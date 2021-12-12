США й Італія домовилися слідкувати за ситуацією на кордоні України, - Держдеп
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Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.
Захід відбувся на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у британському Ліверпулі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держдепу США.
"Блінкен та міністр закордонних справ Ді Майо обговорили свою загальну занепокоєність нарощуванням російських військових сил на кордоні України, наголосили на підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України та наголосили на необхідності для Росії знизити напруженість та повернутися до дипломатії", - йдеться у повідомленні.
Вони також домовилися продовжити консультуватися та координуватися з цього питання у майбутньому.
Нагадаємо, 11 грудня у Великій Британії проходить зустріч міністрів закордонних справ країн "Групи семи" (G7).
Будь ласка, зачекайте...
Мауріціо радісно погоджувався, торгівля йшла, та й банки мали привід тішитись - бабло пливло рікою.
Тупий електорат лякали "гєйропою", а самі купували палаци в Ніцці, Неаполі, Каннах... Дрібнота купувала в Карлових Варах і Будапешті...
Багато хто в Європі роздратований, що цього вже немає. Вони називають війну конфліктом, і роздратовано сичать "та нехай вже та Україна примириться".
Ті з влад чи "екологічної", а особливо націоналістичної опозиції, а також ті, хто мав прямий чи прихований інтерес від торгівлі з Росією, охоче включались в інформаційні війни. Проте варто сказати, що Зеленський своїм перемир'ям реально вибив у них стільці з-під дуп. Бо ж у них Україна була "винна" у "внутрішньому конфлікті". Але коли було припинено вогонь - зашарпалась Росія, а також її симпатики на Заході. Бо стало видно, хто є "ху". І електорат почав тиснути на владу. І тисне все більше. І влади, під загрозою втрати крісел, почали спочатку виявляти невдоволення Росією, а зараз переходять до демаршу - бо ЗРОЗУМІЛИ: те, що вони отримали з Росії, давно зжерто і вис**но. А війна шкодить сьомий рік, і дуже суттєво.
Вони могли б ще "терпіти", чекати на російське бабло - проте коронавірус їх терпіння добив. Зараз вся Європа повстає проти безладу, запровадженого Путіним.
Знаєте, до чого доходить? В КАРЛОВИХ ВАРАХ, НА КУРОРТІ, ЯКИЙ НЕПОГАНО ЖИВ З РОСІЯН, БАГАТО ДЕ ЗНІМАЮТЬ ТАБЛИЧКИ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ! Бо вони перестали їздити, а репутація "російського готелю", "російського ресторану" ********** клієнтів. Бо Росію перестали любити, як багатого клієнта, який платить "нє глядя і нє торгуясь". Все. Фініта ля комедія. Ось тільки тепер починають справжні санкції - це коли європеєць втрачає репутацію, торгуючи з росіянами.
І він припиняє будь-які справи. Бо це не просто не модно чи не престижно - це соромно.