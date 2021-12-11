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Кремль розуміє, що не отримає гарантій стосовно того, що Україна не вступить в НАТО, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кремль розуміє, що не отримає гарантій стосовно того, що Україна не вступить в НАТО, - Bloomberg

Кремль розуміє, що не має шансів підписати договір, який гарантував би президенту РФ Володимиру Путіну невступ України в НАТО.

Про це виданню Bloomberg заявили джерела, близькі до російського керівництва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНИАН.

Незрозумілим залишається те, на що Москва може взагалі погодитися.

Джерела агентства фактично підтвердили, що ескалація на російсько-українському кордонні, зокрема, стосується спроб Росії нашкодити перспективам членства України в НАТО з подальшим розміщенням зброї військового альянсу в бік Росії.

За словами західних офіційних осіб, наразі немає ніяких ознак того, що РФ припинила накопичувати війська біля України. Москва не пом’якшила і своєї агресивної риторики в бік Києва.

Однак, за словами співрозмовників Bloomberg, Кремль, як і раніше, побоюється починати повномасштабну війну проти України, розуміючи, що це спричинить хвилю нових і жорсткіших санкцій та запеклий опір у зоні бойових дій.

Читайте також: Ми йдемо, а там шлагбаум, - Зеленський про вступ в НАТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Нехай кремль скрежеще зубами, але рано чи пізніше ми будемо в НАТО і крапка!!!
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11.12.2021 13:35
+14
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11.12.2021 13:44
+9
НАТО - это защита мира от путинской фашистско-гэбэшной хунты. Странам, не обладающим ядерным оружием нужна защита от таких всем известным бандитов как нынешний ботоксный фюрер Путлер и свора его отмороженных вертухаев. Если, например, у Польши было бы ядерное оружие, то тогда там могли бы чувствовать себя в безопасности, но есть международный договор об ограничении распространения ядерного оружия и Польша его выполняет. Несмотря на визгливые спекуляции нечистоплотных российских политиканов, НАТО никак не угрожает России своим расширением, так как наличие ядерного оружия позволяет кремлёвским бандитам чувствовать себя вольготно, но это не означает, что они могут наглеть, и поэтому периодически им надо давать пинка, чтобы выбить из них фанфаронскую, шовинистическую дурь
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11.12.2021 14:08
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Нехай кремль скрежеще зубами, але рано чи пізніше ми будемо в НАТО і крапка!!!
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11.12.2021 13:35 Відповісти
НАТО - это защита мира от путинской фашистско-гэбэшной хунты. Странам, не обладающим ядерным оружием нужна защита от таких всем известным бандитов как нынешний ботоксный фюрер Путлер и свора его отмороженных вертухаев. Если, например, у Польши было бы ядерное оружие, то тогда там могли бы чувствовать себя в безопасности, но есть международный договор об ограничении распространения ядерного оружия и Польша его выполняет. Несмотря на визгливые спекуляции нечистоплотных российских политиканов, НАТО никак не угрожает России своим расширением, так как наличие ядерного оружия позволяет кремлёвским бандитам чувствовать себя вольготно, но это не означает, что они могут наглеть, и поэтому периодически им надо давать пинка, чтобы выбить из них фанфаронскую, шовинистическую дурь
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11.12.2021 14:08 Відповісти
Гарантии невступления Украины в НАТО предоставляет Путину сама Украина, так как коррупция растет, нет честных судей, нарушается свобода слова, а таких в НАТО не принимают
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11.12.2021 13:35 Відповісти
"мудрий нарід" підписує гарантію хлу кровью своїх синів
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11.12.2021 13:37 Відповісти
чим відрізняються Айленди від Гюрзи ?

