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НАТО припустився стратегічної помилки, не прийнявши Україну до Альянсу до 2014 року, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

НАТО припустився стратегічної помилки, не прийнявши Україну до Альянсу до 2014 року, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає стратегічною помилкою НАТО той факт, що Україна до 2014 року не стала членом Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив 10 грудня у коментарі "Голосу Америки".

"Якби Україна набула членства в НАТО до 2014 року, не було б ніякої російської агресії. Це була стратегічна помилка Альянсу – відкласти набуття членства Україною. Тому що це був би найкращий спосіб гарантування не лише безпеки України, а й безпеки євроатлантичного простору. Путін би ніколи не ризикнув увійти у прямий конфлікт зі збройними силами Альянсу", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми йдемо, а там шлагбаум, - Зеленський про вступ в НАТО
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Топ коментарі
+10
"Віктор Федорович особисто так тянув,так підштовхував Україну в НАТО".Сили не хватило....
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11.12.2021 12:20
+8
Кого ещё бесит этот умник - лайк.
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11.12.2021 12:21
+6
ага) - НАТО винувате шо мудрий нарід наголосував януковічєй-зеленських...
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11.12.2021 12:45
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"Віктор Федорович особисто так тянув,так підштовхував Україну в НАТО".Сили не хватило....
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11.12.2021 12:20 Відповісти
ага) - НАТО винувате шо мудрий нарід наголосував януковічєй-зеленських...
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11.12.2021 12:45 Відповісти
все это напоминает одно изречение аксиому--Договор с Россией не стоит той бумаги на котором он был написан....
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11.12.2021 13:09 Відповісти
Агитируете? Или просто не в теме?

Полная версия фразы звучит так: "Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут - не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть."
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11.12.2021 13:30 Відповісти
Несмотря на то, что вроде текст целиком выглядит иначе чем цитата вырванная из контекста и концовка вообще меняет суть сказаного "или играйте с нами честно или не играйте" но в целом сути всей цитаты целиком она все равно не меняет. Суть все та же - "с русскими нельзя играть вообще и если вы их обманете то они насрут на все договоренности и бумага на которой будет написано будет стоить дороже". На самом деле это лишний раз подчеркивает что с этими людьми нельзя иметь никаких дел, т.к. они не способное жить цивилизовано. Потому как цивилизация подразумевает умение играть по правилам и никого не волнует при этом абсолютная честность. Не умеешь играть по правилам - живи в дерьме. Что россияне успешно делают уже сотни лет. Потому как плевать насколько честно или не честно устроен мир - если ты не можешь играть в рамках оговоренных правил - тебя выводят пинками под зад из игровой комнаты. И сегодня мы видим именно это. Россию в который раз весь цивилизованный мир пинками выгоняет с арены т.к. та не умеет играть по мировым правилам. Ибо чтобы играть по правилам - нужны мозги, а когда мозгов нет ты ведешь себя как косолапый медведь инвалид на мозг первой группы которому плевать на правила наивно веря в честность и справедливость. Веди себя так - да на здоровье но не лезь тогда в одну песочницу с цивилизованным и взрослым миром. Твои друзья - КНДР, Нигерия и прочие отбросы и изгои.
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11.12.2021 14:20 Відповісти
Проголосували за хама, а потім - чому нас не прийняли в НАТО до 2014 року?

Якщо чесно то на той час більшість українців були проти вступу. А в деяких регіонах (вже окупованих х-лом) навіть категорично проти в абсолютній більшості..
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11.12.2021 13:36 Відповісти
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг відхилив вимогу Кремля скасувати обіцянку про ймовірне членство України в Альянсі. Каже, питання про вступ вирішуватимуть країни-члени НАТО і сама Україна, а не Росія.

Російська Федерація оголосила вимогу не допустити приєднання України до НАТО у п'ятницю, 10 грудня. Кремль хоче, щоб НАТО відкликало обіцянку про можливе членство України, яка була озвучена на Бухарестського саміті ще у 2008 році, оскільки це нібито «суперечить зобов'язанню лідерів усіх держав-учасниць ОБСЄ - не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших».

Цю вимогу відхилив Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Мовляв, питання відносин НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників по НАТО та сама Україна.

