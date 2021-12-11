Кремль розуміє, що не отримає гарантій стосовно того, що Україна не вступить в НАТО, - Bloomberg
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Кремль розуміє, що не має шансів підписати договір, який гарантував би президенту РФ Володимиру Путіну невступ України в НАТО.
Про це виданню Bloomberg заявили джерела, близькі до російського керівництва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНИАН.
Незрозумілим залишається те, на що Москва може взагалі погодитися.
Джерела агентства фактично підтвердили, що ескалація на російсько-українському кордонні, зокрема, стосується спроб Росії нашкодити перспективам членства України в НАТО з подальшим розміщенням зброї військового альянсу в бік Росії.
За словами західних офіційних осіб, наразі немає ніяких ознак того, що РФ припинила накопичувати війська біля України. Москва не пом’якшила і своєї агресивної риторики в бік Києва.
Однак, за словами співрозмовників Bloomberg, Кремль, як і раніше, побоюється починати повномасштабну війну проти України, розуміючи, що це спричинить хвилю нових і жорсткіших санкцій та запеклий опір у зоні бойових дій.
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вірно - меншим озброєнням
Але ти можеш блаблакати далі - бо так личить ворогу демократично обраного Президента України Володимира Олександровича Зеленського.
Як же ж стидно, напевно, бути тупим расєаніном і ще гірше, його домашньою тваринкою - хахлятіною. Рівень плінтуса.
10 років при засиллі мафії та рос. агентів при владі, проблем які створила рашка в Криму та в південно-східному Донбасі - це мінімум який потрібен Україні, щоб хоч якось вирішити ці проблеми.
В современное русское культурное поле «нарожавшие бабы» в связке с маршалом Жуковым вошли с подачи Михаила Веллера. В 2001 году в «Огоньке» был опубликован его несколько сюрреалистический рассказ «Трибунал». В тексте Жуков возглавляет, соответственно, трибунал, разбирающий дела декабристов, и распекает их за плохую подготовку операции по свержению царя. Там он и произносит легендарную фразу:
«Солдат вам бабы новых нарожают. Россия велика. Положил бы за дело - не жалко. Операция провалена бездарно. Преступно!»
После чего распоряжается повесить Бестужева-Рюмина, к которому эта сентенция и обращена.
Кому не зрозуміло? Тактичних варіантів там розглядають кілька, але мета одна - розчленувати Україну і, як мінімум, повністю відібрати Донбас та позбавити її виходу до моря.
Скоріш за все, розраховують передусім на енергетичний колапс десь у лютому, аби прийти з "братньою допомогою".
https://www.youtube.com/watch?v=pNPMeQE3_Xg
чудовий аналіз з Рахманіним, чи вдасться ВИРОКУ УКРАЇНИ здійснити плани ПУТІНА
в продовження ... ОПУ за голоси ДОВІРА тп ЗАМАЙБАХ , котрі є основними зернотрейдерами , не лімітували продаж величезного урожаю зерна за кордон . ПРОДАНО 80 відстоків урожаю . хлібопекарі вимушені будуть купувати сировину за кордоном -ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ ЗА ТАКОГО ВРОЖАЮ та плюс ціна на енергію - ХЛІБ БУДЕ ЗОЛОТИМ
ЦЕ ТЕЖ У ЛУЦЕНКА -
Все довольны - мы в НАТО, путлер с разкизженым лугандоном, сепары с путлером и с колорадками!
Аплодисменты и занавес!