вірно - меншим озброєнням
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11.12.2021 13:41 Відповісти
Невірно. На Айлендах передбачена ракетна зброя. На Гюрзах ні.
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11.12.2021 13:49 Відповісти
Він тупо закатує бабло у асфальт замість фінансування нових озброєнь.
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11.12.2021 13:43 Відповісти
Брехня. Навіть знаючи це, ти не в стані стриматись. Звичка, розумію.
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11.12.2021 13:49 Відповісти
Скільки вироблено Стугн, Нептунів, Вільхи та іншого озброєння?
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11.12.2021 14:04 Відповісти
Достатньо. Бо принцип дії і керування більшості з них розроблений в совку, або разом з бєларусамі, і не просто відомий Х*йлу. Проти них є протидія, яка не тільки вражає їх на підльоті. У Х*йла достатньо обладнання, яке дозволяє збивати їх ще на бойовому курсі. І цього слабкого місця й близько немає у Джавелінів, навіть старших моделей, не кажучи про нові модифікації. Так, не завжди це обладнання буде у ворога в момент атаки. Тому ці ракети є на озброєнні, і на разі в достатній кількості. Бо потрібні трохи кращі, і швидко. І їх возять, і вони є на лінії фронту.
Але ти можеш блаблакати далі - бо так личить ворогу демократично обраного Президента України Володимира Олександровича Зеленського.
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11.12.2021 16:40 Відповісти
***** ті гарантії і не потрібні.
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11.12.2021 13:37 Відповісти
А я би дав гарантії, будь-які . І ще б меморандум би в Будапешті підписав би. Якщо їх цвкавитть певний сорт туалетної бумаги - най мают, і сі тішать (як і ми в свій час)
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11.12.2021 13:37 Відповісти
Кремлю и не нужны юридические гарантии. Он достаточно напугал европейцев, чтобы они были в ужасе от одной мысли, что им придётся сражаться за новых членов НАТО.
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11.12.2021 13:38 Відповісти
В Украине своих украинских солдат хвата, пусть оружием поделятся для сдерживания московской Орды.
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11.12.2021 13:46 Відповісти
Им придётся? Мы и так ваш сброд хороним здесь, и без всякого нато, чмо ты лаптеногое
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11.12.2021 14:37 Відповісти
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11.12.2021 13:44 Відповісти
Стільки років Куйло розказувало для своєї вати і різних зебілів, що НАТО комусь "пообіцяло не розширятись", тобто не приймати нових членів в союз. Десятиліття пропаганди та вбогі уми рускага міра... І тут, всього за день, його помножили на нуль.

Як же ж стидно, напевно, бути тупим расєаніном і ще гірше, його домашньою тваринкою - хахлятіною. Рівень плінтуса.
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11.12.2021 13:44 Відповісти
хм... какие у Путина разочарования? Разве Украину приняли в НАТО? Нет. Наоборот, США сказали, что в ближайшие десятилетия не примут. Просто не хотят этти гарантию Путину записывать на бумаге..
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11.12.2021 13:53 Відповісти
Про "наступні 10 років"... Те, що я знайшов йде від анонімних джерел. Все, що на 100 процентів офіційно сказало НАТО, так це те, що всім плювати на думку Рашки, та що НАТО і Україна самі приймуть рішення коли саме Україна вступить.

10 років при засиллі мафії та рос. агентів при владі, проблем які створила рашка в Криму та в південно-східному Донбасі - це мінімум який потрібен Україні, щоб хоч якось вирішити ці проблеми.
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11.12.2021 14:17 Відповісти
Сразу видно, тупое лаптеногое, когда и где это он сказал? Влажные мечты тваво *****
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11.12.2021 14:38 Відповісти
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11.12.2021 14:18 Відповісти
Кремль уже сам не понимает чего хочет.Они мечуться и бьют посуду как та истеричная жена от которой уходит муж.
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11.12.2021 13:48 Відповісти
Понты кремлевских фашистов уже давно не понты,а туфта...воевать умеют только в Норд Осте и Беслане...,или штурмовать город Ржев 11 месяцев и уложить миллион солдат...ради чего?Чтобы сказать Дуайту Эйзенгауэру в Берлине 1945 года...бабы еще нарожают?
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11.12.2021 13:52 Відповісти

В современное русское культурное поле «нарожавшие бабы» в связке с маршалом Жуковым вошли с подачи Михаила Веллера. В 2001 году в «Огоньке» был опубликован его несколько сюрреалистический рассказ «Трибунал». В тексте Жуков возглавляет, соответственно, трибунал, разбирающий дела декабристов, и распекает их за плохую подготовку операции по свержению царя. Там он и произносит легендарную фразу:

«Солдат вам бабы новых нарожают. Россия велика. Положил бы за дело - не жалко. Операция провалена бездарно. Преступно!»