«Ми не можемо погодитися з тим, що Росія намагається відновити систему, в якій великі держави, такі як Росія, мають сфери впливу, де вони можуть контролювати або вирішувати, що можуть робити інші держави», - заявив Столтенберг на спільній прес-конференції із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, цитує «Голос Америки» 10 грудня.
https://zaxid.net/news/
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11.12.2021 12:21 Відповісти
Кого ещё бесит этот умник - лайк.
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11.12.2021 12:21 Відповісти
мене
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11.12.2021 12:24 Відповісти
Не все, а только Вы. У НАТО всё пучком.
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11.12.2021 13:01 Відповісти
Если бы Украина приобрела членство в НАТО Источник: https://censor.net/ru/n3304680
On skazal chto vi nepriobreli, tak eto vasha problema chto zazhali, nado bilo raskoshelitsia do 2014, togda bi i bili vi v OTAN
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11.12.2021 13:06 Відповісти
Й блокували жабенятники й шваби
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11.12.2021 13:28 Відповісти
А почему бесит в основном ********** говноботов?
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11.12.2021 14:43 Відповісти
в 2014му ти ще соску сосав - не тобі про це кукарекати...
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11.12.2021 12:22 Відповісти
НАТО припустився стратегічної помилки / Потому что Кулеба тогда не был начальником МИД. Правда, есть и другая причина. 24.02.06 Меньше половины украинцев поддерживают евроинтеграцию. Большинство против вступления в НАТО./ 28.02.07 . Ющенко: Более трети украинцев за вступление в НАТО, 40% еще не определились/ 11.07.2017 .Только 46% украинцев хотят в НАТО.

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11.12.2021 12:24 Відповісти
ПНХ, путлеровец! Решил что офигенно замаскировался?!
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11.12.2021 12:50 Відповісти
ПНХ, путлеровец! Решил что офигенно замаскировался?!-Много пьёшь.Пить надо меньше.
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11.12.2021 12:54 Відповісти
То-есть, раньше украинцы были против НАТО, и потому Россия напала на мирную страну, оккупировала часть территорий и убила десятки тысяч граждан Украины? И теперь украинцы за НАТО, естественно - и Россия хочет начать вторжение, чтобы что?
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11.12.2021 13:11 Відповісти
.......чтобы что?-Упростите . Для Ивана Петровича Сидорова слишком сложно.
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11.12.2021 13:17 Відповісти
Miko R, якщо ви, чомусь не звертали увагу на дописи ИПС- це не його проблема... Пише так, щоб шевилити звивинами, проводить аналогії та не перемелює кісточки в дурних переливаннях... Якщо коротко, то за Україну та українців... Котрими не є Зе!Бені, перефарбовані РиГи, та інша відрижка *****...
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11.12.2021 13:53 Відповісти
Dmytro Kuleba розставив всі крапки над «і» щодо путінських ультиматумів (нерозширення НАТО, відмова України від членства в Альянсі, односторонні поступки за Мінськом), та всіляких хибних ідей, що їх виконання може якось допомогти у справі «замирення» Путіна.

І зробив це в авторській статті для найвпливовішого видання США щодо зовнішньої політики Foreign Affairs. Стаття вийшла годину тому, але вже «розлітається» соцмережами впливових міжнародних журналістів та експертів.

Якщо тезово:

➡ Не треба «купуватися» на неправомірні ультиматуми та шантаж Москви щодо України та НАТО

➡ Історія доводить, що позаблоковість України чи будь-якої іншої країни регіону жодним чином не втамовує апетити Путіна: навпаки, ще більше їх розпалює

➡ Історичний факт: Україна була де-факто та де-юре позаблоковою на початку 2014 року, але як це стримало Путіна від нападу, розв'язання війни та окупації територій? Риторичне питання

➡ Те саме з вимогами поступок за Мінськом, зокрема «прямого діалогу» Києва із Донецьком та Луганськом

➡ Ось ще один історичний факт, приклад Молдови. Погодилися на прямий діалог з Тирасполем, сподіваючись, що це допоможе врегулювати конфлікт і відновити територіальну цілісність. В 1994 році з тією ж метою відмовилися від руху до членства в НАТО. Результат? Три десятиріччя «замороженого конфлікту». Російські війська донині стоять у Придністровському регіоні Молдови

➡ Логічний висновок: потурання агресору ніколи не доводило нікого до добра, це шлях не до замирення, а до більшої агресії

