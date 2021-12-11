Заступник глави МВС Гогілашвілі у 1995-2010 роках жив у Росії, працював помічником боксера Валуєва, - Казанжи
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Заступник глави Міністерства внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, який лаявся на патрульного за зупинку його автомобіля у Донецькій області та спробу перевірити особу, багато років жив у Росії.
Про це написала у фейсбуці журналістка Зоя Казанжи, інформує Цензор.НЕТ.
Вона звернула увагу, що чиновник спілкувався з патрульним російською мовою, "як і спілкуються у нас часто високопосадовці, яких ми фінансуємо із своїх податків".
"І всі ці розборки виникли тому, що патрульні, виконуючи свою пряму РОБОТУ, зупинили авто заступника міністра і попросили документи для перевірки! Зняли корону з "небожителя".
Гогілашвілі у системі МВС відповідає за боротьбу з наркотиками. На сайті МВС я знайшла таку довідку:
"Народився 26 грудня 1973 року у Грузії.
Освіта: у 2019 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Облік та оподаткування". У 2020 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Право".
Експрес-навчання", - іронізує Казанжи.
Журналістка вказує, що заступник міністра приїхав в Україну у 2010 році, "до цього весь час, з 1995-го, жив і працював у Ростові". Вона додала до поста світлину, де Гогілашвілі сидить поруч із російським боксером Миколою Валуєвим, помічником якого працював.
"Дружина Гогілашвілі - Марія Левченко - працює помічницею у Зеленського. Яскрава ілюстрація, що ніякого кумівства і друзів при владі - лише виключно професіонали.
Екснардеп Борислав Береза написав, що у Гогілашвілі є дійсне російське громадянство.
Денис Монастирський, міністр МВС, відреагував на бикування свого заступника. Його відсторонено. На час службового розслідування.
Кулуарно розповідають, що Гогілашвілі намагається викрутитися із неприємної ситуації і залишитися на посаді", - зауважила Казанжи.
Також вона закликала виписати грошову винагороду патрульним.
Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.
Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час Гогілашвілі також буде відсторонено від посади.
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Раньше были зашквары каждый день? сливали спецоперации? кроты сидели в АП? торчали под наркотой? быковали на пидлеглих?
Що ты морозишь?
Во-вторых.Разговор был не о всех, а о конкретном человеке, которого кацапо- и подоляковские троли называли "барыгой".
Да, при "Мальдивском" из дому несли: за СВОИ деньги ПВО делали, амуницию и оружие закупали, лечили и квартиры строили АТОшникам ---вот так обогатились!
И не было ТАКИХ зашкваров в кадрах!А кротов ловили и службы начали работать на страну! И дипломатия работала, и экономика росла, и реформы были, и за страну не стыдно было.
НИКОГДА рожевых окулярив не имела--я прагматик и четко расставляю приоритеты.
А у таких как ты никогда нормального життя не буде---бо дурнi, жаль, что нормальные из-за вас страдают!
А помолитися нужно тебе, т.к. Бог тебя наказал- разум у тебя отнял, молись за его возвращение, может у твоих детей хоть надежда появится)))
Я не знаю, в каком регионе живете вы, но я счастлива и очень ценю то, что у себя в городе не вижу больше кацапья из мордора, не слышу больше"владимирский централ"и полипа фарфорова их всех дырок, а слышу нормальную украинскую и англоязычную музыку на улицах, пляжах, кафе; на улицах, в магазинах, кафе и пр. появилась украинская речь! на пляжах я вижу воспитанных украинцев, а не пьяных, матюкающихся и орущих кацапов с пивасиком и с их вечно орущими личинками! стала шелковая налоговая, в МРЭО машину переоформляла в 15 г.без "бегунков" по госцене и не целый день , а за два часа! ЖЕКи начали шевелиться и реагировать,перепрописка заняла 20 мин и без взяток, куча услуг в электронном виде,безвиз,могу и дальше продолжать! Это мои приоритеты, это менi подобалось!!!!!!
Это все начало пропадать два года назад, благодаря таким как ты---вечно всем недовольным , вечно им кто-то должен рай построить (и быстро), должен что-то дать . Из таких и состоит этот зеленый сброд , ничего не умеющий, тупой,критиковавший попередникiв, но прийдя к власти ,охреневающий от вседозволенности,воровства и коррупции---рабская психология!
гомодрил Валуев голосовал за Крымнаш?
Депутат госдуры Николай Валуев принял волонтёра Царьграда в своём думском кабинете и охотно ответил на все пять вопросов "Народного голосования".
На вопрос о принадлежности Крыма Валуев ответил мгновенно.
"Наш! Прошу показать старую карту, которая висит здесь не один депутатский созыв, - и парламентарий указал на карту на стене, изданную до марта 2014 года. -
В 2014 году, как только было объявлено о референдуме в Крыму, я уехал оттуда, чтобы, как говорится, ни одна собака не взлаяла, что я в день референдума ходил агитировал. По приезде и результатам я сделал вот эту запись: "рассея! Крым - наш!"