После чего распоряжается повесить Бестужева-Рюмина, к которому эта сентенция и обращена.
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11.12.2021 14:57 Відповісти
******* панятлівий, ******* схаваєт
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11.12.2021 13:58 Відповісти
Писатель сибиряк-фронтовик Виктор Астафьев написал книгу "Прокляты и убиты",книга страшная,читал еще в молодости...,преступления красноармейцев не скрывал,когда танки красной армии идя в наступление кромсали трупы не похороненных солдат РККА...перли прямо по своим трупам...,нечто похожее было в Грозном в фильме Александра Невзорова "Чистилище"...
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11.12.2021 14:05 Відповісти
...Незрозумілим залишається те, на що Москва може взагалі погодитися...

Кому не зрозуміло? Тактичних варіантів там розглядають кілька, але мета одна - розчленувати Україну і, як мінімум, повністю відібрати Донбас та позбавити її виходу до моря.
Скоріш за все, розраховують передусім на енергетичний колапс десь у лютому, аби прийти з "братньою допомогою".
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11.12.2021 14:44 Відповісти
Відеозв'язок між Вашингтоном і Москвою: наслідки для України | ПРЯМИМ ТЕКСТОМ з Ю. Луценком

https://www.youtube.com/watch?v=pNPMeQE3_Xg

чудовий аналіз з Рахманіним, чи вдасться ВИРОКУ УКРАЇНИ здійснити плани ПУТІНА

в продовження ... ОПУ за голоси ДОВІРА тп ЗАМАЙБАХ , котрі є основними зернотрейдерами , не лімітували продаж величезного урожаю зерна за кордон . ПРОДАНО 80 відстоків урожаю . хлібопекарі вимушені будуть купувати сировину за кордоном -ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ ЗА ТАКОГО ВРОЖАЮ та плюс ціна на енергію - ХЛІБ БУДЕ ЗОЛОТИМ

ЦЕ ТЕЖ У ЛУЦЕНКА -
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11.12.2021 15:26 Відповісти
Зельц прав в одном - проводим Всеукраинский референдум с вопросом «а нужен ли нам лугандон?», отрезаем эту раковую опухоль от Украины к мяух собачьим и после этого спокойно согласно устава альянса вступаем в НАТО.
Все довольны - мы в НАТО, путлер с разкизженым лугандоном, сепары с путлером и с колорадками!
Аплодисменты и занавес!
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11.12.2021 16:45 Відповісти
Только вначеле деньги,а потом стулья.От этих территорий можно отказываться только будучи членом НАТО.
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11.12.2021 22:11 Відповісти
Может ты в чём то и прав. Но согласись и в том,что членства можно ждать ещё очень долго а молодые пацаны гибнут и становятся калеками каждый божий день. Представляешь что погибших уже поболее 14 тыс. + примерно столько же раненых и покалеченных. Теперь врубился о чем я? Не хотите отрезать давай стену и ров с крокодилами строить на манер демилитаризованной зоны между Кореями.
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11.12.2021 22:16 Відповісти
Нет.Это должна быть большая трехстороннняя сделка между Украиной,Западом и рашкой.Нас принимают одномоментно в НАТО и ЕС с оговоркой что 5 статья не касается ОРДЛО и Крыма и только потом мы проводим референдум и отказываемся от этих клоак русского мира.
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11.12.2021 22:35 Відповісти
Ну так глубоко я не мыслил. Хотя знаю одно - рашка тут же уйдёт в глухой отказ, а европейцы зассут. А 5 статья это что или скажу точнее - статья чего?
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11.12.2021 22:50 Відповісти
Ну тогда без нее это можно провернуть.Главное прозондировать эти идеи на Западе.Но пока никто не осмеливается такое озвучивать.5 статья НАТО.
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12.12.2021 01:21 Відповісти
Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії. Треба ставити питання так : путлер має повернути Україні крим та донбас.Також путлер має вернути грузії абхазію , а молдові- придністровя.Та перш за все - вивести війська з цих територій.
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11.12.2021 18:52 Відповісти
или перестанут ссаться от путлера
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20.12.2021 15:43 Відповісти
 
 