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війна (56174) Держдепартамент США (1304) Росія (47133) Україна (5193) Донфрід (15)

Помічниця держсекретаря США Донфрід відвідає Україну, Росію та Бельгію у спробі "досягти дипломатичного прогресу у припиненні конфлікту на Донбасі", - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Помічниця держсекретаря США Донфрід відвідає Україну, Росію та Бельгію у спробі

Наступного тижня помічниця державного секретаря у справах Європи та Євразії Карен Донфрід здійснить робочу поїздку до України та Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державного департаменту США.

Зазначається, що 13-15 грудня Донфрід відвідає Київ та Москву. Під час візиту вона зустрінеться з високопосадовцями, "щоб обговорити військове нарощування Росії та підкреслити відданість Сполучених Штатів суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України".

Також помічниця держсекретаря підкреслить, що є можливість "досягти дипломатичного прогресу у припиненні конфлікту на Донбасі через виконання Мінських домовленостей на підтримку Нормандського формату".

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15-16 грудня Донфрід поїде до Брюсселя, щоб проконсультуватися з союзниками по НАТО та партнерами з ЄС щодо зусиль для досягнення дипломатичного рішення.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+10
Это из той же оперы,почему в Украине по словам москалей ущемлялись русскоязычные, и в то те время, нет и не было, ни одного иска от русскоязычных в ЕСПЧ о защите
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11.12.2021 22:20
+9
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11.12.2021 21:31
+8
Там не один крот а целая кротовая нора во главе с Зеленским.
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11.12.2021 21:23
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11.12.2021 21:12 Відповісти
Що до нього ,то це досягнення !!)))
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11.12.2021 21:16 Відповісти
Тре подивитися в якій бік погребе Мінський формат !!)))
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11.12.2021 21:14 Відповісти
Хто!?
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11.12.2021 21:20 Відповісти
пишут что какая та секретарша с офиса держсекретаря...
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11.12.2021 21:28 Відповісти
Даремні сподівання.
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11.12.2021 21:20 Відповісти
Я взагалі вже після усіх років дикого та агресивного поводження рфії сумніватися починаю чи у ЄС та Америці адекватні..... ???
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11.12.2021 22:45 Відповісти
Вони сумніваються, що в Україні адекватні, скільки не допомагай, а тут качаються в спортзалі замість забезпечити армію бодай паливом.
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12.12.2021 06:40 Відповісти
Ніхто не ставить = між тимчасовим менеджером(президентом) й Україною.
Й не сумніваються у тому що народ України бажає рухатися у НАТО та ЄС. Не треба писати маєчню. А ось сподіватися від скаженого *********** дипломатичних шляхів вирішення це не адекватно.
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12.12.2021 11:46 Відповісти
немецкий представитель в наблюдательном совете Агентства НАТО по поддержке и поставке (NSPA) заблокировал передачу Украине уже купленных ею через эту структуру НАТО и оплаченных противодроновых винтовок . Наши источники говорят, что украинская сторона поднимала этот вопрос даже во время последнего визита Меркель в Киев , но проблема решена не была.
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11.12.2021 21:21 Відповісти
Там не один крот а целая кротовая нора во главе с Зеленским.
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11.12.2021 21:23 Відповісти
Путин таки втулил криминальные Минские соглашения в седую головку Байдена. Теперь десятый помошник младшего помошника Госдепа будет заниматься привычным американским балабольством.
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11.12.2021 21:27 Відповісти
Ага ...и сдал Тайвань быдлу китайскому...предатель
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11.12.2021 21:36 Відповісти
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11.12.2021 21:31 Відповісти
Это из той же оперы,почему в Украине по словам москалей ущемлялись русскоязычные, и в то те время, нет и не было, ни одного иска от русскоязычных в ЕСПЧ о защите
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11.12.2021 22:20 Відповісти
Байден срочно выделил Украине 20 мильонов долларов на оборудование и технику для украинской границы...Видать камер наблюдения привезут,а сигналы видеокамер будут получать в Пентагоне...
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11.12.2021 21:34 Відповісти
Ні кацапчег. Підвезуть ППО та "Джавеліни" з "Байрактарами" щоб смажити рюсске.
P. S. путин-*****.
РФ- фашисская страна террорист.
Кацап- раб ***********.
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11.12.2021 22:48 Відповісти
Помощница госсекретаря США Донфрид посетит Украину, Россию и Бельгию в попытке "достигнуть дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе", - Госдеп" - и что она увидит? безданое рукоовдство, продажность чиновников, бесстыдство правоохранительных органов, моралдьно разложившееся общество...

Надо ли ехать так далеко, чтобы это увидеть. Знаю не понаслышке, что все это очень хорошо понимает персонал американского дипкорпуса, для которых Украина и украинцы что-то типа Папуа и Новой Гвинеи...
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11.12.2021 21:35 Відповісти
Знають вони все, краще за нас, та роблять, що можуть на даному етапі.
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12.12.2021 06:47 Відповісти
Байден не такой дурак чтобы сдать Украину...в которую уже вложено 7 миллиардов долларов...,Капиталисты просто так ничего не делают...это вам не Северный потоп Путлера...в обход Украины...

