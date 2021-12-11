Понад 113 млн грн компенсацій надали у 2021 році за зруйноване житло на Донбасі, - Мінреінтеграції
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Жителям Донецької та Луганської областей за поточний рік призначено понад 113 млн грн компенсації за житло, зруйноване внаслідок російської агресії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Загалом, від початку 2021 року комісіями в Донецькій та Луганській областях ухвалено рішення про надання компенсації 509 постраждалим, які є власниками 409 об’єктів житлового фонду, на загальну суму 113 млн 819 тис. 230 грн", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+15 Andrey Shevchenko f5154a7a
показати весь коментар11.12.2021 22:11
+11 FT FT
показати весь коментар11.12.2021 22:31
+7 Иван Иван 31509c93
показати весь коментар11.12.2021 22:15
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Екскурс в історію
О 2-й ночі 10 грудня 1921 року, під Острогом який на той час був вже під Польщею, польські прикордонники побачили грізний кінний ескадрон Червоної кінноти будьонівців силою до 130 вершників, який форсувавши річку Горинь рухався в глиб Польщі. Польські прикордонники та поліція були геть сконфужені та перелякані. Командир будьонівців відрекомендувався польському офіцерові, як сотник Падалка - командир окремого відділу генерала Тютюнника. Але поляки ще довгий час їх боялися займати.
Так 100 років тому завершила рейд група Другого Зимового Походу окремого призначення Падалки - Гопанчука.
Падалка та його козаки здали майору прикордонного польського батальйону під розписку 125 верхових відбірних коней, 100 сідел, 27 підвод з багатим майном, 3 кулемети «Кольта» та 225 карабінів і мосінок різних типів. А коли цей загін тільки вирушив зі своїм завданням 5 листопада 1921 року, то він мав лише 17 козаків. Їм було виділено Юрком Тютюнником 7 рушниць, 6 шабель, 5 списів, два десятки різних гранат і декілька шматків піроксиліну. Все решта загін мав здобути на ворогові, і вони це виконали! Загін більше ніж за місяць не втратив жодного свого вояка, а лише розрісся чисельно та завдав значних втрат ворогу. Більше того вони наблизилися до самого Києва та мали на меті відбити полонених козаків, після розгрому основної групи під с. М. Миньками. От такі відчайдухи були. Це був єдиний з усіх загонів і груп Другого Зимового Походу який закінчив рейд з успіхом і без втрат.
Після початку Другого Зимового Походу, в штаб Тютюнника прибуває поручик Гопанчук, який вже раніше був із завданнями на території УССР, він доніс інформацію генералу Тютюннику, про те що готовий перейти на його бік 44-й полк РККА в Шепетівці.
Ю.Тютюнник ставить завдання групі віднайти групу генерала Нельговського та з ним йти на Шепетівку, щоб схилити на свій бік 44-й полк.
Так група 5 листопада, у складі 17 козаків вирушила зі своєю метою вперед. Командиром загону став сотник Падалка, а його заступником Гопанчук.
Забігаючи наперед, групу Нельговського яка була відправлена в УССР ще вкінці вересня, так і не було знайдено. Вона підняла повстання в Олевську, але через зраду його було придушено. Сам Нельговський зник і подальша доля невідома.
На своєму шляху загін Падалки - Гопанчука весь час зростав у чисельності та озброєнні. Знищуючи живу силу ворога та комуністичних керівників на місцях.
20 листопада, група прямуючи в напрямку Гостомеля, беручи до своїх рук полонених червоних, дізналася про трагедію під с.М.Миньки та поразку, Повстанської Армії Тютюнника. Прибувши у Гостомель під самий Київ. Сотник Падалка відсилає двох підстаршин розвідників, під виглядом селян з капустою та картоплею у Київ, на базар коло Лук'янівської в'язниці. Дізнатися про долю полонених та чи можна їх спробувати визволити. Однак не дізнавшись точної інформації, вирішили піти на Житомир, що і було досягнуто ними, де вони пройшли самі його околиці.
По дорозі назад група Падалки - Гопанчука нищила ще з більшою люттю ворога.
Варто лише назвати найбільш крупну рибу, вбиту ними, а саме:
помічник командувача «Киевского военного округа» РККА Соловйов;
командир прикордонної бригади РККА Лєбєдєв;
начальник штабу ЧОН ("по борьбе с бандитизмом") Козловський.
Отак славно провела свій похід ця група. Що до подальшої долі керівників загону, то поручик Тихон Гопанчук залишився на території УССР та був пізніше заарештований та страчений більшовиками.
А щодо сотника Падалки то він, навчався в українській академії у Подєбрадах. Нелегально відвідував УССР в 1934 р.
А в 1943 році, він разом з сотником Армії УНР Маслівцем, також учасником Другого Зимового Походу, приїхали у Харків. Там вони відшукали дружину Віру Юрія Тютюнника та його доньку, та допомогли всій родині переправитися на Захід.
Помер 1977 р. у США.