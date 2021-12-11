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ДТП (4208) Чернігівщина (1309) Найєм (347)

Маршрутка, яка потрапила у смертельну ДТП на Чернігівщині, була переобладнана із вантажного спринтера, - Найєм

Новини Цензор.НЕТ Події

Маршрутка, яка потрапила у смертельну ДТП на Чернігівщині, була переобладнана із вантажного спринтера, - Найєм

Загиблих і постраждалих у аварії на трасі під Черніговом могло бути менше, якби для пасажирських перевезень використовувався спеціально призначений транспорт

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів "Суспільному" заступник міністра інфраструктури, голова комісії з техрозслідування ДТП Мустафа Найєм.

Як показало попереднє розслідування, спринтер був переобладнаний із вантажного за кордоном і завезений до України 2010 року вже як пасажирський транспорт. Це дозволило перевізникові отримати необхідні дозволи, хоча за законом такі маршрутки не можуть брати участь у конкурсах.

"Жертв трагедії могло бути менше, якби це був автобус для перевезення пасажирів. Бо задні крісла по суті просто зірвало через погане кріплення, і людей розчавило", - пояснив Найєм. І наголосив: з нового року в Україні перевірятимуть всі спринтери, чи вони не перероблені з вантажних.

Помітити перероблення цього конкретного спринтера могли на кількох етапах, продовжує заступник міністра. Зокрема, митні служби – під час технічного контролю і реєстрації.

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"У 2011 році він продав цей автобус і тоді йому ще раз чомусь підтвердили, що це автобус. Ми вже знаємо, яка точка обов’язкового технічного контролю надала йому цей дозвіл, і хто провів йому і підтвердив, що він може здійснювати перевезення пасажирів", - додає він. Зараз члени комісії досліджують, чи мала ця точка взагалі право проводити контроль.

Щодо вантажівки, то перевірка показала, що вона не була ліцензована, втім, законодавство зараз цього не вимагає. У Мінінфраструктури вважають за потрібне повернути таке ліцензування з наступного року.

Нагадаємо, що 7 грудня близько 8-ї ранку до поліції надійшло повідомлення, що поблизу села Киселівка Чернігівського району зіткнулися рейсовий автобус та вантажівка.

