Луганщина на порозі техногенної катастрофи через блокування Росією постачання вугілля, - нардеп
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У зв'язку із запровадженою Росією транспортною блокадою та зупинкою постачання вугілля на Луганську ТЕС Луганська область опинилася на межі техногенної катастрофи.
На цьому наголосив народний депутат Сергій Шахов в ефірі телеканалу "Україна24".
"Ми сурмили про це ще з літа, ми говорили про те, що до ТЕС немає залізниці. Ця ситуація, яка зараз склалася на Луганщині – це фактично техногенна та соціальна катастрофа. На ТЕС залишилося лише 30 тис. тонн вугілля, цього вистачить на 20 діб, а якщо почнуться морози, то система взагалі не витримає", - сказав він.
Шахов підкреслив, що влада за 7 років так і не побудувала пряму залізницю до міста Щастя, залишивши регіон залежним від Росії. Також уряд не забезпечив станцію газом, поставивши під загрозу 12 тис. осіб, а також 53 лікарні, 293 школи, 253 дитсадки та всі шахти області.
Нагадаємо, що з 2014 року Луганська ТЕС не має залізничного сполучення з рештою території України та два під'їзних шляхи проходять з тимчасово окупованої території та з боку Росії.
При цьому за 7 років "Укрзалізниця", незважаючи на обіцянки, так і не проклала залізничні колії до міста Щастя. Таким чином, місто та Луганська ТЕС повністю залежать від фізичних поставок виключно з території Росії.
У свою чергу Росія заборонила постачання вугілля на Луганську ТЕС у рамках вугільної блокади України з 1 листопада.
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Ну ты подумай... Тут похоже не только Зеля виноват.
Вот ПОСТРОЙТЕ ДТЭК дорогу, им не за что.
Тракторами, самосвалами, подводами и что там еще...
Одну чертову ТЕС...
ЦЕ НЕ ФОТОШОП
колись вислана з сша непотріб.
в кузові біля 30 тон вугілля, теж 300 - 400 вантажівок? Щось з математикой не сходиться
Звісно це все в теорії, але не 300 - 400 вантажівок, це точно, а десь 6 автопоїздів на добу.
Звиняй за те що Порох не займався Великим Крадівництвом