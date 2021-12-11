Кремль розуміє, що не отримає гарантій стосовно того, що Україна не вступить в НАТО, - Bloomberg

Кремль розуміє, що не має шансів підписати договір, який гарантував би президенту РФ Володимиру Путіну невступ України в НАТО.

Про це виданню Bloomberg заявили джерела, близькі до російського керівництва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНИАН.

Незрозумілим залишається те, на що Москва може взагалі погодитися.

Джерела агентства фактично підтвердили, що ескалація на російсько-українському кордонні, зокрема, стосується спроб Росії нашкодити перспективам членства України в НАТО з подальшим розміщенням зброї військового альянсу в бік Росії.

За словами західних офіційних осіб, наразі немає ніяких ознак того, що РФ припинила накопичувати війська біля України. Москва не пом’якшила і своєї агресивної риторики в бік Києва.

Однак, за словами співрозмовників Bloomberg, Кремль, як і раніше, побоюється починати повномасштабну війну проти України, розуміючи, що це спричинить хвилю нових і жорсткіших санкцій та запеклий опір у зоні бойових дій.

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