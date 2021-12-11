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Новини Політика України
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Казанжи (2) Гогілашвілі (75)

Заступник глави МВС Гогілашвілі у 1995-2010 роках жив у Росії, працював помічником боксера Валуєва, - Казанжи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заступник глави МВС Гогілашвілі у 1995-2010 роках жив у Росії, працював помічником боксера Валуєва, - Казанжи

Заступник глави Міністерства внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, який лаявся на патрульного за зупинку його автомобіля у Донецькій області та спробу перевірити особу, багато років жив у Росії.

Про це написала у фейсбуці журналістка Зоя Казанжи, інформує Цензор.НЕТ.

Вона звернула увагу, що чиновник спілкувався з патрульним російською мовою, "як і спілкуються у нас часто високопосадовці, яких ми фінансуємо із своїх податків".

"І всі ці розборки виникли тому, що патрульні, виконуючи свою пряму РОБОТУ, зупинили авто заступника міністра і попросили документи для перевірки! Зняли корону з "небожителя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику на блокпості в Донецькій області

Гогілашвілі у системі МВС відповідає за боротьбу з наркотиками. На сайті МВС я знайшла таку довідку:

"Народився 26 грудня 1973 року у Грузії.

Освіта: у 2019 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Облік та оподаткування". У 2020 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Право".

Експрес-навчання", - іронізує Казанжи.

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Журналістка вказує, що заступник міністра приїхав в Україну у 2010 році, "до цього весь час, з 1995-го, жив і працював у Ростові". Вона додала до поста світлину, де Гогілашвілі сидить поруч із російським боксером Миколою Валуєвим, помічником якого працював.

"Дружина Гогілашвілі - Марія Левченко - працює помічницею у Зеленського. Яскрава ілюстрація, що ніякого кумівства і друзів при владі - лише виключно професіонали.

Екснардеп Борислав Береза написав, що у Гогілашвілі є дійсне російське громадянство.

Денис Монастирський, міністр МВС, відреагував на бикування свого заступника. Його відсторонено. На час службового розслідування.

Читайте також: Буде дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей період ініціюватиму його відсторонення, - Монастирський

Кулуарно розповідають, що Гогілашвілі намагається викрутитися із неприємної ситуації і залишитися на посаді", - зауважила Казанжи.

Також вона закликала виписати грошову винагороду патрульним.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час Гогілашвілі також буде відсторонено від посади.

Також читайте: За статистикою 60-70% людей пробували наркотики, - співзасновник Міжнародної антинаркотичної асоціації Олександр Гогілашвілі

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+70
Ну этот борзый ГОГА засветился . От наглости своей.

А сколько зам министров назначены , жившие в раше и имеющие российских жён УКРАИНСКОЕ ОБЩЕСТВО В КУРСЕ ???

