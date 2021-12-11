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Луганщина на порозі техногенної катастрофи через блокування Росією постачання вугілля, - нардеп

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Луганщина на порозі техногенної катастрофи через блокування Росією постачання вугілля, - нардеп

У зв'язку із запровадженою Росією транспортною блокадою та зупинкою постачання вугілля на Луганську ТЕС Луганська область опинилася на межі техногенної катастрофи.

На цьому наголосив народний депутат Сергій Шахов в ефірі телеканалу "Україна24".

"Ми сурмили про це ще з літа, ми говорили про те, що до ТЕС немає залізниці. Ця ситуація, яка зараз склалася на Луганщині – це фактично техногенна та соціальна катастрофа. На ТЕС залишилося лише 30 тис. тонн вугілля, цього вистачить на 20 діб, а якщо почнуться морози, то система взагалі не витримає", - сказав він.

Шахов підкреслив, що влада за 7 років так і не побудувала пряму залізницю до міста Щастя, залишивши регіон залежним від Росії. Також уряд не забезпечив станцію газом, поставивши під загрозу 12 тис. осіб, а також 53 лікарні, 293 школи, 253 дитсадки та всі шахти області.

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Нагадаємо, що з 2014 року Луганська ТЕС не має залізничного сполучення з рештою території України та два під'їзних шляхи проходять з тимчасово окупованої території та з боку Росії.

При цьому за 7 років "Укрзалізниця", незважаючи на обіцянки, так і не проклала залізничні колії до міста Щастя. Таким чином, місто та Луганська ТЕС повністю залежать від фізичних поставок виключно з території Росії.

У свою чергу Росія заборонила постачання вугілля на Луганську ТЕС у рамках вугільної блокади України з 1 листопада.
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Топ коментарі
+28
Владелец частной ТЭЦ должен сам позаботится о способах доставки угля и газа на свое предприятие,он нагло покупает во Франциях виллы за сотни миллионов,пусть работает и не скулит.
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11.12.2021 17:56
+15
Традиционная тема, приватизация прибыли, национализация убытков.
Вот ПОСТРОЙТЕ ДТЭК дорогу, им не за что.
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11.12.2021 17:42
+8
Покупают на пару с шаховым
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11.12.2021 18:02
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При цьому за 7 років "Укрзалізниця", незважаючи на обіцянки, так і не проклала залізничні колії до міста Щастя. Таким чином, місто та Луганська ТЕС повністю залежать від фізичних поставок виключно з території Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n3304711

Ну ты подумай... Тут похоже не только Зеля виноват.
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11.12.2021 17:40 Відповісти
ВЛАСТЬ Законом БЛОКАДЫ ЛДНР сама себе наступила на хрен , а теперь пытается встать ....
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11.12.2021 20:18 Відповісти
Традиционная тема, приватизация прибыли, национализация убытков.
Вот ПОСТРОЙТЕ ДТЭК дорогу, им не за что.
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11.12.2021 17:42 Відповісти
і яка катастрофа..нгаскільки я знаю луганщину вже об'єднали з енергосистемою України в минулому році...Це РЛА продавлюєщоб йому або збудували колію за державний кошт або субсидіювали газ ..Може ще йому котли на вугілля за наші кошти переобладнати?
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11.12.2021 18:44 Відповісти
Скайнет наступает.
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11.12.2021 20:04 Відповісти
Підконтрольна Луганщина 5 років була взагалі відрізана від енергосистеми України, хоча треба було прокласти лише 20 км ЛЕП в глибокому тилу. А залізниці треба кинути лише кілометрів 45 по степовій рівнині знов таки в глибокому тилу.
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11.12.2021 17:54 Відповісти
неподъемная задача для страны организовать подвоз угля блд..
Тракторами, самосвалами, подводами и что там еще...
Одну чертову ТЕС...
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11.12.2021 17:55 Відповісти
Нахріна та дорога, якщо вугілля немає.
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11.12.2021 18:37 Відповісти
так там не вугілля потрібно..а антрацит,який в Україні не видобувають
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11.12.2021 18:45 Відповісти
Владелец частной ТЭЦ должен сам позаботится о способах доставки угля и газа на свое предприятие,он нагло покупает во Франциях виллы за сотни миллионов,пусть работает и не скулит.
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11.12.2021 17:56 Відповісти
Покупают на пару с шаховым
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11.12.2021 18:02 Відповісти
Завтра Колька тищенко скажет -пусть государство доставит в мой знаменитый Велюр кофе,мясо,пирожные,девочек-танцовщиц и виски,и все за счёт бюджета потому что мне так хочется.
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11.12.2021 18:12 Відповісти
Можна вугілля постачати і вантажівками - австралійці знають як, головне щоб перепадів висот не було і треба окрему дорогу.

