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Карпати (188) порятунок (109) ДСНС (4457) туристи (92)

Рятувальники анонсували появу мобільного застосунку "Порятунок в горах" для пошуку туристів. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Технології

Прикарпатські рятувальники на базі Аварійно-рятувального загону спеціального призначення презентували систему GРS-моніторингу для покращення безпеки туристів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС.

Проєкт впроваджено у рамках Спільної операційної програми Румунія-Україна 2014-2020 роках.

Система GРS-моніторингу – це інноваційна система GРS-моніторингу, першочергове завдання якої забезпечити доступ до інформації про місцезнаходження туристичних та пошуково-рятувальних груп і до сигналів лиха, які надсилають туристи для отримання допомоги, що дуже важливо в умовах гірської місцевості за відсутності покриття мобільних операторів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники знайшли тіло туриста, який заблукав у Карпатах 13 лютого, - ДСНС

Метою впровадження системи GРS-моніторингу для вдосконалення безпеки туристів є підвищення рівня безпеки в гірському туризмі.

Рятувальники анонсували появу мобільного застосунку Порятунок в горах для пошуку туристів 01

Проєкт передбачає моніторинг пересування самостійних туристів та туристичних груп, що подорожують гірською місцевістю і вдосконалення системи управління підрозділами при організації пошуково-рятувальних заходів в горах через відслідковування в реальному часі поточного місця перебування пошуково-рятувальних груп та маршрутів їх пересування.

Система GРS-моніторингу складається з апаратно-програмного комплексу оперативного управління силами та засобами; автоматизованої системи прийому та опрацювання повідомлень про надзвичайні події від туристів й автоматизованої системи реєстрації туристичних груп та мобільного застосунку на ОС Android та iOS "Порятунок в горах".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Туристів, що заблукали в горах, врятували в Івано-Франківській області. ФОТО

Мобільний застосунок призначений для передачі сигналів "SOS" з географічними координатами при виникненні надзвичайних подій в гірській місцевості. Функціонал додатку дозволяє верифікованим користувачам при потраплянні в складні ситуації в гірській місцевості одним натиском відправляти до гірської пошуково-рятувальної служби повідомлення про НС з точними координатами місця події.


Рятувальники анонсували появу мобільного застосунку Порятунок в горах для пошуку туристів 02

