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Новини Війна в Україні
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Позиція країн G7 щодо реагування на ймовірне вторгнення РФ до України єдина. Заходи можуть бути реалізовані дуже швидко, - Держдеп США

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Позиція країн G7 щодо реагування на ймовірне вторгнення РФ до України єдина. Заходи можуть бути реалізовані дуже швидко, - Держдеп США

Позиції США та їх європейських союзників у питаннях реагування на можливу агресію Росії проти України продовжують зближуватися.

Про це заявив журналістам представник американського Держдепу за підсумками зустрічей держсекретаря США Ентоні Блінкена з європейськими колегами на полях зустрічі глав МЗС країн G7, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що ми з кожним днем дедалі більше зближуємося", - сказав чиновник у відповідь на запитання, чи вдалося домовитися про перший етап реагування на випадок активізації дій Росії проти України.

Він зазначив, що "ще чекає технічна робота", однак на політичному рівні "є величезна кількість збігів у думках щодо того, що, на жаль, необхідно буде зробити, якщо Росія зробить цей дуже поганий вибір".

Чиновник не уточнив, які конкретно заходи розглядаються щодо Росії, проте сказав, що вони "розраховані на те, щоб їх можна було реалізувати дуже швидко".

Представник Держдепу зазначив, що не лише G7, а й "велика кількість демократичних країн" приєднаються до США у "завданні шкоди" Росії.

Читайте також: Посилення Росією агресії проти України спричинить величезні наслідки і серйозні витрати, G7 абсолютно єдина в цьому, - Держдеп США

Як повідомляв держдепартамент, можливі заходи проти Росії Блінкен обговорив із главами МЗС ФРН Анналеною Бербок, Італії Луїджі Ді Майо та Великої Британії Елізабет Трасс.

Міністри закордонних справ G7 у суботу концентрують увагу на тому, як їхнім країнам згуртуватись для відстоювання інтересів на світовій арені, повідомила Трасс.

"Рада, що проводжу зустріч у Ліверпулі зі своїми друзями з G7, щоб обговорити, як захищати та просувати свободу та демократію у світі, а також як протистояти зловмисним дійовим особам", - написала вона у Twitter.

"Ми маємо згуртуватися, щоб рішуче протистояти агресивним діям тих, хто намагається обмежити свободу та демократію", - наводять європейські ЗМІ слова британського міністра.

Зустріч глав МЗС G7 відбувається цими вихідними в Ліверпулі.

