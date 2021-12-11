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Геращенко Ірина (1130) МВС (2874) Гогілашвілі (75)

"ЄС" вимагає відставки заступника міністра внутрішніх справ за ганебну поведінку у зоні ООС, – Ірина Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Події

"Європейська Солідарність" вимагає негайної відставки заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі, який дискредитує саму назву міністерства і дозволив собі хамську поведінку і нецензурну лайку до поліцейських, які сумлінно виконували свою роботу в зоні ООС – на території, що потребує особливої уваги до законності і правопорядку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережах пише співголова фракції Ірина Геращенко.

"Наша фракція покладає повну відповідальність за дії цієї особи на Зеленського, за вказівкою якого було призначено замміністра як близького знайомого президента. Кумовство в дії – ось що ми бачимо на цьому ганебному відео", – прокоментувала Геращенко скандальне відео, де заступник міністра в нецензурній формі принижує правоохоронців на блок посту.

"Вимагаємо від міністра Дениса Монастирського негайного звільнення неадекватного заступника! І публічних вибачень перед поліцейськими за дії свого підлеглого – близького знайомого Зеленського", – пише Геращенко.

"Гогілашвілі відповідає за боротьбу з наркотиками, до речі, а сам поводиться як гопник. Нагадаю – в нинішній владі виключно матюками з оточуючими розмовляє не лише цей замміністра внутрішніх справ. Назагал, так розмовляють всі слуги. В парламенті теж. Зокрема, в Регламентному комітеті зараз знаходиться моє звернення щодо дій народного депутата Ковальчука. Безкарними залишаються дії голови правління Укрексімбанку Мецгера і його охорони, які побили журналістів", – зазначає Геращенко.

"Зробили країну разом, коротше", – резюмує співголова фракції "Європейська Солідарність".

