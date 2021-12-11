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Білоруські силовики сліпили лазером та кидалися камінням у польських військових під час спробу прориву мігрантів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білоруські силовики сліпили лазером та кидалися камінням у польських військових під час спробу прориву мігрантів

Група мігрантів намагалася силою проникнути на територію Польщі через польсько-білоруський кордон. Білоруські силовики осліплювали польських військових та прикордонників, кидали у них камінням.

Про це повідомила в суботу речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РАР.

За словами Міхальської, у п’ятницю о 23:35 (за місцевим часом) в районі населеного пункту Черемха група з 28-ми іноземців за допомогою білоруських служб намагалася проникнути до Польщі. Білоруси осліплювали поляків лазерами і прожекторами.

За інформацією Прикордонної служби Польщі, за минулу добу, 10 грудня, 41 мігрант намагався нелегально перетнути польсько-білоруський кордон. Польські прикордонники видали 10 постанов про залишення території РП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄСПЛ заборонив Польщі висилати мігрантів, які вже потрапили на її територію

Як повідомлялося, криза на польсько-білоруському кордоні триває від серпня. Відтоді у Польщі зафіксовано приблизно 40 тисяч спроб нелегально перетнути кордон.

Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь та РФ у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку.

Від початку вересня до кінця листопада на польсько-білоруському кордоні діяв надзвичайний стан. З початку грудня його було замінено на обмеження у пересуванні в прикордонній зоні за розпорядженням глави МВС Польщі.

Варшава планує збудувати до середини 2022 року на відрізку кордону з РБ протяжністю майже 200 км загородження заввишки понад 5 метрів.

Також читайте: Тіло мігранта з Нігерії знайшли у Польщі поблизу кордону з Білоруссю
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Топ коментарі
+36
Еще каких то пару лет назад эти агрессивные обезьяны были на людей похожи. Вот что делает русский мир.
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11.12.2021 14:23
+30
был шанс у сябров сохранить нацию, язык, самобытность, культуру, обычаи, не окацапиться и не жрать щи в кокошнике !
но вместо вооруженной борьбы они решили дарить цветы совковому фюреру
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11.12.2021 14:32
+17
Русский мир спал в них. Его всего лишь разбудил таракан.
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11.12.2021 14:31
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Ще б з рогаток пуляли.
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11.12.2021 14:22 Відповісти
сщука очередь из пулемета в небо (ночью - трассерами). И в динамики, громко - следующая по ногам, отходите, ждем 10 секунд.
Попадание пули в ногу, особенно в ее нижнюю часть, как правило, не приводит к смерти, если своевременно оказать медицинскую помощь.
Это очень гуманно, практический совет Евросоюзу для продвижения в жизнь глубокой озабоченности
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11.12.2021 18:13 Відповісти
Значит, дело было в восьмидесятых, во время первой интифады. Проще говоря, палестинцы в массовом порядке выперли на улицу и начали швыряться в израильтян камнями. Как вручную, так и с помощью пращей и рогаток. Нормальная полиция таких камнеметателей разгоняет как? Правильно - резиновыми пулями, слезогонкой и водометами. Но у нас за дело взялась армия. И некий мудрец решил, что, поскольку водометы в армии на вооружении не состоят, надо построить нашу израильскую оригинальную супер-пупер-толпоразгонялку. А тот, кому поручили эту штуку проектировать, то ли чего-то не того накурился, то ли ему когда-то тоже засветили камнем, и он глубоко обиделся… Короче, крышу этому безумному гению свезло, и он решил: ах, вы из рогаток стрелять? Так мы вам ответим нашей сверхрогаткой! Так родилась Хацацит. Представьте себе воронку, из которой сыпется щебень. А напротив падающей струи стоит офигительных размеров вентилятор, который пролетающую мимо щебенку с дикой силой швыряет в цель. Ну, еще там был направляющий желоб. Смотрите, завидуйте: чудо высоких технологий, самоходная автоматическая супер-рогатка. Давидова праща в стиле киберпанк. Чего наш великий конструктор не учел, так это разрушительного эффекта своей хреновины. Потому как толпу Хацацит, конечно, рассеивала молниеносно, но очень уж большой процент людей там на месте и оставался лежать, с переломами и ушибами. Так что если разгонять, то очень уж она круто увечила людей, а если убивать - так пулемет и дешевле, и эффективнее. Посему после первых раза-другого, когда супер-рогатки использовались на практике, армия пришла в ужас и от греха отправила их на склад…
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12.12.2021 00:08 Відповісти
класс!!
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12.12.2021 01:02 Відповісти


