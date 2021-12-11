У G7 переконані, що Україні та Росії необхідно повернутися за стіл переговорів, - глава МЗС Німеччини Бербок
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Країни G7 погодилися, що для вирішення кризи щодо нарощування російських військ на кордоні з Україною сторонам необхідно повернутися за стіл переговорів.
Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в кулуарах зустрічі глав МЗС G7, яка проходить в британському Ліверпулі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Нам потрібно вжити всіх заходів, щоб повернутися до діалогу", - цитує Бербок агенція Reuters.
Німецька міністерка наголосила на необхідності повернення до діалогу, зокрема, у рамках "нормандського формату" у складі Німеччини, Франції, України та Росії. Також діалог для розв'язання української кризи можливий в рамках ради НАТО-Росія, додала Бербок. Метою таких дипломатичних зусиль має стати деескалація на україно-російському кордоні, наголосила вона.
Окрім того, за словами Бербок, держави G7 єдині у позиції, що "в Європі не може відбутися зміна кордонів" держав. "Чіткою єдиною позицією усіх держав G7 є те, що перетин цих кордонів матиме величезні політичні та економічні наслідки", - сказала вона.
Нагадаємо, за даними західної та української розвідок, Росія нарощує війська біля кордонів України, що може свідчити про підготовку до наступу вже цієї зими. Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ біля українських кордонів може зрости до 175 тисяч.
Також державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про наявність доказів того, що Росія "підготувала плани для значних агресивних дій проти України". У Москві заперечують всі звинувачення в ескалації ситуації.
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Так всем будет лучше..
(воевать ради мира - это как трахаться ради девственности...)
что за дурепа вякает про переговоры с пидоросией?
України повнiстю поламати мiжнародний закон та хоче капiтуляцii всього Заходу, а не лише України, тому переговори повиннi бути колективними, всiх гарантiв Будапештського меорандуму. а одна шмаркля - це непорозумiння, а не переговорник вiд України
.
Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори
та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:
або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв
- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;
- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;
- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;
- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;
- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;
- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;
- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».
докладно на Радiо Свобода
https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html
.
така маячня може приснитися лише божевiльному Сцарьку-педофiлу усiя паРашi.
Украина - территория транзита, и головная боль, т.к. из-за войны в любую минуту может нарушиться как транзит, так и в целом равновесие европейской системы. Чхать они хотели на благополучие украинцев.
Молотов прилетел в Берлин 25 ноября 1940 года с официальным визитом...
Тема переговоров была : советские военно-морские базы в Северном море,пролилы Босфор и Дарданеллы отдать Сралину,ну а третья тема ваще капец... по словам Виктора Суворова,это была свернаглость кремлевских фашистов...совковые военные базы на островах Греции,в Адриатическом море,типа Италия Югославия и далее по списку....естесственно Гитлер послал Молотова на большой и толстый и приказал Генштабу Вермахта готовить план Барбаросса в течение 3 суток,что и было сделано 29 ноября 1949 года...
Отака фигня малята...
https://press.lv/post/russkij-rab-podarennyj-mne-stalinym-neveroyatnaya-istoriya-britanskogo-lorda-i-grazhdanina-sssr
держави G7 єдині у позиції, що "в Європі не може відбутися зміна кордонів"!!!!
Вже сім років як )(уйло захопив частину України
а вони все стурбовані та нічого не бачать
а другим странам Германия продаёт оружия чуть ли не на 700 миллиардов евро в год ....
ось так , пацани
Там еще и возраст сходится -Никитке было 62 когда он начал бойню в Венгрии. 68 во время Карибского кризиса, а фюреру в 2014 було 62, а шас 68. Аналогия однако.