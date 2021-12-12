Минулої доби поранено воїна внаслідок російського обстрілу. Війська РФ тричі відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети та стрілецьку зброю, - ООС

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 11 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що в напрямку Піщаного, що на Луганщині, окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"Поблизу Кам’янки ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї. В бік Катеринівки, що на Луганщині, ворожі війська відкривали вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - сказано в повідомленні.

За даними штабу, внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Крім того, повідомляється, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли

Станом на 7 годину ранку, 12 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.