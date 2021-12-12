Минулої доби в Україні вакциновано від коронавірусу понад 83 тисячі осіб, - МОЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
За добу 11 грудня в Україні 83 256 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 143 людини, повністю імунізовані – 56 113 людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Зазначається, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 114 894 людини, з них отримали першу дозу – 14 114 892 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 420 911 людей. Загалом проведено 26 535 803 щеплення.
Топ коментарі
+11 Олександр САТ РЕМ
показати весь коментар12.12.2021 10:29
+10 Олександр САТ РЕМ
показати весь коментар12.12.2021 10:27
+7 JosefPete
показати весь коментар12.12.2021 11:15
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
«Тоталитарный путь, по которому мы сейчас идем, никогда не заканчивался хорошо». - депутат Джордж Роберт Кристенсен
Депутат Квинсленда Джордж Роберт Кристенсен призвал граждан выступить против мер изоляции от коронавируса и требований о вакцинации.
Он сравнил правительства, принимающие такие меры, с тоталитарными режимами, ответственными за самые ужасные зверства.
Кристенсен заявил в парламенте, что премьер-министр опьянен властью. Он также отметил, что невакцинированные австралийцы все чаще «демонизируются, подвергаются остракизму и искоренению в обществе».
Депутат пояснил, что тоталитарные режимы, ответственные за самые чудовищные зверства двадцатого века: Сталин, Мао, Гитлер , Пол Пот, не пришли к власти в одночасье.
Они использовали страх для контроля, исключили «грязных» людей (сначала мягко), оправдали исключение, перешли к более жестким исключениям и в конечном итоге, устранили людей либо в социальном, либо в физическом плане
тупі БРЕХЛИВІ кремлєботи не відчувають рівня цифр
ілі пі..дєть,так пи..дєть..
Уважаемые дамы и господа, этим законом вы пересекли красную линию. Столько ненависти, с которой вы хотите «продавить» ограничение прав граждан, - это грубейшее неуважение к этому парламенту и гражданам, которых он представляет. Вы следуете дурной традиции предыдущего правительства.
Ваши слова подлы, господин Шольц. «Для моего правительства нет больше никаких рамок дозволенного», - сказали Вы. Это язык диктаторов, презирающих Конституцию. Это то, что я обязана сказать Вам в лицо. Рамки дозволенного устанавливает конституция, на которой Вам завтра предстоит давать присягу.
Конституция - это неприкосновенные права граждан, которые Вы хотите стряхнуть с себя, как надоедливый комок грязи с ноги, потому что Конституция в своей основе - это право граждан на самооборону против неправомерных действий государства.
Дальнейшее ужесточение инфекционного закона - прямой послевыборный обман. Перед выборами Вы обещали гражданам совершенно другое.
Вы, господин Шольц и, в первую очередь, вы, дамы и господа из партии FDP, Вы, господин Линднер, ещё в начале сентября заявляли: «Всеобщая вакцинация неуместна». Теперь Вы заявление совершенно другое.
Вы - партия FDP - партия-флюгер после того, как вы заполучили власть, вы предали своих избирателей! За место в Бундестаге вы готовы обменять фундаментальные права человека на физическую неприкосновенность, права, гарантированные второй статьей Основного закона, просто растоптать ногами!
Пожалуйста, никогда больше не используйте слово «свобода»! Вы, и это совершенно очевидно, не знаете, что это означает!
Обязательная вакцинация для медперсонала, которую вы здесь пропихиваете, - это пощёчина тем людям, которые самоотверженно выполняли свою работу. Вы им за это лицемерно аплодировали и теперь вы хотите их хладнокровно выбросить с работы, если они не подчинятся этим принудительным мерам, - это скандал!
И без того катастрофическое положение ещё больше ухудшится, в этом виноваты политики и оно было таким задолго до COVID. Причины этого - убогое финансирование лечебных учреждений, устоявшиеся мизерные зарплаты и плохие условия труда. Вы и сами это знаете на протяжении многих лет.
Больницы переполнены не из-за непривитых, а только из-за общей фальшивой политики. В разгар кризиса вы ликвидировали тысячи мест на станциях интенсивной терапии, а десятки тысяч медперсонала вы просто запугали.
Общество глубоко расколото не из-за непривитых, а только из-за ваших пошлых манипуляций, ваших бюрократических придирок, ваших бессмысленных правил, которыми вы дискриминируете часть населения и ограничиваете, противопоставляете одних другим - вот единственная правда здесь.
И это всё на основе сфальсифицированных данных чтобы все выглядело ещё более драматичнее. У граждан есть все основания задать вам вопросы по поводу ваших сумбурных методов и противоречащих друг другу мероприятий.
Вакцинация, которую вы бездоказательно превозносите здесь как единственных выход из кризиса, никак не соответствует тому, что вы и производители [вакцин] обещали.
