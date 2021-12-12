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В Україні за добу від COVID-19 померли 238 осіб, зафіксовано 5 275 нових випадків зараження, 2 566 осіб госпіталізовано

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 238 осіб, зафіксовано 5 275 нових випадків зараження, 2 566 осіб госпіталізовано

За добу 11 грудня в Україні зафіксовано 5 275 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 526, медпрацівників – 53).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними профільного міністерства, також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 238 осіб, зафіксовано 5 275 нових випадків зараження, 2 566 осіб госпіталізовано 02 госпіталізовано – 2 566 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 238 осіб, зафіксовано 5 275 нових випадків зараження, 2 566 осіб госпіталізовано 02 летальних випадків – 238;

В Україні за добу від COVID-19 померли 238 осіб, зафіксовано 5 275 нових випадків зараження, 2 566 осіб госпіталізовано 02 одужало – 11 626 осіб.

Крім того, повідомляється, що за весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 238 осіб, зафіксовано 5 275 нових випадків зараження, 2 566 осіб госпіталізовано 02 захворіло – 3 559 092 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 238 осіб, зафіксовано 5 275 нових випадків зараження, 2 566 осіб госпіталізовано 02 одужало – 3 195 913 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 238 осіб, зафіксовано 5 275 нових випадків зараження, 2 566 осіб госпіталізовано 02 летальних випадків – 91 027;

В Україні за добу від COVID-19 померли 238 осіб, зафіксовано 5 275 нових випадків зараження, 2 566 осіб госпіталізовано 02 проведено ПЛР-тестувань – 16 294 537.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 446 осіб, зафіксовано 10 133 нових випадки зараження, 25 861 особа одужала

В Україні за добу від COVID-19 померли 238 осіб, зафіксовано 5 275 нових випадків зараження, 2 566 осіб госпіталізовано 08

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