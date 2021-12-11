НАТО припустився стратегічної помилки, не прийнявши Україну до Альянсу до 2014 року, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає стратегічною помилкою НАТО той факт, що Україна до 2014 року не стала членом Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив 10 грудня у коментарі "Голосу Америки".



"Якби Україна набула членства в НАТО до 2014 року, не було б ніякої російської агресії. Це була стратегічна помилка Альянсу – відкласти набуття членства Україною. Тому що це був би найкращий спосіб гарантування не лише безпеки України, а й безпеки євроатлантичного простору. Путін би ніколи не ризикнув увійти у прямий конфлікт зі збройними силами Альянсу", – сказав він.

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