На час роботи поліції та аварійно-рятувальних служб рух ділянкою автодороги перекрили в обох напрямках. Поліція перенаправила транспортні потоки на об’їзний шлях через Городню та Сновськ. Нормальне функціонування траси було відновлено вчора о 19.45 після завершення комплексу слідчо-оперативних заходів.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
Яка різниця, коли фура б'є у лоб. У всіх маршрутках немає ременів безпеки. Це як звинуватити жертву згвалтування, що губи були у помаді.
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11.12.2021 12:49
+20
А эта высокооплачиваемая проститутка не хочет так оперативненько рассказать про экспертизу по Зеленому корешу и алкашу Трухину? Для разнообразия, нарид же заждался
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11.12.2021 12:43
+16
ця повія вже замміністра?) От маладєц, наантикорупціонерив...
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11.12.2021 12:36
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ця повія вже замміністра?) От маладєц, наантикорупціонерив...
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11.12.2021 12:36 Відповісти
Проститутки бывают разные, и оплата услуг тоже разная.
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11.12.2021 12:45 Відповісти
ну зачем же сравнивать проституток с афганской шлюхой?
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11.12.2021 13:07 Відповісти
Да у нас везде эти маршрутки. Дураки, чтоле
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11.12.2021 12:38 Відповісти
А эта высокооплачиваемая проститутка не хочет так оперативненько рассказать про экспертизу по Зеленому корешу и алкашу Трухину? Для разнообразия, нарид же заждался
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11.12.2021 12:43 Відповісти
У нас не переоборудованных нет. Тоже мне открытие.
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11.12.2021 12:47 Відповісти
Є, але дуже мало
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11.12.2021 14:11 Відповісти
Эксперт.
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11.12.2021 12:49 Відповісти
Мустафа!
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12.12.2021 05:42 Відповісти
Яка різниця, коли фура б'є у лоб. У всіх маршрутках немає ременів безпеки. Це як звинуватити жертву згвалтування, що губи були у помаді.
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11.12.2021 12:49 Відповісти
Ви статтю читали? Задні крісла від удару відірвалися і розчавили пасажирів. В це тому що були вони встановлені не на заводі, у якомусь гаражі, де бус з вантажного переробили на пасажирський
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11.12.2021 14:13 Відповісти
Фото подиви, мустафа, що ти несеш? Які задні ряди якщо фура в лоб на зустрічній спрантер бахнула? Різницю мас авто зможеш порахувати?
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11.12.2021 16:53 Відповісти
Є статистика скільки перероблених проти неперероблених в аваріях? Інакше це пусті балачки.
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12.12.2021 16:48 Відповісти
заместитель министра инфраструктуры, глава комиссии по техрасследованию ДТП Источник: https://censor.net/ru/n3304683
... та ну нах, какой Мустафа универсал
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11.12.2021 12:50 Відповісти
Муся відчув, що його стали забувать
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11.12.2021 12:52 Відповісти
для лобового с фурой это не принципиально...
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11.12.2021 12:53 Відповісти
це не принципово для водія і пасажирів передніх рядів, але пасажири середніх і задніх рядів мали б вижити, а не летіти на відірваних кріслах уперед по салону перетворюючи людей і себе на місиво
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11.12.2021 14:15 Відповісти
я зрозумв про що Ви...
можливо... а можливо і непероблена маршрутка не врятувала б і останні ряди від паламаних ший, пробитих черепів, вибитих зубів, переламаних ребер і пробитих ними легенів ( в маршрутках нема поясів безпеки, тож стабільності пасажира при такому ударі годі й чекати (навіть якщо і не відірветься крісло)
та в перероблених маршрутках, навіть не надійність кріплення крісел головне і вирішальне... а й те що перероблені стійки і стінки (під відкна) ******* свої властивості і не можуть вже вважатися безпечними (бо у вантажному транспорті інші вимоги для цих деталей і матеріалів для них)
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11.12.2021 15:23 Відповісти
А що Найєм вже не дерибанить "Укрооборонпром"? Він вже заступник міністра?
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11.12.2021 12:54 Відповісти
Ичо, есть уже виновные, которые нарушили закон и допустили к перевозке?
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11.12.2021 12:54 Відповісти
Порошенко, больше некому)))
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11.12.2021 12:56 Відповісти
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11.12.2021 14:42 Відповісти
можно подумать,если бы это был чистый пассажирский бус,то фура бы этого испугалась...
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11.12.2021 13:05 Відповісти
Можно не только подумать, а ещё и потрындеть
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11.12.2021 13:14 Відповісти
если человек идиот то это надолго
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11.12.2021 14:16 Відповісти
ну да, закрилки вгору і повна потужність на набір висоти... Понаплодилося у нас різних радників,наглядачів, консультантів та інших позитивних звиздомордих...
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11.12.2021 15:03 Відповісти
Продажна тварина , ще щось і кавкає !
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11.12.2021 13:06 Відповісти
какой наем разносторонне развит))))) во всем он спец
