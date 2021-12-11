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Посол Мельник про нову коаліційну угоду ФРН: Ультимативна мова стосовно РФ, Україні приділено центральне місце

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Посол Мельник про нову коаліційну угоду ФРН: Ультимативна мова стосовно РФ, Україні приділено центральне місце

Новий уряд Німеччини багато акцентів буде розставляти по-новому. Це вже видно і про це свідчить коаліційний договір, який виглядає для України доволі амбітним

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в інтерв'ю ZN.UA посол України в Берліні Андрій Мельник.

"Ми у Берліні, вся наша дипломатична служба, долучилися до цього результату: Україні в коаліційній угоді приділено одне з центральних місць. Зокрема, уряд Олафа Шольца в документі прямо вимагає від Росії майже ультимативною мовою (і це також новинка) звільнити Крим і окуповані території на Сході. Ми, звісно, вітаємо такий проактивний анонсований курс щодо Росії і України, але все ж таки ми будемо оцінювати нову коаліцію не тільки і не стільки за жорсткістю заяв і закликів, скільки за конкретними кроками реальної підтримки Києва, які будуть за ними слідувати", - сказав посол.

Мельник наголосив, що також нам не варто забувати історичні чинники.

"Хоча коаліційна угода, порівняно з попередньою, є набагато більш наступальною стосовно Москви і путінського режиму, але Росія була і залишається для німецького істеблішменту і суспільства одним з головних гравців на світовій арені. Це ставлення має дуже глибоке історичне коріння", - підкреслив український посол.

Він додав, що досі надважливе значення відіграє відповідальність Берліну за злочини нацизму під час німецької окупації.

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"Але, на жаль, і дотепер у свідомості більшості німецької громадськості ця відповідальність асоціюється з так званим моральним боргом значною мірою саме перед російським народом", - сказав Мельник.

Однак попри всі наші зусилля останніх років домогтися такого ж підходу стосовно України, яка разом з Білоруссю понесла найбільші і людські, і матеріальні жертви під час гітлерівського вторгнення, такого ж відчуття історичної вини в німецькому суспільстві щодо жертв українського народу досі не існує, наголосив дипломат.

"Для нас це є велика політична перешкода, бо росіяни дуже активно при будь-якій можливості використовують цей історичний фактор для досягнення більш поблажливого ставлення з боку Берліну до нинішнього агресивного курсу Росії. Тож наше завдання – і дипломатії, і вітчизняної громадськості, і наукового та експертного середовища – слід кардинально змінити ці фундаментальні акценти, що є в підсвідомості кожного німця. У нас вже є чималий прогрес на шляху історичного визнання України, зокрема нам вдалося включити відповідні тези і в нову коаліційну угоду, але цього ще замало, щоб говорити про серйозні зрушення у світогляді Україна досі відсутня у німецьких шкільних підручниках. Це справжня ганьба", - зазначив Мельник.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
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11.12.2021 16:39
+7
Нарешті в ФРН прийшли до влади нащадки Аларіха I ,Фрідріха II Барбароса, Отто фон Бісмарка, Альфреда фон Шліфена, Хельмута Йоганеса Людвіга фон Мольтке, Едвіна Ромеля а не ***** Штазі!!
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11.12.2021 17:06
+6
бо нема грамотних людей - і посол Мельник міг би ним стати -хто показав би німцям шкільну географічну карту і розповів, де рашка, а де Україна, в якій вони вбивали і військових, і мирних. І де досі вибухають покинуті ними **********. Посол Мельник міг би попросити центральні газети друкувати для ситих малограмотних бюргерів таку карту друкувати на першій сторінці
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11.12.2021 16:21
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Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори

та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:

або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв


- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;

- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;

- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;

- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;

- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;

- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;

- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».

докладно на Радiо Свобода

https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html

.
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11.12.2021 16:17 Відповісти
бо нема грамотних людей - і посол Мельник міг би ним стати -хто показав би німцям шкільну географічну карту і розповів, де рашка, а де Україна, в якій вони вбивали і військових, і мирних. І де досі вибухають покинуті ними **********. Посол Мельник міг би попросити центральні газети друкувати для ситих малограмотних бюргерів таку карту друкувати на першій сторінці
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11.12.2021 16:21 Відповісти
добродію посол ..., то ви оприділіться ...

"Хоча коаліційна угода, порівняно з попередньою, є набагато більш наступальною стосовно Москви і путінського режиму, але Росія була і залишається для німецького істеблішменту і суспільства одним з головних гравців на світовій арені. Джерело: https://censor.net/ua/n3304706
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11.12.2021 16:22 Відповісти
Які протиріччя?
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11.12.2021 16:43 Відповісти
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11.12.2021 16:39 Відповісти
не обольщайтесь, немцы просто себе цену набивают, чтобы продаться ***** подороже, брестский парад им в дышло
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11.12.2021 17:02 Відповісти
Нарешті в ФРН прийшли до влади нащадки Аларіха I ,Фрідріха II Барбароса, Отто фон Бісмарка, Альфреда фон Шліфена, Хельмута Йоганеса Людвіга фон Мольтке, Едвіна Ромеля а не ***** Штазі!!
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11.12.2021 17:06 Відповісти
ой та ради Бога ... хотілось би вірити , час покаже... але там скільки чиновників харчється із путлерівського корита тихо і поночах !! вони два десятиліття прикормлювались , і не так швидко їх відучити !!
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11.12.2021 17:20 Відповісти
кацап,у тебя ус отклеился
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11.12.2021 18:17 Відповісти
Німецькі друзі російського ворога і окупанта України ,є ворогами і посібниками окупації України і її народу. Все інше від лукавого,
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11.12.2021 18:41 Відповісти
нащадки славетних готів згадали за Нібелунгів ?
капець що робиться !!!!

а що на це скаже центр Візенталя-Путіна ?
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11.12.2021 18:41 Відповісти
Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії. Треба ставити питання так : путлер має повернути Україні крим та донбас.Також путлер має вернути грузії абхазію , а молдові- придністровя.Та перш за все - вивести війська з цих територій.
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11.12.2021 18:48 Відповісти
перший крок назустріч Україні?

передайте законсервовані "королевські тигри" !
щось мені підказує, що цей мерін буде лускати кацапські танки як сьомки !

а другий крок - передайте "Леопардиків №2" і далі можете не паритись кацапами , на парад ВСУ в Москві запросимо
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11.12.2021 18:49 Відповісти
Зачем спамим , пьілим ?
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11.12.2021 18:57 Відповісти
вот так, чи що ?
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11.12.2021 20:13 Відповісти
Флаг на рейстаг ставили украинец , русский и грузин. А Россия себе захапала единолично победу над немцами.
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11.12.2021 22:53 Відповісти
Треба ставити питання так : путлер має перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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12.12.2021 12:06 Відповісти
 
 