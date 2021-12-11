Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику на блокпості в Донецькій області
Новини Цензор.НЕТ Події
Заступник міністра Олександр Гогілашвілі вибачився за ситуацію на блокпості в зоні Операції об'єднаних сил.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
"Щодо інциденту на блокпості в зоні ООС у Донецькій області. Безумовно, хочу вибачитися за свою надмірну емоційність.
Згоден з рішенням міністра почати дисциплінарне провадження, готую рапорт на ім'я міністра МВС і буду всіляко сприяти його проведенню", - написав він.
Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.
Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час Гогілашвілі також буде відсторонено від посади.
Будь ласка, зачекайте...
https://ok.ru/profile/525528131014
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, поэма "Демон", строфа XI, 1837)
В названии темы не хватает одного слова - "эксзамминистра".
Этот сраный джигит Гогила - кто(?) - нашкодничавший пионер(?), чтобы извиняться? Эта бородатая Горилла-Гогила должен получить такого дэбэлого пенделя промеж полужопий, чтобы как верный конь абрека без оглядки скакал по направлению к военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка.