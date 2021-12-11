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Новини Політика України
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Порошенко (13228) ПВК "Вагнер" (1475)

Після такої поведінки по відношенню до "кротів" чи можемо ми розраховувати на прямий доступ до цілком таємних розвідданих НАТО, - Порошенко про "вагнергейт"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Після такої поведінки по відношенню до

Українська влада має провести об’єктивне і повне розслідування "вагнергейту", інакше втратить довіру і українського суспільства, і міжнародних партнерів.

Про це сказав п’ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт політичної сили. 

"Перш за все я хочу подякувати всім чесним журналістам, які не дали цю тему замовчати. Бо 16 довгих місяців влада затикала рота кожному, хто навіть наважувався сказати, що сам факт операції відбувся. Після того, як у вашій програмі вийшов Бурба (екскерівник ГУР МО – ред.), вийшов розвідник Роман Червінський, вийшли інші і заявили про це – ми маємо результат", – сказав Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців", - ексрозвідник Червінський

За його словами, згідно соціологічним дослідженням чули про "вагнергейт" 60% українців, а отже замовчати цю справу не вдасться.

"Вони намагаються знищувати докази. Вони намагаються не дати нам проголосувати постанову Верховної Ради про тимчасову слідчу комісію саме про злив інформації. Я хочу наголосити, що опозиційні фракції збирають 150 підписів. Ми їх зберемо. І ті, хто скоїв цей жахливий злочин будуть відповідати", – заявив лідер "Європейської Солідарності".

Порошенко також назвав дивною поведінку Офісу президента. "Якби вони вийшли 16 місяців тому і сказали: так, операція була, ми проводимо розслідування; так, хто винні, будуть притягнуті до відповідальності – ми б зберегли довіру наших партнерів", – переконаний він.

Також читайте: Хтось злив Лукашенку інформацію про "вагнерівців", - ексрозвідник Червінський

"Ми сьогодні багато говорили про партнерів. Ми сьогодні багато говорили наскільки важлива нам довіра між ЄС і Україною, США і Україною. А після такої поведінки по відношенню до "кротів" скажіть – чи можемо ми продовжувати розраховувати, як ми це зробили в 14 році, на прямий доступ до цілком таємних розвідданих НАТО?", – додав Порошенко.

Він підкреслив: "Сьогодні питання чесності і розслідування цієї справи є питанням національної безпеки. Це дуже важливо".
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Топ коментарі
+47
Что есть, то есть. Тела с рашенским гражданством окружают Зелю, аки мухи дерьмо. Куда ни кинь.
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11.12.2021 17:30
+47
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11.12.2021 17:34
+46
офис предателей Украины...
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11.12.2021 17:39
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офис предателей Украины...
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11.12.2021 17:39 Відповісти
Пока Зеля не почистит свой офис от кротов не может быть и речи о его легиимности.
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11.12.2021 17:41 Відповісти
Головні в балагані не лялькі ,а режисери та сценаристи !!)))
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11.12.2021 17:44 Відповісти
Надо дать ему время?
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11.12.2021 18:27 Відповісти
Ему дали неделю она прошла, а он не уволил ни Ермака ни Татарова. Теперь надо чисит весь офис от этой плесени. Хотя какжется уже требуют и оставки Зели. Завтра услышим продолжение.
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11.12.2021 18:39 Відповісти
Оно-то так. А что делать с вербовкой самого зели в Омане?
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11.12.2021 20:06 Відповісти
Всю ЗЕшоблу во главе с ЗЕ в отставку!!!
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11.12.2021 21:48 Відповісти
На нары, а не в отставку!
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12.12.2021 08:15 Відповісти
- про за-кулісне дійство в Омані ,офіс критично мовчить . Ніхто з команди Зе , не бажає оприлюднювати погодження з кремлівськими дядьками , та збитий український літак на розсуд президента ...
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11.12.2021 21:56 Відповісти
Билингкет не нашёл в вагнергейте слива информации, а Петрлекеич знает, что "крот" есть и факты не нужны, потому что ему лично так хочется. Кто против него, то агент кремля.
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11.12.2021 17:42 Відповісти
А нагадати вам враження Христо Грозєва від побрехеньок Зеленського ?
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11.12.2021 17:53 Відповісти
Серйозно? Ц "тск" безумної не знайшло?
А злив був, за твердженням зЕзидента.

