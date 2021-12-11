Червоний Хрест та Верховний комісар ООН у справах біженців направили на окуповану територію Донбасу понад 136 т гуманітарної допомоги

17 вантажівок із гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) і Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) пройшли за тиждень в окремі райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Про це заявили в пресцентрі Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ.

"Жителям тимчасово окупованої території України доставлено 136,2 тонни продуктових і гігієнічних наборів, меблів, господарських і медичних товарів", - повідомила Держприкордонслужба.

Гуманітарна допомога пройшла через КПВВ "Новотроїцьке" та "Щастя".

Читайте також: Червоний Хрест направив на окуповану територію Донбасу 314 тонн гуманітарної допомоги