на початку 2014 року, але як це стримало Путіна від нападу, розв'язання війни та окупації територій? Риторичне питання
➡ Те саме з вимогами поступок за Мінськом, зокрема «прямого діалогу» Києва із Донецьком та Луганськом
➡ Ось ще один історичний факт, приклад Молдови. Погодилися на прямий діалог з Тирасполем, сподіваючись, що це допоможе врегулювати конфлікт і відновити територіальну цілісність. В 1994 році з тією ж метою відмовилися від руху до членства в НАТО. Результат? Три десятиріччя «замороженого конфлікту». Російські війська донині стоять у Придністровському регіоні Молдови
➡ Логічний висновок: потурання агресору ніколи не доводило нікого до добра, це шлях не до замирення, а до більшої агресії
➡ Натомість Україна закликає Захід не повторювати помилки 2014 року, коли реакція на агресію Росії почалася запізно та була заслабкою
➡ Єдина правильна стратегія - це діяти з позиції сили та втілювати запропонований Україною комплексний пакет стримування Росії на трьох рівнях: політичному, економічному та безпековому
➡ Не приймати та не відкидати ультиматуми Путіна. Йому потрібен один з цих двох результатів. Або отримати поступки, або створити ідеологічний міф для внутрішнього споживання про «зухвалу відмову Заходу надавати гарантії нерозширення НАТО», що допоможе йому створити ідеологічне підґрунтя для нового вторгнення в Україну
➡Правильна стратегія реакції на ультиматуми - ігнорувати їх. Продовжувати раунди переговорів, не піддаючись тиску Путіна щодо України та НАТО, одночасно посилюючи Україну політично, економічно та безпеково.
➡Аж допоки баланс сил не буде таким, що Путін просто не матиме опції військового вторгнення. Коли цей рівень буде досягнутий, з'явиться вікно можливостей для справедливого політико-дипломатичного вирішення на Донбасі та врешті вступу України до ЄС і НАТО
➡ Головний меседж: Мир завдяки силі. Поступки не допоможуть, а допоможе сила. Потурання не спрацює, а спрацює стримування.
Надзвичайно важливо, що міністр доніс цей сигнал саме зараз і саме до великої іноземної аудиторії зі шпальт найбільш авторитетного видання США про зовнішню політику. Щоб ні в кого не виникало спокуси та ідей вирішувати створені Росією проблеми за рахунок України.
Повний текст українською тут: https://mfa.gov.ua/…/avtorska-stattya-ministra-zakordonnih-…
Оригінал (англ) тут: https://www.foreignaffairs.com/…/2021…/dont-sell-out-ukraine
P.S. На фото - головна сторінка Foreign Affiars зараз. Це, здається, перший випадок, коли у цьому виданні вийшли дві колонки міністра закордонних справ України за чотири місяці (попередня була Ukraine Is Part of The West у серпні)
https://www.facebook.com/100001597944972/posts/4823952911001259/
НАТО нужно делать здесь,у себя,с вменяемыми союзниками - США,Британией,Польшей,Прибалтикой и теми остальными,кто решит примкнуть,не важно,как этот союз назовут,НАТО-ОСТ или по-другому..
тому як кацапня попре ми і не здержімо - зелена кацапня за плечями - ніж в спину.
до 2014 года Украину устраивал вне блоковый статус под зонтиком Будапештского меморандума...
кто ж знал что рашке, как старшему*лятьбрату, захочется Крым в свою говень отжать и на Донбассе повоевать ???
відповідь "так" мене влаштуе як не брехня..
хай буде все в тебе і зверху!
elektik car? - shit for lovers.
no technologies to make them be liked yet.
when it will come, and that will come, then will be talking...
now? - no way...
congrats!
маю надію назавжди - хочь по ґриби сходи - нема рижоґо
Що робити якщо війна? Як вижити в місті? Кілька порад цивільній людині від проєкту Хлопці з Лісу Ч.1
https://youtu.be/IoukTDvvj_Y
А Україна до 2014 року так була підготовлена до вступу, так відповідала усім вимогам, а головне, так просила НАТО прийняти, і мудрий нарід так хотів цього аж на всі 100% , і не було слів "нащо нам то НАТО, ми обираємо позаблоковий статус", який, доречі відмінив "барига" саме( і лише) в 2014.
Но але то НАТО винне, дурні недолугі.
Тобто це не Україна не відповідала умовам вступу в НАТО, то не Україна мала на той час позаблоковий статус, то НАТО вінно.. ну, казкарь.. як ні кадр у Зе-владі, то бик, або звіздобол..