" Мое обсуждение вопроса "вагнеровцев" было с Лукашенко по телефону, это правда. Когда они заехали, насколько мне известно, автобусами на территорию Беларуси. Я что-то слышал, что они там откуда-то согласно операции летели, я не знаю… я знаю, что они заехали автобусами. Когда они заехали, мы понимали прекрасно, что по делам этих боевиков информация есть у государства. И у меня был разговор с президентом
Александром Лукашенко. И я ему сказал: у вас там боевики, и у нас есть информация. Он ответил, что мы изучим этот вопрос и обязательно сделаем все возможное ... и все, после этого все», - сказал Зеленский."
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11.12.2021 18:19 Відповісти
Про що, мовчить Порох.....
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11.12.2021 17:43 Відповісти
Допоки при владі буде зелена банда , - Украіну буде кошмарити кремлівська , фсбшна шушера , так як їм зедермаки пообіцяли злити нашу країну в турборежимі 😠
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11.12.2021 17:52 Відповісти
свічка




Прочитала у Вовнянка,що Гогіашвілі і його дружина,незмінна з часів Кварталу помічниця Зеленського Марія Левченко (яка ,нагадую,була в кабінеті Зеленського під час обговорення операції з вагнерівцями),дружать сім'ями з заслуженим нашим залізничником і його діджейкою. Бінго!
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11.12.2021 17:52 Відповісти
Закрий свою смердючу пельку , так як свідомі украінці , без твого лайна і брехні , здатні дати оцінку тому , що зробив і продовжує робити Президент Порошенко для Украіни 😠
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11.12.2021 17:58 Відповісти
Веди себя хорошо , не позорься.
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11.12.2021 18:06 Відповісти
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11.12.2021 18:03 Відповісти
Всі пам'ятають, що нац. гвардієць впустив посвідчення Зеленського на інавгурації. Певно, його доля повісила десь на стіні рушницю, що у кінці вистави вистрілить.
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11.12.2021 18:17 Відповісти
На інавгурації януковоча двері в Раду також закрилися перед носом шапкокрада.
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11.12.2021 20:10 Відповісти
Рада є сакральним місцем, хоча далеко не всі українці це розуміють. І поза тим, у ній навіть двері знають, перед ким закриватися, а подушки - кого скидати з шанованого місця під ноги воякам.
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11.12.2021 20:32 Відповісти
відношення до "кротів",є заплановане в Москві, для своїх "слуг" в Україні,адже саме через це відношення і "зе" і Україна бачить натівський шлагбаум , котрий поставило "зелене відношення до кротів" ,
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11.12.2021 18:26 Відповісти
Какой шикарный пантеон разных фриков подарило Украине время правления шестого президента.

"Недогарант" и "Не лох" Зеленский.
"Анал-табу" Яременко.
Коля "Котлета"
"Безумная" Безуглая.
"Голубой" воришка Клочко.
"Корабельная сосна" Корниенко.
Лиза "Путч" Богуцкая.
Юлия "Недоразумендель".
И примкнувший к ним "Тухлый Лещ".

Все они образуют #моносброд, который руководит Украиной из своего Шапитолия и превращая страну в *********. А теперь к этой шобле добавился Александр "**@ло" Гогилашвили. Вот же коллективчик...

Борислав Береза
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11.12.2021 18:27 Відповісти
Список далеко не повний, можна до нього ще додавати і додавати.

"Люся" Арестович.
"Діджей" Арахамія.
"Лейтенант" Баканов.
"Гуманістка" Третякова.
"Пролітаюча" Верещук.
"Смотрящій за Кривим Рогом" Юзік.
"Дебіл" Мілованов.
"Готеллер" Малюська.
"Гроза відеокамер" Трухін і інші алко-нарко-психо водії з цієї компанії.

Можна продовжувати далі і далі. Всі "слуги" пройшли відбір, щоб були, як вони кажуть "наша людина". Мабуть, якщо серед них деякі адекватні і трапляються, то це через недбалість при цьому відборі.
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12.12.2021 01:02 Відповісти
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11.12.2021 18:32 Відповісти
Просто генерал - человек с мозгами, а не тупое быдло из 90-х.
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11.12.2021 19:30 Відповісти
Вьіявление "крота" - работа контрразведки , достаточно сложная , т.к. противник всегда разрабатьівает мероприятия прикрьітия своей агентурьі и подсовьівает ложньіе версии и следьі, в т.ч. через СМИ. Шумиха и истерия в прессе и на ТВ никак не способствуют раскрьітию вражеской агентурьі , наоборот . А использование данной темьі в политических целях вообще может похоронить профессиональное расследование . Имхо
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11.12.2021 18:40 Відповісти
Шмарклеботам ще контррозвідка потрібна щоби пошукали крота серед зрадників.
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11.12.2021 18:59 Відповісти
Так благодаря шумихе, мы узнали, что зе-сепар уволил контразведчиков которые имели массу доказательств того, что опг квартал95 - это кацапская агентура
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11.12.2021 19:04 Відповісти
Не надо делать за США их работу.Они нам подсказывают.Кто есть Кто..Булава многим обожгла руки и обогатила..
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11.12.2021 18:42 Відповісти
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11.12.2021 18:45 Відповісти
о каких кротах там все говорят ?

