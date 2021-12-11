Війська РФ обстріляли українські позиції в районі Піщаного з гранатометів та стрілецької зброї, - штаб ООС
Новини Цензор.НЕТ Політика України Події
З початку доби, станом на 11 годину, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Так, в напрямку Піщаного, що на Луганщині, противник вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - підкреслили в штабі ООС.
Топ коментарі
+3 FT FT
показати весь коментар11.12.2021 13:08
+2 FT FT
показати весь коментар11.12.2021 13:39
+2 FT FT
показати весь коментар11.12.2021 16:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А коли критичної ситуації не було - давали вітаміни і посилене харчування.
Коли Україна знаходилась перед загрозою відкритого вторгнення - США хотіли дати військову допомогу певного типу, можна вважати це технічним допінгом.
Тепер, після переговорів, Байден впевнений, що загрозу відкладено (але не ліквідовано). Тому Україна отримає не екстрену допомогу, а допомогу іншого типу, бо тепер вона матиме час на освоєння більш складної техніки, на навчання військовослужбовців, на планування операцій в нових умовах тощо.
Гэбэшные бандиты во главе с ботоксным вурдалаком, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы Северного Гондураса, держат в страхе и тоталитарном оболванивании шовинистической, ксенофобской пропагандой собственное подопытное население, но у них руки чешутся навязать такую же стадно-холуйскую модель устройства общества и государства, как у себя, другим странам, при которой население - это отлизывающее у кремлёвских гэбэшных бандитов со стадным причмокиванием блеющее стадо. Северный Гондурас с ботоксным фюрером Путлером - это полубандитское государство, правители которого - это как правило свора отмороженных шовинистов, и именно такая идеология наиболее популярна у валенкообразного электората, оболваненного веками насилия и тоталитарной пропаганды. Валенки воспринимают спорадическое насилие своих правителей в отношении других народов с фашистским удовольствием
_Полу?!