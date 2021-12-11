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Британія буде закликати країни "Великої сімки" виступити єдиним фронтом проти країн-агресорів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Британія буде закликати країни

Велика Британія на зустрічі міністрів закордонних справ країн Групи семи (G7), яка розпочалася у суботу в Ліверпулі, закликатиме "виступити єдиним фронтом проти країн-агресорів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW з посиланням на пресреліз британського уряду.

"Цей заклик після обіцянок союзників по НАТО протистояти російській агресії на українському кордоні є попередженням, що будь-яке вторгнення Росії буде серйозною стратегічною помилкою і призведе до серйозних наслідків", - наголошується у документі.

У британському уряді зауважили, що учасники зустрічі планують також обговорити відносини з Китаєм, ядерну програму Ірану, кризи у М'янмі та Ефіопії, питання глобального розподілу вакцин проти коронавірусу.

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Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс перед зустріччю глав МЗС G7 обговорила питання щодо підтримки України з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. "Ми обговорили: підтримку України на тлі російської агресії, важливість надійних і чесних інвестицій в країни, що розвиваються, зупинення спроб Ірану отримати ядерну зброю", - написала вона у Твіттері.

Новий міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок має намір представити на зустрічі пріоритети німецького головування у G7. Наприкінці року Німеччина після Великої Британії перебере на себе головування у Групі, куди також входять Італія, Канада, США, Франція та Японія.

За словами глави німецького зовнішньополітичного відомства, наслідки кліматичної кризи також мають обговорити у Ліверпулі. "Ми можемо плекати ілюзію, що Захід - це острів, але навіть на ньому вода невблаганно підійматиметься, якщо ми не будемо діяти вже сьогодні. Ось чому ми зробимо спільне розв'язання проблеми кліматичної кризи одним із центральних питань нашого головування у G7 наступного року" , - наголосила вона.

Перед від'їздом до Ліверпуля Бербок зазначила, що важливо обговорити концентрацію російських військ біля кордонів України, а також поговорити про "Китай та системне змагання між демократіями та автократіями".
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Топ коментарі
+17
Бритам-черговий респект...
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11.12.2021 16:45
+7
Я так думаю, що президенти Грузії Саломе Зурабішвілі та Молдови Майя Санду вже там, в Ліверпулі, очікують своєї черги виступити перед міністрами...
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11.12.2021 16:47
+5
Тебе, "чеха внутріМКАДівського", не спиталися!!!
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11.12.2021 17:17
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Бритам-черговий респект...
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11.12.2021 16:45 Відповісти
Я так думаю, що президенти Грузії Саломе Зурабішвілі та Молдови Майя Санду вже там, в Ліверпулі, очікують своєї черги виступити перед міністрами...
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11.12.2021 16:47 Відповісти
А "Вова" зайнятий! Він "цяцьки чавунні" у спортзалі тягає! Єрмаку що - "порваться надвоє? "Блазня" напризволяще кидать не можна - знову щось "наколобродить" і Кулебу без контролю у Ліверпуль відпускать "ніззя" - ще "мамостійничать" почне без дозволу!
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11.12.2021 17:15 Відповісти
Питання чи буде в цьому списку агресорів ,Росія ??? Росія ,це розплідник тероризма !!!)))
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11.12.2021 16:55 Відповісти
God save the Queen!
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11.12.2021 17:01 Відповісти
Может британцам сначала разорвать отношения с Роскосмосом, которому они платят, а потом уж к чему-то призывать?
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11.12.2021 17:03 Відповісти
Тебе, "чеха внутріМКАДівського", не спиталися!!!
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11.12.2021 17:17 Відповісти
Якщо б країни G7 провели масові випробування термоядерної зброї на території РФ та Китаю, цей світ став би раптом набагато краще.
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11.12.2021 17:04 Відповісти
Ні не став би. Ядерна зима вбила б все живе за два роки.
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11.12.2021 19:04 Відповісти
Администрация президента США Джо Байдена отложила отправку Украине пакета военной помощи на сумму $200 млн, передает NBC со ссылками на свои источники.
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11.12.2021 17:14 Відповісти
Это на каком ФСБ шном сайте написано?))
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11.12.2021 17:35 Відповісти
Троль вважає себе занадто розумним ?
Якщо вас пошкрібти, то під американським прапором світові відкриється бридка росіска пика
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11.12.2021 18:48 Відповісти
Перечитаем речь Черчилля в Фултоне и примем ее в качестве руководства к действию.
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11.12.2021 18:55 Відповісти
 
 