"ЄС" вимагає відставки заступника міністра внутрішніх справ за ганебну поведінку у зоні ООС, – Ірина Геращенко

"Європейська Солідарність" вимагає негайної відставки заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі, який дискредитує саму назву міністерства і дозволив собі хамську поведінку і нецензурну лайку до поліцейських, які сумлінно виконували свою роботу в зоні ООС – на території, що потребує особливої уваги до законності і правопорядку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережах пише співголова фракції Ірина Геращенко.

"Наша фракція покладає повну відповідальність за дії цієї особи на Зеленського, за вказівкою якого було призначено замміністра як близького знайомого президента. Кумовство в дії – ось що ми бачимо на цьому ганебному відео", – прокоментувала Геращенко скандальне відео, де заступник міністра в нецензурній формі принижує правоохоронців на блок посту.

"Вимагаємо від міністра Дениса Монастирського негайного звільнення неадекватного заступника! І публічних вибачень перед поліцейськими за дії свого підлеглого – близького знайомого Зеленського", – пише Геращенко.

"Гогілашвілі відповідає за боротьбу з наркотиками, до речі, а сам поводиться як гопник. Нагадаю – в нинішній владі виключно матюками з оточуючими розмовляє не лише цей замміністра внутрішніх справ. Назагал, так розмовляють всі слуги. В парламенті теж. Зокрема, в Регламентному комітеті зараз знаходиться моє звернення щодо дій народного депутата Ковальчука. Безкарними залишаються дії голови правління Укрексімбанку Мецгера і його охорони, які побили журналістів", – зазначає Геращенко.

"Зробили країну разом, коротше", – резюмує співголова фракції "Європейська Солідарність".

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час Гогілашвілі також буде відсторонено від посади.