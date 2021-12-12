Позиція країн G7 щодо реагування на ймовірне вторгнення РФ до України єдина. Заходи можуть бути реалізовані дуже швидко, - Держдеп США

Позиції США та їх європейських союзників у питаннях реагування на можливу агресію Росії проти України продовжують зближуватися.

Про це заявив журналістам представник американського Держдепу за підсумками зустрічей держсекретаря США Ентоні Блінкена з європейськими колегами на полях зустрічі глав МЗС країн G7, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що ми з кожним днем дедалі більше зближуємося", - сказав чиновник у відповідь на запитання, чи вдалося домовитися про перший етап реагування на випадок активізації дій Росії проти України.

Він зазначив, що "ще чекає технічна робота", однак на політичному рівні "є величезна кількість збігів у думках щодо того, що, на жаль, необхідно буде зробити, якщо Росія зробить цей дуже поганий вибір".

Чиновник не уточнив, які конкретно заходи розглядаються щодо Росії, проте сказав, що вони "розраховані на те, щоб їх можна було реалізувати дуже швидко".

Представник Держдепу зазначив, що не лише G7, а й "велика кількість демократичних країн" приєднаються до США у "завданні шкоди" Росії.

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Як повідомляв держдепартамент, можливі заходи проти Росії Блінкен обговорив із главами МЗС ФРН Анналеною Бербок, Італії Луїджі Ді Майо та Великої Британії Елізабет Трасс.

Міністри закордонних справ G7 у суботу концентрують увагу на тому, як їхнім країнам згуртуватись для відстоювання інтересів на світовій арені, повідомила Трасс.

"Рада, що проводжу зустріч у Ліверпулі зі своїми друзями з G7, щоб обговорити, як захищати та просувати свободу та демократію у світі, а також як протистояти зловмисним дійовим особам", - написала вона у Twitter.

"Ми маємо згуртуватися, щоб рішуче протистояти агресивним діям тих, хто намагається обмежити свободу та демократію", - наводять європейські ЗМІ слова британського міністра.

Зустріч глав МЗС G7 відбувається цими вихідними в Ліверпулі.