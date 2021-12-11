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"Той, хто готується до війни, не воює", - черкаська бригада тероборони просить про допомогу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Командир черкаської бригади тероборони Анатолій Стуженко звернувся до депутатів Черкаської міської ради та бізнесу з проханням про допомогу в умовах підготовки до можливої російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Прочерк.

Комбриг нагадав, що відповідно до Закону "Про національний спротив" і рішення РНБО, у 2022 році у державі має бути розгорнуто підрозділи територіальної оборони, які відповідатимуть за надійне функціонування державних органів, охорону важливих об’єктів, боротьбу з диверсантами, захист населення від наслідків зруйнувань небезпечних об’єктів тощо.

"Нам потрібна ваша (депутатів) допомога. Перше – ухвалити рішення про розміщення підрозділів територіальної оборони, – сказав підполковник Стуженко. – Друге – до 15 січня забезпечити ці приміщення хоча б світлом і опаленням. Третє – просимо бізнес, який працює в Черкаській області, в міру можливості допомогти нам. Ми просимо допомоги. Ми – держава, яка воює, і на сьогодні всі кошти Міністерства оборони спрямовано для бойових підрозділів на Сході держави. Якщо разом з вами ми все це зробимо, то ворог у цей дім не прийде. Є мудрий вислів: "Той, хто готується до війни, не воює".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершення створення територіальної оборони треба провести у стислі терміни, - Данілов

У вересні командир бригади повідомляв, що проблема з виділенням місць для дислокації підрозділів тероборони гостро стоїть по Черкасам та Золотоніському району.

Також він повідомив, що на службу до бригади територіальної оборони вступив депутат міськради Руслан Батир. Він став заступником командира бригади.

Той, хто готується до війни, не воює, - черкаська бригада тероборони просить про допомогу 01

Нагадаємо, для того, щоб запрацювала оновлена тероборона та рух опору, згідно з законом про основи нацспротиву, мають бути підготовлені близько 20 різних нормативно-правових актів. Водночас, згідно з прикінцевими положеннями закону, в уряду на це є час до липня 2022 року, адже законом надано шестимісячний строк з дня набрання чинності законом, що відбудеться з 1 січня 2022 року.

Також читайте: Резерв тероборони становить понад 200 тисяч громадян, - Резніков
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Топ коментарі
+31
Цього у "Великому крадівництві " не передбачено !!!)))
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11.12.2021 18:27
+31
повернувся 14-ий рік, але

без Пороха !

і саме тому що без Пороха !
бо при Пороху хло і не висовувася із "великою агресією", бо знав, що добряче одержить по ушам навіть і без Заходу
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11.12.2021 18:36
+20
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11.12.2021 18:34
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Цього у "Великому крадівництві " не передбачено !!!)))
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11.12.2021 18:27 Відповісти
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11.12.2021 18:34 Відповісти


ЦІКАВИЙ МАТЕРІАЛ

Що робити якщо війна? Як вижити в місті? Кілька порад цивільній людині від проєкту Хлопці з Лісу Ч.1

https://youtu.be/IoukTDvvj_Y

11.12.2021 17:15
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11.12.2021 18:35 Відповісти
На власть із ГОГ ТА АРАХАМІЙ надії нема
треба українцям самім про себе думати
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11.12.2021 18:36 Відповісти
де той ліс, шановний,

треба вчитись воювати у бетонних джунглях
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11.12.2021 18:37 Відповісти
А между Жаботином, Чигерином и Суботовым прекрасный лес.
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11.12.2021 19:12 Відповісти
Нычка, с мардовского - нагрудное украшение.
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11.12.2021 23:03 Відповісти
повернувся 14-ий рік, але

без Пороха !

