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Посилення Росією агресії проти України спричинить величезні наслідки і серйозні витрати, G7 абсолютно єдина в цьому, - Держдеп США

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Посилення Росією агресії проти України спричинить величезні наслідки і серйозні витрати, G7 абсолютно єдина в цьому, - Держдеп США

Країни "Групи семи" однаково занепокоєні через нарощування Росією військової присутності на кордонах.

Про це високопосадовиця Держдепартаменту США повідомила Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Чиновниця назвала переговори між міністрами закордонних справ G7 у Великобританії 11 грудня "інтенсивними" і сказав, що все ще є дипломатичний шлях для зменшення напруженості з Росією.

"Якщо вони (росіяни. - Ред.) вирішать не йти цим шляхом, це спричинить величезні наслідки і серйозні витрати, і G7 абсолютно єдина в цьому", - зауважила співрозмовниця видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У G7 переконані, що Україні та Росії необхідно повернутися за стіл переговорів, - глава МЗС Німеччини Бербок

Нагадаємо, 11 грудня у Великій Британії проходить зустріч міністрів закордонних справ країн "Групи семи" (G7).

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+9
Суверена та потужна Україна потрібна лише українцям !!! Лише потужна держава може гарантувати волю та права власним громадянам !!!)))
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11.12.2021 23:33
+7
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11.12.2021 23:39
+4
Иностранцы меряют наши жизни в "расходах" РФ. Тут они едины - посчитать цену жизни украинца в долларах.
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11.12.2021 23:54
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До дупи їх неосяжне занепокоєння та найглибока стурбованість !!!)))
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11.12.2021 23:32 Відповісти
Суверена та потужна Україна потрібна лише українцям !!! Лише потужна держава може гарантувати волю та права власним громадянам !!!)))
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11.12.2021 23:33 Відповісти
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12.12.2021 04:24 Відповісти
А тебе сильно нужен Ирак, с его проблемами?
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12.12.2021 08:54 Відповісти
На Бога можливо лише сподіватися , а власну державу слід будувати власними руками !!!)))
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11.12.2021 23:35 Відповісти
Кацапів потрібно видавити з Батьківщини,усіх до одного
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11.12.2021 23:37 Відповісти
З якої Батьківщини?? То кацапів чи москалів ??? )))
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11.12.2021 23:38 Відповісти
А шо непонятно ? От ти блондинка Ритуля...
Конечно же кацапов из Украины , бо кацап живущий в Украине или украинец живший ранее в мордоре (он может всем показывать свою проукраинскость хотя на самом деле быть ватой ) всегда опасны , это консервы.
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12.12.2021 08:20 Відповісти
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11.12.2021 23:39 Відповісти
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11.12.2021 23:53 Відповісти
Иностранцы меряют наши жизни в "расходах" РФ. Тут они едины - посчитать цену жизни украинца в долларах.
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11.12.2021 23:54 Відповісти
Сам факт, что об этом так часто говорят на таком уровне, только подтверждает: это неизбежность.
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11.12.2021 23:57 Відповісти
Что именно? Позвольте поинтересоваться
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12.12.2021 00:02 Відповісти
Одно бла-бла-бла... Помогите вооружением лучше - и ВСЕ остальное Мы сделаем сами !!!
Мы кацапов зубами рвать будем, и те кто выживет с них - будут завидовать мертвым - потому что оставшихся в живых кацапо-вояк Мы будем хоронить в братские-свинские могильники - живьем !!!
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12.12.2021 00:06 Відповісти
ого, экспрессия! Уверен что вы берсерк. Это типа угроза галактического масштаба. Впечатляет.
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12.12.2021 00:12 Відповісти
да я знаю кто я и что могу а что нет, и за слова всегда отвечаю..
а вот что такое ты Ромерио я не знаю.. но догадываюсь..
отползай чучело пока при памяти...до-ре-ми до-ре-до
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12.12.2021 00:16 Відповісти
я так понял что вы музыкант и поете понтовые песни о войне, воспеваете собственный никчемный героизм. Это весьма похвально. Так держать.
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12.12.2021 00:20 Відповісти
от. ***.. идиот .. щенок - собирай портфель в школу и не учи меня кашлять .. про войну оно мне че-то втирать тут будет сопляк..НАХ
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12.12.2021 00:25 Відповісти
из тебя воин как из говна пуля. Если ты и где то воевал, то теперь вышел на то чтобы кашлять в инете. А нервов сколько...
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12.12.2021 00:30 Відповісти
где я воевал и с кем тебя не ипет от слова совсем !!! пеки коровай и учи гимн кацапов - чтобы встречать русню !!! видал я таких на кую и кто ты я уже понял и можешь не отвечать мне дятел клавиатуры.. КРАПКА
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12.12.2021 00:35 Відповісти
истерика от слов что ты не воевал мне понятна. А при чем тут коровай, вертеть и дятел? Видно что в школу надо тебе и обычная школа тут не поможет.
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12.12.2021 00:42 Відповісти
да какая истерика чепушило !? меня паяет когда воины на подобие тебя начинают чет втирать мне за войну и пытаются еще и по умничать что русну "нужно-не-нужно бить" в хлам.. иди броди поц
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12.12.2021 12:24 Відповісти
о, тебя трохи отпустило. А теперь перечитай свой изначальный коммент. И еще, постарайся поменьше быть терминатором, это присуще юным людям
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12.12.2021 16:18 Відповісти
ха... да ты пионЭр даже не знаешь кто я и сколько мне лет !!! ну ни че - еще узнаешь..
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13.12.2021 16:21 Відповісти
Як мовознавець Шевельов розніс "русский мир", переміг НКВД і гестапо, а потім - втер носа Кернесу - https://www.youtube.com/watch?v=sAB6zGgCPks&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
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12.12.2021 00:14 Відповісти
В случае умиротворения агрессора расходы возрастают в геометрической прогрессии. Таких политиков история снова накажет за невыученные уроки!
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12.12.2021 01:03 Відповісти
Единство стран "Большой семерки" в поддержке Украиньі - положительньій итог не только работьі Госдепа США , но и МИД Украиньі . Необходимо развивать успех . Имхо
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12.12.2021 04:40 Відповісти
Сімка не звіздіть, давайте військову допомогу Україні, хоча б по 3 млрд дол в рік, і москацапня сама здохне.
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12.12.2021 08:24 Відповісти
Чтобы советское быдло победило Гитлера в 1945 году Госдеп вбухал баранам Мавзолейным миллионы тонн Тушонки Рузвельта на сумму 12 ярдов долларов.... в сегодняшнем эквиваленте это 250 миллиардов....

я бы и рубля вонючего не дал...
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12.12.2021 07:26 Відповісти
Достаточно прочитать книгу американского писателя Виктора Астафьева "Прокляты и Убиты",где с первых фраз понятно...ССср просрал войну,потому и не его....
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12.12.2021 07:30 Відповісти
 
 