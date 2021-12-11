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Президент Литви Науседа про ймовірність російського вторгнення до України: Може здійснитися найгірший сценарій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Литви Науседа про ймовірність російського вторгнення до України: Може здійснитися найгірший сценарій

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ймовірність російської агресії проти України є дуже високою. Він припустив, що може здійснитися найгірший сценарій.

З відповідною заявою він виступив після бесіди з президентом США Джо Байденом, в якій взяли участь лідери країн "Бухарестської дев'ятки", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Як я сказав президенту США, це дзвіночок не тільки для України, це дзвіночок і для всього східного флангу НАТО, країни Балтії теж відчувають пряму загрозу", - зазначив Науседа.

За його словами, лідери "Бухарестської дев'ятки" домовилися з США, що їхня відповідь, у військовому сенсі цього слова, "буде адекватною".

"Можемо розраховувати на підкріплення у військовому сенсі, що дозволить нам почуватися більш захищеними. Ми констатували, що ймовірність російської агресії дуже висока, є багато ознак, які показують, що може здійснитися і найгірший сценарій - військова інтервенція на територію суверенної незалежної держави. Ми разом маємо зробити все, щоб цього найгіршого сценарію не було", - додав Науседа.

Президент Литви підкреслив, що стримування - це найкращий засіб, щоб "поважалися права незалежних держав", а Байден "бере на себе і необхідне лідерство, і згуртовує сили", щоб була дана цілком чітка відповідь і зроблено ясне посилання агресивним режимам, що такі дії не залишаться без відповіді.

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"Відповідь буде найжорсткішою, вся світова і навіть європейська політична архітектура дуже сильно зміниться, а характер санкцій буде найжорсткішим", - резюмував Науседа.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Зупинити кацапів можна лише супротивом та кількістю гробів, які поїдуть до їх матерів, дружин та дітей.

"Тато й мамо! Наша армія зустріла великий спротив, - писав танкіст Карквач батькам у Полтаву у грудні 1939 року. - Усі шляхи перекриті мінами, на деревах і під деревами міни. На деревах снайпери. Тільки відкрив люк машини, а він стріляє з дерева по наших. Багато наших людей загинуло і поранено". "Останні два дні довелося мені бути на передовій, де я бачив жахи, які взагалі приносить війна для народу, як ховають нас, молодих людей, у дрібних ямах, гірше худоби, а дома ж діточки чекають батьків з війни", - писав червоноармієць Гореліков дружині
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11.12.2021 16:18
+5
Не лякайте Бубочку, злі люди.

"Росія запевнила США, що не збирається продовжувати ескалацію на Донбасі," - Зеленський

"За добу війська РФ 6 разів відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи міномети та протитанкові гранатомети. Без втрат, - ООС "
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11.12.2021 15:50
+4
Зачем им вторгаться если зеленый офисный планктон сам все сделает ?
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11.12.2021 16:04
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Не лякайте Бубочку, злі люди.

"Росія запевнила США, що не збирається продовжувати ескалацію на Донбасі," - Зеленський

"За добу війська РФ 6 разів відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи міномети та протитанкові гранатомети. Без втрат, - ООС "
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11.12.2021 15:50 Відповісти
як до брехні?
навіть не знаю хто кого переможе - кацапня всіх чі наше недолуге ленку..
долбень якіменко табу відміняется - ківа твій!
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11.12.2021 16:04 Відповісти
Зупинити кацапів можна лише супротивом та кількістю гробів, які поїдуть до їх матерів, дружин та дітей.

"Тато й мамо! Наша армія зустріла великий спротив, - писав танкіст Карквач батькам у Полтаву у грудні 1939 року. - Усі шляхи перекриті мінами, на деревах і під деревами міни. На деревах снайпери. Тільки відкрив люк машини, а він стріляє з дерева по наших. Багато наших людей загинуло і поранено". "Останні два дні довелося мені бути на передовій, де я бачив жахи, які взагалі приносить війна для народу, як ховають нас, молодих людей, у дрібних ямах, гірше худоби, а дома ж діточки чекають батьків з війни", - писав червоноармієць Гореліков дружині
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11.12.2021 16:18 Відповісти
это фото Финляндия наш? там доси ёлки хорошо ростут на знатном перегное, той Финляндии на карте не видно а киздюлей вломили кацапам хороших, по моему там до сих пор в каждой семье ящичек с дедовской берданочкой стоит и кацапы даже и не думают повторить удобрение земель финских.
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11.12.2021 17:17 Відповісти
Такі Єременко
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11.12.2021 16:24 Відповісти
бачу ви мене зрозуміли і в темі...
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11.12.2021 16:59 Відповісти
Нє-нє, я не по тих справах )))
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11.12.2021 17:41 Відповісти
Літва, Латвія, Польща, Естонія - блище нема нікого...
тварь бульбашна, шо "тіка на тракторі в Україну"?
благополучна пересела на кацапські танкі - як і ожидовивалося...
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11.12.2021 15:51 Відповісти
Эта шо мардовские людоеды будут до самой ссысрани и засрани бегть.
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11.12.2021 15:59 Відповісти
Кацапы боятся американцев, поэтому наврядли.
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11.12.2021 16:00 Відповісти
Зачем им вторгаться если зеленый офисный планктон сам все сделает ?
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11.12.2021 16:04 Відповісти
а наші літакі аж 10 в бій неравний?
а і правда назуя? - нехай той бубокорвет ***********....
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11.12.2021 16:15 Відповісти
.

Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори

та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:

або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв


- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;

- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;

- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;

- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;

- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;

- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;

- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».

докладно на Радiо Свобода

https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html

.
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11.12.2021 16:16 Відповісти
Интересный факт, чем ближе страны к тер-рии РФии, тем больше понимают Украину. Почему так? Из-за "миролюбивости" РФ наверное?)
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11.12.2021 16:39 Відповісти
Другими словами они хотят получить благословение Запада на оккупацию Украины по типу Беларуси .
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11.12.2021 16:40 Відповісти
Там була стрілецька зброя. Проти російських танків. І того "друг Байден" не дав. Отакі наші "західні партнери". США відклали доставку додаткової військової допомоги Україні на $200 мільйонів - NBC
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11.12.2021 17:05 Відповісти
Что-то я один спокойный, значит либо это все блеф и спектакль, либо если москали сунуться, то получат исключительных 3,1415здулей (не так страшен черт, как его малюют)!
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11.12.2021 17:15 Відповісти
Через новость "Путин нападьот", что ковидные новости жути уже не нагоняют?
пуйло нападет только в одном случае, когда зебуба с ним договорится пострелять для введения военного положения, а пока жути нагоняют, чтоб стадо боялось.
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11.12.2021 17:55 Відповісти
 
 