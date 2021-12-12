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війна (56174) Італія (996) Росія (47133) США (14437) Луїджі Ді Майо (32) Блінкен (936)

США й Італія домовилися слідкувати за ситуацією на кордоні України, - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

США й Італія домовилися слідкувати за ситуацією на кордоні України, - Держдеп

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Захід відбувся на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у британському Ліверпулі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держдепу США.

"Блінкен та міністр закордонних справ Ді Майо обговорили свою загальну занепокоєність нарощуванням російських військових сил на кордоні України, наголосили на підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України та наголосили на необхідності для Росії знизити напруженість та повернутися до дипломатії", - йдеться у повідомленні.

Вони також домовилися продовжити консультуватися та координуватися з цього питання у майбутньому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен і глава МЗС Німеччини Бербок обговорили скупчення російських військ біля кордону України

Нагадаємо, 11 грудня у Великій Британії проходить зустріч міністрів закордонних справ країн "Групи семи" (G7).

Автор: Анна Судак
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Да. Итальянцев у нас в Донецке долго помнили после войны! Бабка рассказывала, как их немцы расстреливали за мародёрство. Во как! Румын не трогали, те больше воровали в-тихую и попрошайничали. А я - советский пионер, долго ей не верил. Малой наверное был
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12.12.2021 02:11 Відповісти
Румини палили села і були жорстокіші за німців -- інша бабка розповідала...
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12.12.2021 07:17 Відповісти
Мені дід розповідав що мамалижники палили їхнє село.
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12.12.2021 10:06 Відповісти
УК них всегда нос по ветру. Как только стали "питаться" газом не из России так и забыли про дружбую
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12.12.2021 02:32 Відповісти
Це винахідники мафії, що і до цього часу є владою? )
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12.12.2021 09:09 Відповісти
Странные маневры. Евросоюз же один ? Для чего нужны отдельные договоренности ?
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12.12.2021 10:13 Відповісти
Ага. Особенно Италия проследит. Чтобы ещё какому-то украинскому бойцу 25 лет ни за что впаять.
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12.12.2021 10:20 Відповісти
Итальянцы воевали за ДНР, вроде Луиджи Фрау. Фашисты, ****.
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12.12.2021 10:24 Відповісти
А чё б и не следить? Со Штатов - "Бодвайзер", с Италии - "Моцарелла" - любой бы следил весьма бдительно
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12.12.2021 10:42 Відповісти
І бізнес, і влада деяких європейських країн дуже заангажована росіянами. Вони пам'ятають часи, коли сюди тисячами приїздили шестьорки олігархів, замовляли нерухомість, меблі, мармур, сантехніку, делікатеси і говорили: слышь, Маурицио, что, если я перекину не твоему конкуренту, а тебе этот лимон двести штук за вот это вот всё по списку - ты мне на счёт кинешь сотку штук? По рукам?
Мауріціо радісно погоджувався, торгівля йшла, та й банки мали привід тішитись - бабло пливло рікою.
Тупий електорат лякали "гєйропою", а самі купували палаци в Ніцці, Неаполі, Каннах... Дрібнота купувала в Карлових Варах і Будапешті...
Багато хто в Європі роздратований, що цього вже немає. Вони називають війну конфліктом, і роздратовано сичать "та нехай вже та Україна примириться".
Ті з влад чи "екологічної", а особливо націоналістичної опозиції, а також ті, хто мав прямий чи прихований інтерес від торгівлі з Росією, охоче включались в інформаційні війни. Проте варто сказати, що Зеленський своїм перемир'ям реально вибив у них стільці з-під дуп. Бо ж у них Україна була "винна" у "внутрішньому конфлікті". Але коли було припинено вогонь - зашарпалась Росія, а також її симпатики на Заході. Бо стало видно, хто є "ху". І електорат почав тиснути на владу. І тисне все більше. І влади, під загрозою втрати крісел, почали спочатку виявляти невдоволення Росією, а зараз переходять до демаршу - бо ЗРОЗУМІЛИ: те, що вони отримали з Росії, давно зжерто і вис**но. А війна шкодить сьомий рік, і дуже суттєво.
Вони могли б ще "терпіти", чекати на російське бабло - проте коронавірус їх терпіння добив. Зараз вся Європа повстає проти безладу, запровадженого Путіним.
Знаєте, до чого доходить? В КАРЛОВИХ ВАРАХ, НА КУРОРТІ, ЯКИЙ НЕПОГАНО ЖИВ З РОСІЯН, БАГАТО ДЕ ЗНІМАЮТЬ ТАБЛИЧКИ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ! Бо вони перестали їздити, а репутація "російського готелю", "російського ресторану" ********** клієнтів. Бо Росію перестали любити, як багатого клієнта, який платить "нє глядя і нє торгуясь". Все. Фініта ля комедія. Ось тільки тепер починають справжні санкції - це коли європеєць втрачає репутацію, торгуючи з росіянами.
І він припиняє будь-які справи. Бо це не просто не модно чи не престижно - це соромно.
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12.12.2021 11:38 Відповісти
Давить нужно кремлёвский фашизм.
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12.12.2021 14:09 Відповісти
Правильно сказал ваш Министр Иностранных Дел, надо было Украину в НАТО раньше принимать, также как и Грузию. Это нестандартные случаи, такие же должны были бы быть действия, но увы...
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12.12.2021 17:00 Відповісти
 
 