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Новини Політика України
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МВС (2874) блокпост (207) Монастирський (367) Гогілашвілі (75)

Буде дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей період ініціюватиму його відсторонення, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Буде дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей період ініціюватиму його відсторонення, - Монастирський

Монастирський пропонуватиме Уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади на період проведення дисциплінарного провадження.

Про це Монастирський написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Через події на блокпосту в Донецькій області за участю заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі мною ініційовано перед прем’єр-міністром України та Урядом питання про проведення дисциплінарного провадження, в ході якого мають бути встановлені всі обставини та зроблені висновки", - зазначив він.

"На період дисциплінарного провадження пропонуватиму Уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади для чого підписав відповідне подання до Кабінету Міністрів України", - додав він.

Монастирський також обіцяє особисто вивчити всі деталі того, що сталося і прийняти відповідні управлінські рішення.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Читайте також: 39-річний мешканець Донеччини на автомобілі намагався прорватися через блокпост поблизу Маріуполя. Нацгвардійці відкрили вогонь

Буде дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей період ініціюватиму його відсторонення, - Монастирський 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+58
Ужас, какое же дерьмо пришло к власти! Имейте ввиду, вам ****** ЗЕленым никто ничего не простит! Закончится ваш срок, дай Бог по раньше, и ответите по закону! Представляю с каким удовольствием рядовые полицейские будут вас отлавливать и сажать!
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11.12.2021 13:00
+46
А в чем проблема? Барин ехал, холопы не поклонились. Так это холопов надо пороть , а не на барина напраслину наводить.
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11.12.2021 12:56
+39
Смотрящий от клоуна он же неприкасаемый муж секретарши "член" семьи...
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11.12.2021 13:00
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полез смотреть шо за мыдло в замминистрах ходит. Житель Ростова, воспитатель детского сада, "антинаркотический активист". муж помощницы зебила.
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11.12.2021 14:43 Відповісти
Ще один вилупок Карлсона засвітився в Україні. За сраку його та на історичну батьківщину до Міхо у камеру.
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11.12.2021 14:45 Відповісти
Не обшукали автомобілі. Не затримали потенційних диверсантів, розвідників, бандитів.
Порушили устав несення служби на блокпосту.
Тим самим посприявши ворогу уникнути законного покарання. Звільнення з посади - це не покарання.
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11.12.2021 14:45 Відповісти
Вот и прекрасное начало. Но дело славится концом.
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11.12.2021 14:48 Відповісти
За грати і Гогі і Швілі!!!!! Обох курва!!!!
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11.12.2021 19:40 Відповісти
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11.12.2021 15:07 Відповісти
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11.12.2021 15:07 Відповісти
подобные организации-- это идеальная среда для спецслужб.... Не удивлюсь если за этой стоит фсб
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11.12.2021 15:29 Відповісти
а кто управлял автомобилем Труханова в момент совершения им ДТП, министр уже узнал ? Или "не выходит каменный цветок" ?
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11.12.2021 15:09 Відповісти
Так, так, перевірте, товариш міністр, що ваш зам робить в оос і яке право він має ТАК поводитись с поліцейськими при виконанні? Фу, самозакохане хамло і гидота з ксивою, сп'яніла від своєї важності та вседозволеності
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11.12.2021 15:12 Відповісти
Наступна влада здійснить обіцянку зеленьского
-почнуть саджати..
.можливо...
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11.12.2021 15:44 Відповісти
не вірю!!!
Що проведете розслідування за чиїм наказом(Єрмака)
цей тіпа зам міністра їде в Лугандон
налажувати наркотрафік???
Чи може він їхав з різдвяними подарунками для дітей Лугандонії?
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11.12.2021 15:59 Відповісти
Не дисциплінарне треба, а під зад гнати цього блатного з органів взагалі!
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11.12.2021 16:11 Відповісти
Коротше, через тижня 2, коли все затихне, воно спокійно повернеться на посаду, я так думаю
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11.12.2021 16:15 Відповісти
т.е. гражданин россии грузинского происхождения с криминальным прошлым у нас зам. министра МВД?
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11.12.2021 16:25 Відповісти
"какая разница?"
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11.12.2021 16:48 Відповісти
Если шестёрки с криминальным прошлым руководят государственными преступлениями, большим босам криминального мира, большие должности
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11.12.2021 22:56 Відповісти
А якого буя цей дєятєль взагалі їхав в зону бойових дій? За посвідченням УБД,не інакше...
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11.12.2021 16:40 Відповісти
Он курирует наркотики. Может, для ОП возит контрабанду.
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11.12.2021 16:46 Відповісти
Заступник міністра МВС Гогілашвілі - чоловік Марії Левченко - помічниці Зеленського у 95 Кварталі. Високомірні мразі призначають подібних собі.
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11.12.2021 16:44 Відповісти
А что , без Великого *одобрямс* министр МВД не может принять решения по заместителю???
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11.12.2021 17:00 Відповісти
Гогилашвили с депутатом Госдумы Валуевым (связан с криминалом и ФСБ).
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11.12.2021 17:05 Відповісти
Гогилашвили - гражданин РФ.
Когда Гогилашвили получил украинское гражданство, точных данных нет. Однако еще в ноябре 2015 года ему было выдано удостоверение на временное проживание.
Самое интересное, что данные об отказе Гогилашвили от гражданства РФ полностью отсутствуют. Согласно одной из баз, данные которой доступный за небольшую плату, на имя Гогилашвили Александра Генриховича 4 июля 2012 года был выдан загранпаспорт. Документ действителен до сих пор, а значит его носитель от российского гражданства не отказывался.
Для госслужащих занимать государственные должности людям с паспортами других государств запрещено, это основание для немедленного увольнения.
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11.12.2021 17:16 Відповісти
Зам. министра МВД Гогилашвили - СУДИМЫЙ!
В 1998 году был признан виновным в РФ, обвинен по двум пунктам обвинения - покушение на мошенничество в крупных размерах организованной группой и подделка государственных документов. Наказание - пять лет условно.
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11.12.2021 17:20 Відповісти
Вопрос о высшем образовании - согласно официальной биографии, он имеет диплом о высшем образовании (какая специальность и какой ВУЗ в каком году он закончил нигде не уточняются).
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11.12.2021 17:24 Відповісти
Яке розслідування?