➡ Натомість Україна закликає Захід не повторювати помилки 2014 року, коли реакція на агресію Росії почалася запізно та була заслабкою

➡ Єдина правильна стратегія - це діяти з позиції сили та втілювати запропонований Україною комплексний пакет стримування Росії на трьох рівнях: політичному, економічному та безпековому

➡ Не приймати та не відкидати ультиматуми Путіна. Йому потрібен один з цих двох результатів. Або отримати поступки, або створити ідеологічний міф для внутрішнього споживання про «зухвалу відмову Заходу надавати гарантії нерозширення НАТО», що допоможе йому створити ідеологічне підґрунтя для нового вторгнення в Україну

➡Правильна стратегія реакції на ультиматуми - ігнорувати їх. Продовжувати раунди переговорів, не піддаючись тиску Путіна щодо України та НАТО, одночасно посилюючи Україну політично, економічно та безпеково.

➡Аж допоки баланс сил не буде таким, що Путін просто не матиме опції військового вторгнення. Коли цей рівень буде досягнутий, з'явиться вікно можливостей для справедливого політико-дипломатичного вирішення на Донбасі та врешті вступу України до ЄС і НАТО

➡ Головний меседж: Мир завдяки силі. Поступки не допоможуть, а допоможе сила. Потурання не спрацює, а спрацює стримування.

Надзвичайно важливо, що міністр доніс цей сигнал саме зараз і саме до великої іноземної аудиторії зі шпальт найбільш авторитетного видання США про зовнішню політику. Щоб ні в кого не виникало спокуси та ідей вирішувати створені Росією проблеми за рахунок України.

Повний текст українською тут: https://mfa.gov.ua/…/avtorska-stattya-ministra-zakordonnih-…

Оригінал (англ) тут: https://www.foreignaffairs.com/…/2021…/dont-sell-out-ukraine

P.S. На фото - головна сторінка Foreign Affiars зараз. Це, здається, перший випадок, коли у цьому виданні вийшли дві колонки міністра закордонних справ України за чотири місяці (попередня була Ukraine Is Part of The West у серпні)

https://www.facebook.com/100001597944972/posts/4823952911001259/
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11.12.2021 12:32 Відповісти
Принять в НАТО с кацапским кгб ? Это равносильно взять днр под предводительством пушилина.
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11.12.2021 12:33 Відповісти
tak to tak, no po prikolu ne golosujet - odnovo ili parchku prodazhnih chinovnikov mozhno zamenitj, a vot chto delatj s stadom baranov i koz, blejushchih po prikolu.
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11.12.2021 13:10 Відповісти
Он вообще вменяемый, этот т.н. министр иностранных дел Кулеба?! Или это сознательная политика зелёных предателей - постоянно и планомерно плеваться и кидать дерьмом в союзников? В НАТО при Януковиче?? Это зелёное недоразумение хоть понимает, что оно мелет?