ЦЕ НЕ ФОТОШОП
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11.12.2021 18:08 Відповісти
правда, це Австралія, братани...
колись вислана з сша непотріб.
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11.12.2021 18:14 Відповісти
Як що ти про вантажівки, то їх роблять в Австралії на дочірних підприємствах американських автокорпорацій.
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11.12.2021 18:24 Відповісти
я про те що нормальні люди вирішують проблеми а не бігають по світу з протягнутою рукою і підмитою попою.
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11.12.2021 18:31 Відповісти
Не с сша ,а англии
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11.12.2021 18:40 Відповісти
А как с грузоподъемностью - асфальт выдержит ? Особенно зелёный? 😀
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11.12.2021 18:38 Відповісти
Зимой витримає, це літом він плавиться )
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11.12.2021 21:35 Відповісти
До речі асфальт непоганий - у Харкові окружну зробили гарну, з двух шарів асфальту, з полімерною сіткою між шарами, на узбіччі бетонні здиви для дощу, але все це у два рази дорожче ніж у реальності. Велике Крадівництво як воно є.
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11.12.2021 21:43 Відповісти
1000 т в сутки это 300-400 грузовиков. Электроэнергия будет золотая.
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11.12.2021 19:09 Відповісти
В кожній вантажівці буде мінімум по 5 кузовів, а якщо дорога пряма то і 7 кузовів,
в кузові біля 30 тон вугілля, теж 300 - 400 вантажівок? Щось з математикой не сходиться
Звісно це все в теорії, але не 300 - 400 вантажівок, це точно, а десь 6 автопоїздів на добу.
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11.12.2021 21:40 Відповісти
А, ну если так, то да. А мосты выдержат?
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11.12.2021 22:59 Відповісти
В залежності відкіля возити те вугілля, то вже головний біль логістів простягати дороги у безпечний спосіб. В Австралії ці автопоїзди теж через мости їздять -

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12.12.2021 12:42 Відповісти
А те , что до порошенко ничего не должны?
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11.12.2021 18:42 Відповісти
Порошенко на ПВО і озброєння в 2014 непогано так витряхнув ..майже млрд..а от що витряхнули інші,,предпрінімателі" бо для вас тільки Порошенко алігарх
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11.12.2021 18:48 Відповісти
Порох і так зробив те що для нього не робив не один український президент - підняв престиж України яка на той час воювала з еРеФієй.
Звиняй за те що Порох не займався Великим Крадівництвом
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12.12.2021 12:45 Відповісти
І тут дупатут Шахов про своє.
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11.12.2021 18:24 Відповісти
С другой стороны пускай луганчаны видят как их любит Рашка что блокирует уголь из Казахстана. Как ни странно а Рашка в первую очередь лупит по своих же поклонниках
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11.12.2021 18:43 Відповісти
Ну ладно біндєравцев москалі тихо ненавидять . Ну але ж рюзькоязічних ватніків вони взагалі просто фізично стирають з лиця землі . Ненавидять їх просто якоюсь тваринною ненавистю . Дивно це все і ніпанятно.
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11.12.2021 19:03 Відповісти
Єто скрєпная любоф Руцкого міра))
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12.12.2021 12:47 Відповісти
Шахов профессиональный паникёр из команды прохфесионалов.Сначала ворует уголь,а потом кричит,шо угля нет.Именно так он зарабатывает.Банкротит заводы и пилит на металл скидывая дохлый актив и уволенных рабочих на бюджет страны.Вот где агент так агент.
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11.12.2021 20:02 Відповісти
Среднесуточное потребление угля Луганской ТЭС - 3 тысячи тонн. Поставки угля на ТЭС осуществлялись с актива ДТЭК в РФ - шахтоуправления "Обуховская" (Ростовская обл.) Однако в августе 2021 года группа компаний ДТЭК получила разрешение ФАС России на продажу донских шахт кипрской компании Valleyton Investments Limited. Согласно кипрскому реестру, владельцем Valleyton Investments Limited является гражданка Армении Елена Оганесян.
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11.12.2021 20:40 Відповісти
Зато дурачок стадионы строит
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12.12.2021 18:50 Відповісти
 
 