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G-7 (706) війна (56174) Анналена Бербок (324)

У G7 переконані, що Україні та Росії необхідно повернутися за стіл переговорів, - глава МЗС Німеччини Бербок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У G7 переконані, що Україні та Росії необхідно повернутися за стіл переговорів, - глава МЗС Німеччини Бербок

Країни G7 погодилися, що для вирішення кризи щодо нарощування російських військ на кордоні з Україною сторонам необхідно повернутися за стіл переговорів.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в кулуарах зустрічі глав МЗС G7, яка проходить в британському Ліверпулі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Нам потрібно вжити всіх заходів, щоб повернутися до діалогу", - цитує Бербок агенція Reuters.

Німецька міністерка наголосила на необхідності повернення до діалогу, зокрема, у рамках "нормандського формату" у складі Німеччини, Франції, України та Росії. Також діалог для розв'язання української кризи можливий в рамках ради НАТО-Росія, додала Бербок. Метою таких дипломатичних зусиль має стати деескалація на україно-російському кордоні, наголосила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помічниця держсекретаря США Донфрід відвідає Україну, Росію та Бельгію у спробі "досягти дипломатичного прогресу у припиненні конфлікту на Донбасі", - Держдеп

Окрім того, за словами Бербок, держави G7 єдині у позиції, що "в Європі не може відбутися зміна кордонів" держав. "Чіткою єдиною позицією усіх держав G7 є те, що перетин цих кордонів матиме величезні політичні та економічні наслідки", - сказала вона.

Нагадаємо, за даними західної та української розвідок, Росія нарощує війська біля кордонів України, що може свідчити про підготовку до наступу вже цієї зими. Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ біля українських кордонів може зрости до 175 тисяч.

Також державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про наявність доказів того, що Росія "підготувала плани для значних агресивних дій проти України". У Москві заперечують всі звинувачення в ескалації ситуації.

Також читайте: Від початку доби війська РФ тричі обстрілювали наші позиції: один український воїн зазнав поранення