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11.12.2021 12:34 Відповісти
Наверняка идёт разговор во времена 2008-2009 гг. , когда должны были дать ПДЧ Грузии и нам.
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11.12.2021 13:10 Відповісти
Тьомочька Слимак перепутал кнопочку на клаві і замість Одноглазників вилив свій душевний понос нормальним людям😁
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11.12.2021 12:51 Відповісти
НАТО не допускает ошибок, поэтому не берет на себя такой головняк как наша Украина с зелеными п..сами у власти.
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11.12.2021 12:36 Відповісти
Європа,всралася по самі вуха,незважаючи,на попередження
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11.12.2021 13:24 Відповісти
По уровню развития и боевого применения ВС Украина сильнее минимум половины европейских стран НАТО..
НАТО нужно делать здесь,у себя,с вменяемыми союзниками - США,Британией,Польшей,Прибалтикой и теми остальными,кто решит примкнуть,не важно,как этот союз назовут,НАТО-ОСТ или по-другому..
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11.12.2021 12:37 Відповісти
Згоден,невірно будувати безпеку,виключно, спираючись на підтримку дружніх США
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11.12.2021 13:22 Відповісти
це зелено стадо саме таке як і ***** - в них виновні всі навкруґи - не во ни не...
тому як кацапня попре ми і не здержімо - зелена кацапня за плечями - ніж в спину.
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11.12.2021 12:37 Відповісти
Представляю Януковича в Брюсселе раздающего тумаки местным бюрократам...Проблема в Украине, не в НАТО, Кулеба. И в таких как ты идиотах.
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11.12.2021 12:37 Відповісти
если б так абы во рту выросли грибы - был бы не рот а целый огород !!!
до 2014 года Украину устраивал вне блоковый статус под зонтиком Будапештского меморандума...
кто ж знал что рашке, как старшему*лятьбрату, захочется Крым в свою говень отжать и на Донбассе повоевать ???
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11.12.2021 12:42 Відповісти
Вибачате,хл-о,неховало намірів й підготовку. Знов справа,в недолугості мавп,що нездатні відрізнити аналітиків,від бажаючих зватися аналітиками
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11.12.2021 13:14 Відповісти
Стратег от Бога, но поздно родился о чем жалеет Нато. А защищать они и так будут, твоими руками, не зависимо ты там или нет.
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11.12.2021 12:42 Відповісти
Обамбаракович постарался хотя и говорил что х#йло дорого заплатит ...
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11.12.2021 12:42 Відповісти
Шо ты, блин , несешь. Когда этот д..лб..зм уже закончится.
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11.12.2021 12:43 Відповісти
Страну во главе с януковичем в НАТО взять должны быть? Страну где больше половины населения, извините, дебилы проросийские были? Без большинства населения поддердивающего вступление в НАТО? Кулеба сказал бред.
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11.12.2021 12:44 Відповісти
Безпекове питання для Європи вирішувалося блокуванням забаганок кацапні по створенню імперії. Кацапи без окупації України немають імперії...
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11.12.2021 13:07 Відповісти
А за это ордена от путлера получили шмеркеляка и саркозявка... Скипидары!
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11.12.2021 12:48 Відповісти
Якби,буа,хо крапля розуму...,але мавпоїди нездатні встояти перед бряцалками,кольором штанів,рейтингами й оваціями. Надто,вже недоумкуваті,без виключень...
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11.12.2021 12:58 Відповісти
Неспроможні бачити реальний світ,й нездатність переступити через дитячі гралки в клуб для обраних! Хто здатен бути адекватним,адкватизуватися й актуалізуватися? Весь час дитячиа недооугість наївність,й намагання топтатися по власних яєчках...
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11.12.2021 12:54 Відповісти
Це була стратегічна помилка бидла яке обрало Проффесора. Тепер сидять в розбитому Домбасі і мені їх не жаль.
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11.12.2021 12:54 Відповісти
Покажіть,хоч одного розумного...Тисялчоітя минають,Діогенн актуальний...
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11.12.2021 13:03 Відповісти
Ой дурааак!
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11.12.2021 13:00 Відповісти
неправда ваша - це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба!
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11.12.2021 13:05 Відповісти
федька - федька: - хочу почути від тебе шо ти ок і всі біля тебе теж ок.
відповідь "так" мене влаштуе як не брехня..
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11.12.2021 13:19 Відповісти
da da vsio ok, vot toljko ogranichenija katatsia po miru a tak vsio ok, vakcinirovanni i zdjom tretjuju vakcinu.
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11.12.2021 14:00 Відповісти
всем здоровья - і не пропадай....
хай буде все в тебе і зверху!
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11.12.2021 15:16 Відповісти
i bilo tozhe vsio ok, vot toljko oshibsia kupiv teslu, nado bilo ostovatsia vernim Mersu, vsio taki evropeiskije zimoi luchshe.
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11.12.2021 14:01 Відповісти
шо с теслой не так було?
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11.12.2021 15:23 Відповісти
zamerzajet stekla dverei a dveri otkrivajetsia kogda okno opuskajetsia nemnozhko v niz i mnogije drugije , kak napisal v otdele tesla v fb - moja nervnaja sistema razrushena posle trjoh mesecov i prodal teslu, vernulsia k evropeiskim, no tozhe elektrik.
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11.12.2021 22:17 Відповісти
don't let that to be in your head.
elektik car? - shit for lovers.
no technologies to make them be liked yet.
when it will come, and that will come, then will be talking...
now? - no way...
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11.12.2021 22:30 Відповісти
i horoshaja vestj - letom vnuk u menja, tak chto rod prodolzhajetsia i vsio razvivajetsia - vsi horosho, dazhe ochenj otlichno.
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11.12.2021 14:12 Відповісти
you gonna like to be grandpa!
congrats!
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11.12.2021 15:29 Відповісти
Медвечука с Кивой и Бойко - в НАТО как раз нехватает!!!
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11.12.2021 13:00 Відповісти
_В НАТО их не надо, там свои есть: абамы "миротворцы", шмеркели, саркозявки да микроны, чмолланды и берлушпайки, трумпы, бабайдены да орбаны - дохерища там говна такого...
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11.12.2021 13:04 Відповісти
та запихайся вже - нема рижоґо на сьоґодні,
маю надію назавжди - хочь по ґриби сходи - нема рижоґо
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11.12.2021 13:10 Відповісти
Что есть то есть. Украину и Грузию нужно было принимать в 2004 ( после первого Майдана) в крайнем случае до 2008.( до начала агрессии РФ против Грузии). Но чего скрывать НАТО как и сейчас все пробует договориться в Мордором, (получается за нас счет), не хочет проблем да и деньги и углеводороды делают свое дело.. Но нужно и признать что Украина и сама в чем то виновата, слабо проводились и проводятся реформы, все коррумпировано, поделено между "влиятельными" людьми, во многом завязано все на Рашу ну и политика " усидеть на двух стульях" сося двух маток многих в Украине устраивала... Так бы оно и было и сейчас, если бы Путинилу не взбрело в голову захапать Крым и не создать " новороссию".
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11.12.2021 13:10 Відповісти
Потрібно було приймати,але їм бажалося просрати ситуацію,й створити неймовірну проблему
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11.12.2021 13:19 Відповісти
_Да они просто не хотят принимать, так что проводи реформы сколько хочешь, хоть до второго пришествия, но пока у них не будет воли принять политическое решение - всё похер, найдут кучу причин и отмазок!
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11.12.2021 13:25 Відповісти
ну вообще то наша юля в 2008м сама отказалась от пдч)))) зеля уже и кулебу подсадил на кокс
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11.12.2021 13:12 Відповісти
кацапня - я би почав лупати стіну вже зараз - ***** не вічне - шукайте собі друґоґо *****
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11.12.2021 13:31 Відповісти
Надеюсь наши ВСУ не состоят из таких дегенератов как ты.
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11.12.2021 14:21 Відповісти
Хочеш миру - готуйся до війни

