Буде дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей період ініціюватиму його відсторонення, - Монастирський
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Монастирський пропонуватиме Уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади на період проведення дисциплінарного провадження.
Про це Монастирський написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Через події на блокпосту в Донецькій області за участю заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі мною ініційовано перед прем’єр-міністром України та Урядом питання про проведення дисциплінарного провадження, в ході якого мають бути встановлені всі обставини та зроблені висновки", - зазначив він.
"На період дисциплінарного провадження пропонуватиму Уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади для чого підписав відповідне подання до Кабінету Міністрів України", - додав він.
Монастирський також обіцяє особисто вивчити всі деталі того, що сталося і прийняти відповідні управлінські рішення.
Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.
Будь ласка, зачекайте...
Порушили устав несення служби на блокпосту.
Тим самим посприявши ворогу уникнути законного покарання. Звільнення з посади - це не покарання.
-почнуть саджати..
.можливо...
Що проведете розслідування за чиїм наказом(Єрмака)
цей тіпа зам міністра їде в Лугандон
налажувати наркотрафік???
Чи може він їхав з різдвяними подарунками для дітей Лугандонії?
Когда Гогилашвили получил украинское гражданство, точных данных нет. Однако еще в ноябре 2015 года ему было выдано удостоверение на временное проживание.
Самое интересное, что данные об отказе Гогилашвили от гражданства РФ полностью отсутствуют. Согласно одной из баз, данные которой доступный за небольшую плату, на имя Гогилашвили Александра Генриховича 4 июля 2012 года был выдан загранпаспорт. Документ действителен до сих пор, а значит его носитель от российского гражданства не отказывался.
Для госслужащих занимать государственные должности людям с паспортами других государств запрещено, это основание для немедленного увольнения.
В 1998 году был признан виновным в РФ, обвинен по двум пунктам обвинения - покушение на мошенничество в крупных размерах организованной группой и подделка государственных документов. Наказание - пять лет условно.
на#уй з органів!!!
Авторитет Гогі підкріплює вирок по давній справі. Зверніть увагу на склад злочину - Гогі особисто вніс у вексель відомості про передачу права вимоги (індоссамент) на суму 150 млн руб, що тоді складало біля 15 млн долл США. в складі організованої групи. Саме в 90 авторитетні спортсмени з Каавказу на просторах Росіїх та СНД створювали різноманітні фонди підтримки спорту,спортсменів і все такоє. А що зам МВД росіянин, то це яйця виєденого не стоїть. На тій кротофермі громадянина якої країни не знайдете-головне, щоб не був українцем
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https://antikor.com.ua/articles/408609-pokemony_zelenskogo._aleksandr_gogilashvili