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+33
Домовленості з москалями нічого не варті ,пустопорожня балаканина !!!)))
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11.12.2021 21:41
+31
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11.12.2021 21:46
+24
Домовлятися з москалями ,це себе не повапжати !!))
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11.12.2021 21:42
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Домовленості з москалями нічого не варті ,пустопорожня балаканина !!!)))
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11.12.2021 21:41 Відповісти
Домовлятися з москалями ,це себе не повапжати !!))
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11.12.2021 21:42 Відповісти
наши партнеры с продвинутых демократий уговаривают Украину капитулировать за ради мира во всем Мире..
Так всем будет лучше..
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11.12.2021 21:42 Відповісти
Якщо така шняга пішла, то вже щось будем здавати. Раз зелень про референдум заговорив, а задньоприводні про переговори-ховайся…
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11.12.2021 21:42 Відповісти
_Ясна... фашисты начинают Третью Всемирную, а Запад просрал время на бесконечную трепотню. Болваны!
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11.12.2021 21:43 Відповісти
Кацапы не начнут 3-ю, бо трындец будет даже Папуа-Новой Гвинее. Как бы еще земной шарик не раскололся...
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11.12.2021 21:46 Відповісти
А, ну ладно. Раз уж ты сказал что не начнут, значит всё будет хорошо. Ну в крайнем случае плохо.
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11.12.2021 21:50 Відповісти
Тю, бубочку уже расхватали на цитаты, как Мао...
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11.12.2021 21:43 Відповісти
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11.12.2021 21:46 Відповісти
Старый анегдот про евреев...)))
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11.12.2021 23:12 Відповісти
АнеГдот? Понятно
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12.12.2021 00:05 Відповісти
Такой же анекдот помнится читал , только там все было наоборот.
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12.12.2021 12:18 Відповісти
Переговоров о чем??? Вы уже о крыме и дамбасе договорились.
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11.12.2021 21:46 Відповісти
о чем переговоры с бандитом путиным?
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11.12.2021 21:46 Відповісти
Таковы реалии современной демократии. Но лучше Нормандский формат, где тупину очень некомфортно сцать желтой водичкой в глаза собеседникам, чем уже не нужный минский формат, на который так упорно налегает зеледент.
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11.12.2021 22:07 Відповісти
походу кацапы уже и бербокше -отсыпали алмазов...
(воевать ради мира - это как трахаться ради девственности...)
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11.12.2021 21:49 Відповісти
Про що домовлятися ,коли позиції сторін кардинально протилежні ??)))
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11.12.2021 21:49 Відповісти
Росія прагне повернення України в "родную говєнь" Московію ,Україна прагне протилежного -суверенітету та соборності !! Все ,про що говорити ??)))
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11.12.2021 21:51 Відповісти
Вы хоть бы оглянулись назад. Вам Будапештского меморандума мало? Во всех войнах ***** нападал подло и неожиданно после подписания договоров о ненападении и после переговоров о перемирии. К тому же ***** до сих пор не признает что воюет с Украиной. О каких переговорах с циничным неадекватом речь? Я скорее волкам позволю овец охранять чем с *****м на одном поле срать сяду.
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11.12.2021 21:56 Відповісти
Це вам хітрожопим треба сідати в сартирі(це ваше місто господа) и обсуждать данні вами гарантіі суверенитету Украіни.
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11.12.2021 21:56 Відповісти
"Метою таких дипломатичних зусиль має стати деескалація на україно-російському кордоні"(с) - а деескалація на україно-російському кордоні можлива не тільки відведення касапів з меж спільного кордону, а й обов'язково в форматі виведення касапів з української території, включаючи Крим.
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11.12.2021 21:58 Відповісти
И о чем нам переговариваться за этим столом?
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11.12.2021 22:00 Відповісти
Да вот и я о том же.О чем говорить? Выслушать условия пуйла? Да идет он лесом...
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11.12.2021 22:06 Відповісти
***** сказал что о выводе росийских войск из крыма и дамбаса даже речи быть не может. Значит разговор пойдет о капитуляции Киева и существовании такого государства как Украина. А оно нам надо? И насрать что там думает немчура.
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11.12.2021 22:06 Відповісти
после того, как пидо-росия убила столько украинцев, оккупировала территории Украины и ежедневно продолжает гадить Украине ..
что за дурепа вякает про переговоры с пидоросией?
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11.12.2021 22:02 Відповісти
Путлер требует от Байдена гарантий безопасности...типа Германия больше никогда не нападет на РАБссию...потому как 1-я Мировая и 2 Мировая войны начались ИМЕННО из за этих Кайзеров и Гитлеров...вояки блин...Молотова Риббентропа...
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11.12.2021 22:04 Відповісти
А в G7 еще не поняли что условия Кацапстана для Украины не приемлемы?
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11.12.2021 22:04 Відповісти
окремi переговору один-на-один Зе-чма та пуйла не мають сенсу, бо паРаша хоче за рахунок
України повнiстю поламати мiжнародний закон та хоче капiтуляцii всього Заходу, а не лише України, тому переговори повиннi бути колективними, всiх гарантiв Будапештського меорандуму. а одна шмаркля - це непорозумiння, а не переговорник вiд України
.

Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори

та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:

або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв


- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;

- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;

- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;

- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;

- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;

- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;

- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».

докладно на Радiо Свобода

https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html

.
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11.12.2021 22:05 Відповісти
И чо, думаешь если НАТО подпишет договор что Украину не примут в свои ряды, ***** на следующий же день не окупирует всю Украину? Зря надеетесь. Как раз перед нападением, договор о невмешательстве НАТО ***** будет на руку. ***** будет етой бумажкой трясти и кричать что НАТО не имеет права вмешиватьсяв Украину, а вот росийских войск как всегда будет ихтамнет. Аналогия вам Азовское и Черное море, которое после подписания международных договоров фактически окупированы Рашкой и корабли НАТО не имеют права в них заходить.
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11.12.2021 22:12 Відповісти
нiхто такий договiр з пуйлом пiдписувати не буде.