По моему автомобиль для разбрызгивания вонючей жидкости со слезоточивым эффектом намного эффективнее.. только защиту надо поставить
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12.12.2021 08:55 Відповісти
Еще каких то пару лет назад эти агрессивные обезьяны были на людей похожи. Вот что делает русский мир.
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11.12.2021 14:23 Відповісти
Русский мир спал в них. Его всего лишь разбудил таракан.
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11.12.2021 14:31 Відповісти
"Рускій мір, бєссмислєнний і бєспощадний." (c)
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11.12.2021 15:51 Відповісти
У диктаторській державі не може бути людей, вони там вимирають.
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11.12.2021 17:21 Відповісти
там вже нема силовиків...
одні- фуйловикі !
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11.12.2021 14:23 Відповісти
Прекратите транспортное сообщение с этими шавками *****.
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11.12.2021 14:23 Відповісти
Кацапская школа быстро передалась сябрам.
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11.12.2021 14:23 Відповісти
мій однокласник мент ,в 12 році поїхав до вусатого , на хорошу зарплату і засаду . вусатий назбирав там звідусіль , тепер вони на нього працюють , точніше - відпрацьовують . так що там не одні сябри .
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11.12.2021 16:43 Відповісти
был шанс у сябров сохранить нацию, язык, самобытность, культуру, обычаи, не окацапиться и не жрать щи в кокошнике !
но вместо вооруженной борьбы они решили дарить цветы совковому фюреру
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11.12.2021 14:32 Відповісти
Мову, і культуру вони давно втратили. Ще тоді, коли розмовляти білоруською стало "фу, то тільки для села неасфальтованого" і перетворилися на звичайну кацапську провінцію з дибілом-самодуром на чолі, як у них заведено.
Власне, саме тому боротьби і не вийшло, кацапи - худоба терпляча.
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11.12.2021 15:40 Відповісти
Дзякуй за Вашую думку аб беларусах.
Памятаю сядзеў начамі, пачынаючы з 2013, перажываў за Вас. Кучу часу свайго выдаткаваў на супрацьстаянне з кацапняй і сачэннем за ўсім, што ў Вас адбывалася.
Малюнак перад вачыма стаіць, як вашага спеца забілі ў самым пачатку і ён загінуў прысеўшы на кукішкі каля БэТэРа.
Брата страціў у гэтым супрацьстаянні. Землякоў, якія жыцця свайго пазбавіліся ў гэтым супрацьстаянні. Дзякуй! Улічу.
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11.12.2021 16:38 Відповісти
все буде добре . повір . ви ж сябри . у нас не має бульбашів , ви сябри .
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11.12.2021 16:49 Відповісти
Коментар не о білорусах, а о кацапах в яких перетворили ваших співвітчизників(добровільно чи примусово, вже без різниці). Які свою незалежність продали за "стабільність". Які забули своє коріння і мову. Якщо ви не один з них, то, чесно кажучі, я не розумію вашої образи.
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11.12.2021 17:26 Відповісти
а в більшій частині України не -ФУ , було ? дома українською розмовляли . а на вулиці россійською.
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11.12.2021 16:45 Відповісти
Було. І є. Я сам російськомовний що все своє життя розмовляв російською і мені легше висловлювати думки на російській. В моєму регіоні українську донедавна не було навіть чути не те що на вулицях, в домах, хіба що суржик по селах. Тепер я бачу, як першокласники то тут то там між собою розмовляють українською і це шикарно.
Поки є справжні українці - українська мова в Україні не вмре, бо її боронять. І може навіть згодом вона переможе російську, якщо їй помогти . А хто боронитиме білоруську в російській "Бєлоруссии" і скільки таких справжніх білорусів залишилося - то питання.
Поки що всі молоді білоруси, з якими я стикався, або не знають своєї мови взагалі, або знають дуже погано.
Це не образа, це просто факт.
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11.12.2021 17:22 Відповісти
Быў шанец. Але херню злупцавалі ў 1994. Выбралі прэзам хлуслівага, рюцкамірскага чужынца.
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11.12.2021 16:22 Відповісти
У України теж , але вибрали ,........ і тепер шансів теж мало .
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11.12.2021 16:50 Відповісти
Кацапские дол&@#бы😁
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11.12.2021 14:33 Відповісти
терорист путін зрозумів, що ЄС, НАТО і Джон Бідон лохи. ось і розважається над потєшними
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11.12.2021 16:15 Відповісти
Потрібно з цим збродом жорсткіше, я маю на увазі білорусів, вони, як і кацапи, іншої мови не розуміють. Дивує терпіння поляків.
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11.12.2021 16:27 Відповісти
Мойша два маёры, гэтыя маральныя вырадкі вашыя калегі і суайчыннікі. Зрэшты, які поп такі і прыход.
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11.12.2021 16:31 Відповісти
епта... да заминируйте полосу.
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11.12.2021 17:40 Відповісти
поляки.... да включите свои прожектора и лазарные прожектора ослепите это быдло всё...у вас же лучше и больше возможностей чем у гопоты белорусской((
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11.12.2021 18:09 Відповісти
продажные твари живут не только в Украине,сябры,вы за 3-и рф целковых готовы снять штаны перед окурком...как вы будите со временем своим детям в глаза смотреть,или все будут герои рф...?!!
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11.12.2021 18:53 Відповісти
 
 