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Житомирщина (1038) смерть (6550) риболовля (40) ДСНС (4457)

Завершені пошуки подружжя, яке загинуло на озері під час риболовлі в Житомирській області, - ДСНС. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

11 грудня у Житомирській області завершилися пошуки подружжя, яке загинуло на сільській водоймі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві рятувальники.

Жінка та чоловік, за попередньою інформацією, ще 4 грудня вирушило рибалити на водойму у с. Парипси.

Сьогодні до прибуття водолазів на місці події працювало 4 човни з рятувальниками та місцевими жителями. На одному з них близько 12:20 пожежному-рятувальнику вдалося зачепити на риболовний гачок верхній одяг загиблої.

Водолази обласної комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби допомогли підняти тіло жінки на поверхню та доправити до берега. Її чоловіка дістали з водойми напередодні. Обставини події встановлюються.

"Рятувальники застерігають громадян бути обережними під час вилову риби та не виходити на водойми за умов тонкої криги", – йдеться у повідомленні.

Дивіться також: Двоє чоловіків провалилися під лід під час риболовлі та потонули на Закарпатті, - ДСНС. ФОТО

Завершені пошуки подружжя, яке загинуло на озері під час риболовлі в Житомирській області, - ДСНС 01
Завершені пошуки подружжя, яке загинуло на озері під час риболовлі в Житомирській області, - ДСНС 02
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Как на крючок!? их удочками ловили!?
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11.12.2021 16:24 Відповісти
Кто-ж удочкой утопленников ловит? На блесну их надо, на блесну!
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11.12.2021 19:21 Відповісти
Рашистское шакалье, ерничать будешь на швабре или пляшке
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11.12.2021 20:18 Відповісти
У спасателей, наверное, очень крепкие нервы. Не знаю, что бы меня заставило иметь на работе обязанности искать в мутной холодной воде утопленников.
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11.12.2021 16:25 Відповісти
это вы еще не знаете значит, чем медики занимаются.
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11.12.2021 16:29 Відповісти
Да в каких "условиях тонкого льда"? Там льдом то и не пахнет? Даже если и поутру образовался налёт, то настолько хрупкий, что сразу при первом же шаге с берега, не выдержал бы любое нажатие. Тем-более ногой.
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11.12.2021 16:27 Відповісти
"Американская трагедия" по-украински. Кто читал Теодора Драйзера - поймёт...
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11.12.2021 16:41 Відповісти
Да !!! Рыбка она такая!!! Сначало ты ее , потом она тебя!!!! Все по кругу!!!!
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11.12.2021 17:00 Відповісти
Про що люди думають, коли в таких умовах ідуть на відпочинок в гори або ловити рибу, сумно і дітки сиротами лишились.
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11.12.2021 17:01 Відповісти
Несчастные случаи случаются. Можно и дома погибнуть споткнувшись об порог. Ежегодно около 200 человек в мире умирают от банального падения с кровати. Это не значит что нужно отказаться от кровати.
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11.12.2021 17:49 Відповісти
Но это также не значит, что надо кровать оббивать гвоздями и колючей проволокой. Лезть на тонкий лёд в поисках адреналина это маразм, премия дарвина. Как и многие другие идиотские занятия, вроде альпинизма.
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12.12.2021 00:41 Відповісти
Якщо човен пошкодиться або перекинеться, дістатися до берега в холодній воді шансів не багато.
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12.12.2021 13:12 Відповісти
 
 