така маячня може приснитися лише божевiльному Сцарьку-педофiлу усiя паРашi.
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11.12.2021 22:17 Відповісти
РФ для Евроколхоза - источник газа (и рынок сбыта).
Украина - территория транзита, и головная боль, т.к. из-за войны в любую минуту может нарушиться как транзит, так и в целом равновесие европейской системы. Чхать они хотели на благополучие украинцев.
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11.12.2021 22:06 Відповісти
де- то так.
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11.12.2021 23:25 Відповісти
Пока по немчуре не полетят снаряды, это гавно, будет лизать путлеру жопу
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11.12.2021 22:07 Відповісти
пусть кацапы вернут крым и выплатят репарации за разрушеный донбасс и убитых граждан Украины, а потом подумаем за переговоры
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11.12.2021 22:09 Відповісти
Любой союз с РАБссией всегда заканчивается кровью...А Кайзер Отто фон Бисмарк сказал...бумага подписанная крысами РАБссии по поводу и без стоит намного дороже
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11.12.2021 22:09 Відповісти
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11.12.2021 22:14 Відповісти
Зміна кордонів уже відбулася - сходіть до окуліста...
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11.12.2021 22:15 Відповісти
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11.12.2021 22:17 Відповісти
Ха ха)))) швабры))))))
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11.12.2021 22:25 Відповісти
Предлагать переговорьі с Путиньім не блаж и не зрада Зеленского , а официальная позиция стран ЕС . Которьіе наши союзники . Иначе , о каком политико-дипломатическом урегулировании конфликта можно говорить ?
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11.12.2021 22:18 Відповісти
"Избавь нас,Боже,от друзей ,а с врагами ми справимся сами " !!!)))
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11.12.2021 22:51 Відповісти
Быстро же девочку завалили. У Штайнмаера формул много.
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11.12.2021 22:29 Відповісти
Я вам напомню трохи с чего началась война между братским союзом Молотов-Риббентроп...22 июня 1941 года...

Молотов прилетел в Берлин 25 ноября 1940 года с официальным визитом...

Тема переговоров была : советские военно-морские базы в Северном море,пролилы Босфор и Дарданеллы отдать Сралину,ну а третья тема ваще капец... по словам Виктора Суворова,это была свернаглость кремлевских фашистов...совковые военные базы на островах Греции,в Адриатическом море,типа Италия Югославия и далее по списку....естесственно Гитлер послал Молотова на большой и толстый и приказал Генштабу Вермахта готовить план Барбаросса в течение 3 суток,что и было сделано 29 ноября 1949 года...

Отака фигня малята...
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11.12.2021 22:32 Відповісти
29 ноября 1940 года...sorry
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11.12.2021 22:34 Відповісти
повезло вам - присутствовали на таких переговорах...
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11.12.2021 23:22 Відповісти
Зато ***** не очень то везёт, весь мир набуй посылает
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12.12.2021 00:12 Відповісти
во-вошка, нахрен пшло.
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12.12.2021 01:15 Відповісти
Хочу добавить, шо чашу терпения Гитлера преполнило письмо от сталина,в начале зимы 1941 года, на которое Гитлер так и не ответил, бо в нем была изложена предъява СССР на Норвегию.
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12.12.2021 01:52 Відповісти
русский раб для британского дипломата гея



