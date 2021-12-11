Добрі відносини Європи з Росією залежать від дій РФ, - фон дер Ляєн
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн запевнила, що ЄС посилить санкції проти Росії в економічній та фінансовій сферах, якщо Кремль нехтуватиме правами незалежних держав.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало тижня".
"Наше завдання, перш за все, попередити будь-який конфлікт. Ми бажаємо в Європі співпраці та миру. Ми хочемо, щоб не порушувалися кордони. Така перша мета, наша мета зараз", — заявила голава Єврокомісії.
Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що у червні поточного року Європейська рада доручила Єврокомісії розробити документ із можливими сценаріями протидії Росії в українському питанні і цей план практично готовий, а Єврокомісія перебуває у постійному контакті з усіма партнерами.
"Ми хочемо мати добрі відносини з Росією, але можливість цього залежатиме насамперед від дій самої Росії", — підкреслила Урсула фон дер Ляйєн.
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16 ноября 2021 12:28
Россия внезапно ворвалась в мировой топ самых мощных суперкомпьютеров
В авторитетном рейтинге суперкомпьютеров Top500 Россия заняла 19 место с новым компьютером «Червоненкис» компании «Яндекс». Впервые за долгое время Россия оказалась в первой двадцатке этого рейтинга. В общей сложности в нем представлено семь российских суперкомпьютера - три «Яндекса», два Сбербанка и по одному МТС и МГУ.
Почти уверен, что там ни одного болтика кацапского нет. Всё поставляют европейские, американские и тайваньские "друзья".
Гэбэшные бандиты во главе с ботоксным вурдалаком, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы Северного Гондураса, держат в страхе и тоталитарном оболванивании шовинистической, ксенофобской пропагандой собственное подопытное население, но у них руки чешутся навязать такую же стадно-холуйскую модель устройства общества и государства, как у себя, другим странам, при которой население - это отлизывающее у кремлёвских гэбэшных бандитов со стадным причмокиванием блеющее стадо.
Северный Гондурас с ботоксным фюрером Путлером - это полубандитское государство, правители которого - это как правило свора отмороженных шовинистов, и именно такая идеология наиболее популярна у валенкообразного электората, оболваненного веками насилия и тоталитарной пропаганды. Валенки воспринимают спорадическое насилие своих правителей в отношении других народов с фашистским удовольствием
Украина - это страна с богатейшей культурой и своим уникальным языком. Это европейская страна, но которая постоянно находилась под пятой очередных кремлёвских бандитов, таковыми были практически все правители российские, начиная с Ивана Грозного и заканчивая нынешним мерзким ботоксным фюрером Путлером, с крысиным оскалом. Россия - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - не что иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах