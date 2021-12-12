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МОЗ прогнозує запуск бустерного щеплення на середину січня 2022 року, - "слуга народу" Радуцький

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

МОЗ прогнозує запуск бустерного щеплення на середину січня 2022 року, -

Бустерна доза COVID-вакцини буде доступна з січня 2022 року. Це не пов'язано із спалахом нового штаму "Омікрон" у Африці та країнах ЄС.

Про це Суспільному повідомив голова комітету Верховної ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, депутат "Слуги народу" Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ.

"Бустерну дозу МОЗ планує зробити з середини січня, по групах ризику дозволити третю, бустерну, дозу. Але це не пов'язано з "Омікроном", а просто третя бустерна доза", - заявив Радуцький.

Станом на 7 грудня 2021 року в Україні не зафіксовано жодного випадку штаму "Омікрон".

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"Сьогодні є дані не дуже погані, начебто "Омікрон", так, він дуже заразний, але не дає такого важкого перебігу хвороби, як давала "Дельта". Це ще не точні дані, щоб не було сприйнято, як офіційне", - відмітив нардеп.

Радуцький зазначив, що наразі Міністерство охорони здоров'я готується до нового спалаху захворювання коронавірусу наприкінці зими, проте наступна хвиля буде вже не такою критичною для країни.

"Сьогодні МОЗ готується до наступної хвилі. Ми вже маємо сьогодні в 16 областях України понад 40 відсотків дорослого населення вакциновано двома дозами. Тому ми сподіваємося, що наступна хвиля, яка за всіма прогнозами розпочнеться наприкінці зими - на початку весни, вже не буде такої критичної як зараз", - сказав депутат.

"Чим більше вакцинованих, тим менше ускладнень. Я думаю, хвиля не буде вже такою інтенсивною, але вона все одно буде. МОЗ вже сьогодні продовжує розширення можливостей наших лікарень для допомоги громадян України саме під час важких випадків захворюваності на коронавірус", - додав він.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+5
До лютого вже всі перенесуть Дельту, вакциновані так точно, т.я. вони активно комунікують. Від Дельти бустерна доза їм не буде потрібна, а від Омікрона немає жодного в світі складного перебігу при зараженні, тим більше не потрібна ніяка вакцинація.
Хочеться сказати фармакологічному баризі, щоб колов всі вакцини в свою ж ОПУ.
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12.12.2021 01:27
+4
30 лет не могут сделать вакцину от коронавируса у свиней ,30 лет , уже было решено ,что невозможно сделать вакцину от этого вируса( относящегося к сложным ,имеющим липидную оболочку )которая не наносит вред свиньям и как вдруг в январе 2020 г его выделяют у заболевших китайцев и в феврале того же года появляется вакцина которая ну совсем безвредная для людей .
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12.12.2021 08:08
+4
Третья доза усиливает иммунитет, поэтому после четвёртой вы уже защищены. Когда 80% жителей получат пятую дозу, ограничения можно будет смягчить, потому что шестая доза останавливает размножение вируса и не даёт ему распространяться. Я спокоен и верю, что седьмая доза решит наши проблемы, и у нас нет никакого основания бояться восьмой дозы. Клинические исследования девятой дозы доказали, что антитела сохраняются стабильнее после десятой дозы. Одиннадцатая доза гарантирует, что не будет новых мутаций, поэтому нет повода критиковать идею о двенадцатой дозе...(с)
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12.12.2021 11:04
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А вакцина замість імунітету віруса мочить? Чи може вона вмикає імунітет?
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12.12.2021 05:22 Відповісти
30 лет не могут сделать вакцину от коронавируса у свиней ,30 лет , уже было решено ,что невозможно сделать вакцину от этого вируса( относящегося к сложным ,имеющим липидную оболочку )которая не наносит вред свиньям и как вдруг в январе 2020 г его выделяют у заболевших китайцев и в феврале того же года появляется вакцина которая ну совсем безвредная для людей .
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12.12.2021 08:08 Відповісти
головне щоб після 3 дози мозок включила бо деяким тупим ще треба буде 4 догнатись щоб так напевно.
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12.12.2021 11:43 Відповісти
Если колоть вакцину по по всякому поводу и без повода, она так ввімкне иммунитет, что получишь аутоимунное заболевание
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12.12.2021 12:00 Відповісти
Третья доза усиливает иммунитет, поэтому после четвёртой вы уже защищены. Когда 80% жителей получат пятую дозу, ограничения можно будет смягчить, потому что шестая доза останавливает размножение вируса и не даёт ему распространяться. Я спокоен и верю, что седьмая доза решит наши проблемы, и у нас нет никакого основания бояться восьмой дозы. Клинические исследования девятой дозы доказали, что антитела сохраняются стабильнее после десятой дозы. Одиннадцатая доза гарантирует, что не будет новых мутаций, поэтому нет повода критиковать идею о двенадцатой дозе...(с)
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12.12.2021 11:04 Відповісти
дві дози зробив.

