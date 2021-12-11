УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4213 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниПодії Агресія Росії проти України Війна
871 17
війна (56174) обстріл (20960) операція (113) Донбас (21733)

Війська РФ обстріляли українські позиції в районі Піщаного з гранатометів та стрілецької зброї, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Війська РФ обстріляли українські позиції в районі Піщаного з гранатометів та стрілецької зброї, - штаб ООС

З початку доби, станом на 11 годину, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, в напрямку Піщаного, що на Луганщині, противник вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єдина ефективна стратегія стримування Росії - це комплексні заходи, які вже реалізуються нами і партнерами, - Кулеба

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - підкреслили в штабі ООС.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Ну как вам очередные переговоры с Чортом? Закончилась война?Еще не надоело по граблям прыгать?
показати весь коментар
11.12.2021 13:08
+2
Ну судя из истории, демократия сильно помогла в 39-м с переговорах с господином Адольфом Гитлером. То же самое в современной истории с ******. ***** бомбит города, больницы, школы, сбивает самолет, убивает миллионы людей а его приглашают за стол на переговоры послушать его капризы. Почему с маньяками убившими до десятка людей брезгуют сесть поговорить, а с маньяками убившими миллионы людей запросто. Вы путаете демократию с личными шкурными интересами.
показати весь коментар
11.12.2021 13:39
+2
Тоесть то что сейчас происходит ты поддерживаешь? Тогда к тебе больше нет вопросов.
показати весь коментар
11.12.2021 16:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
NBC: США отложили военную помощь Украине на 200 миллионов долларов
показати весь коментар
11.12.2021 13:07 Відповісти
В СРСР в критичній бойовій ситуації спецназу давали наркотичні препарати - той самий допінг.

А коли критичної ситуації не було - давали вітаміни і посилене харчування.

Коли Україна знаходилась перед загрозою відкритого вторгнення - США хотіли дати військову допомогу певного типу, можна вважати це технічним допінгом.

Тепер, після переговорів, Байден впевнений, що загрозу відкладено (але не ліквідовано). Тому Україна отримає не екстрену допомогу, а допомогу іншого типу, бо тепер вона матиме час на освоєння більш складної техніки, на навчання військовослужбовців, на планування операцій в нових умовах тощо.
показати весь коментар
11.12.2021 13:25 Відповісти
показати весь коментар
11.12.2021 13:26 Відповісти
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией.
Гэбэшные бандиты во главе с ботоксным вурдалаком, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы Северного Гондураса, держат в страхе и тоталитарном оболванивании шовинистической, ксенофобской пропагандой собственное подопытное население, но у них руки чешутся навязать такую же стадно-холуйскую модель устройства общества и государства, как у себя, другим странам, при которой население - это отлизывающее у кремлёвских гэбэшных бандитов со стадным причмокиванием блеющее стадо. Северный Гондурас с ботоксным фюрером Путлером - это полубандитское государство, правители которого - это как правило свора отмороженных шовинистов, и именно такая идеология наиболее популярна у валенкообразного электората, оболваненного веками насилия и тоталитарной пропаганды. Валенки воспринимают спорадическое насилие своих правителей в отношении других народов с фашистским удовольствием
показати весь коментар
11.12.2021 13:29 Відповісти
"...это полубандитское государство..."
_Полу?!
показати весь коментар
11.12.2021 13:41 Відповісти
Ну как вам очередные переговоры с Чортом? Закончилась война?Еще не надоело по граблям прыгать?
показати весь коментар
11.12.2021 13:08 Відповісти
Демократия и демократическая дипломатия предполагает переговоры до последней возможности. Тот, кто отвергает дипломатию и переговоры - тот отвергает демократию. Вот как ты, например.
показати весь коментар
11.12.2021 13:15 Відповісти
Ну судя из истории, демократия сильно помогла в 39-м с переговорах с господином Адольфом Гитлером. То же самое в современной истории с ******. ***** бомбит города, больницы, школы, сбивает самолет, убивает миллионы людей а его приглашают за стол на переговоры послушать его капризы. Почему с маньяками убившими до десятка людей брезгуют сесть поговорить, а с маньяками убившими миллионы людей запросто. Вы путаете демократию с личными шкурными интересами.
показати весь коментар
11.12.2021 13:39 Відповісти
Давай, расскажи, как "не путать", не проводить переговоры, и сколькими ядерными ударами обменяться сразу. Хватит для начала 100 боеголовок? Или всё-таки 500? А может все сразу, десяток тысяч?
показати весь коментар
11.12.2021 13:42 Відповісти
А к ядерным ударам тоже скоро дойдет. Вы приучили ***** что мы все его боимся и сядем за стол переговоров только после многочисленных жертв и терактов. И только полный идиот не заметил что с каждым разом аппетиты ***** и градус напряжения растет. Вчера ***** сбил самолет и расстрелял жилые районы Мариуполя и Краматорска смерчами и с ним сели за стол переговоров. Завтра он посчитает что нужно кинуть ядерную бомбу на Харьков чтобы все перед ним попадали на колени. Или вы считаете себя умнее Израиля который еще пол века назад понял что переговоры с террористами ето путь к большой крови и жертвам в будущем.
показати весь коментар
11.12.2021 14:09 Відповісти
Твої слова не варті нічого. Я віддаю перевагу світовим демократичним лідерам, їх дипломатичним діям, а також тим їх діям проти Х*йла, про які тобі ніколи не буде відомо.
показати весь коментар
11.12.2021 16:42 Відповісти
Тоесть то что сейчас происходит ты поддерживаешь? Тогда к тебе больше нет вопросов.
показати весь коментар
11.12.2021 16:45 Відповісти
На Харьков не кинут-там много евр....
показати весь коментар
11.12.2021 19:41 Відповісти
Оно не путает - оно ботом "работает".
показати весь коментар
11.12.2021 13:42 Відповісти
эх...забыл Байден попросить падлючее ***** чтоб оно рекомендовало бамбацким апалченцам-шахтерам прекратить стрелять от нефиг делать...
показати весь коментар
11.12.2021 13:28 Відповісти
 
 