і саме тому що без Пороха !
бо при Пороху хло і не висовувася із "великою агресією", бо знав, що добряче одержить по ушам навіть і без Заходу
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11.12.2021 18:36 Відповісти
Він під проксі. Країна постійно міняється. Чувак або ж з РФ строчить, або ж з Лугандону.
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11.12.2021 19:00 Відповісти
"Вахмурка"? Він же "Ден Стороженко"? Це "подоляченя"!!!
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11.12.2021 19:04 Відповісти
Я Щойно знайшов ;Петра Чайку; в ЖЖ-шкі. Він там таким лайном Цензор поливає! ЖЮлябот.
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11.12.2021 19:07 Відповісти
А хто заважає сьогодні Пороху виділити кошти на Черкаську бригаду тероборони? Чи він обідніє, якщо проплатить оренду приміщення та рахунок за електроенергію?
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11.12.2021 22:40 Відповісти
А Зе хто заважає - він же тепер влада
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12.12.2021 13:22 Відповісти
Ну, хоча б те, що кожна стаття витрат бюджету на щось призначена і не можна отак от, за бажанням лівої ноги навіть президента їх куди-небудь витратити. Але ж порохоботи так ******* розповідати про величезні витрати з власної кишені, що їх робив Сивочолий на армію. То що виходить, що ці витрати потрібні їх гетьману лише якщо він буде мати президентське крісло під дупою?
Насправді все набагато простіше: що Зе, що Порох воліють свої гроші витрачати не на армію, а виводити їх у оффшори. І поки у українського народу буде стояти вибір між цими двома - ми всі будемо у тій самій дупі.
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13.12.2021 12:33 Відповісти
Вітя х*рню не пиши - Порох за свої грощі закуповува і закуповує снайперські і контрснайперські комплекти виготовлені на Заході. Він це робить весь час що триває АТО/ ООС. А що твій клоун за свої грощі придбав солдатам України, окрім відосиків, та нічого, навіть в них він не згадує що путін то агресор України і Расія це ворог України, просто не згадує.
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13.12.2021 14:12 Відповісти
є багато людей які вболівають за Україну, та щось хочуть зробити але.....
вони звільнені рішенням моні або єрмака.
вони позбавлені всього.
вони банковій не потрібні.
а от якщо ти аферист, казнокрад, чи просто ворюга, якщо ти зрадник, будьласка вибирай крісло в оп або міністерствах.
якщо ти """ЮЗІК""" тобі можна все!!!
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11.12.2021 18:39 Відповісти
Бла-Бла Кар, Початок..

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11.12.2021 18:41 Відповісти
КУРОРТ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ, ПИОНЕРЛАГЕРЬ, ГДЕ ОНИ КАЙФУЮТ, ПОТОМУ ЧТО СБЕЖАЛИ ОТ ЖЕН (люсьен)
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11.12.2021 19:03 Відповісти
ану зарештуйте цього розбійника за розпалювання ворожнечі!
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11.12.2021 18:43 Відповісти
В бюджете 2022 многократно увеличены ассигнования на содержание главклоуна и его шапито, но денег на увеличение зарплат военным, на покупку новых ракетных комплексов, на содержание терробороны - нет. А все потому, что глава государства и его дерьмаковская шобла выполянют задание кремлефашистов по развалу обороноспособности "бунтующей колонии".
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11.12.2021 18:59 Відповісти
Не буде Бубочка розвивати ніяку тероборону. Воно війну закінчило, всі гроші на дерибан на дорогах та майданчиках для фітнесу.
Які вони хочуть приміщення? Для зборів? Так для цього є площі майданчики поля.
Зброя амуніція повинна знаходитись у кожного тероборонця вдома.
Вся країна повинна бути великою казармою.
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11.12.2021 19:00 Відповісти
я б почав поясняти людям де і як озброітися в національному
масштабі на потребі...
слава яйцям - не всі косили 4 рази від війни і не закосять.
шо би кожне вікно і щілина стріляли!
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11.12.2021 19:06 Відповісти
Вони сцють видати зброю населенню. Тоді не забикуєш, не будеш літати на гелікоптерах на день народження завхоза, не будеш здавати країну Макшанії.
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11.12.2021 19:12 Відповісти
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11.12.2021 19:20 Відповісти
В вопросе защиты своей страны, своего города, своего дома, своей семью и себя, Вофка полагается не на украинскую тероборону, а на "Цахал".
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11.12.2021 19:15 Відповісти
Правильно... потому что если что то - одна надежда на тероборону , добровольцев и волонтеров останется .. на власть надеется бессмысленно - они будут заняты вопросом сбережения себя и своего выводка.
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11.12.2021 19:15 Відповісти
Еще в начале войны тероборону начал создавать адмирал Кабаненко,но его быстро убрали а теперь все проблемы пошли по новому кругу.
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11.12.2021 19:17 Відповісти
дітей до Польщі і Літви, а самі в стрiй - жодної україньскої смерті без дохлого кацапа.
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11.12.2021 19:18 Відповісти
эти с.уки чиновничьи видимо не понимают что , чтобы пролитая кровь не оказалась напрасной-
нам прийдётся пролить её ещё больше , но это их тоже не обойдёт стороной...
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11.12.2021 19:18 Відповісти
В Швейцарии на каждого жителя приходится 7 единиц стрелкового оружия разных модификаций включая грудных младенцев,включая крупнокалиберные пулеметы,гранатометы и т.д.
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11.12.2021 19:20 Відповісти
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11.12.2021 19:24 Відповісти
Ну й шо ты хочеш этим ска зать?
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11.12.2021 19:33 Відповісти
Учения и сборы швейцарской самообороны проводятся каждые полгода...сообщает швейцарский сайт SWI swissinfo.сh
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11.12.2021 19:27 Відповісти
а подонок зеЛя на 'велике крадивнитсво' деньги тырит!
мразота зелеНая!
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11.12.2021 19:35 Відповісти
на жаль свої стволи не зможу привезти, сімья в курсі - сьогодні кацапня вторґнулася? - завтра я в аеропорту.
мені окрему яму рити не треба - не стефан..
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11.12.2021 19:45 Відповісти
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11.12.2021 19:45 Відповісти
уставшие от войны. мля...
разве они знают с.уки, что такое война???
никто не знает что такое ВОЙНА
пока не отправит туда
собственного сына
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11.12.2021 19:55 Відповісти
общественные организации, добровольческие движения и городские власти Днепра подписали меморандум о сотрудничестве и объединении штаба обороны Днепропетровской области.
позже к меморандуму присоединились Новомосковск, Кривой Рог, Каменское и Павлоград.




