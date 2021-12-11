Маршрутка, яка потрапила у смертельну ДТП на Чернігівщині, була переобладнана із вантажного спринтера, - Найєм
Новини Цензор.НЕТ Події
Загиблих і постраждалих у аварії на трасі під Черніговом могло бути менше, якби для пасажирських перевезень використовувався спеціально призначений транспорт
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів "Суспільному" заступник міністра інфраструктури, голова комісії з техрозслідування ДТП Мустафа Найєм.
Як показало попереднє розслідування, спринтер був переобладнаний із вантажного за кордоном і завезений до України 2010 року вже як пасажирський транспорт. Це дозволило перевізникові отримати необхідні дозволи, хоча за законом такі маршрутки не можуть брати участь у конкурсах.
"Жертв трагедії могло бути менше, якби це був автобус для перевезення пасажирів. Бо задні крісла по суті просто зірвало через погане кріплення, і людей розчавило", - пояснив Найєм. І наголосив: з нового року в Україні перевірятимуть всі спринтери, чи вони не перероблені з вантажних.
Помітити перероблення цього конкретного спринтера могли на кількох етапах, продовжує заступник міністра. Зокрема, митні служби – під час технічного контролю і реєстрації.
"У 2011 році він продав цей автобус і тоді йому ще раз чомусь підтвердили, що це автобус. Ми вже знаємо, яка точка обов’язкового технічного контролю надала йому цей дозвіл, і хто провів йому і підтвердив, що він може здійснювати перевезення пасажирів", - додає він. Зараз члени комісії досліджують, чи мала ця точка взагалі право проводити контроль.
Щодо вантажівки, то перевірка показала, що вона не була ліцензована, втім, законодавство зараз цього не вимагає. У Мінінфраструктури вважають за потрібне повернути таке ліцензування з наступного року.
Нагадаємо, що 7 грудня близько 8-ї ранку до поліції надійшло повідомлення, що поблизу села Киселівка Чернігівського району зіткнулися рейсовий автобус та вантажівка.
На час роботи поліції та аварійно-рятувальних служб рух ділянкою автодороги перекрили в обох напрямках. Поліція перенаправила транспортні потоки на об’їзний шлях через Городню та Сновськ. Нормальне функціонування траси було відновлено вчора о 19.45 після завершення комплексу слідчо-оперативних заходів.
Будь ласка, зачекайте...
... та ну нах, какой Мустафа универсал
можливо... а можливо і непероблена маршрутка не врятувала б і останні ряди від паламаних ший, пробитих черепів, вибитих зубів, переламаних ребер і пробитих ними легенів ( в маршрутках нема поясів безпеки, тож стабільності пасажира при такому ударі годі й чекати (навіть якщо і не відірветься крісло)
та в перероблених маршрутках, навіть не надійність кріплення крісел головне і вирішальне... а й те що перероблені стійки і стінки (під відкна) ******* свої властивості і не можуть вже вважатися безпечними (бо у вантажному транспорті інші вимоги для цих деталей і матеріалів для них)
І наголосив: з нового року в Україні перевірятимуть всі спринтери, чи вони не перероблені з вантажних. Джерело: https://censor.net/ua/n3304683
Щодо вантажівки, то перевірка показала, що вона не була ліцензована, втім, законодавство зараз цього не вимагає. У Мінінфраструктури вважають за потрібне повернути таке ліцензування з наступного року. Джерело: https://censor.net/ua/n3304683
І саме головне почитай у правилах з якою максимальною швидкістю можуть рухатись автобуси.
а не прще, не делать умные морды, не искать глупые коменты а чесно сказать.
ЧЕЛОВЕЧЕССКИЙ фактор. не более и не менее
Він це хотів довести?