Від початку доби війська РФ тричі обстрілювали наші позиції: один український воїн зазнав поранення
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Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Так, в напрямку Піщаного, що на Луганщині, окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Поблизу Кам'янки ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.
В бік Катеринівки, що на Луганщині, ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.
"Щоб змусити противника припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголосили у штабі ООС.
Будь ласка, зачекайте...
Швидкого одужання нашому захисникові.
і поранений - це іменник (хто?) самостійне слово.
або поранений воїн - прикметник (який? поранений) і іменник (хто? воїн)
можливо і так і так - воїн зазнав пораення, або воїн був поранений, або - є поранений
(але сперечатися не буду))))
11 декабря 2021 г.
Вчера (10.12.21) в обед возле подъезда многоэтажки на северо-западной прифронтовой окраине Донецка (в поселке шахты «Октябрьская» возле дома №39 по Кремлевскому проспекту) упал беспилотный летательный аппарат. Об этом в 15:25 по московскому времени, по которому живут оккупированные районы Донецкой области, в частности, сообщил блогер и сторонник «русского мира» «Донбасс решает».
Местные жители говорят, что БПЛА упал какбы сам, так как не было слышно ни выстрелов, ни разрывов. На место происшествия понаехало множество машин: «Военные, полицейские, пожарные, медики. Район возле дома оцепили. Задокументировали случившееся, пытались определить, откуда прилетел беспилотник. Затем его увезли». На фотографии видно одно крыло упавшего дрона. С чего «Донбасс решает» взял, что БПЛА украинский, непонятно.
А уже в 17:11 террористы из так называемой «народной милиции» ДНР заявили, что октокоптер (без крыльев, с восемью пропеллерами), якобы принадлежавший 54-ой бригаде Вооруженных сил Украины, сбросил взрывное устройство в прифронтовом поселке шахты «Трудовская» (юго-западная окраина Донецка):
«Неразорвавшееся взрывное устройство было обнаружено местными жителями, а место происшествия оцеплено военнослужащими «народной милиции ДНР». В ходе обезвреживания сброшенного боеприпаса неустановленного типа произошел его подрыв. В результате один военнослужащий погиб, а второй получил осколочные ранения».
При этом никаких доказательств, что бомба была сброшена с БПЛА, тем более украинского, оккупанты не предъявили.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!