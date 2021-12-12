МОЗ прогнозує запуск бустерного щеплення на середину січня 2022 року, - "слуга народу" Радуцький
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Бустерна доза COVID-вакцини буде доступна з січня 2022 року. Це не пов'язано із спалахом нового штаму "Омікрон" у Африці та країнах ЄС.
Про це Суспільному повідомив голова комітету Верховної ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, депутат "Слуги народу" Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ.
"Бустерну дозу МОЗ планує зробити з середини січня, по групах ризику дозволити третю, бустерну, дозу. Але це не пов'язано з "Омікроном", а просто третя бустерна доза", - заявив Радуцький.
Станом на 7 грудня 2021 року в Україні не зафіксовано жодного випадку штаму "Омікрон".
"Сьогодні є дані не дуже погані, начебто "Омікрон", так, він дуже заразний, але не дає такого важкого перебігу хвороби, як давала "Дельта". Це ще не точні дані, щоб не було сприйнято, як офіційне", - відмітив нардеп.
Радуцький зазначив, що наразі Міністерство охорони здоров'я готується до нового спалаху захворювання коронавірусу наприкінці зими, проте наступна хвиля буде вже не такою критичною для країни.
"Сьогодні МОЗ готується до наступної хвилі. Ми вже маємо сьогодні в 16 областях України понад 40 відсотків дорослого населення вакциновано двома дозами. Тому ми сподіваємося, що наступна хвиля, яка за всіма прогнозами розпочнеться наприкінці зими - на початку весни, вже не буде такої критичної як зараз", - сказав депутат.
"Чим більше вакцинованих, тим менше ускладнень. Я думаю, хвиля не буде вже такою інтенсивною, але вона все одно буде. МОЗ вже сьогодні продовжує розширення можливостей наших лікарень для допомоги громадян України саме під час важких випадків захворюваності на коронавірус", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
не нашкодило..
з третьою до літа почекаю.
щоб оцінити потребу..
поки що замало часу..
Хочеться сказати фармакологічному баризі, щоб колов всі вакцини в свою ж ОПУ.
бустерна-власне проти Дельти.
якщо омікрон витіснить дельту в Україні,бустерна доза проти нього неефективна.
КРАЩЕ КУПИТИ ТАБЛЕТКИ MERKS.
Население 9 326 тыс
Количество вакцинированных 6 398 483 68,61 %
Полностью вакцинировано 5 788 571 62,07 %
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/israel/
Окзывается совсем не поголовно, а токмо 62%...
Просто, овощи тупоголовые, мы вас будем колоть, потому что нам доступна теперь и бустерная! ЗЕбизяны, всем построиться на укол!
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявил, что штамм омикрон выявлен в основном у полностью вакцинированных, пишет Reuters со ссылкой на отчет организации.
Согласно документам, из 43 случаев заражения омикроном 34 человека были полностью вакцинированы, а 14 получили еще и бустерную дозу.
источник: «deutsche welle»
В протестном марше в Вене против обязательной вакцинации и других мер борьбы с пандемией коронавируса приняли
участие около 44 тысяч человек
Акции протеста состоялись и в других городах страны
https://www.facenews.ua/news/2021/517612/