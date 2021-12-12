Управління авіації США визнало астронавтами Безоса та Бренсона, які здійснили суборбітальні польоти
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Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) вирішило припинити свою програму "Крила астронавтів" (Commercial Space Astronaut Wings) і більше не нагороджуватиме учасників комерційних космічних польотів.
У FAA пояснили, що підтримку программу припиняють, зокрема, через те, що в космос запускають дуже багато людей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Замість нагрудних знаків усіх тепер відзначатимуть в онлайн-реєстрі. В управлінні зазначили, що це рішення не вплине на астронавтів NASA, оскільки вони одержують свої відзнаки від космічного агентства. До завершення програми FAA нагородить комерційними відзнаками астронавтів, які здійснили космічні подорожі в 2021 році. Серед них - мільярдери Джефф Безос і Річард Бренсон та актор Вільям Шетнер.
"Особи, які виконують кваліфікаційні рейси до кінця року, також мають право на отримання Wings", - повідомили в організації.
У FAA очікують, що промислова індустрія космічних польотів продовжуватиме зростати, а кількість людей, які відправляються космос, різко зросте в найближчі роки.
Програму "Крила астронавтів" започаткували у 2004 році з метою привертання уваги до польотів у космос. Загалом у межах цієї програми нагрудний знак отримали 30 людей.
20 липня у FAA оголосили про оновлення програми "Крила астронавта". Згідно з новими правилами, мільярдери Річард Бренсон та Джефф Безос, які першими здійснили туристичні польоти у космос, не могли бути визнані комерційними космонавтами у США.
20 липня 57-річний мільярдер, засновник онлайн-гіганта Amazon та космічної компанії Blue Origin Джеф Безос вирушив у космос на кораблі New Shepard разом із 82-річною льотчицею Уоллі Фанк, своїм рідним братом Марком та 18-річним студентом Олівером Деменом з Нідерландів.
Цей політ став другим за місяць приватним космічним польотом із туристичною метою. Першим у космос вирушив 70-річний британський мільярдер та засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон, який випередив Безоса на дев'ять днів.
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Зачем астронавтам крылья? В космосе же нет воздуха - махай не махай.
Они хоть сами понимают, что их катают в космос как богатых трассовых ******?
они же ведь хотели что бы их помнили, оставить свой след в Истории, да?
а так какая память? - "у чувака было до хрена бабла и он слетал на них в космос.."
Как сказал один гениальный товарич:- будучи в здравом уме все свои деньги я пропил.
поцЗедент головного наркоділера зробив зам міністра та орденоносцем!!!
амарам таке й не снилося