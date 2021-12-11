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У 2022 році тариф на медичну допомогу під час пологів для лікарень зросте до 15 тис. грн, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

У 2022 році тариф на медичну допомогу під час пологів для лікарень зросте до 15 тис. грн, - Ляшко

Програма медичних гарантій у 2022 році передбачає підвищення тарифу на медичну допомогу породіллям.

Про це у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дискутували та шукали відповідь на запитання, чому приватні пологові будинки не подаються на контрактування до Програми медичних гарантій за напрямком "пологи". До речі, тариф на пологи в програмі медичних гарантій на 2022 рік становить 15 101 грн", - написав Ляшко за результатами відвідування приватного пологового будинку у Києві.

За словами міністра, приватним закладам, на відміну від комунальних, органи місцевого самоврядування не покривають витрати на утримання основних фондів, амортизацію коштовного медичного обладнання, енергоносії та комунальні послуги.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Із 1 квітня пологи коштуватимуть 10,3 тис. грн, а допомога новонародженим вагою до 1,5 кг - 113,7 тис, - НСЗУ. ІНФОГРАФІКА

"Охорона материнства і дитинства є одним із пріоритетів діяльності уряду на 2022 рік. До кінця року проведемо з цього питання колегію міністерства із залученням керівників перинатальних центрів", - зауважив Ляшко.

З даними hromadske, у 2021 році тариф сягав 10 382 гривні.

З квітня 2021 року в Україні стартувала нова Програма медичних гарантій. Медичні заклади, які відповідають вимогам до наявності в них необхідного обладнання та команди спеціалістів, здатних забезпечити цілодобову меддопомогу, отримують кошти з бюджету.

На надання медичної допомоги під час пологів у 2020 році Національна служба здоров’я законтрактувала 399 медичних закладів. Вони отримали понад 1,8 мільярда гривень.

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До безоплатного пакета пологової допомоги включено:

- медичну допомогу в разі неускладнених та ускладнених пологів - зокрема й кесаревого розтину;

- забезпечення можливості проведення партнерських пологів;

- зниження больових відчуттів у жінки під час пологів, зокрема за допомогою епідуральної анестезії;

- лабораторні дослідження та інструментальні обстеження у цілодобовому режимі;

- інтенсивну терапію матері й новонародженого та забезпечення їхнього цілодобового транспортування в разі ускладнень;

- вакцинацію новонародженого згідно з календарем профілактичних щеплень;

- лікарські засоби з Нацпереліку та витратні матеріали, а також ті лікарські засоби, що закуповуються МОЗ в централізованому порядку;

- харчування під час перебування у стаціонарі.

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За даними статистики, в Україні щороку передчасно народжується близько 20 тисяч немовлят, тобто кожен 15-й новонароджений. В уряді зазначали, що якісна перинатальна допомога знижує рівень малюкової смертності, дитячої інвалідизації та ймовірність розвитку хронічних захворювань.

