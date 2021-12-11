Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику на блокпості в Донецькій області

Заступник міністра Олександр Гогілашвілі вибачився за ситуацію на блокпості в зоні Операції об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Щодо інциденту на блокпості в зоні ООС у Донецькій області. Безумовно, хочу вибачитися за свою надмірну емоційність.

Згоден з рішенням міністра почати дисциплінарне провадження, готую рапорт на ім'я міністра МВС і буду всіляко сприяти його проведенню", - написав він.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час Гогілашвілі також буде відсторонено від посади.