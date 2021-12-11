Помічниця держсекретаря США Донфрід відвідає Україну, Росію та Бельгію у спробі "досягти дипломатичного прогресу у припиненні конфлікту на Донбасі", - Держдеп
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Наступного тижня помічниця державного секретаря у справах Європи та Євразії Карен Донфрід здійснить робочу поїздку до України та Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державного департаменту США.
Зазначається, що 13-15 грудня Донфрід відвідає Київ та Москву. Під час візиту вона зустрінеться з високопосадовцями, "щоб обговорити військове нарощування Росії та підкреслити відданість Сполучених Штатів суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України".
Також помічниця держсекретаря підкреслить, що є можливість "досягти дипломатичного прогресу у припиненні конфлікту на Донбасі через виконання Мінських домовленостей на підтримку Нормандського формату".
15-16 грудня Донфрід поїде до Брюсселя, щоб проконсультуватися з союзниками по НАТО та партнерами з ЄС щодо зусиль для досягнення дипломатичного рішення.
Будь ласка, зачекайте...
Й не сумніваються у тому що народ України бажає рухатися у НАТО та ЄС. Не треба писати маєчню. А ось сподіватися від скаженого *********** дипломатичних шляхів вирішення це не адекватно.
P. S. путин-*****.
РФ- фашисская страна террорист.
Кацап- раб ***********.
Надо ли ехать так далеко, чтобы это увидеть. Знаю не понаслышке, что все это очень хорошо понимает персонал американского дипкорпуса, для которых Украина и украинцы что-то типа Папуа и Новой Гвинеи...
Новый глава МИД Германии Анналена Бербок послала кремлевскому Хмырю привет...,а Украине поддержку всестроннюю...
Крысы Мавзолейные власть поменялась скидовай сапоги...
Байден согласился: приостановлена военная помощь Украине на 200 млн$..
Теперь понятно что у них был договорняк изначально, что ВСЯ пос советская территория - это зона влияния московии .. это типа так - что-бы жить в океане-море, быть владычицей морскою.. ну и дальше все по тексту.... Результат известен всем - большой х....й тебе вова..и без соли..ЖУЙ !!