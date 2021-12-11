Помічниця держсекретаря США Донфрід відвідає Україну, Росію та Бельгію у спробі "досягти дипломатичного прогресу у припиненні конфлікту на Донбасі", - Держдеп

Наступного тижня помічниця державного секретаря у справах Європи та Євразії Карен Донфрід здійснить робочу поїздку до України та Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державного департаменту США.

Зазначається, що 13-15 грудня Донфрід відвідає Київ та Москву. Під час візиту вона зустрінеться з високопосадовцями, "щоб обговорити військове нарощування Росії та підкреслити відданість Сполучених Штатів суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України".

Також помічниця держсекретаря підкреслить, що є можливість "досягти дипломатичного прогресу у припиненні конфлікту на Донбасі через виконання Мінських домовленостей на підтримку Нормандського формату".

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15-16 грудня Донфрід поїде до Брюсселя, щоб проконсультуватися з союзниками по НАТО та партнерами з ЄС щодо зусиль для досягнення дипломатичного рішення.