Пора вернуться к люстрации высшего эшелона власти
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11.12.2021 19:06
+62
Как они здесь оказываются? Кто "трудоустраивает" эту погань?
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11.12.2021 19:06
+55
Блин,Зе ВООБЩЕ ОБОРЗЕЛ ?
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11.12.2021 19:03
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11.12.2021 21:46 Відповісти
гебня і бандоси... бандоси й гебня
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12.12.2021 00:16 Відповісти
Страшно!!! Гидко!!!мерзотаааааа!!!!
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11.12.2021 21:47 Відповісти
Етит твою мать-куда СБУ смотрит.
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12.12.2021 06:38 Відповісти
олстаннє відео від Пояркова - ну просто позити у концентраті від цієї історії з рашистом у кріслі міністра
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11.12.2021 22:07 Відповісти
Нормальный министр МВД при такой работе патрульного просто обязан повысить его в звании и должности а своего заместителя за аморальное отношение к подчиненным уволить немедленно.
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11.12.2021 22:10 Відповісти
Только-только от одного Швили здыхались - от Сааки - тут новая напасть из-под Казбека - Гогила. Скидается, шо обермандатоносец ЗЕ-падлюк АраХамло решил сюда весь свой аул перетащить. Сраным джигитам тут шо, мёдом помазано
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11.12.2021 22:20 Відповісти
То пісець! І не білий полярний, а криворогий, зелений...
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11.12.2021 22:32 Відповісти
Ну что у нас за страна. До нашого берега прибьеться як не гIвно так трiска. Любого иностранца мы сразу тянем в начальственное или депутатское кресло. В регионах, теперь в опзж Н... хрен русский не бритый забыл фамилию, афганец Найем, Саакашвили, ******* россиянин командовал при Яныка ВСУ. Этот Голилашвили, толи русский толи грузин. Все время сажаем себе на шею иностранных приблуд.
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11.12.2021 22:56 Відповісти
Заметьте, с какой легкостью Украина принимает на высокие посты всяких инородцев, причём, без оглядки на их предшествующую работу у врага. Скажите, будут ли уважать Украину в мире? И растягивание километровых флагов Украины не закроет позор того, что всякий Биомусор и дикие обезьяны со всех гор мгновеннополучают украинское гражданство и доступ к гостайне.
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11.12.2021 23:14 Відповісти
Если должности продаются, возникает вопрос: - Сколько этих должностей куплено кацапами, т.к. Ху@лом?
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11.12.2021 22:58 Відповісти
рІвень бидла серед чиновників просто зашкалює , він має йти у відставку . взагалі бидло розуміє тільки силу . раніше я думав що ЗЕ просто шоумен-клоун але судячи з його оточення це все сбратва , гидко навіть про них писати .
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11.12.2021 23:06 Відповісти
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11.12.2021 23:31 Відповісти
Якось про баригу недоречно,бо при ньому теж купа різного гівна при владі пристроїлась.А гівно воно і є гівно,без різниці своє чи чуже.
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12.12.2021 10:08 Відповісти
Та ты что!
Раньше были зашквары каждый день? сливали спецоперации? кроты сидели в АП? торчали под наркотой? быковали на пидлеглих?
Що ты морозишь?
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12.12.2021 23:14 Відповісти
Заспокойся,ато ху@ло присниться. Я не вчора народився і пам'ять ще трохи маю,так що не треба тут з інших дурнів робити.Я розумію,що кравчук,кучма,ющ,йолка і особливо мальдівський - то "святі" архангели.При них не крали,а навпаки з дому у бюджет несли.операції зливали і на кордоні контрабанду кришували.Кроти,дорогесенький, були завжди і не тільки. Були навіть міністри оборони з кацапськими паспортами.Наркоманів у владі звісно ж не було,бо всі нюхали квіточки і тобі про це докладали .Владні щурі не бикували на підлеглих,а просто відстрілювали громадян України...Тобі,недалекому,прізвища називати,чи ти на слово повіриш?Так,зедебіли,це тільки чергове зло,насправді набагато гірше за попереднє (і ,скоріш за все,не останнє), але не можна ж бути таким упоротим порохоботом, і не бачити очевидних речей.Всі абсолютно "гетьмани" йшли у владу виключно "поправляти своє матеріальне становище,і олігархічних клопів,і за це я їх ненавиджу,як і не навиджу тих,хто на них молиться,бо вони забирають надію на нормальне життя у таких як я,і їхніх дітей.Так,що розморозся,зніми рожеві окуляри,помолись наніч Богу,а не "святому" петру та лягай собі спати.
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13.12.2021 00:30 Відповісти
"смешались в кучу кони, люди..."(с) У тебя в голове редкая каша или это подоляковская технология "обое-рябое"? КАК можно в один ряд поставить Пороха, Ющенко и шапкокрада с зебилом? Ты в уме? Это во-первых.
Во-вторых.Разговор был не о всех, а о конкретном человеке, которого кацапо- и подоляковские троли называли "барыгой".
Да, при "Мальдивском" из дому несли: за СВОИ деньги ПВО делали, амуницию и оружие закупали, лечили и квартиры строили АТОшникам ---вот так обогатились!
И не было ТАКИХ зашкваров в кадрах!А кротов ловили и службы начали работать на страну! И дипломатия работала, и экономика росла, и реформы были, и за страну не стыдно было.
НИКОГДА рожевых окулярив не имела--я прагматик и четко расставляю приоритеты.
А у таких как ты никогда нормального життя не буде---бо дурнi, жаль, что нормальные из-за вас страдают!
А помолитися нужно тебе, т.к. Бог тебя наказал- разум у тебя отнял, молись за его возвращение, может у твоих детей хоть надежда появится)))
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13.12.2021 02:27 Відповісти
Ну добре,ще раз спробую і все.От ти мені скажи,ти чесна,порядна людина? І батьки тебе напевно виховували бути чесною і порядною?І ти своїх дітей виховуєш бути чесними і порядними?Так як же ти зі своїми "чіткими пріорітеми" дозволяєш,щоб тебе оббріхували,обкрадали і робили це цинічно і постійно.Що це "за чіткі пріорітети" шукати у лайні цукерку,у поганому-хороше,у злі-добро,у чорному-біле. Чи ти на Місяці живеш і не стикаєшся з українською реальністю?На хріна тобі ті "царі і кумири",ти ж не кацапка,я надіюсь,а тільки російськомовна? Подивись на себе,на свою сім'ю, на своє життя і... на життя тих,за кого ти так турбуєшся. Подобається?...Нічого не зрозуміла? Ну то живи і надалі так. Мене можеш не турбувати. Стіна вона і є стіна,а мені свого лоба шкода.
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13.12.2021 08:34 Відповісти
О приоритетах. в 14 году к Президенту у меня было только одно требование (ожидание) : чтобы сохранилась Украина и чтобы в моем городе после 2 мая не было ни "ОНР", ни "порто-франко", ни руцкого мира!!!! Но пришедший в 14 году президент(премьеры, депутаты) перевыполнили мои ожидания и в вопросе войны и армии, и в вопросах субъектности страны, и в экономике, в декоммунизации, в украинизации,и в борьбе с коррупцией и в др. аспектах.
Я не знаю, в каком регионе живете вы, но я счастлива и очень ценю то, что у себя в городе не вижу больше кацапья из мордора, не слышу больше"владимирский централ"и полипа фарфорова их всех дырок, а слышу нормальную украинскую и англоязычную музыку на улицах, пляжах, кафе; на улицах, в магазинах, кафе и пр. появилась украинская речь! на пляжах я вижу воспитанных украинцев, а не пьяных, матюкающихся и орущих кацапов с пивасиком и с их вечно орущими личинками! стала шелковая налоговая, в МРЭО машину переоформляла в 15 г.без "бегунков" по госцене и не целый день , а за два часа! ЖЕКи начали шевелиться и реагировать,перепрописка заняла 20 мин и без взяток, куча услуг в электронном виде,безвиз,могу и дальше продолжать! Это мои приоритеты, это менi подобалось!!!!!!
Это все начало пропадать два года назад, благодаря таким как ты---вечно всем недовольным , вечно им кто-то должен рай построить (и быстро), должен что-то дать . Из таких и состоит этот зеленый сброд , ничего не умеющий, тупой,критиковавший попередникiв, но прийдя к власти ,охреневающий от вседозволенности,воровства и коррупции---рабская психология!
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13.12.2021 22:21 Відповісти
Як мовознавець Шевельов розніс "русский мир", переміг НКВД і гестапо, а потім - втер носа Кернесу - https://www.youtube.com/watch?v=sAB6zGgCPks&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
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12.12.2021 00:17 Відповісти
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гомодрил Валуев голосовал за Крымнаш?