Безоплатна медична допомога з перших хвилин життя передчасно народженого малюка істотно знижує фінансове навантаження на родину.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+12
Осторожно очередное зеленое покрашення.
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11.12.2021 20:55
+9
Судя по расценкам.. Туда входит и зачатие...
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11.12.2021 21:02
+6
А говорят что в уменьшении рождаемости виноваты геи! Да виноваты ГЕИ ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА!
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11.12.2021 21:21
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В приватному пологовому тариф від 40 тисяч, цікаво, чому приватні пологові будинки не подаються на контрактування до Програми медичних гарантій за напрямком "пологи".
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11.12.2021 20:55 Відповісти
Осторожно очередное зеленое покрашення.
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11.12.2021 20:55 Відповісти
Это так по-путински в случае наступления большого шухера выставлять вперед детей, точнее свою абсолютно бестолковую как бы "заботу".
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11.12.2021 21:38 Відповісти
Я так понял, что назревает бейби бум неподецки....тут еще и вишенка на торте-выплата денег для детей 19 года...
Как та Шапокляк говорила: это хорошо, что Вы зеленый
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12.12.2021 05:25 Відповісти
слуговня,
ви коли небудь навчітеся говорити в прошедшему часі - не в будующему?
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11.12.2021 20:58 Відповісти
та здрасте...
в прошлом - заслуга папередника.... сейчас? заслуг как бы так себе, кроме дорог, на которые ушел весь бюджет, все займы и даже ковидные.... а вот в будущем... таком сказочно-фантастическом, и безумно светлом, пронизанном лучами восходящего солнца, где на опушке наполненного ароматами запахов леса из мульярдов молодых дерев, на самом кончике нежного лепестка белоснежного ландыша, переливаясь всеми цветами pадуги, словно кpошечный желтоватый бpиллиантик, чтоб висела капелька.... неросы , попавшая мимо очей зеленых зе-жаб....)))))
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11.12.2021 22:25 Відповісти
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11.12.2021 22:37 Відповісти
нью васюкі для зеленого стада, навіть скупу сльозу вронив так ім заздрю
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11.12.2021 22:40 Відповісти
Для зестада скупая слеза с конца капает.
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11.12.2021 22:42 Відповісти
ОДНАКО!
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11.12.2021 22:41 Відповісти
Судя по расценкам.. Туда входит и зачатие...
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11.12.2021 21:02 Відповісти
велике полоґівництво!... але то буде завтра...
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11.12.2021 21:04 Відповісти
обіцянка цацянка - всім зелена радість.
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11.12.2021 21:08 Відповісти
очередное бла бла бла от этого санитарного санитара ..
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11.12.2021 21:08 Відповісти
то вже коли мона трахатися під цю обіцянку?
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11.12.2021 21:11 Відповісти
выделят из бюджета миллионы, 80 процентов по карманам растащит партия зеленского "позор народа", остальное выборочно дадут роженицам..
потом скажут денег нет..
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11.12.2021 21:14 Відповісти
Да нееее мало давайте до 50 тыс шоб к 2030 осталось 30 млн населения давайте поднажмём всё для народа!
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11.12.2021 21:17 Відповісти
пошляк
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11.12.2021 21:24 Відповісти
А говорят что в уменьшении рождаемости виноваты геи! Да виноваты ГЕИ ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА!
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11.12.2021 21:21 Відповісти
не переймайтеся - вони завжди винуваті...
думаете зростання цін на нафту без них обійшлося?
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11.12.2021 21:28 Відповісти
Геи то причём? То ж ********!
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11.12.2021 21:31 Відповісти
Все равно платить будут за все, про палаты и еду и говорить нечего
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11.12.2021 21:29 Відповісти
Это начало конца эпохи бедности, или конец начала ?
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11.12.2021 22:07 Відповісти
antivarius - welllcom back!
nobody missed you though...
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11.12.2021 22:19 Відповісти
Ляшко готовит людей к массовым нарушениям Конституцити, а мы готовимся к расстрелам нарушителей Конституции по приговорам Трибуналов на месте без суда и следствия.
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11.12.2021 22:12 Відповісти
Ну почему же без суда и следствия ? Это неправильно. Нужно тщательно расследовать: кто им давал команды, какие именно, и сколько им было за это заплачено.
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11.12.2021 22:27 Відповісти
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11.12.2021 23:52 Відповісти
Бубочке деньги на лечение от наркозависимости нужны, а дело это не дшевое.
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12.12.2021 00:58 Відповісти
Толку з цієї недоробленої системи, це бабло не доходить за призначенням. Все потрібно купувати самим.
Тільки страхові компанії врятують нашу медицину, бо будуть перевіряти кожну гривню.
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12.12.2021 00:59 Відповісти
Комикам повышение рождаемости ни к чему.Проще по телеку призывать украинцев увеличивать количество детей в семьях.
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12.12.2021 07:47 Відповісти
 
 