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час Гогілашвілі також буде відсторонено від посади.
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Топ коментарі
+22
Негайна відставка! Категорично проти будь яких "політпризначенців". Бюрократія має бути за Вебером!!! Тобто відбір найкращих з професійної спільноти. Ну от який сенс служити в поліції, в армії, в будь якому міністерстві і знати що найвищі посади для тебе недоступні бо якесь ЗЕЧМО буде призначати на ці посади відданих особисто йому профанів, дебілів, кумів та сватів? Такі призначення завжди викликають внутрішній саботаж і ця схема вже відпрацьована - підлеглі охоче виконують найдурніші накзи начальства щоб довести всім що призначений дебіл. Але ж страждає справа!!! Наслідки "політпризначень" завжди негативні для країни - корупція, і некомпетентність прямий шлях до зубожіння і еміграції розумних з "країни дурнів".
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11.12.2021 15:01
+20
министр МВД с какимито братками по гражданке качают права парням на службе народа Украины ? Щас ветераны ато подтянутся
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11.12.2021 14:51
+19
дійсно) - ну хто б ще призначив замміністра МВС чоловіка помічниці худрука 95-го кварталу.
Крім Порошенка нікому.
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11.12.2021 15:15
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министр МВД с какимито братками по гражданке качают права парням на службе народа Украины ? Щас ветераны ато подтянутся
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11.12.2021 14:51 Відповісти
Потрібно було пристрелити,сказати нерви не в дугу і дуже на сепара схожий.
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11.12.2021 14:53 Відповісти
На жаль "пальців"🖕Гео Лероса на всіх не вистачить.😡
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11.12.2021 14:52 Відповісти
Одним пальцем их не возьмёшь ! зеУБЛЮДКИ ОБОРЗЕЛИ ,дальше некуда ! Предатели интересов Украины , мегаворье ,убийцы подчинившие трусливую и продажную правоохоронную систему
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11.12.2021 15:46 Відповісти
кыш его со службы.... если он с подчинёнными в форме при службе с оружием вовремя войны на блок посту так разговаривает... то трудно представить как он ведёт с гражданскими, и один на один без оружия...(( тоже мне ваша светлость и ваше сеятельство...
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11.12.2021 14:53 Відповісти
та щас. Киш.
Це ж чоловік помічниці самого худрука 95-го кварталу! Еліта.
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11.12.2021 15:20 Відповісти
а..... так он даже не мент..... он с художественной самодеятельности и занимает должность не советник министра а зам министра... ЖАХ... а что он даже как советник может насоветовать если он элементарных прав и правил не знает и не понимает что кто он по должности. с кем разговаривает ,и что его снимают на камеру.....ГОСПОДИ, пути твои не исповедимы.....((
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11.12.2021 16:30 Відповісти
Не "еліта". Тупий грузинський альфонс з кацапським паспортом.
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11.12.2021 16:54 Відповісти
Де вони тих грузинiв понабирали?
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12.12.2021 05:35 Відповісти
Кавказькі народи патріархальні та інфантильні. Як підлітки максималістичні і світ для них ділиться на "чорне" та "біле". На "своїх" та "чужих". Тому вони сентиментальні і в той же час жорстокі. Відтак гарно підходять на роль "вертухаїв" і "смотрящих". Цепні пси чи шакали які виляють хвостом перед хазяїном і ладні розірвати за його командою. Імперія свого часу всіх непокірних, наприклад черкесів, знищила поголовно. А покірним дала княжі титули "за вірну службу". Я не знаю жодного грузина в Україні який би не хизувався своїм "княжим родом". Звідси, для грузина чесна праця "западло". Не дивно що з 1115 радянських "злодіїв в законі" (1991) 785 були грузинами.
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12.12.2021 09:08 Відповісти
Помню Нестор Иванович в Днепре потопил Черкесскую дивизию.
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12.12.2021 11:33 Відповісти
Від чересів на початок 20 століття в кацапській імперії залишилась хіба що одежина "черкеска". Так що Махно міг топити тільки ряжених в черкески кацапів. "З 1763 розпочалась боротьба черкесів проти імперський військ і завершилась 1864 з поразкою повстання імама Шаміля. На той час залишилось менше чверті черкесів, яких змусили перебиратись до Османської імперії. На чорноморському узбережжі від Керченської протоки до Сухумі практично було знищено все населення. Убихи були знищені на Красній поляні, від пролитої їхньої крові на думку черкесів походить сьогоднішня назва місцевості. У час проведення Зимових Олімпійських ігор 2014 в Сочі діаспора черкесів світу піднімала питання неможливості проведення змагань у місці геноциду їхнього народу."
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12.12.2021 12:15 Відповісти
Гнать этих чорножопых найомов на историческую родину!
Час назад наблюдал, как негры просят подаяния у метро Дворец спорта.
Совсем охренели, кто впускает сюда эту шваль?
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11.12.2021 14:55 Відповісти
В іншій країні його після такого не відсторонили би, а звільнили, а тут ще й хочуть розбиратись, невже не достатньо його поведінки на відео.
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11.12.2021 14:57 Відповісти
,🐲🎪🤡🐸:"МЫ СВОИХ НЕ ВЫДАЁМ " ! А предавших ОПГ УБИВАЮТ ,как Антона Полякова например !Третьякова :"минус один враг "! По ТРУХИНУ зеУБЛЮДКИ ВООБЩЕ ВСЕ ПЛЕНКИ УНИЧТОЖИЛИ ,а Юрченко под наркотой ,даже оправдали …………🤮🤮🤮🤮
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11.12.2021 16:30 Відповісти
Негайна відставка! Категорично проти будь яких "політпризначенців". Бюрократія має бути за Вебером!!! Тобто відбір найкращих з професійної спільноти. Ну от який сенс служити в поліції, в армії, в будь якому міністерстві і знати що найвищі посади для тебе недоступні бо якесь ЗЕЧМО буде призначати на ці посади відданих особисто йому профанів, дебілів, кумів та сватів? Такі призначення завжди викликають внутрішній саботаж і ця схема вже відпрацьована - підлеглі охоче виконують найдурніші накзи начальства щоб довести всім що призначений дебіл. Але ж страждає справа!!! Наслідки "політпризначень" завжди негативні для країни - корупція, і некомпетентність прямий шлях до зубожіння і еміграції розумних з "країни дурнів".
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11.12.2021 15:01 Відповісти
ви промови зеленського слухали) Який нафік, Вебер
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11.12.2021 15:17 Відповісти
а промови - однакові... І ця. і бубочкині - однаково зебільні
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11.12.2021 15:21 Відповісти
Щосьвоно не співпадає з тим хто призначав цього реформованого зам міністра з палкою промовою геращенко.Бо замміністра з його слів працює три роки а зеленський лише 2.5 роки то щось воно не співпадає.
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11.12.2021 15:04 Відповісти
Я понимая, что сельские жители не знают, кто привел министра Авакова и на кого этот министр работал.
Но, сельским жителям, в этом случае, следует засунуть свой язык в одно место и не вумничать.
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11.12.2021 15:10 Відповісти
як незручно вийшло Виктор Ли ********

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 25 вересня 2019 р. № 917-р

Київ
Про призначення Гогілашвілі О. Г. заступником Міністра внутрішніх справ України

Призначити Гогілашвілі Олександра Генріховича заступником Міністра внутрішніх справ України з 26 вересня 2019 року.

