У 2022 році тариф на медичну допомогу під час пологів для лікарень зросте до 15 тис. грн, - Ляшко

Програма медичних гарантій у 2022 році передбачає підвищення тарифу на медичну допомогу породіллям.

Про це у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дискутували та шукали відповідь на запитання, чому приватні пологові будинки не подаються на контрактування до Програми медичних гарантій за напрямком "пологи". До речі, тариф на пологи в програмі медичних гарантій на 2022 рік становить 15 101 грн", - написав Ляшко за результатами відвідування приватного пологового будинку у Києві.

За словами міністра, приватним закладам, на відміну від комунальних, органи місцевого самоврядування не покривають витрати на утримання основних фондів, амортизацію коштовного медичного обладнання, енергоносії та комунальні послуги.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Із 1 квітня пологи коштуватимуть 10,3 тис. грн, а допомога новонародженим вагою до 1,5 кг - 113,7 тис, - НСЗУ. ІНФОГРАФІКА

"Охорона материнства і дитинства є одним із пріоритетів діяльності уряду на 2022 рік. До кінця року проведемо з цього питання колегію міністерства із залученням керівників перинатальних центрів", - зауважив Ляшко.

З даними hromadske, у 2021 році тариф сягав 10 382 гривні.

З квітня 2021 року в Україні стартувала нова Програма медичних гарантій. Медичні заклади, які відповідають вимогам до наявності в них необхідного обладнання та команди спеціалістів, здатних забезпечити цілодобову меддопомогу, отримують кошти з бюджету.

На надання медичної допомоги під час пологів у 2020 році Національна служба здоров’я законтрактувала 399 медичних закладів. Вони отримали понад 1,8 мільярда гривень.

Також читайте: "Діджиталізація, яку ми заслужили": у пологових будинках немає бебі-боксів, а щоб отримати замість них 5 тис. грн, потрібно зібрати безліч довідок і чекати майже 1,5 місяця

До безоплатного пакета пологової допомоги включено:

- медичну допомогу в разі неускладнених та ускладнених пологів - зокрема й кесаревого розтину;

- забезпечення можливості проведення партнерських пологів;

- зниження больових відчуттів у жінки під час пологів, зокрема за допомогою епідуральної анестезії;

- лабораторні дослідження та інструментальні обстеження у цілодобовому режимі;

- інтенсивну терапію матері й новонародженого та забезпечення їхнього цілодобового транспортування в разі ускладнень;

- вакцинацію новонародженого згідно з календарем профілактичних щеплень;

- лікарські засоби з Нацпереліку та витратні матеріали, а також ті лікарські засоби, що закуповуються МОЗ в централізованому порядку;

- харчування під час перебування у стаціонарі.

Також дивіться: Уже в трьох регіонах вакциновано однією COVID-дозою понад 50% дорослого населення, - Ляшко. ВIДЕО

За даними статистики, в Україні щороку передчасно народжується близько 20 тисяч немовлят, тобто кожен 15-й новонароджений. В уряді зазначали, що якісна перинатальна допомога знижує рівень малюкової смертності, дитячої інвалідизації та ймовірність розвитку хронічних захворювань.

Безоплатна медична допомога з перших хвилин життя передчасно народженого малюка істотно знижує фінансове навантаження на родину.