принять участие в сборах и тренингах может любой желающий.
Если хотите присоединиться к штабу территориальной обороны Днепра или просто получить навыки по стрельбе, тактике и полевой медицине, заполните Google-форму.
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11.12.2021 20:00 Відповісти
Эмблема территориальных войск Польши
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11.12.2021 20:10 Відповісти
Структура

Войска представлены исключительно легкопехотными подразделениями, комплектуемыми по территориальному принципу из жителей зоны ответственности

На вооружении находятся 5,56-мм модульные автоматы MSBS, 9-мм пистолеты VIS-100, 7,62-мм снайперские винтовки Бор, 7,62-мм пулеметы UKM-2000P, 40-мм подствольные гранатометы, разведывательные беспилотные летательные аппараты FlyEye и дроны-камикадзе Warmate. На ротном уровне наряду со стрелковым вооружением предполагается иметь 60-мм минометы LMP-2017 и переносний протитанковий ракетний комплекс FGM-148 Джавелин[

13.11.2021 09:45
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11.12.2021 20:11 Відповісти
обзавидоваться можно !
(и дай Бог чтобы это не пригодилось... )
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11.12.2021 20:22 Відповісти
Просвещать надо постоянно и украинцев и власть и побольше материалов из западного опыта
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11.12.2021 20:29 Відповісти
Наша тероборона теж гарно озброєна - вила, ножі, сокири, мисливські рушниці, пару карабінів, енна кількість берданок, мосінок, манліхерів, маузерів, максимчик (єслі чьо - нічєго таково у нас нєт), для гарного бабаху є селітра або купа тракторів, якими можна завалити мости при потребі і притягти т-64 з сусіднього села із постаменту
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11.12.2021 21:13 Відповісти
И цистерна куба на 3 напалма.
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11.12.2021 23:12 Відповісти
Орел на унитазе?
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12.12.2021 04:42 Відповісти
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11.12.2021 20:11 Відповісти
Украинцы будут биться ожесточенно
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11.12.2021 20:17 Відповісти
Друге - до 15 січня забезпечити ці приміщення хоча б світлом і опаленням.
-----------------------
Для нинішньої влади, це непомірна вимога
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11.12.2021 20:19 Відповісти
Может кто не заметил одну очень интересную деталь: "Также он сообщил, что на службу в бригаду территориальной обороны поступил депутат горсовета Руслан Батыр. Он стал заместителем командира бригады".

Источник: https://censor.net/ru/n3304715
А почему, например, не командиром отделения, взвода или роты? А потому, что депутат горсовета! Жалко, что место командира бригады занято.
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11.12.2021 21:02 Відповісти
Так может он офицер запаса, воевавший в 14-15?
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11.12.2021 21:37 Відповісти
Нашел, что он бывший пограничник (вероятно офицер) и депутат от ЕС. Так что может потому, что депутат, а может и не потому. Инфы нет, а без инфы наговаривать на человека не стоит.
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11.12.2021 22:51 Відповісти
зате без Свінарчуків ...
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11.12.2021 22:05 Відповісти
Поэтому путин и спешит напасть, потому что Украина не готова пока к войне...
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11.12.2021 22:43 Відповісти
Байден вроде ж все устаканил.
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12.12.2021 04:47 Відповісти
 
 