на#уй з органів!!!
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11.12.2021 17:32 Відповісти
мав би звільнитися міністр Монастирський після такоі ганьби.
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11.12.2021 18:44 Відповісти
Яке ще провадження? Пристрелити цього покидька і крапка.
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11.12.2021 19:14 Відповісти
Сильна Украина кадрами , если ***** продолжит наступать , этот (ученышь первым побежит сдаваться , а не в один окоп , как он говорит
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11.12.2021 19:23 Відповісти
А вообще я тихо прикалываюсь , ребята стоят на блок посту , потом и кровью зарабатывают звания и должности . Этот Гондон без году неделя в МВД , на оперативной работе никогда не был , на реальном задержании сразу же обосрался бы , но уже зам министра , через жену
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11.12.2021 19:32 Відповісти
вывод один: вся зеленая команда достойные люди
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11.12.2021 20:14 Відповісти
а як красиво вроді міністр мвс коментує-я звернувся до КМ щоб провели розслідування. Так і є -вроді міністр. Та звернись прямо до поца.
Авторитет Гогі підкріплює вирок по давній справі. Зверніть увагу на склад злочину - Гогі особисто вніс у вексель відомості про передачу права вимоги (індоссамент) на суму 150 млн руб, що тоді складало біля 15 млн долл США. в складі організованої групи. Саме в 90 авторитетні спортсмени з Каавказу на просторах Росіїх та СНД створювали різноманітні фонди підтримки спорту,спортсменів і все такоє. А що зам МВД росіянин, то це яйця виєденого не стоїть. На тій кротофермі громадянина якої країни не знайдете-головне, щоб не був українцем
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11.12.2021 20:44 Відповісти
То Гогі смотрящій за МВС?
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12.12.2021 01:01 Відповісти
За наркотою.
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13.12.2021 00:05 Відповісти
Будет то же, что и с Трухиным, и с Мецгером. Т.е. НИЧЕГО
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11.12.2021 20:58 Відповісти
Будет сильный резонанс может быть и отстранят " на недельку в отпуск", а вот полицейских признают виновными и в лучшем случае уволят с "волчим билетом". Вот така х.ня малята.
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11.12.2021 21:04 Відповісти
Покемоны Зеленского. Александр Гогилашвили
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/408609-pokemony_zelenskogo._aleksandr_gogilashvili
https://antikor.com.ua/articles/408609-pokemony_zelenskogo._aleksandr_gogilashvili
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11.12.2021 22:38 Відповісти
У Зеленского что ни приятель, то гопник. Ни одного интеллигентного человека в друзьях.
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11.12.2021 22:39 Відповісти
Хами захопили владу з волі наріду.
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12.12.2021 00:58 Відповісти
Гнать эту падаль!
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12.12.2021 14:47 Відповісти
А що означає відсторонення від роботи? Де таке в КЗпП? Це відпустка, чи відпустка без збереження заробітної плати, чи прогул із збереженням заробітної плати?
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13.12.2021 00:04 Відповісти
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