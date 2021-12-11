"Той, хто готується до війни, не воює", - черкаська бригада тероборони просить про допомогу
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Командир черкаської бригади тероборони Анатолій Стуженко звернувся до депутатів Черкаської міської ради та бізнесу з проханням про допомогу в умовах підготовки до можливої російської агресії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Прочерк.
Комбриг нагадав, що відповідно до Закону "Про національний спротив" і рішення РНБО, у 2022 році у державі має бути розгорнуто підрозділи територіальної оборони, які відповідатимуть за надійне функціонування державних органів, охорону важливих об’єктів, боротьбу з диверсантами, захист населення від наслідків зруйнувань небезпечних об’єктів тощо.
"Нам потрібна ваша (депутатів) допомога. Перше – ухвалити рішення про розміщення підрозділів територіальної оборони, – сказав підполковник Стуженко. – Друге – до 15 січня забезпечити ці приміщення хоча б світлом і опаленням. Третє – просимо бізнес, який працює в Черкаській області, в міру можливості допомогти нам. Ми просимо допомоги. Ми – держава, яка воює, і на сьогодні всі кошти Міністерства оборони спрямовано для бойових підрозділів на Сході держави. Якщо разом з вами ми все це зробимо, то ворог у цей дім не прийде. Є мудрий вислів: "Той, хто готується до війни, не воює".
У вересні командир бригади повідомляв, що проблема з виділенням місць для дислокації підрозділів тероборони гостро стоїть по Черкасам та Золотоніському району.
Також він повідомив, що на службу до бригади територіальної оборони вступив депутат міськради Руслан Батир. Він став заступником командира бригади.
Нагадаємо, для того, щоб запрацювала оновлена тероборона та рух опору, згідно з законом про основи нацспротиву, мають бути підготовлені близько 20 різних нормативно-правових актів. Водночас, згідно з прикінцевими положеннями закону, в уряду на це є час до липня 2022 року, адже законом надано шестимісячний строк з дня набрання чинності законом, що відбудеться з 1 січня 2022 року.
Будь ласка, зачекайте...
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https://youtu.be/IoukTDvvj_Y
11.12.2021 17:15
треба українцям самім про себе думати
треба вчитись воювати у бетонних джунглях
без Пороха !
і саме тому що без Пороха !
бо при Пороху хло і не висовувася із "великою агресією", бо знав, що добряче одержить по ушам навіть і без Заходу
Насправді все набагато простіше: що Зе, що Порох воліють свої гроші витрачати не на армію, а виводити їх у оффшори. І поки у українського народу буде стояти вибір між цими двома - ми всі будемо у тій самій дупі.
вони звільнені рішенням моні або єрмака.
вони позбавлені всього.
вони банковій не потрібні.
а от якщо ти аферист, казнокрад, чи просто ворюга, якщо ти зрадник, будьласка вибирай крісло в оп або міністерствах.
якщо ти """ЮЗІК""" тобі можна все!!!
Які вони хочуть приміщення? Для зборів? Так для цього є площі майданчики поля.
Зброя амуніція повинна знаходитись у кожного тероборонця вдома.
Вся країна повинна бути великою казармою.
масштабі на потребі...
слава яйцям - не всі косили 4 рази від війни і не закосять.
шо би кожне вікно і щілина стріляли!
нам прийдётся пролить её ещё больше , но это их тоже не обойдёт стороной...
мразота зелеНая!
мені окрему яму рити не треба - не стефан..
разве они знают с.уки, что такое война???
никто не знает что такое ВОЙНА
пока не отправит туда
собственного сына
позже к меморандуму присоединились Новомосковск, Кривой Рог, Каменское и Павлоград.
принять участие в сборах и тренингах может любой желающий.
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Войска представлены исключительно легкопехотными подразделениями, комплектуемыми по территориальному принципу из жителей зоны ответственности
На вооружении находятся 5,56-мм модульные автоматы MSBS, 9-мм пистолеты VIS-100, 7,62-мм снайперские винтовки Бор, 7,62-мм пулеметы UKM-2000P, 40-мм подствольные гранатометы, разведывательные беспилотные летательные аппараты FlyEye и дроны-камикадзе Warmate. На ротном уровне наряду со стрелковым вооружением предполагается иметь 60-мм минометы LMP-2017 и переносний протитанковий ракетний комплекс FGM-148 Джавелин[
13.11.2021 09:45
(и дай Бог чтобы это не пригодилось... )
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Для нинішньої влади, це непомірна вимога
Источник: https://censor.net/ru/n3304715
А почему, например, не командиром отделения, взвода или роты? А потому, что депутат горсовета! Жалко, что место командира бригады занято.