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11.12.2021 13:09 Відповісти
интересно, как наем догадался? сразу видно эксперта
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11.12.2021 13:12 Відповісти
Ну чем наши маршрутки отличаются от Спринтеров? Катафалки.
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11.12.2021 13:15 Відповісти
Ключевое из всей статьи:
І наголосив: з нового року в Україні перевірятимуть всі спринтери, чи вони не перероблені з вантажних. Джерело: https://censor.net/ua/n3304683
Щодо вантажівки, то перевірка показала, що вона не була ліцензована, втім, законодавство зараз цього не вимагає. У Мінінфраструктури вважають за потрібне повернути таке ліцензування з наступного року. Джерело: https://censor.net/ua/n3304683
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11.12.2021 13:16 Відповісти
Чо раньше то не проверялось? Кстати, ну переделана, и чо? Техпаспорт вот он, а там написано - пассажир.
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11.12.2021 13:19 Відповісти
А кто напринимал дебильных законов ? Почему нельзя завезти оригинальный пассажир и дёшево растаможить ? Уроды конченые !
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11.12.2021 13:29 Відповісти
тому що перевізники ЖЛОБИ, Ти для початку поцікавився скільки коштують оригінальні пасажири, з яких би все рівно все повикидали щоб щільніше сидінь напхати, і скільки коштує такий же грузовий 3-4 річний бус.
І саме головне почитай у правилах з якою максимальною швидкістю можуть рухатись автобуси.
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11.12.2021 14:38 Відповісти
Вощето 90 там всем, кроме прицепов и додвухлет.
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11.12.2021 15:11 Відповісти
тоесть, если б спринтер был пассажирским то при лобовом столкновении с гузовиком на обоюдной скорости в 200км.ч. никто бы не пострадал, так понимать?
а не прще, не делать умные морды, не искать глупые коменты а чесно сказать.
ЧЕЛОВЕЧЕССКИЙ фактор. не более и не менее
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11.12.2021 13:33 Відповісти
что такое обоюдная скорость в 200км? Вы хоть знаете что при лобовом столкновении скорость транспортных средств не суммируется? При лобовом конечно бы пострадали, но жертв было бы гораздо меньше
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11.12.2021 14:19 Відповісти
Не суммируется, конечно. Распределяется соответственно массе - привет 3-х тонной марщрутке от 30-тонной фуры.
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11.12.2021 14:56 Відповісти
к слову. разрешение на переоборудование дал ментяра, за деньги.
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11.12.2021 13:35 Відповісти
А ви спробуйте проїхати 100км. по тому ж маршруту.... На новенькому ПАССАЖИРСЬКОМУ ..БОГДАНІ.. який щойно з конвейера та сертифікований.......... А потім на 10 річному, спинтері ,хай даже переобладнаному.... І відчуете різницю..... А краще ще зробити ,,крештест,,....І тоді порівнюйте.......
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11.12.2021 13:40 Відповісти
Та навіщо той Богдан,ви краще на руті спробуйте і порівняйте,там на швидкості 50+ самі лише трупи будуть,і не переобладнана, пасажирська
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11.12.2021 13:58 Відповісти
сРута та Богдан це два чоботи - пара
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11.12.2021 15:00 Відповісти
А нормальні дороги зробити щоб по 2-3 полоси було у кожному напрямку, з ронесенням зустрічних метрів на 15-20 не судьба? Наем завалив би ти своє хлєбало та не відсвічував - гидко твое фото навіть бачити, не те що твій звіздьож читати.
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11.12.2021 13:51 Відповісти
ви ще скажіть що винуватий той поляк,чи німець ,який прикрутив крісла до полу болтами не м12.. ,а м10... і які зроблені не з сталі м3 ..А з каленої ..тому вони(болти) і обірвалися . бо сталь3 при розриві ,,тягнеться,, і не зразу лопае ,а калені болти одразу рвуться.. при випробуванні на розрив........
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11.12.2021 13:51 Відповісти
А чего вы вдруг решили, что там не те болты? Об этом кстате в статье нет ничего. Есть попытка назначить ещё виновных и подоить причастных.
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11.12.2021 13:58 Відповісти
це і е підказка з обгрунтуванням.
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11.12.2021 14:36 Відповісти
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11.12.2021 14:00 Відповісти
Воно ж не розуміє теми.
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11.12.2021 14:03 Відповісти
Так це і е підказка де шукати винуватих та причетних....
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11.12.2021 14:32 Відповісти
О, Найом Америку відкрив )))) Аби шось ляпнути...
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11.12.2021 15:54 Відповісти
Придурок робить вигляд, що щось робить, яке це має відношення до того, що що фура виїхала на зустрічну в лоб?
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11.12.2021 16:48 Відповісти
А то йому колись надавали пiдсрачникiв?
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12.12.2021 05:49 Відповісти
Я пропустил??? Бача уже замминистра??? ***...Что ж он такой одаренный-то? Как его только земля украинская носит до сих пор?**
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11.12.2021 18:33 Відповісти
Якби бус був "оригінал", а фура ліцензована, то аварії могло б і не бути.
Він це хотів довести?
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11.12.2021 18:50 Відповісти
В оригіналі не існує пасажирського Mercedes Sprinter; перерообладнують їх тільки в Україні, а по - третє: це те що прийде після шмарклів- те ж саме тільки чорне…
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11.12.2021 21:21 Відповісти
 
 