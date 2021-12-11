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Від початку доби війська РФ тричі обстрілювали наші позиції: один український воїн зазнав поранення

Новини Цензор.НЕТ Події

Від початку доби війська РФ тричі обстрілювали наші позиції: один український воїн зазнав поранення

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, в напрямку Піщаного, що на Луганщині, окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Кам'янки ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

В бік Катеринівки, що на Луганщині, ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після застосування Bayraktar війська РФ зрозуміли, що безкарно далі діяти не зможуть. Зараз ці дрони використовуються для розвідки, - командувач ООС Павлюк

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

"Щоб змусити противника припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголосили у штабі ООС.

Також дивіться: Російські окупанти обстріляли прифронтове селище Майорськ. ФОТО
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Топ коментарі
+7
Просто надо перестать стрелять и провести референдум!
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11.12.2021 17:55
+7
Пораненому Воїну швидкого та повного одужання.

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11.12.2021 18:07
+6
"Я отримав меседж від президента США, що Росія запевнила, що не збирається продовжувати ескалацію", - сказав Зеленський.

Швидкого одужання нашому захисникові.
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11.12.2021 18:02
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Просто надо перестать стрелять и провести референдум!
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11.12.2021 17:55 Відповісти
"Я отримав меседж від президента США, що Росія запевнила, що не збирається продовжувати ескалацію", - сказав Зеленський.

Швидкого одужання нашому захисникові.
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11.12.2021 18:02 Відповісти
Пораненому Воїну швидкого та повного одужання.

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11.12.2021 18:07 Відповісти
один український воїн зазнав поранення. зазнав поранення !? Замість того, щоб написати ПОРАНЕНИЙ.
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11.12.2021 18:16 Відповісти
це можно трактувати як - зазнав поранення - був поранений (дія що відбулась)
і поранений - це іменник (хто?) самостійне слово.
або поранений воїн - прикметник (який? поранений) і іменник (хто? воїн)
можливо і так і так - воїн зазнав пораення, або воїн був поранений, або - є поранений
(але сперечатися не буду))))
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11.12.2021 18:32 Відповісти
Зазнав поранення - лишне слово. Перемовини замість переговори. Їм би вчительку взяти... як редактора.
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12.12.2021 06:29 Відповісти
В Донецке прогремел взрыв, погиб террорист
11 декабря 2021 г.

Вчера (10.12.21) в обед возле подъезда многоэтажки на северо-западной прифронтовой окраине Донецка (в поселке шахты «Октябрьская» возле дома №39 по Кремлевскому проспекту) упал беспилотный летательный аппарат. Об этом в 15:25 по московскому времени, по которому живут оккупированные районы Донецкой области, в частности, сообщил блогер и сторонник «русского мира» «Донбасс решает».



Местные жители говорят, что БПЛА упал какбы сам, так как не было слышно ни выстрелов, ни разрывов. На место происшествия понаехало множество машин: «Военные, полицейские, пожарные, медики. Район возле дома оцепили. Задокументировали случившееся, пытались определить, откуда прилетел беспилотник. Затем его увезли». На фотографии видно одно крыло упавшего дрона. С чего «Донбасс решает» взял, что БПЛА украинский, непонятно.

А уже в 17:11 террористы из так называемой «народной милиции» ДНР заявили, что октокоптер (без крыльев, с восемью пропеллерами), якобы принадлежавший 54-ой бригаде Вооруженных сил Украины, сбросил взрывное устройство в прифронтовом поселке шахты «Трудовская» (юго-западная окраина Донецка):

«Неразорвавшееся взрывное устройство было обнаружено местными жителями, а место происшествия оцеплено военнослужащими «народной милиции ДНР». В ходе обезвреживания сброшенного боеприпаса неустановленного типа произошел его подрыв. В результате один военнослужащий погиб, а второй получил осколочные ранения».

При этом никаких доказательств, что бомба была сброшена с БПЛА, тем более украинского, оккупанты не предъявили.
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11.12.2021 18:49 Відповісти
Шкода , що загинув тільки один , а не сотня
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11.12.2021 19:24 Відповісти
А де Байрактари?
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11.12.2021 19:41 Відповісти
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11.12.2021 19:47 Відповісти
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику!
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
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11.12.2021 22:21 Відповісти
 
 