"ЄС" вимагає відставки заступника міністра внутрішніх справ за ганебну поведінку у зоні ООС, – Ірина Геращенко
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"Європейська Солідарність" вимагає негайної відставки заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі, який дискредитує саму назву міністерства і дозволив собі хамську поведінку і нецензурну лайку до поліцейських, які сумлінно виконували свою роботу в зоні ООС – на території, що потребує особливої уваги до законності і правопорядку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережах пише співголова фракції Ірина Геращенко.
"Наша фракція покладає повну відповідальність за дії цієї особи на Зеленського, за вказівкою якого було призначено замміністра як близького знайомого президента. Кумовство в дії – ось що ми бачимо на цьому ганебному відео", – прокоментувала Геращенко скандальне відео, де заступник міністра в нецензурній формі принижує правоохоронців на блок посту.
"Вимагаємо від міністра Дениса Монастирського негайного звільнення неадекватного заступника! І публічних вибачень перед поліцейськими за дії свого підлеглого – близького знайомого Зеленського", – пише Геращенко.
"Гогілашвілі відповідає за боротьбу з наркотиками, до речі, а сам поводиться як гопник. Нагадаю – в нинішній владі виключно матюками з оточуючими розмовляє не лише цей замміністра внутрішніх справ. Назагал, так розмовляють всі слуги. В парламенті теж. Зокрема, в Регламентному комітеті зараз знаходиться моє звернення щодо дій народного депутата Ковальчука. Безкарними залишаються дії голови правління Укрексімбанку Мецгера і його охорони, які побили журналістів", – зазначає Геращенко.
"Зробили країну разом, коротше", – резюмує співголова фракції "Європейська Солідарність".
Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.
Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час Гогілашвілі також буде відсторонено від посади.
Будь ласка, зачекайте...
Це ж чоловік помічниці самого худрука 95-го кварталу! Еліта.
Час назад наблюдал, как негры просят подаяния у метро Дворец спорта.
Совсем охренели, кто впускает сюда эту шваль?
Но, сельским жителям, в этом случае, следует засунуть свой язык в одно место и не вумничать.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 25 вересня 2019 р. № 917-р
Київ
Про призначення Гогілашвілі О. Г. заступником Міністра внутрішніх справ України
Призначити Гогілашвілі Олександра Генріховича заступником Міністра внутрішніх справ України з 26 вересня 2019 року.
Прем'єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
Крім Порошенка нікому.
Та воно ж само галасувало тут за бубочку і його шоблу в 2019-му, хоча тепер віднєкується
09.12.2021 16:11
- Так він же їх і попризначав! Може, спочатку треба вигнать того «кретина» і «нікчему», що цих «кретинів» і нікчем» туди ставив?...
ала...
пані Ірино !! Коли ваш пьяниця Луценко коники викидував
чому мовчали??
Вы думаете так просто Сила и Честь они там все лысые!!! Хочется обратно влезть , ой как хочется!!!
В.С. Высоцкий
- Послушай, вы их всех с "помойки" набирали?!...
А Богдан в ответ:
- Нет... Некоторых - прямо из "психушки"..
Спасибо всем инфантильным недоумкам которые - "я голосував не за ЗЕ, а- проти Пороха"
Эта охреневшая бородатая Горилла-Гогила должен получить такого дэбэлого пенделя промеж полужопий, чтобы как ретивый конь взбесившегося абрека без оглядки скакал бы по направлению к военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка.