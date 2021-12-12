УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6217 відвідувачів онлайн
Новини Технології
4 456 32
космос (333) Джефф Безос (4)

Управління авіації США визнало астронавтами Безоса та Бренсона, які здійснили суборбітальні польоти

Новини Цензор.НЕТ Технології

Управління авіації США визнало астронавтами Безоса та Бренсона, які здійснили суборбітальні польоти

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) вирішило припинити свою програму "Крила астронавтів" (Commercial Space Astronaut Wings) і більше не нагороджуватиме учасників комерційних космічних польотів.

У FAA пояснили, що підтримку программу припиняють, зокрема, через те, що в космос запускають дуже багато людей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Замість нагрудних знаків усіх тепер відзначатимуть в онлайн-реєстрі. В управлінні зазначили, що це рішення не вплине на астронавтів NASA, оскільки вони одержують свої відзнаки від космічного агентства. До завершення програми FAA нагородить комерційними відзнаками астронавтів, які здійснили космічні подорожі в 2021 році. Серед них - мільярдери Джефф Безос і Річард Бренсон та актор Вільям Шетнер.

"Особи, які виконують кваліфікаційні рейси до кінця року, також мають право на отримання Wings", - повідомили в організації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Корабель компанії Безоса успішно здійснив суборбітальний політ, на борту перебував 90-річний актор "Стартрек" Шетнер. ВIДЕО

У FAA очікують, що промислова індустрія космічних польотів продовжуватиме зростати, а кількість людей, які відправляються космос, різко зросте в найближчі роки.

Програму "Крила астронавтів" започаткували у 2004 році з метою привертання уваги до польотів у космос. Загалом у межах цієї програми нагрудний знак отримали 30 людей.

20 липня у FAA оголосили про оновлення програми "Крила астронавта". Згідно з новими правилами, мільярдери Річард Бренсон та Джефф Безос, які першими здійснили туристичні польоти у космос, не могли бути визнані комерційними космонавтами у США.

20 липня 57-річний мільярдер, засновник онлайн-гіганта Amazon та космічної компанії Blue Origin Джеф Безос вирушив у космос на кораблі New Shepard разом із 82-річною льотчицею Уоллі Фанк, своїм рідним братом Марком та 18-річним студентом Олівером Деменом з Нідерландів.

Також читайте: NASA підписало угоду з трьома компаніями для створення приватних космічних станцій

Цей політ став другим за місяць приватним космічним польотом із туристичною метою. Першим у космос вирушив 70-річний британський мільярдер та засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон, який випередив Безоса на дев'ять днів.

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Якщо люди літають в космос приватно, за свої гроші, то вже заткніться. Вам, кацапсько-хохляцькому бидлу, аби гроші в чужій кишені рахувати. Атабрать і раздєліть поравну, но мнє большє.
показати весь коментар
12.12.2021 09:02
+4
Во как. Мы в детстве модели ракет делали, запускали. Кайф тот еще. Чувак в свою ракетку жука майского посадил. Хруща, ага. Так я вам скажу, ракета назад не вернулась. Не нащли мы ее. Мы сделали вполне логичное заключение, что она вышла таки в космос и, как минимум, кружит на орбите до сих пор. Как максимум - достигла на днях туманности Андромеды. Так вот я хочу узнать, как присвоить тому неизвестному герою-хрущу почетное звание астронавта NASA. Со всеми соответствующими званиями-регалиями и финансовыми ништяками для семьи неизвестного героя. В данный момент небольшие усилия для установления личности кандидата в астронавты прилагаются. Но это неточно.
показати весь коментар
12.12.2021 08:39
+2
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) вирішило припинити свою програму "Крила астронавтів" (Commercial Space Astronaut Wings) і більше не нагороджуватиме учасників комерційних космічних польотів. Джерело: https://censor.net/ua/n3304736

Зачем астронавтам крылья? В космосе же нет воздуха - махай не махай.
показати весь коментар
12.12.2021 02:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) вирішило припинити свою програму "Крила астронавтів" (Commercial Space Astronaut Wings) і більше не нагороджуватиме учасників комерційних космічних польотів. Джерело: https://censor.net/ua/n3304736

Зачем астронавтам крылья? В космосе же нет воздуха - махай не махай.
показати весь коментар
12.12.2021 02:14 Відповісти
А як без крил приземлитись? Включіть уяву. З крилами легше.
показати весь коментар
12.12.2021 03:04 Відповісти
А може на парашуте?
показати весь коментар
12.12.2021 11:30 Відповісти
"Крила астронавтiв"-во лоханулись.
показати весь коментар
12.12.2021 11:37 Відповісти
А скільки тисяч тон СО2 викинуто в середовище від розваг багатеньких ідіотів!?
показати весь коментар
12.12.2021 06:40 Відповісти
Про які тисячі тон йдеться? Чи Ви вже, як Порошенко, котрий нарахував тисячі російських БТГ біля українських кордонів? Ну можна ж поцікавитись масою пального в баках кожної ракети! Дані ж є у відкритому доступі! Ні, хочеться хайпанути...
показати весь коментар
12.12.2021 07:25 Відповісти
ОК, а сколько людей можно накормить или вылечить на деньги этих богатеньких идиотов которые летают в космос ради личных понтов только - без пользы?
Они хоть сами понимают, что их катают в космос как богатых трассовых ******?
показати весь коментар
12.12.2021 08:06 Відповісти
"Но это уже совсем другая история" (с)
показати весь коментар
12.12.2021 08:13 Відповісти
вам бы только всё прожрать и про..рать, точно как в Украине! так хоть какое- то движение...
показати весь коментар
12.12.2021 08:35 Відповісти
а чому вони їх мають годувати?
показати весь коментар
12.12.2021 11:29 Відповісти
ну что бы их вспоминали после смерти с великой благодарностью в поколениях..
они же ведь хотели что бы их помнили, оставить свой след в Истории, да?
а так какая память? - "у чувака было до хрена бабла и он слетал на них в космос.."
показати весь коментар
12.12.2021 11:34 Відповісти
К большому сожалению люди крайне неблагодарные. Вся история человечества тому пример. Мы очевидцы благодарности нарида Пороху
Как сказал один гениальный товарич:- будучи в здравом уме все свои деньги я пропил.
показати весь коментар
12.12.2021 12:30 Відповісти
хто згадував, дармоїди, які пальцем об палець не вдарили, а будуть тільки кричато, що мало, що їм всі винні?
показати весь коментар
13.12.2021 17:04 Відповісти
дрыщ, ну так сколько, или только пердеть способно?
показати весь коментар
12.12.2021 11:44 Відповісти
і скільки, чи так аби перднути?
показати весь коментар
12.12.2021 11:28 Відповісти
А скiльи горохового супа ми зiли?
показати весь коментар
12.12.2021 11:45 Відповісти
Во как. Мы в детстве модели ракет делали, запускали. Кайф тот еще. Чувак в свою ракетку жука майского посадил. Хруща, ага. Так я вам скажу, ракета назад не вернулась. Не нащли мы ее. Мы сделали вполне логичное заключение, что она вышла таки в космос и, как минимум, кружит на орбите до сих пор. Как максимум - достигла на днях туманности Андромеды. Так вот я хочу узнать, как присвоить тому неизвестному герою-хрущу почетное звание астронавта NASA. Со всеми соответствующими званиями-регалиями и финансовыми ништяками для семьи неизвестного героя. В данный момент небольшие усилия для установления личности кандидата в астронавты прилагаются. Но это неточно.
показати весь коментар
12.12.2021 08:39 Відповісти
показати весь коментар
12.12.2021 08:44 Відповісти
Що, борошна совісті замучали? Сняться малі хрущенята-сироти? 😁
показати весь коментар
12.12.2021 11:33 Відповісти
Якщо люди літають в космос приватно, за свої гроші, то вже заткніться. Вам, кацапсько-хохляцькому бидлу, аби гроші в чужій кишені рахувати. Атабрать і раздєліть поравну, но мнє большє.
показати весь коментар
12.12.2021 09:02 Відповісти
Щодо СО2. Почитайте, скільки метану (шкідливіше за СО2) викидають в атмосферу корівки і свинки, яких ми ********** у себе в тарілочках.
показати весь коментар
12.12.2021 09:04 Відповісти
Я вам больше скажу!, Как легко було бы планете Земля если убрать идиотов. Оставить миллионов десять гомо сапиенс и вот вам рай на земле.
показати весь коментар
12.12.2021 11:44 Відповісти
Сподіваюсь, FAA та інші бюрократи нарешті припинять бавитись нагородами "астронавтам"-батутчикам і розпочнуть сприяти втіленню програм реальних колонізаторів космічного простору. Бо через відсутність дозволів Маск так і не зміг до кінця року здійснити перший орбітальний запуск прототипу Starship.
показати весь коментар
12.12.2021 09:33 Відповісти
Оце так бородьба ща екологію... 1000 ракет запустити заради забаганки багатого туриста??? Тоді навіщо переживати чи в машини двигун є ЄВРО 3 чи ЄВРО 5... ? Адже один запуск ракети нашкодить екології більше ніж 1000000 автомобілів на ЄВРО 1
показати весь коментар
12.12.2021 10:04 Відповісти
Невероятно важная новость.
показати весь коментар
12.12.2021 11:27 Відповісти
А интересно,шо сильнее-вакуум или гравитация?
показати весь коментар
12.12.2021 11:42 Відповісти
Зависит от дозы.
показати весь коментар
12.12.2021 11:44 Відповісти
Люблю космос,особенно Брюса Уиллиса а "Акаполиксесе".
показати весь коментар
12.12.2021 11:59 Відповісти
- досить думати, що ви - перший грузинський космонавт, Гєдеван Алєксандрович!
показати весь коментар
12.12.2021 11:28 Відповісти
амерікосам до нас далеко..
поцЗедент головного наркоділера зробив зам міністра та орденоносцем!!!
амарам таке й не снилося
показати весь коментар
12.12.2021 11:35 Відповісти
 
 