Чтобы сложить с себя вину, вы хотите граждан, таких же, как и я, которые не желают, чтобы на них ставили медицинские опыты, хотите заклеймить и объявить нас преступниками, поэтому мы переходим к самообороне.
Свободная демократия - это не слепое послушание, но личная, гражданская ответственность.
Займитесь лучше выполнением своей основной задачи - обеспечением эффективной и устойчивой к критическим ситуациям системы здравоохранения и предоставьте решать гражданам, как защищать себя и других.
путінобот рекламує путінську шмату в Бундестазі ?
Золото партії
Щоденне німецьке видання «Більд» вважає, що європейські популісти - одне з останніх зацікавлень Владіміра Путіна. Ініціатива об'єднати їх всіх в одну мережу походить особисто від президента Російської Федерації, а безпосереднім втіленням ідеї займається російська розвідка. Існування проекту підтверджується в секретному документі (до якого вдалося отримати доступ «Більд») під назвою «Путін - лідер міжнародного консерватизму».
Немає нічого нового під сонцем: основним методом впливу на консерваторів та популістів стають гроші. Тож недарма «Альтернатива для Німеччини» протягом останніх місяців змогла поповнила свої фонди, продаючи золото через інтернет.
https://www.radiosvoboda.org/a/27344851.html
Израильские исследователи заявили в субботу, что они обнаружили, что трехкратный курс вакцины Pfizer обеспечивает значительную защиту от нового варианта Omicron.
Результаты были аналогичны тем, которые были представлены BioNTech и Pfizer ранее на этой неделе, которые были ранним сигналом о том, что бустерные уколы могут быть ключом к защите от инфекции, вызванной недавно идентифицированным вариантом.
В исследовании, проведенном Медицинским центром «Шиба» и Центральной вирусологической лабораторией Министерства здравоохранения, сравнивалась кровь 20 человек, получивших две дозы вакцины 5-6 месяцев назад, с таким же количеством людей, получивших ревакцинацию месяцем ранее.
«Люди, получившие вторую дозу 5 или 6 месяцев назад, не обладают способностью нейтрализовать Омикрон.
Хотя у них есть кое-что против Дельты (штамма)», - сказал Гили Регев-Йохай, директор отделения инфекционных заболеваний в Шебе.
«Хорошая новость в том, что с бустерной дозой она увеличивается примерно в сто раз. Бустерная доза обеспечивает значительную защиту», - сказала она.
Примерно в 100 раз, Карл.
Это как? А эти 2 человека как туда попали без первой вакцины?
по всей стране во многих городах люди выйдут так же.
РУКИСРАКУ!
Як остопиз*ило колотися мені.
Чи може проколотись?
Колотись чи не колотись?
****ські ці питання зайо*ують.
То може, не вагаясь, спустити враз штани та попою *уярити, аж допоки в очах не потемніє? Ну а згодом? Про наслідки можливі не подумать?
Один лиш тільки раз і вже крадеться піз*ець з своєю усмішкою хижой. Простуда, геморой, чіряк на сраці, запльована підлога, лікарі, від шприца гематоми і могила...
На ній брудна Офелія вонюча та купка маргаріток, а під нею лежить той фраєр, що не хотів колотись. Такіє варіанти є*ав я в рот і в носа. (Стахів харка в санітара і його дрючком пиз*ячать.)
за місяць Україна втратила від ковід 15.300 людей..
це цілий Рахів або Гола Пристань .
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
В США из 43 человек, заразившихся штаммом "омикрон", большинство были вакцинированы от коронавируса, примерно треть из них получили и прививку-"бустер",
сообщает NBC News со ссылкой на отчет Центра по контролю и профилактике заболеваний.
Более 50% инфицированных - молодые люди в возрасте от 18 до 39 лет. Шестеро зараженных "омикроном" ранее уже перенесли коронавирусное заболевание.
ДАЛІ АНТИВАКСЕРАМ НЕ ЧИТАТИ!
Среди самых распространенных симптомов были кашель, усталость или насморк. О летальных исходах в отчете не сообщается. Госпитализирован только один из заболевших. Упомянутые симптомы были замечены на фоне легкого течения болезни.
Telegram NE
Расстреливать тех, кто не хочет прививаться, по мнению депутата Госдумы Анатолия Вассермана, пожалуй, излишне. С ними нужно поступать по-другому.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман достаточно жестко высказался о тех, кто публично выступает против вакцинации от коронавируса.
- Чем дальше, тем больше склонен я воспринимать антипрививочную кампанию как войну против нас. И чем дальше, тем больше склонен поддерживать действия с антипрививочниками по законам военного времени. Расстреливать их сейчас, пожалуй, излишне, но включить в число категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации тех, кто против нее выступает публично, думаю, вполне разумная мера. Если они распространяют умственную заразу, пусть хотя бы не распространяют физическую, - заявил Вассерман в эфире YouTube-канала