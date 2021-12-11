Білоруські силовики сліпили лазером та кидалися камінням у польських військових під час спробу прориву мігрантів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Група мігрантів намагалася силою проникнути на територію Польщі через польсько-білоруський кордон. Білоруські силовики осліплювали польських військових та прикордонників, кидали у них камінням.
Про це повідомила в суботу речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РАР.
За словами Міхальської, у п’ятницю о 23:35 (за місцевим часом) в районі населеного пункту Черемха група з 28-ми іноземців за допомогою білоруських служб намагалася проникнути до Польщі. Білоруси осліплювали поляків лазерами і прожекторами.
За інформацією Прикордонної служби Польщі, за минулу добу, 10 грудня, 41 мігрант намагався нелегально перетнути польсько-білоруський кордон. Польські прикордонники видали 10 постанов про залишення території РП.
Як повідомлялося, криза на польсько-білоруському кордоні триває від серпня. Відтоді у Польщі зафіксовано приблизно 40 тисяч спроб нелегально перетнути кордон.
Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь та РФ у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку.
Від початку вересня до кінця листопада на польсько-білоруському кордоні діяв надзвичайний стан. З початку грудня його було замінено на обмеження у пересуванні в прикордонній зоні за розпорядженням глави МВС Польщі.
Варшава планує збудувати до середини 2022 року на відрізку кордону з РБ протяжністю майже 200 км загородження заввишки понад 5 метрів.
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Это очень гуманно, практический совет Евросоюзу для продвижения в жизнь глубокой озабоченности
По моему автомобиль для разбрызгивания вонючей жидкости со слезоточивым эффектом намного эффективнее.. только защиту надо поставить
одні- фуйловикі !
но вместо вооруженной борьбы они решили дарить цветы совковому фюреру
Власне, саме тому боротьби і не вийшло, кацапи - худоба терпляча.
Памятаю сядзеў начамі, пачынаючы з 2013, перажываў за Вас. Кучу часу свайго выдаткаваў на супрацьстаянне з кацапняй і сачэннем за ўсім, што ў Вас адбывалася.
Малюнак перад вачыма стаіць, як вашага спеца забілі ў самым пачатку і ён загінуў прысеўшы на кукішкі каля БэТэРа.
Брата страціў у гэтым супрацьстаянні. Землякоў, якія жыцця свайго пазбавіліся ў гэтым супрацьстаянні. Дзякуй! Улічу.
Поки є справжні українці - українська мова в Україні не вмре, бо її боронять. І може навіть згодом вона переможе російську, якщо їй помогти . А хто боронитиме білоруську в російській "Бєлоруссии" і скільки таких справжніх білорусів залишилося - то питання.
Поки що всі молоді білоруси, з якими я стикався, або не знають своєї мови взагалі, або знають дуже погано.
Це не образа, це просто факт.