Що робити якщо війна? Як вижити в місті? Кілька порад цивільній людині від проєкту Хлопці з Лісу Ч.1

https://youtu.be/IoukTDvvj_Y
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11.12.2021 13:39 Відповісти
После 1991 через 2 года,после создания государственных институтов, мы должны были семимильными шагами бежать в НАТО. Только после этого мы смогли бы влиться в ЕС и жить по европейским законам,при которых произошёл бы рост экономики. В 2004-2005 и 2014 давали предпосылки к этому,но дебильный,совково-стадно-рабский народ по определению не может идти вперёд с повёрнутой головой назад.И в очередной раз выбирает убогих.В этот раз зеленских.И Кулеба этого не признаёт.
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11.12.2021 13:49 Відповісти
А Армія відповідала стандартам НАТО? Її ж і фактично майже не було!
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11.12.2021 14:23 Відповісти
Ну в 14-м это явно не могло произойти, думаю это будет раньше чем через десять лет...
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11.12.2021 14:42 Відповісти
Ееее... НАТО винувате?
А Україна до 2014 року так була підготовлена до вступу, так відповідала усім вимогам, а головне, так просила НАТО прийняти, і мудрий нарід так хотів цього аж на всі 100% , і не було слів "нащо нам то НАТО, ми обираємо позаблоковий статус", який, доречі відмінив "барига" саме( і лише) в 2014.

Но але то НАТО винне, дурні недолугі.
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11.12.2021 15:53 Відповісти
Спасибо фрау Меркель.
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11.12.2021 16:12 Відповісти
Бути членом НАТО при російському міністру ЗСУ і керівником СБУ---це круто Кулебо такий же тупий базіка як і весь табун сн
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11.12.2021 16:28 Відповісти
Хто всрався?! Невістка...
Тобто це не Україна не відповідала умовам вступу в НАТО, то не Україна мала на той час позаблоковий статус, то НАТО вінно.. ну, казкарь.. як ні кадр у Зе-владі, то бик, або звіздобол..
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11.12.2021 16:36 Відповісти
 
 