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Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
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Червоний Хрест та Верховний комісар ООН у справах біженців направили на окуповану територію Донбасу понад 136 т гуманітарної допомоги

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Червоний Хрест та Верховний комісар ООН у справах біженців направили на окуповану територію Донбасу понад 136 т гуманітарної допомоги

17 вантажівок із гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) і Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) пройшли за тиждень в окремі райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Про це заявили в пресцентрі Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ.

"Жителям тимчасово окупованої території України доставлено 136,2 тонни продуктових і гігієнічних наборів, меблів, господарських і медичних товарів", - повідомила Держприкордонслужба.

Гуманітарна допомога пройшла через КПВВ "Новотроїцьке" та "Щастя".

Читайте також: Червоний Хрест направив на окуповану територію Донбасу 314 тонн гуманітарної допомоги

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
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11.12.2021 12:29
+11
ООН посібник сепарні.
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11.12.2021 12:39
+9
"кормильці Європи" оголодали
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11.12.2021 12:27
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"кормильці Європи" оголодали
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11.12.2021 12:27 Відповісти
так этим кармильцам ничего из этого не достанется .. всё кацапские ихтамнеты пропьют и проколят ...
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11.12.2021 12:46 Відповісти
позвали злыдней на Дамбас - пусть отгребают
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11.12.2021 13:04 Відповісти
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11.12.2021 12:29 Відповісти
Необходимо понимать, что ООН это распил бабла в надгосударственном масштабе. Для имитации деятельности ООН занимается надуванием щек и пусканием пыли в глаза.
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11.12.2021 13:32 Відповісти
О, сепарам буде що дерібанити !!!)))
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11.12.2021 12:36 Відповісти
ООН посібник сепарні.
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11.12.2021 12:39 Відповісти
Заохочують сепарню до подальших дій, дебіли.
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11.12.2021 12:49 Відповісти
Москалі не здатні утримувати захоплені території?
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11.12.2021 12:54 Відповісти
Донецк.март 2014 года.площадь чЛенина.крысы мавзолейные триколорную тряпку повесили
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11.12.2021 13:00 Відповісти
знимають український прапор...
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11.12.2021 13:02 Відповісти
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11.12.2021 20:49 Відповісти
Шариковы...Сэр... а главный Швондер сидел на Мацковии руки потирал..нас там нет... и ИХТАМНЕТ...
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11.12.2021 13:05 Відповісти
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11.12.2021 13:06 Відповісти
ой... а сруцкий гумконвой белыми КАМАЗами не абидицца?
это ж их корова...и они ее доят (впрочем, скорее всего этот подарок от красного креста к новому году так до кормильцев и не дойдет...асвабадителям он нужнее)
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11.12.2021 13:12 Відповісти
А там ее выдают ( или даже продают) как "помощь братской России". Или кто то в этом сомневается...
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11.12.2021 13:13 Відповісти
Хер им на палочке
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11.12.2021 13:17 Відповісти
Фишка тут в другом...Юзовка в 1924 году стала город Сралин до 1929 года,потом переименовали в город Сралино при жизни главного палача Украины...,а в 1961 году заменили Юзовку в очередной раз на Донецк...

Вчера Мэр Архангельска что на РАБссии предложил переименовать Архангельск в город Путлер.... ой держите меня семеро...быдло краснопузое...повторяет подвиги Сралина...
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11.12.2021 13:23 Відповісти
Именем четырежды президента США Фраклина Делано Рузвельта назван небольшой городок в США в штате Минесота с населением 166 человек...,не любили американцы великого президента вытащившего страну из дерьма Великой депрессии начала 30-х годов и победившего нацизм в 1945 году....странно однако...
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11.12.2021 13:38 Відповісти
Невже гордий народ Бамбаса ще не відмовився від таких подачок Гейєвропи, схоже що не гордість, а "халявна" звичка "кинути лоха".
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11.12.2021 14:09 Відповісти
Ну и жрут "кормильцы" Украины, Европы и всей планеты.... Нахаляву.... Скоро жопа треснет....
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11.12.2021 14:36 Відповісти
упорно отправляют добро на помойку
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11.12.2021 15:27 Відповісти
не забудьте подарки в коллорадную ленту завернуть! долпайопы.
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11.12.2021 16:08 Відповісти
ШО...... снова жрачку и товар повезли хозяевам бандформирований хоязяевам супермаркетов .. ну суи долбанные с оон и красного креста .если нет информации и ума у вас зайдите животные в ЧАТ РУЛЕТКУ И ПООБЩАЙТЕСЬ С ЖИТЕЛЯМИ ЛУГАНДОНИИ И ДОНБАСЯО. ОНИ ВАМ СКАЖУТ ЧТО НЕВИДЯТ НИКАКОЙ ПОМОЩИ И ЧТО ВСЁ ЭТО В МАГАЗИНЫ ВЕЗУТ! ((
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11.12.2021 18:16 Відповісти
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11.12.2021 20:50 Відповісти
 
 