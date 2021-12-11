Буде дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей період ініціюватиму його відсторонення, - Монастирський

Монастирський пропонуватиме Уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади на період проведення дисциплінарного провадження.

Про це Монастирський написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Через події на блокпосту в Донецькій області за участю заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі мною ініційовано перед прем’єр-міністром України та Урядом питання про проведення дисциплінарного провадження, в ході якого мають бути встановлені всі обставини та зроблені висновки", - зазначив він.

"На період дисциплінарного провадження пропонуватиму Уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади для чого підписав відповідне подання до Кабінету Міністрів України", - додав він.

Монастирський також обіцяє особисто вивчити всі деталі того, що сталося і прийняти відповідні управлінські рішення.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

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