Посилення Росією агресії проти України спричинить величезні наслідки і серйозні витрати, G7 абсолютно єдина в цьому, - Держдеп США
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Країни "Групи семи" однаково занепокоєні через нарощування Росією військової присутності на кордонах.
Про це високопосадовиця Держдепартаменту США повідомила Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Чиновниця назвала переговори між міністрами закордонних справ G7 у Великобританії 11 грудня "інтенсивними" і сказав, що все ще є дипломатичний шлях для зменшення напруженості з Росією.
"Якщо вони (росіяни. - Ред.) вирішать не йти цим шляхом, це спричинить величезні наслідки і серйозні витрати, і G7 абсолютно єдина в цьому", - зауважила співрозмовниця видання.
Нагадаємо, 11 грудня у Великій Британії проходить зустріч міністрів закордонних справ країн "Групи семи" (G7).
Топ коментарі
+9 Ритта Рыжук
показати весь коментар11.12.2021 23:33
+7 Andy Jumeirach
показати весь коментар11.12.2021 23:39
+4 Андрей Лавриненко e607e4e3
показати весь коментар11.12.2021 23:54
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Будь ласка, зачекайте...
Конечно же кацапов из Украины , бо кацап живущий в Украине или украинец живший ранее в мордоре (он может всем показывать свою проукраинскость хотя на самом деле быть ватой ) всегда опасны , это консервы.
Мы кацапов зубами рвать будем, и те кто выживет с них - будут завидовать мертвым - потому что оставшихся в живых кацапо-вояк Мы будем хоронить в братские-свинские могильники - живьем !!!
а вот что такое ты Ромерио я не знаю.. но догадываюсь..
отползай чучело пока при памяти...до-ре-ми до-ре-до
я бы и рубля вонючего не дал...