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катастрофа (68) США (14437) смерч (16) Кулеба Дмитро (3156)

Внаслідок потужних торнадо у США загинули щонайменше 70 людей, Кулеба висловив співчуття

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Внаслідок потужних торнадо у США загинули щонайменше 70 людей, Кулеба висловив співчуття

Щонайменше 70 осіб загинули внаслідок потужних торнадо в американському штаті Кентуккі. Стихія обрушилася на декілька штатів на південному сході США ввечері 10 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Кількість жертв може сягнути ста людей, повідомив губернатор штату Кентуккі Енді Бешер.

"Повідомлення дійсно жахливі - сказав Бешер. - Це була одна з найважчих ночей в історії Кентуккі, і деякі ділянки постраждали так, що важко передати словами".

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Одні з найбільших руйнувань зафіксували в Мейфілді на заході Кентуккі. Близько 110 людей перебували на свічковій фабриці в цьому районі, коли торнадо зруйнував дах, розповів Бешер. За його словами, майже 56 тисяч жителів Кентуккі залишилися без світла. У штаті оголосили надзвичайний стан і залучили до подолання наслідків стихійного лиха Національну гвардію.

Природні катаклізми також завдали шкоди в штатах Теннессі, Арканзас, Іллінойс та Міссурі. У Теннессі повідомляють про щонайменше трьох загиблих, в Арканзасі, де внаслідок торнадо практично зруйнував будинок для літніх людей, - щонайменше про одного, пише Reuters.

У місті Едвардсвіл у штаті Іллінойс потужний торнадо частково зруйнував склад компанії Amazon. Під завалами там можуть перебувати від 50 до 100 людей. На місці події працюють рятувальники та медики.

"Глибоко засмучений у зв’язку з загибеллю людей та збитками, завданими руйнівним торнадо в Кентуккі, США. Мої думки - з усіма постраждалими від цієї жахливої катастрофи. Бажаю швидкого одужання пораненим", - написав у твітері глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+13
who is zeleneskij?
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11.12.2021 23:10
+9
Він у наркотичному угарі.
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11.12.2021 23:23
+5
А Зеленский висловив!?
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11.12.2021 23:08
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А Зеленский висловив!?
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11.12.2021 23:08 Відповісти
who is zeleneskij?
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11.12.2021 23:10 Відповісти
dude, are you pretty fuck close from excellent english? have we understand right you?
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12.12.2021 02:51 Відповісти
Who is Bidon?
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12.12.2021 04:33 Відповісти
Він у наркотичному угарі.
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11.12.2021 23:23 Відповісти
зеленьському ніколи
він думає..
як нагородити Гогі ще одним орденом
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12.12.2021 11:53 Відповісти
Kentucky..
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11.12.2021 23:09 Відповісти
"KY Gov: I have ******* putting devastation into words"
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11.12.2021 23:15 Відповісти
emergency declaration for Kentucky- Biden.
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11.12.2021 23:21 Відповісти
tornado hit 6 states
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11.12.2021 23:23 Відповісти
Have you bought great house of stick too?
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12.12.2021 03:08 Відповісти
God Bless Merica (((
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11.12.2021 23:27 Відповісти
My heart goes out to the people of Kentucky... I am so sorry for those who have suffered great loss.
I believe that the brave and strong people of this wonderful state will get through this tragedy.
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11.12.2021 23:29 Відповісти
Global drowning is to blame.
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11.12.2021 23:33 Відповісти
Я не в курсе. Много утонуло?
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12.12.2021 01:11 Відповісти
need a normal building! not the Nuf-nuf`s house of sticks!
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12.12.2021 03:00 Відповісти
my condolences ((((
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11.12.2021 23:31 Відповісти
R.I.P.
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12.12.2021 00:00 Відповісти
Надо денег дать...в помощь! У нас их много!
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12.12.2021 02:15 Відповісти
Сначала занять 3 ярда баксов...и 1 отдать. Рабочая схема
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12.12.2021 02:16 Відповісти
Помощь,не предлагал?
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12.12.2021 10:34 Відповісти
Найщиріші співчуття. Певно дійсно треба подумати про більш надійні стійкі до лиха споруди.
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12.12.2021 10:54 Відповісти
Підлизав хазяїну, чмо.
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12.12.2021 23:11 Відповісти
 
 