Посол Мельник про нову коаліційну угоду ФРН: Ультимативна мова стосовно РФ, Україні приділено центральне місце
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Новий уряд Німеччини багато акцентів буде розставляти по-новому. Це вже видно і про це свідчить коаліційний договір, який виглядає для України доволі амбітним
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в інтерв'ю ZN.UA посол України в Берліні Андрій Мельник.
"Ми у Берліні, вся наша дипломатична служба, долучилися до цього результату: Україні в коаліційній угоді приділено одне з центральних місць. Зокрема, уряд Олафа Шольца в документі прямо вимагає від Росії майже ультимативною мовою (і це також новинка) звільнити Крим і окуповані території на Сході. Ми, звісно, вітаємо такий проактивний анонсований курс щодо Росії і України, але все ж таки ми будемо оцінювати нову коаліцію не тільки і не стільки за жорсткістю заяв і закликів, скільки за конкретними кроками реальної підтримки Києва, які будуть за ними слідувати", - сказав посол.
Мельник наголосив, що також нам не варто забувати історичні чинники.
"Хоча коаліційна угода, порівняно з попередньою, є набагато більш наступальною стосовно Москви і путінського режиму, але Росія була і залишається для німецького істеблішменту і суспільства одним з головних гравців на світовій арені. Це ставлення має дуже глибоке історичне коріння", - підкреслив український посол.
Він додав, що досі надважливе значення відіграє відповідальність Берліну за злочини нацизму під час німецької окупації.
"Але, на жаль, і дотепер у свідомості більшості німецької громадськості ця відповідальність асоціюється з так званим моральним боргом значною мірою саме перед російським народом", - сказав Мельник.
Однак попри всі наші зусилля останніх років домогтися такого ж підходу стосовно України, яка разом з Білоруссю понесла найбільші і людські, і матеріальні жертви під час гітлерівського вторгнення, такого ж відчуття історичної вини в німецькому суспільстві щодо жертв українського народу досі не існує, наголосив дипломат.
"Для нас це є велика політична перешкода, бо росіяни дуже активно при будь-якій можливості використовують цей історичний фактор для досягнення більш поблажливого ставлення з боку Берліну до нинішнього агресивного курсу Росії. Тож наше завдання – і дипломатії, і вітчизняної громадськості, і наукового та експертного середовища – слід кардинально змінити ці фундаментальні акценти, що є в підсвідомості кожного німця. У нас вже є чималий прогрес на шляху історичного визнання України, зокрема нам вдалося включити відповідні тези і в нову коаліційну угоду, але цього ще замало, щоб говорити про серйозні зрушення у світогляді Україна досі відсутня у німецьких шкільних підручниках. Це справжня ганьба", - зазначив Мельник.
Будь ласка, зачекайте...
Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори
та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:
або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв
- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;
- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;
- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;
- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;
- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;
- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;
- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».
докладно на Радiо Свобода
https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html
.
"Хоча коаліційна угода, порівняно з попередньою, є набагато більш наступальною стосовно Москви і путінського режиму, але Росія була і залишається для німецького істеблішменту і суспільства одним з головних гравців на світовій арені. Джерело: https://censor.net/ua/n3304706
капець що робиться !!!!
а що на це скаже центр Візенталя-Путіна ?
передайте законсервовані "королевські тигри" !
щось мені підказує, що цей мерін буде лускати кацапські танки як сьомки !
а другий крок - передайте "Леопардиків №2" і далі можете не паритись кацапами , на парад ВСУ в Москві запросимо