Депутат госдуры Николай Валуев принял волонтёра Царьграда в своём думском кабинете и охотно ответил на все пять вопросов "Народного голосования".

На вопрос о принадлежности Крыма Валуев ответил мгновенно.

"Наш! Прошу показать старую карту, которая висит здесь не один депутатский созыв, - и парламентарий указал на карту на стене, изданную до марта 2014 года. -
В 2014 году, как только было объявлено о референдуме в Крыму, я уехал оттуда, чтобы, как говорится, ни одна собака не взлаяла, что я в день референдума ходил агитировал. По приезде и результатам я сделал вот эту запись: "рассея! Крым - наш!"
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12.12.2021 00:40 Відповісти
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12.12.2021 00:41 Відповісти
Кем ты себя возомнил, Гоги??? Сколько же гопоты сраной прилезло на нашу землю...
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12.12.2021 07:18 Відповісти
шо н там кончил-купил диплом и все
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12.12.2021 08:57 Відповісти
Як же легко всяка гидота пролазе до влади,і як же важко їх потім звідтіля викурювати.Треба щось із цим зробити раз і назавжди,щоб неповадно було!
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12.12.2021 10:03 Відповісти
Гражданин России, воспитатель из Ростова без высшего образования стал Замминистра МВД ...... Осталось придумать как в этом виноват Порошенко.
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12.12.2021 10:16 Відповісти
Служил у цапской горилы денщиком прихлебателем ,теперь Гоги вааще посыльным горбоконыком у царя Ироюда зеленого стал.Только вместо жбана с молоком и корабельными соснами попал в кипяток
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12.12.2021 11:54 Відповісти
После того,что он сделал,вывод один-дерьмо!
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12.12.2021 14:32 Відповісти
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