Після такої поведінки по відношенню до "кротів" чи можемо ми розраховувати на прямий доступ до цілком таємних розвідданих НАТО, - Порошенко про "вагнергейт"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Українська влада має провести об’єктивне і повне розслідування "вагнергейту", інакше втратить довіру і українського суспільства, і міжнародних партнерів.
Про це сказав п’ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт політичної сили.
"Перш за все я хочу подякувати всім чесним журналістам, які не дали цю тему замовчати. Бо 16 довгих місяців влада затикала рота кожному, хто навіть наважувався сказати, що сам факт операції відбувся. Після того, як у вашій програмі вийшов Бурба (екскерівник ГУР МО – ред.), вийшов розвідник Роман Червінський, вийшли інші і заявили про це – ми маємо результат", – сказав Порошенко.
За його словами, згідно соціологічним дослідженням чули про "вагнергейт" 60% українців, а отже замовчати цю справу не вдасться.
"Вони намагаються знищувати докази. Вони намагаються не дати нам проголосувати постанову Верховної Ради про тимчасову слідчу комісію саме про злив інформації. Я хочу наголосити, що опозиційні фракції збирають 150 підписів. Ми їх зберемо. І ті, хто скоїв цей жахливий злочин будуть відповідати", – заявив лідер "Європейської Солідарності".
Порошенко також назвав дивною поведінку Офісу президента. "Якби вони вийшли 16 місяців тому і сказали: так, операція була, ми проводимо розслідування; так, хто винні, будуть притягнуті до відповідальності – ми б зберегли довіру наших партнерів", – переконаний він.
"Ми сьогодні багато говорили про партнерів. Ми сьогодні багато говорили наскільки важлива нам довіра між ЄС і Україною, США і Україною. А після такої поведінки по відношенню до "кротів" скажіть – чи можемо ми продовжувати розраховувати, як ми це зробили в 14 році, на прямий доступ до цілком таємних розвідданих НАТО?", – додав Порошенко.
Він підкреслив: "Сьогодні питання чесності і розслідування цієї справи є питанням національної безпеки. Це дуже важливо".
Будь ласка, зачекайте...
А злив був, за твердженням зЕзидента.
" Мое обсуждение вопроса "вагнеровцев" было с Лукашенко по телефону, это правда. Когда они заехали, насколько мне известно, автобусами на территорию Беларуси. Я что-то слышал, что они там откуда-то согласно операции летели, я не знаю… я знаю, что они заехали автобусами. Когда они заехали, мы понимали прекрасно, что по делам этих боевиков информация есть у государства. И у меня был разговор с президентом
Александром Лукашенко. И я ему сказал: у вас там боевики, и у нас есть информация. Он ответил, что мы изучим этот вопрос и обязательно сделаем все возможное ... и все, после этого все», - сказал Зеленский."
Прочитала у Вовнянка,що Гогіашвілі і його дружина,незмінна з часів Кварталу помічниця Зеленського Марія Левченко (яка ,нагадую,була в кабінеті Зеленського під час обговорення операції з вагнерівцями),дружать сім'ями з заслуженим нашим залізничником і його діджейкою. Бінго!
"Недогарант" и "Не лох" Зеленский.
"Анал-табу" Яременко.
Коля "Котлета"
"Безумная" Безуглая.
"Голубой" воришка Клочко.
"Корабельная сосна" Корниенко.
Лиза "Путч" Богуцкая.
Юлия "Недоразумендель".
И примкнувший к ним "Тухлый Лещ".
Все они образуют #моносброд, который руководит Украиной из своего Шапитолия и превращая страну в *********. А теперь к этой шобле добавился Александр "**@ло" Гогилашвили. Вот же коллективчик...
Борислав Береза
"Люся" Арестович.
"Діджей" Арахамія.
"Лейтенант" Баканов.
"Гуманістка" Третякова.
"Пролітаюча" Верещук.
"Смотрящій за Кривим Рогом" Юзік.
"Дебіл" Мілованов.
"Готеллер" Малюська.
"Гроза відеокамер" Трухін і інші алко-нарко-психо водії з цієї компанії.
Можна продовжувати далі і далі. Всі "слуги" пройшли відбір, щоб були, як вони кажуть "наша людина". Мабуть, якщо серед них деякі адекватні і трапляються, то це через недбалість при цьому відборі.
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Я дам тобі підказку (дату), коли відпустили цього ежова =>7 вересня 2019-го року.
Про це у суботу, 11 грудня, повідомив телеканал NBC
Власти США решили отложить отправку дополнительной военной помощи Украине на сумму в 200 миллионов долларов.
Агент Кремля "Козырь" несколько раз встречался с советником президента по национальной обороне Салливаном.
Получается, то ли "Козырь" не агент Кремля, то ли "Козырь" завербовал в агенты Кремля Салливана...
"Светит месяц, светит ясный"©
"Седьмой Пятому не светит"®
дружище Битнер! Особенно в таком деле."©
(начальник IV управления "Гестапо" Главного
управления имперской безопасности РСХА
Третьго Рейха группенфюрер СС Г.Мюллер
о кровных родственных связях,
к/ф "17 мгновений весны", 10-я серия)
Вот интересно узнать: как известно, под одной крышей с Пётром Лексеичем проживает его старшенький Алешенька-сынок с жёнушкой Юлией Львовной, в девичестве - Алихановой, родители которой живут в Санкт-Петербурге, родная сестра - жена вице-губернатора Ленинградской области. Всвязи с вышеизложенным, хотелось бы узнать, Российские спецы - настолько благородные рыцари, (или расточительные лохмандеи), что снисходительно оставили без внимания столь роскошную кровную родственную связь или всё-таки филигранно и аккуратно разрабатывают? И на что согласится Питерская невестка, дабы совершенно случайно не прочитать в прессе криминальную новость о том, что какие-то неустановленные изверги-грабители, ворвавшись в дом папеньки и маменьки Алихановых исключительно с целью ограбления, живьём содрали с них кожу, а затем их же поджарили на медленном огне? А может в Российских ФСБ, СВР, Г(Р)У ГШ МО служат одни сплошные мягкотелые, добросердечные и кроткие тюфяки-соплежуи?