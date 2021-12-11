Посол Мельник про нову коаліційну угоду ФРН: Ультимативна мова стосовно РФ, Україні приділено центральне місце

Новий уряд Німеччини багато акцентів буде розставляти по-новому. Це вже видно і про це свідчить коаліційний договір, який виглядає для України доволі амбітним

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в інтерв'ю ZN.UA посол України в Берліні Андрій Мельник.

"Ми у Берліні, вся наша дипломатична служба, долучилися до цього результату: Україні в коаліційній угоді приділено одне з центральних місць. Зокрема, уряд Олафа Шольца в документі прямо вимагає від Росії майже ультимативною мовою (і це також новинка) звільнити Крим і окуповані території на Сході. Ми, звісно, вітаємо такий проактивний анонсований курс щодо Росії і України, але все ж таки ми будемо оцінювати нову коаліцію не тільки і не стільки за жорсткістю заяв і закликів, скільки за конкретними кроками реальної підтримки Києва, які будуть за ними слідувати", - сказав посол.

Мельник наголосив, що також нам не варто забувати історичні чинники.

"Хоча коаліційна угода, порівняно з попередньою, є набагато більш наступальною стосовно Москви і путінського режиму, але Росія була і залишається для німецького істеблішменту і суспільства одним з головних гравців на світовій арені. Це ставлення має дуже глибоке історичне коріння", - підкреслив український посол.

Він додав, що досі надважливе значення відіграє відповідальність Берліну за злочини нацизму під час німецької окупації.

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"Але, на жаль, і дотепер у свідомості більшості німецької громадськості ця відповідальність асоціюється з так званим моральним боргом значною мірою саме перед російським народом", - сказав Мельник.

Однак попри всі наші зусилля останніх років домогтися такого ж підходу стосовно України, яка разом з Білоруссю понесла найбільші і людські, і матеріальні жертви під час гітлерівського вторгнення, такого ж відчуття історичної вини в німецькому суспільстві щодо жертв українського народу досі не існує, наголосив дипломат.

"Для нас це є велика політична перешкода, бо росіяни дуже активно при будь-якій можливості використовують цей історичний фактор для досягнення більш поблажливого ставлення з боку Берліну до нинішнього агресивного курсу Росії. Тож наше завдання – і дипломатії, і вітчизняної громадськості, і наукового та експертного середовища – слід кардинально змінити ці фундаментальні акценти, що є в підсвідомості кожного німця. У нас вже є чималий прогрес на шляху історичного визнання України, зокрема нам вдалося включити відповідні тези і в нову коаліційну угоду, але цього ще замало, щоб говорити про серйозні зрушення у світогляді Україна досі відсутня у німецьких шкільних підручниках. Це справжня ганьба", - зазначив Мельник.