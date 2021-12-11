Білоруські силовики сліпили лазером та кидалися камінням у польських військових під час спробу прориву мігрантів

Група мігрантів намагалася силою проникнути на територію Польщі через польсько-білоруський кордон. Білоруські силовики осліплювали польських військових та прикордонників, кидали у них камінням.

Про це повідомила в суботу речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РАР.

За словами Міхальської, у п’ятницю о 23:35 (за місцевим часом) в районі населеного пункту Черемха група з 28-ми іноземців за допомогою білоруських служб намагалася проникнути до Польщі. Білоруси осліплювали поляків лазерами і прожекторами.

За інформацією Прикордонної служби Польщі, за минулу добу, 10 грудня, 41 мігрант намагався нелегально перетнути польсько-білоруський кордон. Польські прикордонники видали 10 постанов про залишення території РП.

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Як повідомлялося, криза на польсько-білоруському кордоні триває від серпня. Відтоді у Польщі зафіксовано приблизно 40 тисяч спроб нелегально перетнути кордон.

Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь та РФ у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку.

Від початку вересня до кінця листопада на польсько-білоруському кордоні діяв надзвичайний стан. З початку грудня його було замінено на обмеження у пересуванні в прикордонній зоні за розпорядженням глави МВС Польщі.

Варшава планує збудувати до середини 2022 року на відрізку кордону з РБ протяжністю майже 200 км загородження заввишки понад 5 метрів.

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