Прем'єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
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11.12.2021 15:10 Відповісти
дійсно) - ну хто б ще призначив замміністра МВС чоловіка помічниці худрука 95-го кварталу.
Крім Порошенка нікому.
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11.12.2021 15:15 Відповісти
ти тупому зебілу намагаєшся щось втолкувати?
Та воно ж само галасувало тут за бубочку і його шоблу в 2019-му, хоча тепер віднєкується
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11.12.2021 15:20 Відповісти
Та оно даже не зебил, оно на зарплате у Подляка. Кстати, классная очепяточка только что получилась)))
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11.12.2021 15:50 Відповісти
Уже и не отнекивается. Был у меня с ним на днях жаркий диспут
09.12.2021 16:11
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11.12.2021 16:07 Відповісти
- Ну, все! Зараз Зеленський повиганяє з Кабінету Міністрів усіх кретинів і нікчем, і розпочнуться довгоочікувані реформи….

- Так він же їх і попризначав! Може, спочатку треба вигнать того «кретина» і «нікчему», що цих «кретинів» і нікчем» туди ставив?...
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11.12.2021 15:10 Відповісти
Аналогично с "кротами "!зеИУДУ ПОД ТРИБУНАЛ !!!
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11.12.2021 16:53 Відповісти
ну яка відставка, якщо він чоловік секретарки Зеленського, яка прийшла з Кварталу? Скоріше за все щас полятять погони з поліцейських, що його
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11.12.2021 15:33 Відповісти
зараз почнуть перевіряти тих воїнів... будуть витягувати їх минуле і зв"язки... будть шукати зачепку, щоби звинуватити саме їх в непрофесіоналізмі, неповазі і спровокуванні конфлікту... а то ще й алкоголь або наркотики підкинуть на пост.... ці ментярскі падлюки ні чим не гребують !!!
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11.12.2021 15:39 Відповісти
Цього покидька треба гнати з України
ала...
пані Ірино !! Коли ваш пьяниця Луценко коники викидував
чому мовчали??
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11.12.2021 15:40 Відповісти
Рябят - они и бывшие ведут себя как быки , а при власти там ваще КОСМОС!!!!
Вы думаете так просто Сила и Честь они там все лысые!!! Хочется обратно влезть , ой как хочется!!!
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11.12.2021 15:40 Відповісти
Піськограй-міньестр-зам мініестра, коло блазня тре розірвати на шмаття.
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11.12.2021 15:42 Відповісти
Тушите свет, поперло быдло к верху - как буд то дрожжи кинули в дерьмо...
В.С. Высоцкий
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11.12.2021 15:43 Відповісти
У зебилов есть кто-то нормальний или зебильониш всех бидло и наркоманов собрал?
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11.12.2021 15:51 Відповісти
Зеленский спрашивает Богдана о своих приспешниках:
- Послушай, вы их всех с "помойки" набирали?!...
А Богдан в ответ:
- Нет... Некоторых - прямо из "психушки"..
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11.12.2021 19:55 Відповісти
Его посадить надо, а не в отставку отправлять!
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11.12.2021 15:55 Відповісти
Зам министра на русском языке говорит. Это где? Это уже вна раша? Жидов всех в израйль.
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11.12.2021 16:09 Відповісти
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11.12.2021 16:31 Відповісти
так і хочеться сказати про фігуранта на фото словами професора з фільму "Джентльмени удачі" : "...какая отвратітєльная рожа..."
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11.12.2021 17:41 Відповісти
Рыба гниет с головы ! Долой зеУБЛЮДКОВ , МРАЗИ ОБОРЗЕВШИЕ
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11.12.2021 16:57 Відповісти
А зелёный гамадрил скажет: ничего страшного, это нормально😁😁😁
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11.12.2021 17:28 Відповісти
І розжалувати до єфрейтора…
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11.12.2021 17:29 Відповісти
И забрать черную Волгу.
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12.12.2021 05:30 Відповісти
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11.12.2021 18:36 Відповісти
были ж люди как люди до избрания Зеленского. с него начались все наши беды. он довел страну до того, что сейчас пофигизм, некомпетентность, непрофессионализм вошли в кровь и плоть какой-то части украинцев.
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11.12.2021 20:08 Відповісти
Зеленые поцы набрали себе бывших рыгов и москалей в команду и делают тут рашку.

Спасибо всем инфантильным недоумкам которые - "я голосував не за ЗЕ, а- проти Пороха"
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11.12.2021 21:19 Відповісти
Иногда даже самые мудацкие мудаки ("Европейская Солидарность") нет, нет да и проронят зерно истины.
Эта охреневшая бородатая Горилла-Гогила должен получить такого дэбэлого пенделя промеж полужопий, чтобы как ретивый конь взбесившегося абрека без оглядки скакал бы по направлению к военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка.
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12.12.2021 11:47 Відповісти
 
 