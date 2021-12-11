Президент Литви Науседа про ймовірність російського вторгнення до України: Може здійснитися найгірший сценарій
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Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ймовірність російської агресії проти України є дуже високою. Він припустив, що може здійснитися найгірший сценарій.
З відповідною заявою він виступив після бесіди з президентом США Джо Байденом, в якій взяли участь лідери країн "Бухарестської дев'ятки", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
"Як я сказав президенту США, це дзвіночок не тільки для України, це дзвіночок і для всього східного флангу НАТО, країни Балтії теж відчувають пряму загрозу", - зазначив Науседа.
За його словами, лідери "Бухарестської дев'ятки" домовилися з США, що їхня відповідь, у військовому сенсі цього слова, "буде адекватною".
"Можемо розраховувати на підкріплення у військовому сенсі, що дозволить нам почуватися більш захищеними. Ми констатували, що ймовірність російської агресії дуже висока, є багато ознак, які показують, що може здійснитися і найгірший сценарій - військова інтервенція на територію суверенної незалежної держави. Ми разом маємо зробити все, щоб цього найгіршого сценарію не було", - додав Науседа.
Президент Литви підкреслив, що стримування - це найкращий засіб, щоб "поважалися права незалежних держав", а Байден "бере на себе і необхідне лідерство, і згуртовує сили", щоб була дана цілком чітка відповідь і зроблено ясне посилання агресивним режимам, що такі дії не залишаться без відповіді.
"Відповідь буде найжорсткішою, вся світова і навіть європейська політична архітектура дуже сильно зміниться, а характер санкцій буде найжорсткішим", - резюмував Науседа.
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"Росія запевнила США, що не збирається продовжувати ескалацію на Донбасі," - Зеленський
"За добу війська РФ 6 разів відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи міномети та протитанкові гранатомети. Без втрат, - ООС "
навіть не знаю хто кого переможе - кацапня всіх чі наше недолуге ленку..
долбень якіменко табу відміняется - ківа твій!
"Тато й мамо! Наша армія зустріла великий спротив, - писав танкіст Карквач батькам у Полтаву у грудні 1939 року. - Усі шляхи перекриті мінами, на деревах і під деревами міни. На деревах снайпери. Тільки відкрив люк машини, а він стріляє з дерева по наших. Багато наших людей загинуло і поранено". "Останні два дні довелося мені бути на передовій, де я бачив жахи, які взагалі приносить війна для народу, як ховають нас, молодих людей, у дрібних ямах, гірше худоби, а дома ж діточки чекають батьків з війни", - писав червоноармієць Гореліков дружині
тварь бульбашна, шо "тіка на тракторі в Україну"?
благополучна пересела на кацапські танкі - як і ожидовивалося...
а і правда назуя? - нехай той бубокорвет ***********....
Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори
та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:
або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв
- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;
- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;
- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;
- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;
- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;
- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;
- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».
докладно на Радiо Свобода
https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html
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пуйло нападет только в одном случае, когда зебуба с ним договорится пострелять для введения военного положения, а пока жути нагоняют, чтоб стадо боялось.