Зараз застосунок працює в тестовому режимі та доступний на сайті ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області у розділі "реєстрація туристичних груп", а вже за декілька днів його можна буде завантажити із Play Market.
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Топ коментарі
+4
"Дії" недостатньо?
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11.12.2021 15:19
+2
А я до січас в гори хожу з кампасом і картою. І це я не перестав еволюціонувати, просто так крутіше і романтичніше
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11.12.2021 15:26
+2
Молодець. Були часи коли ми ходили Карпатами з одним компасом, бо карт тоді просто не було де взяти. А повний набір "прибомбасів" для орієнтування ще не дає гарантію, що десь, наприклад, на гірському хребті в тумані не вискочиш на сніговий карниз. Один мій знайомий в Карпатах саме так і загинув.
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11.12.2021 17:56
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"Дії" недостатньо?
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11.12.2021 15:19 Відповісти
Такие "инновационные системы", используют уже довольно давно.
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11.12.2021 15:23 Відповісти
А я до січас в гори хожу з кампасом і картою. І це я не перестав еволюціонувати, просто так крутіше і романтичніше
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11.12.2021 15:26 Відповісти
Молодець. Були часи коли ми ходили Карпатами з одним компасом, бо карт тоді просто не було де взяти. А повний набір "прибомбасів" для орієнтування ще не дає гарантію, що десь, наприклад, на гірському хребті в тумані не вискочиш на сніговий карниз. Один мій знайомий в Карпатах саме так і загинув.
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11.12.2021 17:56 Відповісти
А GРS на смарті недостатньо? Просто його треба зарядити перед подорожжю і про всяк випадок взяти ще й повербанк.
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11.12.2021 15:27 Відповісти
Треба грошву,а,щось,зняти. Тому,й,ходять з бубном...
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11.12.2021 15:40 Відповісти
GPS - річ потрібна і корисна. Але і тут є нюанси. Карти не точні. Є два типи карт в електронному варіанті: растрові і векторні. Ними ще треба навчитися користуватися. Позначене на карті - ще не факт, що є в реалі. Я, наприклад, одного разу по навігатору виходив на вирубку в Карпатах, а потрапив у непрохідний молодняк. Там вирубка була може двадцять чи десять років тому, позначили її на карті, а зараз насправді там хащі. Або цього року виходив на дорогу по чіткій стежці на карті навігатора, а фактично по ній востаннє мабуть вояки ОУН-УПА відступали і тепер її і не видно. Більше того, там де ця стежка мала би бути, все завалене буреломом. Тобто, навігатор не панацея.
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11.12.2021 18:16 Відповісти
Якщо заблукав і не сходяться карти, або отримав травму, просто відправ свої GPS координати рятувальникам, ті зорієнтуються.
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11.12.2021 18:28 Відповісти
Ага. Якби ще хто туди телефон провів або хоч соту поставив неподалік. В Карпатах часто тільки в рельсу можна рятувальників докликатись.
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11.12.2021 19:49 Відповісти
В СССРе координаты широты и долготы на картах состояли из градусов, минут и секунд. А современные гаджеты выдают градусы и сотые, тысячные доли градуса. (есть и третий вариант). Скорее всего ты столкнулся именно с этой проблемой когда карты вблизи нулевых долей градусов совпадают, а по мере удаления от целых чисел градуса разбегаются и ведут в буреломы. Вообще то по неизвестным местам надо ходить с местным проводником, ну или хотя бы представлять, где находятся места для отсечения. Реки, дороги, ЛЭПы, просеки и т.д.
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11.12.2021 19:11 Відповісти
Ні. Справа не в градусах і їх долях. Я користуюсь програмами з вибором можливості отримання координат різними способами. Мій навігатор в лісі дає точність у кілька десятків метрів. І навіть не в цьому проблема. Коли на карті позначене джерело води, ти на нього розраховуєш, підходиш, а воно сухе. Чи навпаки. На карті джерела немає, а фактично воно є в певній точці на твоєму шляху, а ти і не здогадувався. Або на карті позначене джерело води, а там стояча вода з жабами. От в чому біда. Для Карпат це дуже актуально, бо вода там не скрізь. Для Кавказу мало актуально, тому що там води вдосталь. У мене стоять mapy.cz і Russian Topo Maps в навігаторі скачані з плей маркет.
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11.12.2021 19:44 Відповісти
У горах,стільниковийй,що ,за хворі марення?
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11.12.2021 15:37 Відповісти
Это такой чемодан надо таскать? Есть уже давно решение. Работает без мобильной связи. Передаёт координаты и смс Сообщения через спутник. inReach называется. Проверяли его в Карпатах. Работает.
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11.12.2021 16:11 Відповісти
Якщо є фінансова можливість скористатися супутниковим телефоном, то знайдуть скрізь.
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11.12.2021 18:00 Відповісти
Не понятно почему МНС до сих пор не пользуется. Весь реально рабочая и полезная. Уже помогла более 6000 раз оказать помощь по всему миру. Подробнее можно здесь https://prostobzor.com/garmin-inreach-mini/
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11.12.2021 16:21 Відповісти
350 баксів + абонплата, якщо не помиляюсь. От і вся проблема.
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11.12.2021 18:02 Відповісти
Врази дешевше супутникового телефона. Та і Життя дорожчеА вони працюють всюди. Маленький, як пачка цигарок. Давати такі пристрої в аренду. Стоїти будуть не дорого, а життя би врятували.
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12.12.2021 00:41 Відповісти
 
 