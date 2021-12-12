Новий уряд ФРН буде включатися у нормандський процес, щоб негайно спонукати Путіна повернутися за стіл переговорів, – посол Мельник

Сьогодні ще зарано говорити, наскільки новий канцлер ФРН Олаф Шольц буде готовий особисто перейняти історичну посередницьку місію Нормандської четвірки.

Про це заявив посол Україні в Берліні Андрій Мельник в інтерв’ю ZN.UA, інформує Цензор.НЕТ.

Він хоче вірити, що це фундаментальне для миру в Європі питання буде мати для нового канцлера та його команди такий же, а можливо й ще більший пріоритет, як при пані Меркель.

"Я особисто переконаний, що новий уряд Німеччини буде і надалі інтенсивно ним опікуватися. Хоче він це робити, чи ні, але, як на мене, Берлін буде просто-напросто вимушений проявляти активність, адже недоведена до кінця посередницька роль матиме прямі негативні наслідки і для самої Німеччини, для її міжнародного іміджу. Тож я собі не уявляю, щоб у Берліні хтось міг би від цієї місії добровільно відмовитися", - сказав він.

Якщо теоретично допустити, що ближчими місяцями так і не відбудеться реального прориву, а натомість буде таке собі мляве продовження процесу, як ми спостерігали останнім часом, то цілком очевидно, що подібний сценарій - крім дуже болючих наслідків насамперед для України, неминуче вдарить рикошетом і по авторитету самої Німеччини, наголосив Мельник.

"Подібного удару по власному реноме нова коаліція дозволити не може. Тому мені здається, що "світлофорний" уряд і особисто канцлер Шольц відчують усю важливість цієї місії уже з перших же днів, з перших же закордонних візитів - до Парижу і Варшави, де, за нашою інформацією, ця тема буде однією з головних. Йдеться не про бажання-небажання", - зазначив український дипломат.

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До того ж в Берліні навряд чи зацікавлені залишити посередницьку роль на відкуп американському президенту, додав він.

"Німеччина буде змушена активно і креативно включатися в переговорний процес, щоб негайно ж спонукати пана Путіна повернутися за стіл переговорів", - підкреслив Мельник.