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Топ коментарі
+3
Обьективно : международная поддержка Украиньі сильна , как никогда . Путин добился консолидации Запада .
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12.12.2021 09:15
+2
Запад никогда не любил кацапов и пока мы будем им противостоять, будут поддерживать нас.
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12.12.2021 09:37
+1
А разве вы не видите, шо даже при такой ситуации, лаптеунты волають, мол, мы то делаем , что делаем, в отношении Украины, бо НАТО рядом .
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12.12.2021 09:19
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Другими словами: Кацапы! Сунетесь в Украину, мы подключимся.
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12.12.2021 09:00 Відповісти
Ну , не будут же орать во все стороны, шо уже подключились... Вон, каждый день слышу, как приземляются перегруженные грузовики. Такой гул я слышал в свое время в Кам-Рани, каждый день по несколько раз... Т.е., МОСТ ДРУЖБЫ работает.
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12.12.2021 09:22 Відповісти
Самый быстрый ответ запада - введение новых санкций и выражение глубокой обеспокоенности.
Воевать никто не будет.
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12.12.2021 09:01 Відповісти
ти за себе відповів.А ми будемо ,я на 100% впевнений,що земля горітиме під лаптекопитами !
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12.12.2021 09:47 Відповісти
Только бы не так, как в той песенке - "через две, через две зимы, через две, через две весны...", поки "зблизитеся". Восьмий рік все "сближуєтеся", а апетити агресора все ростуть.
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12.12.2021 09:06 Відповісти
А разве вы не видите, шо даже при такой ситуации, лаптеунты волають, мол, мы то делаем , что делаем, в отношении Украины, бо НАТО рядом .
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12.12.2021 09:19 Відповісти
Как говориться - "хотеть не вредно".
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12.12.2021 11:03 Відповісти
Кацапы, сэр. Не было бы НАТО, полезли бы "с любовью, братьев спасать от "нациков".
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12.12.2021 11:06 Відповісти
"Нет, нет, нет, нет -
Мы хотим сегодня.
Нет, нет, нет, нет -
Мы хотим сейчас."
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12.12.2021 09:21 Відповісти
Нет-нет-нет... пили и курили - вот поговорили... Пан хоЧУт сейчас? чесслово , меня лапотно прикумарило... ХЕХ...
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12.12.2021 09:30 Відповісти
якщо хочеш,приперло,то ж біжи на свій ЗЕлений унітаз !
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12.12.2021 09:50 Відповісти
Обьективно : международная поддержка Украиньі сильна , как никогда . Путин добился консолидации Запада .
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12.12.2021 09:15 Відповісти
В общем следующим президентом должен стать военный иначе эта торгово-клоунская братия угробит страну.
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12.12.2021 09:23 Відповісти
Как говаривал Путин с Лавровым, мы все еще не можем понять, а будет что-то конкретное? (я не утрирую, они так и озвучивали мысли свои ранее).
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12.12.2021 09:29 Відповісти
Moscoviae delenda est
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12.12.2021 09:29 Відповісти
Ко́нни По́лгрейв (сокращённо Конни, 1999-2014) - домашняя собака Владимира Путина...
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12.12.2021 09:40 Відповісти
Коли ********* з 1,5% світового ВВП і тупим населенням в 100 млн. осіб "роздуває щоки" то всі повинні розуміти що це понти. Друга справа що ці "понти" дають привід для поступальних дій які призведуть до розпаду федерації, яка займає 1/8 земної суші але не має достатньої кількості населення для використання власних природних ресурсів. ********* це не просто відстала, а дійсно дрімуча країна де задовольняються одним з найнижчих рівнів життя на планеті. По суті ********* це планетарна комора природних ресурсів а ***** таке собі опудало яке ці ресурси зберігає для людства. Сьогодні ********* з усіх боків оточений ворогами, не здатний протистояти викликам ********* світу але встигне добряче зіпсувати екологію планети ЯО. Тому знищення цієї помийки відбувається повільно і планомірно і різними способами. Наприклад, стримуючи промислову експансію Китаю в розвинутих країнах умовний Захід "**********" китайців до повернення втрачених історичних земель та природних ресурсів в *********і...
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12.12.2021 09:37 Відповісти
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12.12.2021 09:54 Відповісти
Запад никогда не любил кацапов и пока мы будем им противостоять, будут поддерживать нас.
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12.12.2021 09:37 Відповісти
Следует также, справедливости ради, подметить, шо Запад боится полного развала лаптестана, шобы ЯО не пошло гулять среди террористов. Запад устраивает напараша , вечно жаждущая запенициллиненых ножек Буша.
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12.12.2021 09:59 Відповісти
Оценивая ситуацию, которая складывается в мире в связи с агрессией Кремля по отношению к Украине, можно сделать заключение, что Украина таки оказалась "в нужном месте и в нужное время". Сегодня демократическому миру очень нужно объединение в противостоянии с тоталитаризмом. Чем же так вреден тоталитаризм? Прежде всего тем, что он не хочет признавать существующие законные правила, по которым живет мир. Например, захотелось Китаю присоединить Тайвань, вот "Си Цзиньпин и не исключает применение силы для этого". Или, не понравилось Кремлю стремление Украины стать демократической страной, членом Западного сообщества, получите - агрессию против Украины. Так вред миру от тоталитаризма в том, что человечеству приходится встречаться с "тоталитарными хотелками", а не жить по законным и правилам по которым должен жить мир. А нынешнее противостояние демократического и тоталитарного мира поставило Украину в центр внимания. И это позволит Украине таки достичь своей цели.
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12.12.2021 10:00 Відповісти
заходи мають не декларуватись а вводись. Встановити ліміт на мордорську армію в межах прикордонних областей і тільки перевищення - пішов перший пакет. Не зрозуміли,- другий і т.д, аж до обмеженого застосування ЯО.
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12.12.2021 10:41 Відповісти
после того как под Гуково - первая кацапская ракета вылетела из Града -
и не было никакой действенной реакции, ну никакой ...
для меня политика и всё это бла-бла-бла - пошли нах !
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12.12.2021 10:55 Відповісти
В будь якому разі треба готувати пілотів літати на F16, готувати розрахунки для Петріотів. Потім часу може не бути.
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12.12.2021 12:26 Відповісти
 
 