https://press.lv/post/russkij-rab-podarennyj-mne-stalinym-neveroyatnaya-istoriya-britanskogo-lorda-i-grazhdanina-sssr
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12.12.2021 02:26 Відповісти
Необхідно шлюх рашкостану знову послати на хер.
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11.12.2021 22:36 Відповісти
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11.12.2021 22:39 Відповісти
А я думав, що треба спочатку повернути окуповані території. Це все одно, що твою жінку гвалтують, а ти в цей час починаєш переговори з гвалтівником.
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11.12.2021 22:43 Відповісти
З ким сідати за стіл , з помилкою 404 ?
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11.12.2021 22:48 Відповісти
Украина получит дополнительную военную помощь от Байдена в размере 200 лямов долляров...ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ....https://youtu.be/pPy-7Tbk5go...Где Ольга *********?
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11.12.2021 22:57 Відповісти
что-то Бербок не по вашим советам начинает действовать ,Андре. Вы же ее так уважали-расхваливали.
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11.12.2021 23:41 Відповісти
Они бы и Гитлером договорились. Да собственно. Мюнхенский сговор уже был.
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11.12.2021 22:58 Відповісти
Тут ты прав...Ссср дохляк хотел захватить Чехословакию,но получился обсерон...премьер Чехословакии Эдвард Бенеш обговорил все детали со Сралиным...но увы...
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11.12.2021 23:08 Відповісти
та це ж було вже...
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11.12.2021 23:00 Відповісти
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11.12.2021 23:02 Відповісти
Не треба наніч переїдати, чи вживати щось збуджуюче, щоб не розмовляти уві сні.
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12.12.2021 08:59 Відповісти
зрадники та агенты кремля
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11.12.2021 23:19 Відповісти
Окрім того, за словами Бербок, держави G7 єдині у позиції, що "в Європі не може відбутися зміна кордонів" держав. "Чіткою єдиною позицією усіх держав G7 є те, що перетин цих кордонів матиме величезні політичні та економічні наслідки", - сказала вона.... Ну так русня ще з 2014-го перетнула ці кордони і окупувала українські землі. і щось ми не спостерігаємо величезних політичних та економічних наслідків для рашки. тільки одні занепокоєння і пусте бла-бла-бла. а по факту на носі запуск Північного потоку-2. так що чхати на тих фріців. хай собі патякають.
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11.12.2021 23:26 Відповісти
Що вони несуть??
держави G7 єдині у позиції, що "в Європі не може відбутися зміна кордонів"!!!!
Вже сім років як )(уйло захопив частину України
а вони все стурбовані та нічого не бачать
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11.12.2021 23:42 Відповісти
хм..москва начала обратный отсчет до начала войны - а этим нужны переговоры !! ********
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11.12.2021 23:59 Відповісти
немецкий представитель в наблюдательном совете Агентства НАТО по поддержке и поставке (NSPA) заблокировал передачу Украине уже купленных ею, через эту структуру НАТО и оплаченных противодроновых винтовок (!) ... (из СМИ)
а другим странам Германия продаёт оружия чуть ли не на 700 миллиардов евро в год ....
ось так , пацани
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12.12.2021 00:20 Відповісти
вот в этом и все дело. Бриты всегда саркастически относятся к потугам немцем установить порядок в европе именно так. Трампу было похер, он закрывал базы в Германии. Меркель начало укачивать от собственного величия. Вольдемар начал игру в раскол НАТО. Вольдемар почувствовал слабость и запах кровы. А тут Байден спутал все карты. Сказал просто и без екивоков -нет. Вольдемар поплыл. А теперь ж7 хочет реанимировать то, что сам Вольдемар признает неосуществимым. Это он лично подписал некоторые пункты, за которые ему стыдно перед ордой. США вряд ли войдет в состав нормандии, не те задачи. А Вольдемар начал размахивать "ядерной" дубиной как Никитка в 1961-1962 годах. Но Байден как Кеннеди в 1962 году уверен, что это блеф. Кстати, как СССР убирал ракеты с Кубы. Грузили на пароходы войска и ракеты, в открытом океане к пароходам подплывали американцы, высаживались и пересчитывали ракеты и самолеты и только потом отпускали пароходы. И до сих пор лаптеногие не знают об этом позоре Никитки. Этот кризис (а еще Новочеркаск) стал финалом для сумасброда.
Там еще и возраст сходится -Никитке было 62 когда он начал бойню в Венгрии. 68 во время Карибского кризиса, а фюреру в 2014 було 62, а шас 68. Аналогия однако.
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12.12.2021 01:51 Відповісти
и еще. Вольдемар ни в грош не ставит эти страны так называемой западной демократии. Другое дело американцы, потому то он и буквально вымаливал встречу с Байденом.
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12.12.2021 01:54 Відповісти
Европейским БАРЫГАМ и МЕЩАНАМ нужен мордорский газ (желательно подешевле), а то что это газ на украинской крови по большому счету им НАСРАТЬ! В этом беспринципном и барыжном мире ЖИТЕЛЕЙ и тупого НАСЕЛЕНИЯ (а не ГРАЖДАН), только БАБЛО имеет ценность, набить желудок и поспать в уюте!
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12.12.2021 08:31 Відповісти
А влада країн "сімки" впевнена, що рашка буде виконувати якісь домовленості, якщо це не в її інтересах? Забули, як Меркель ще в 2014 році заявила, що пуйло живе в іншому світі? Чи розраховують, що Україна в односторонньому порядку буде виконувати домовлені домовленності? Схоже на це.
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12.12.2021 08:54 Відповісти
то Біден- х-ло, чи не х-ло?
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12.12.2021 09:34 Відповісти
А шо? Мааса уже послали на Хайко?
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12.12.2021 09:37 Відповісти
 
 