МОЗ прогнозує запуск бустерного щеплення на середину січня 2022 року, - "слуга народу" Радуцький

Бустерна доза COVID-вакцини буде доступна з січня 2022 року. Це не пов'язано із спалахом нового штаму "Омікрон" у Африці та країнах ЄС.

Про це Суспільному повідомив голова комітету Верховної ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, депутат "Слуги народу" Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ.

"Бустерну дозу МОЗ планує зробити з середини січня, по групах ризику дозволити третю, бустерну, дозу. Але це не пов'язано з "Омікроном", а просто третя бустерна доза", - заявив Радуцький.

Станом на 7 грудня 2021 року в Україні не зафіксовано жодного випадку штаму "Омікрон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримала 50 млн євро кредитних коштів від ЄІБ на вакцинацію від коронавірусу

"Сьогодні є дані не дуже погані, начебто "Омікрон", так, він дуже заразний, але не дає такого важкого перебігу хвороби, як давала "Дельта". Це ще не точні дані, щоб не було сприйнято, як офіційне", - відмітив нардеп.

Радуцький зазначив, що наразі Міністерство охорони здоров'я готується до нового спалаху захворювання коронавірусу наприкінці зими, проте наступна хвиля буде вже не такою критичною для країни.

"Сьогодні МОЗ готується до наступної хвилі. Ми вже маємо сьогодні в 16 областях України понад 40 відсотків дорослого населення вакциновано двома дозами. Тому ми сподіваємося, що наступна хвиля, яка за всіма прогнозами розпочнеться наприкінці зими - на початку весни, вже не буде такої критичної як зараз", - сказав депутат.

"Чим більше вакцинованих, тим менше ускладнень. Я думаю, хвиля не буде вже такою інтенсивною, але вона все одно буде. МОЗ вже сьогодні продовжує розширення можливостей наших лікарень для допомоги громадян України саме під час важких випадків захворюваності на коронавірус", - додав він.

Також читайте: Затверджено перелік компаній, в яких можна буде витратити "тисячу Зеленського", - Мінекономіки