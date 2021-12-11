Маршрутка, яка потрапила у смертельну ДТП на Чернігівщині, була переобладнана із вантажного спринтера, - Найєм

Загиблих і постраждалих у аварії на трасі під Черніговом могло бути менше, якби для пасажирських перевезень використовувався спеціально призначений транспорт

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів "Суспільному" заступник міністра інфраструктури, голова комісії з техрозслідування ДТП Мустафа Найєм.

Як показало попереднє розслідування, спринтер був переобладнаний із вантажного за кордоном і завезений до України 2010 року вже як пасажирський транспорт. Це дозволило перевізникові отримати необхідні дозволи, хоча за законом такі маршрутки не можуть брати участь у конкурсах.

"Жертв трагедії могло бути менше, якби це був автобус для перевезення пасажирів. Бо задні крісла по суті просто зірвало через погане кріплення, і людей розчавило", - пояснив Найєм. І наголосив: з нового року в Україні перевірятимуть всі спринтери, чи вони не перероблені з вантажних.

Помітити перероблення цього конкретного спринтера могли на кількох етапах, продовжує заступник міністра. Зокрема, митні служби – під час технічного контролю і реєстрації.

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"У 2011 році він продав цей автобус і тоді йому ще раз чомусь підтвердили, що це автобус. Ми вже знаємо, яка точка обов’язкового технічного контролю надала йому цей дозвіл, і хто провів йому і підтвердив, що він може здійснювати перевезення пасажирів", - додає він. Зараз члени комісії досліджують, чи мала ця точка взагалі право проводити контроль.

Щодо вантажівки, то перевірка показала, що вона не була ліцензована, втім, законодавство зараз цього не вимагає. У Мінінфраструктури вважають за потрібне повернути таке ліцензування з наступного року.

Нагадаємо, що 7 грудня близько 8-ї ранку до поліції надійшло повідомлення, що поблизу села Киселівка Чернігівського району зіткнулися рейсовий автобус та вантажівка.

На час роботи поліції та аварійно-рятувальних служб рух ділянкою автодороги перекрили в обох напрямках. Поліція перенаправила транспортні потоки на об’їзний шлях через Городню та Сновськ. Нормальне функціонування траси було відновлено вчора о 19.45 після завершення комплексу слідчо-оперативних заходів.