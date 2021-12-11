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Венеціанська комісія (213) Головатий (17)

Заступник голови Конституційного суду Головатий увійшов до керівного органу Венеціанської комісії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заступник голови Конституційного суду Головатий увійшов до керівного органу Венеціанської комісії

Заступника голови Конституційного суду України Сергія Головатого обрали членом Бюро Венеціанської Комісії (Європейська комісія "За демократію через право").

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляєа пресслужба КС.

До складу Бюро Венеціанської комісії входять сім членів: президент, три віце-президенти та чотири інші члени Комісії.

"В даний час оновлений склад Бюро Венеціанської комісії такий: президент – представник від Франції; три віце-президенти – представники від Ісландії, Мальти та Німеччини; чотири інші члени Комісії – представники від Болгарії, США, Швейцарії та України", - зазначено у повідомленні .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив і знову призначив Головатого до Венеціанської комісії
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Топ коментарі
+12
Головатий притомна людина.
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11.12.2021 12:42
+10
Единственный в Украине правовед,юрист и политик международного уровня...
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11.12.2021 12:55
+7
Сподіваюсь, це не стане підставою для пропихування в КС кандидатів зЕзидента?
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11.12.2021 12:35
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Сподіваюсь, це не стане підставою для пропихування в КС кандидатів зЕзидента?
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11.12.2021 12:35 Відповісти
Головатий притомна людина.
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11.12.2021 12:42 Відповісти
Так отож. Саме тому Бубочка намагається протягти в КС непритомних, які протягнуть зміну дати виборів, для ВР і президентських. Протягнуть референдум про федералізацію та інше фуйлов- бабломойске лайно.
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11.12.2021 12:59 Відповісти
до сих пор помню слова спикера рады - депутат головатий, сядьте на місце!
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11.12.2021 14:03 Відповісти
Я теж пам"ятаю: депутат Заєць, не стрибайте по залу.
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11.12.2021 14:08 Відповісти
Ну да.свалил от Юльки в Нашу Украину,а после в Партию рыгов.
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11.12.2021 20:38 Відповісти
Единственный в Украине правовед,юрист и политик международного уровня...
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11.12.2021 12:55 Відповісти
Призначити ГОЛОВАТОГО Сергія Петровича суддею Конституційного Суду України.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

27 лютого 2018 року
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11.12.2021 13:01 Відповісти
То його вже не представляють як тимчасово виконуючого обов'язки голови Конституційного Суду України? (замість Тупицького)?
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11.12.2021 13:45 Відповісти
З іншого боку, Головатий відомий тим, що категорично проти зумазбродних ідей ********* ОП. Зокрема і т.зв. "закону про олігархів". Чи не означає це, що цьому Закону - звідець?
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11.12.2021 13:47 Відповісти
Відеозв'язок між Вашингтоном і Москвою: наслідки для України | ПРЯМИМ ТЕКСТОМ з Ю. Луценком

https://www.youtube.com/watch?v=pNPMeQE3_Xg
чудовий аналіз з Рахманіним, чи вдасться ВИРОКУ УКРАЇНИ здійснити плани ПУТІНА
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11.12.2021 15:13 Відповісти
Респект Головатому !! Щодо закону про олігархів . Слуги ввели норму , що член РНБО , наряду з КМ,СБУ , НБУ , АК має право вносити кандидатури , а РНБО вносити в реєстр олігархів після указу президента. Ті ж яйця , тільки в профіль. Бо РНБО ( тобто блазень ) все вирішує ВЕНЕЦІАНКА ЗАРУБАЄ такий варіант .
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11.12.2021 18:56 Відповісти
Головатий безпринципний. Людина яка після двох років після помаранчевої революції в 2007, приєдналась до ригів і фактично підтримала узурпацію влади прем'єром Януковичем, не може бути достойною. При тому коли він мовчав то ще виглядав пристойно, але коли починав говорити то одразу з'являлися сумніви його фаховості.
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12.12.2021 08:11 Відповісти
 
 