В Україні за добу від COVID-19 померли 238 осіб, зафіксовано 5 275 нових випадків зараження, 2 566 осіб госпіталізовано

За добу 11 грудня в Україні зафіксовано 5 275 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 526, медпрацівників – 53).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними профільного міністерства, також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 566 осіб;

летальних випадків – 238;

одужало – 11 626 осіб.

Крім того, повідомляється, що за весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 559 092 особи;

одужало – 3 195 913 особи;

летальних випадків – 91 027;

проведено ПЛР-тестувань – 16 294 537.

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