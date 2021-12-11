Внаслідок потужних торнадо у США загинули щонайменше 70 людей, Кулеба висловив співчуття

Щонайменше 70 осіб загинули внаслідок потужних торнадо в американському штаті Кентуккі. Стихія обрушилася на декілька штатів на південному сході США ввечері 10 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Кількість жертв може сягнути ста людей, повідомив губернатор штату Кентуккі Енді Бешер.

"Повідомлення дійсно жахливі - сказав Бешер. - Це була одна з найважчих ночей в історії Кентуккі, і деякі ділянки постраждали так, що важко передати словами".

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Одні з найбільших руйнувань зафіксували в Мейфілді на заході Кентуккі. Близько 110 людей перебували на свічковій фабриці в цьому районі, коли торнадо зруйнував дах, розповів Бешер. За його словами, майже 56 тисяч жителів Кентуккі залишилися без світла. У штаті оголосили надзвичайний стан і залучили до подолання наслідків стихійного лиха Національну гвардію.

Природні катаклізми також завдали шкоди в штатах Теннессі, Арканзас, Іллінойс та Міссурі. У Теннессі повідомляють про щонайменше трьох загиблих, в Арканзасі, де внаслідок торнадо практично зруйнував будинок для літніх людей, - щонайменше про одного, пише Reuters.

У місті Едвардсвіл у штаті Іллінойс потужний торнадо частково зруйнував склад компанії Amazon. Під завалами там можуть перебувати від 50 до 100 людей. На місці події працюють рятувальники та медики.

"Глибоко засмучений у зв’язку з загибеллю людей та збитками, завданими руйнівним торнадо в Кентуккі, США. Мої думки - з усіма постраждалими від цієї жахливої катастрофи. Бажаю швидкого одужання пораненим", - написав у твітері глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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