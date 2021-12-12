США й Італія домовилися слідкувати за ситуацією на кордоні України, - Держдеп

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Захід відбувся на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у британському Ліверпулі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держдепу США.

"Блінкен та міністр закордонних справ Ді Майо обговорили свою загальну занепокоєність нарощуванням російських військових сил на кордоні України, наголосили на підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України та наголосили на необхідності для Росії знизити напруженість та повернутися до дипломатії", - йдеться у повідомленні.

Вони також домовилися продовжити консультуватися та координуватися з цього питання у майбутньому.

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Нагадаємо, 11 грудня у Великій Британії проходить зустріч міністрів закордонних справ країн "Групи семи" (G7).