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11.12.2021 18:57 Відповісти
И что то сразу вспомнилось про Ежова который был переводчиком Гнойсмана ездивший на все официальные встречи с высшим руководством Украины и по совместительству росийскм КГБистом которого Петька отпустил.
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11.12.2021 18:58 Відповісти
Того самого, которого твой вовка выпустил из тюрьмы. Неужели ты забыл такой важный момент?
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11.12.2021 19:03 Відповісти
FT FT - "Ежова.....которого Петька отпустил"
*****************************************
Я дам тобі підказку (дату), коли відпустили цього ежова =>7 вересня 2019-го року.
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11.12.2021 19:46 Відповісти
После опубликования ряда расследований, ни у кого из здравомыслящих граждан уже нет сомнений, что зелох и его рашисткое кодло шестерят на парашию.
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11.12.2021 19:01 Відповісти
Сегодня в США - страшная трагедия.Только в штате Кентукки погибло 70 человек от ночного торнадо..Разрушен до основания складской комплекс Амазон..Я бы прнинес соболезнования народу США...
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11.12.2021 19:07 Відповісти
Адміністрація президента США Джо Байдена відклала на невизначений термін надання Україні пакету військової допомоги на суму $200 млн, який раніше був підготовлений.

Про це у суботу, 11 грудня, повідомив телеканал NBC
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11.12.2021 19:15 Відповісти
- таки шкода , що не чутно про що "требовал" "не лох" при розмові з Байденом ...
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11.12.2021 21:38 Відповісти
А тем временем - Сюрпрайз *** !!!
Власти США решили отложить отправку дополнительной военной помощи Украине на сумму в 200 миллионов долларов.
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11.12.2021 19:23 Відповісти
можем.
Агент Кремля "Козырь" несколько раз встречался с советником президента по национальной обороне Салливаном.
Получается, то ли "Козырь" не агент Кремля, то ли "Козырь" завербовал в агенты Кремля Салливана...
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11.12.2021 20:44 Відповісти
То ли "козыря" тупо кормят дезой
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11.12.2021 22:15 Відповісти
таёжный зверёк писец крадется медленно, но уверенно... он всё съест... а всё, что не съест - очень сильно понадкусывает... и начнет все сверху... они же любят провонявшийся продукт...
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12.12.2021 07:01 Відповісти
"Светит незнакомая звезда"©
"Светит месяц, светит ясный"©
"Седьмой Пятому не светит"®
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12.12.2021 09:33 Відповісти
Ничего,доберёмся до какого крота,Предателей страны.Иуды.и подстилки кремлевские,гореть вам в аду!
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12.12.2021 14:36 Відповісти
"Это не ерунда! Это совсем даже не ерунда,
дружище Битнер! Особенно в таком деле."©
(начальник IV управления "Гестапо" Главного
управления имперской безопасности РСХА
Третьго Рейха группенфюрер СС Г.Мюллер
о кровных родственных связях,
к/ф "17 мгновений весны", 10-я серия)
Вот интересно узнать: как известно, под одной крышей с Пётром Лексеичем проживает его старшенький Алешенька-сынок с жёнушкой Юлией Львовной, в девичестве - Алихановой, родители которой живут в Санкт-Петербурге, родная сестра - жена вице-губернатора Ленинградской области. Всвязи с вышеизложенным, хотелось бы узнать, Российские спецы - настолько благородные рыцари, (или расточительные лохмандеи), что снисходительно оставили без внимания столь роскошную кровную родственную связь или всё-таки филигранно и аккуратно разрабатывают? И на что согласится Питерская невестка, дабы совершенно случайно не прочитать в прессе криминальную новость о том, что какие-то неустановленные изверги-грабители, ворвавшись в дом папеньки и маменьки Алихановых исключительно с целью ограбления, живьём содрали с них кожу, а затем их же поджарили на медленном огне? А может в Российских ФСБ, СВР, Г(Р)У ГШ МО служат одни сплошные мягкотелые, добросердечные и кроткие тюфяки-соплежуи?
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12.12.2021 20:57 Відповісти
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