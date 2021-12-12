В Україні за добу від COVID-19 померли 238 осіб, зафіксовано 5 275 нових випадків зараження, 2 566 осіб госпіталізовано
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За добу 11 грудня в Україні зафіксовано 5 275 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 526, медпрацівників – 53).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними профільного міністерства, також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 566 осіб;
летальних випадків – 238;
одужало – 11 626 осіб.
Крім того, повідомляється, що за весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 559 092 особи;
одужало – 3 195 913 особи;
летальних випадків – 91 027;
проведено ПЛР-тестувань – 16 294 537.
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