не нашкодило..

з третьою до літа почекаю.

щоб оцінити потребу..

поки що замало часу..
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12.12.2021 11:36 Відповісти
До лютого вже всі перенесуть Дельту, вакциновані так точно, т.я. вони активно комунікують. Від Дельти бустерна доза їм не буде потрібна, а від Омікрона немає жодного в світі складного перебігу при зараженні, тим більше не потрібна ніяка вакцинація.
Хочеться сказати фармакологічному баризі, щоб колов всі вакцини в свою ж ОПУ.
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12.12.2021 01:27 Відповісти
уточнюю.

бустерна-власне проти Дельти.

якщо омікрон витіснить дельту в Україні,бустерна доза проти нього неефективна.

КРАЩЕ КУПИТИ ТАБЛЕТКИ MERKS.
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12.12.2021 11:40 Відповісти
Текущая статистика по вакцинации на 10.12.2021 (ИЗРАИЛЬ)

Население 9 326 тыс

Количество вакцини­рованных 6 398 483 68,61 %

Полностью вакцини­ровано 5 788 571 62,07 %


https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/israel/
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12.12.2021 01:42 Відповісти
і що?
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12.12.2021 11:42 Відповісти
Нам впаривают , что Израиль взирець вакцинирования и там уже давно все поголовно уколоты.
Окзывается совсем не поголовно, а токмо 62%...
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12.12.2021 11:56 Відповісти
треба подіти вакцину поки термін придатності не збіг, а бажаючі є...
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12.12.2021 07:45 Відповісти
их с каждым днём всё меньше...
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12.12.2021 10:08 Відповісти
... но это не связано с "Омикроном", а просто третья бустерная доза"

Просто, овощи тупоголовые, мы вас будем колоть, потому что нам доступна теперь и бустерная! ЗЕбизяны, всем построиться на укол!
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12.12.2021 10:00 Відповісти
Центр по контролю заболеваний США: омикрон чаще поражает полностью вакцинированных

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявил, что штамм омикрон выявлен в основном у полностью вакцинированных, пишет Reuters со ссылкой на отчет организации.

Согласно документам, из 43 случаев заражения омикроном 34 человека были полностью вакцинированы, а 14 получили еще и бустерную дозу.
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12.12.2021 10:26 Відповісти
В Австрии прошли массовые протесты против антиковидных мер

источник: «deutsche welle»

В протестном марше в Вене против обязательной вакцинации и других мер борьбы с пандемией коронавируса приняли

участие около 44 тысяч человек

Акции протеста состоялись и в других городах страны

https://www.facenews.ua/news/2021/517612/
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12.12.2021 12:05 Відповісти
Важко лякати людей без кричущих новин про померлих від ковідли гінекологів на пенсії, як було спочатку.
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12.12.2021 13:39 Відповісти
 
 