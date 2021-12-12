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Новий уряд ФРН буде включатися у нормандський процес, щоб негайно спонукати Путіна повернутися за стіл переговорів, – посол Мельник

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Новий уряд ФРН буде включатися у нормандський процес, щоб негайно спонукати Путіна повернутися за стіл переговорів, – посол Мельник

Сьогодні ще зарано говорити, наскільки новий канцлер ФРН Олаф Шольц буде готовий особисто перейняти історичну посередницьку місію Нормандської четвірки.

Про це заявив посол Україні в Берліні Андрій Мельник в інтерв’ю ZN.UA, інформує Цензор.НЕТ.

Він хоче вірити, що це фундаментальне для миру в Європі питання буде мати для нового канцлера та його команди такий же, а можливо й ще більший пріоритет, як при пані Меркель.

"Я особисто переконаний, що новий уряд Німеччини буде і надалі інтенсивно ним опікуватися. Хоче він це робити, чи ні, але, як на мене, Берлін буде просто-напросто вимушений проявляти активність, адже недоведена до кінця посередницька роль матиме прямі негативні наслідки і для самої Німеччини, для її міжнародного іміджу. Тож я собі не уявляю, щоб у Берліні хтось міг би від цієї місії добровільно відмовитися", - сказав він.

Якщо теоретично допустити, що ближчими місяцями так і не відбудеться реального прориву, а натомість буде таке собі мляве продовження процесу, як ми спостерігали останнім часом, то цілком очевидно, що подібний сценарій - крім дуже болючих наслідків насамперед для України, неминуче вдарить рикошетом і по авторитету самої Німеччини, наголосив Мельник.

"Подібного удару по власному реноме нова коаліція дозволити не може. Тому мені здається, що "світлофорний" уряд і особисто канцлер Шольц відчують усю важливість цієї місії уже з перших же днів, з перших же закордонних візитів - до Парижу і Варшави, де, за нашою інформацією, ця тема буде однією з головних. Йдеться не про бажання-небажання", - зазначив український дипломат.

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До того ж в Берліні навряд чи зацікавлені залишити посередницьку роль на відкуп американському президенту, додав він.

"Німеччина буде змушена активно і креативно включатися в переговорний процес, щоб негайно ж спонукати пана Путіна повернутися за стіл переговорів", - підкреслив Мельник.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
... и каждый раз, возвращаясь из-за "стола" переговоров, ***** продолжает свою сортирную доктрину - неужели не ясно?
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12.12.2021 10:11
+4
о чем там разговаривать? рашка даже не признает себя стороной переговоров. на обмен не идет. 8 лет уже переливают из пустого в порожнее. опять будут уговаривать бубочку дать автономию бамбазу в рамках административных границ дон и луг областей? что по факту означает капитуляцию. все что могла, Украина себе уже там выговорила.
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12.12.2021 10:20
+4
після ріббентропші,наразі,незрозуміло чого німці хочуть більше -газу чи Незалежної України.
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12.12.2021 10:24
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Земляк Стерненко принёс новую Победу для Украины!

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12.12.2021 10:09 Відповісти
Вся надія на зелених. МІД за ними, можливо й допоможуть.
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12.12.2021 10:47 Відповісти
Обернувшись не пойми чем. Флаг его города? Ну так он бы ещё документы на свой дом показал. Или права на машину. Идиот ватный.
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12.12.2021 10:58 Відповісти
А флагом города нельзя?
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12.12.2021 11:01 Відповісти
🤦
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12.12.2021 11:25 Відповісти
... и каждый раз, возвращаясь из-за "стола" переговоров, ***** продолжает свою сортирную доктрину - неужели не ясно?
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12.12.2021 10:11 Відповісти
Первой встречей в Нормандском формате должньі стать переговорьі глав МИД Украиньі , ФРГ , Франции и РФ . Посмотрим , как Бербок взнуздает курящую лошадь Лаврова , удачи !
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12.12.2021 10:13 Відповісти
о чем там разговаривать? рашка даже не признает себя стороной переговоров. на обмен не идет. 8 лет уже переливают из пустого в порожнее. опять будут уговаривать бубочку дать автономию бамбазу в рамках административных границ дон и луг областей? что по факту означает капитуляцию. все что могла, Украина себе уже там выговорила.
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12.12.2021 10:20 Відповісти
В корне неправильная и пораженческая точка зрения : именно в Нормандском формате на самом вьісоком уровне РФ единогласно признали стороной конфликта , что поставило Минские соглашения в правильную позицию . Москва пока упирается , но ее дожмут , при помощи США.
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12.12.2021 11:00 Відповісти
в какое положение? все как было так и осталось.
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12.12.2021 12:01 Відповісти
себя исчерпал ЗЕнелохиосел - перестал стрелять и отдал "серую зону". Вместо того,чтобы постоянно и на всех уровнях кошмарить кремлевского старца .
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12.12.2021 11:42 Відповісти
після ріббентропші,наразі,незрозуміло чого німці хочуть більше -газу чи Незалежної України.
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12.12.2021 10:24 Відповісти
Так і зеленські невідомо що хочуть.
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12.12.2021 10:45 Відповісти
Газовая труба или незалежність. Ничего не напоминает ?
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12.12.2021 11:04 Відповісти
Немцы должны понимать всю опасность про кацапов о которых их предупреждал Бисмарк.
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12.12.2021 10:24 Відповісти
Шулер обожает всякие столы - он так зарабатывает. Круглые, квадратные, пофиг.
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12.12.2021 10:25 Відповісти
Нову байку запускають:
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12.12.2021 10:35 Відповісти
сша відкликали допомогу в 200 млн, зняли санкції що до ПП2 таряду других санкцій, закликаючи домовлятись.
тепер ЄС почав розмову про переговори..
до вас прийшов сусід, з,їв вечерю, вигнав з хати дітей, трахнув Вашу дружину, побив батьків
про шо ****, домовлятися
зливають нас нах......й.
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12.12.2021 10:38 Відповісти
зливають тих хто сам злився.
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12.12.2021 10:46 Відповісти
жарти в жопу. нас більше 35 мільйонів. а злилася купка зелених підарасів.
різницю, бачиш?
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12.12.2021 10:51 Відповісти
Це не жарти. Це реальність. Пустили в хату злодіїв - чому дивуватись що вони виносять речі.
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12.12.2021 10:59 Відповісти
В театре статисты, изображая волнующийся народ , суетятся и повторяют : что говорить когда нечего говорить, что говорить когда нечего говорить.
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12.12.2021 10:43 Відповісти
Политико-дипломатическое урегулирование конфликта Украиньі и РФ на Донбассе не имеет сегодня альтернативьі . Нормандский формат является ключевой переговорной площадкой , где Москву уже прижали к стенке , потому они и пьітаются сорвать переговорньій процесс , идущий не в их пользу . Не получится !
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12.12.2021 11:06 Відповісти
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12.12.2021 11:07 Відповісти
А Фридрих-Карл-Макс Шольц нынешнему Бундес-Олафу не родственник? Истинны арийцем в своё время был вышеупомянутый дядюшка Фриц, в СС до группенфюрера дослужился.
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12.12.2021 11:40 Відповісти
 
 