Новый глава МИД Германии Анналена Бербок послала кремлевскому Хмырю привет...,а Украине поддержку всестроннюю...

Крысы Мавзолейные власть поменялась скидовай сапоги...
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11.12.2021 21:40 Відповісти
Байден не такой дурак чтобы сдать Украину...в которую уже вложено 7 миллиардов долларов... Ну тут з якого боку подивитися ....... може і не дурень , але Афганістан у який вклали більше 200 тих самих ..ярдів не просто здав , а просрав .... на фоні 200 - 7 якось непереконливо виглядає ((
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11.12.2021 23:28 Відповісти
Це ти просрав Україну на виборах, а Байден тягне тебе з лайна. Щодо Афганістану, то не нам судити, адже Америка не раша, щоб запроваджувати собі колонії.
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12.12.2021 06:52 Відповісти
Не суди по своїй діареї про інших ( це щодо виборів) . Ну і щодо лайна - якщо ти у ньому сидиш по вуха - то не цвірінчи , великий "знавець" Америки ! ((
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12.12.2021 16:28 Відповісти
жаль что только Америка прекрасно понимает, что если попустить фуйла, то в дальнейшем этот, так называемый Европой "конфликт" будет не войной, а истреблением украинцев кацапами в их же стране -и ... судя по бездействиям - маловероятно, что Европа захочет в нём участвовать ради спасения Украины.
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11.12.2021 21:45 Відповісти
А Бельгія яким боком до Донбасу?
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11.12.2021 21:47 Відповісти
Штаб-квартира НАТО находится в Брюсселе...чувак с неба свалился?
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11.12.2021 21:55 Відповісти
рашку пусть едут, там пусть успокоят взбесившегося шизофреника кабаева..
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11.12.2021 21:50 Відповісти
Украина получила 60 дронов различного назначения сообщил Гослеп США...процес пошел....
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11.12.2021 21:53 Відповісти
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11.12.2021 21:56 Відповісти
дипломатичний прогрес- виконання Будапештського паперу,на котрий в,,ся рашист, котрий на цьому папері поставив свій підпис...Рашист на,,рав на те,що підписав
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11.12.2021 21:59 Відповісти
Не, ну всё правильно, всё логично. Спервой Карен Донфрид В России здыбается с тёзкой - Карин Кнайсль - проконсультируется, как с Путиным в Сидроли ляхами дрыгать. Опосля, конечно же, в Бельгию - испить у Брюссельского Писающего Мальчика.
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11.12.2021 22:08 Відповісти
Следующая после фрау Меркель претендентка на должность в Газпроме. В глазки заглянет...
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11.12.2021 22:24 Відповісти
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11.12.2021 23:00 Відповісти
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11.12.2021 23:06 Відповісти
агентка кремля
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11.12.2021 23:17 Відповісти
Хутин потребовал от Байдена и НАТО гарантий, что в Украине, Молдове и Грузии больше не будет свободных выборов, а гауляйтеров в эти рейхскомиссариаты назначать он будет лично..
Байден согласился: приостановлена военная помощь Украине на 200 млн$..
Теперь понятно что у них был договорняк изначально, что ВСЯ пос советская территория - это зона влияния московии .. это типа так - что-бы жить в океане-море, быть владычицей морскою.. ну и дальше все по тексту.... Результат известен всем - большой х....й тебе вова..и без соли..ЖУЙ !!
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12.12.2021 00:44 Відповісти
да какой там договорняк! Слишком фюрер нервничает. Кротоферма "на" Украине не работает, только умеют срать на коврики и прикалываться. В кои веки выскочил из бункера и улетел к индусам договариваться, а эти ему не верят-оружия не берут и боятся двурушничества с талибами и дружбы фюрера с товарищем Си. Потому и Байден послал зама Блинкена договариваться о нормандии, новом формате . Хотите умиротворить Вольдемара - вам никто мешать не будет. И не срабатывает его хотелки - все и сразу, желательнго на согнутых ногах и с приспущеными штанами.
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12.12.2021 02:14 Відповісти
Похоже , Госдеп возрождает челночную дипломатию Киссинджера . В Киев и Москву запущен пробньій шар в виде заместителя Блинкена . В случае надеждьі на успех , подключится сам Блинкен . Имхо
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12.12.2021 04:31 Відповісти
На Донбасі конфлікту немає; є відкрита війна Росії проти України із спробою колонізувати Україну. Конфлікт може бути з коханцем - то чи тому я дала? На Донбасі війна.
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12.12.2021 04:46 Відповісти
Ну-ну, вдачі.
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12.12.2021 10:23 Відповісти
"На Донбассе"..."На Донбассе"..."На Донбассе"... Запад подчёркнуто сливает Крым, а пропутинский зеля - ясен пень - и рад... Ни одного напоминания о Крыме со стороны Украины...
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12.12.2021 21:55 Відповісти
Дипломатическим путем , это как советник ? Принять в состав Украины проросийский анклав с правами ветировать украинские законы ? Согласиться с оккупацией Крыма и дать туда воду ?
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13.12.2021 20:15 Відповісти
 
 