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Минулої доби в Україні вакциновано від коронавірусу понад 83 тисячі осіб, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Минулої доби в Україні вакциновано від коронавірусу понад 83 тисячі осіб, - МОЗ

За добу 11 грудня в Україні 83 256 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 143 людини, повністю імунізовані – 56 113 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зазначається, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 114 894 людини, з них отримали першу дозу – 14 114 892 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 420 911 людей. Загалом проведено 26 535 803 щеплення.

Читайте також: МОЗ прогнозує запуск бустерного щеплення на середину січня 2022 року, - "слуга народу" Радуцький

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Выступление в Бундестаге 7 декабря Алисы Вайдель, председателя партии «Альтернатива для Германии»:

Уважаемые дамы и господа, этим законом вы пересекли красную линию. Столько ненависти, с которой вы хотите «продавить» ограничение прав граждан, - это грубейшее неуважение к этому парламенту и гражданам, которых он представляет. Вы следуете дурной традиции предыдущего правительства.

Ваши слова подлы, господин Шольц. «Для моего правительства нет больше никаких рамок дозволенного», - сказали Вы. Это язык диктаторов, презирающих Конституцию. Это то, что я обязана сказать Вам в лицо. Рамки дозволенного устанавливает конституция, на которой Вам завтра предстоит давать присягу.

Конституция - это неприкосновенные права граждан, которые Вы хотите стряхнуть с себя, как надоедливый комок грязи с ноги, потому что Конституция в своей основе - это право граждан на самооборону против неправомерных действий государства.

Дальнейшее ужесточение инфекционного закона - прямой послевыборный обман. Перед выборами Вы обещали гражданам совершенно другое.

Вы, господин Шольц и, в первую очередь, вы, дамы и господа из партии FDP, Вы, господин Линднер, ещё в начале сентября заявляли: «Всеобщая вакцинация неуместна». Теперь Вы заявление совершенно другое.

Вы - партия FDP - партия-флюгер после того, как вы заполучили власть, вы предали своих избирателей! За место в Бундестаге вы готовы обменять фундаментальные права человека на физическую неприкосновенность, права, гарантированные второй статьей Основного закона, просто растоптать ногами!

Пожалуйста, никогда больше не используйте слово «свобода»! Вы, и это совершенно очевидно, не знаете, что это означает!

Обязательная вакцинация для медперсонала, которую вы здесь пропихиваете, - это пощёчина тем людям, которые самоотверженно выполняли свою работу. Вы им за это лицемерно аплодировали и теперь вы хотите их хладнокровно выбросить с работы, если они не подчинятся этим принудительным мерам, - это скандал!

И без того катастрофическое положение ещё больше ухудшится, в этом виноваты политики и оно было таким задолго до COVID. Причины этого - убогое финансирование лечебных учреждений, устоявшиеся мизерные зарплаты и плохие условия труда. Вы и сами это знаете на протяжении многих лет.

Больницы переполнены не из-за непривитых, а только из-за общей фальшивой политики. В разгар кризиса вы ликвидировали тысячи мест на станциях интенсивной терапии, а десятки тысяч медперсонала вы просто запугали.

Общество глубоко расколото не из-за непривитых, а только из-за ваших пошлых манипуляций, ваших бюрократических придирок, ваших бессмысленных правил, которыми вы дискриминируете часть населения и ограничиваете, противопоставляете одних другим - вот единственная правда здесь.

И это всё на основе сфальсифицированных данных чтобы все выглядело ещё более драматичнее. У граждан есть все основания задать вам вопросы по поводу ваших сумбурных методов и противоречащих друг другу мероприятий.

Вакцинация, которую вы бездоказательно превозносите здесь как единственных выход из кризиса, никак не соответствует тому, что вы и производители [вакцин] обещали.

Чтобы сложить с себя вину, вы хотите граждан, таких же, как и я, которые не желают, чтобы на них ставили медицинские опыты, хотите заклеймить и объявить нас преступниками, поэтому мы переходим к самообороне.

Свободная демократия - это не слепое послушание, но личная, гражданская ответственность.

Займитесь лучше выполнением своей основной задачи - обеспечением эффективной и устойчивой к критическим ситуациям системы здравоохранения и предоставьте решать гражданам, как защищать себя и других.
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12.12.2021 10:29
+10
Австралийский депутат призывает граждан к гражданскому неповиновению

«Тоталитарный путь, по которому мы сейчас идем, никогда не заканчивался хорошо». - депутат Джордж Роберт Кристенсен

Депутат Квинсленда Джордж Роберт Кристенсен призвал граждан выступить против мер изоляции от коронавируса и требований о вакцинации.

Он сравнил правительства, принимающие такие меры, с тоталитарными режимами, ответственными за самые ужасные зверства.

Кристенсен заявил в парламенте, что премьер-министр опьянен властью. Он также отметил, что невакцинированные австралийцы все чаще «демонизируются, подвергаются остракизму и искоренению в обществе».

Депутат пояснил, что тоталитарные режимы, ответственные за самые чудовищные зверства двадцатого века: Сталин, Мао, Гитлер , Пол Пот, не пришли к власти в одночасье.

Они использовали страх для контроля, исключили «грязных» людей (сначала мягко), оправдали исключение, перешли к более жестким исключениям и в конечном итоге, устранили людей либо в социальном, либо в физическом плане
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12.12.2021 10:27
+7
"від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 114 894 людини, з них отримали першу дозу - 14 114 892 людини"

Это как? А эти 2 человека как туда попали без первой вакцины?
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12.12.2021 11:15
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Австралийский депутат призывает граждан к гражданскому неповиновению

«Тоталитарный путь, по которому мы сейчас идем, никогда не заканчивался хорошо». - депутат Джордж Роберт Кристенсен

Депутат Квинсленда Джордж Роберт Кристенсен призвал граждан выступить против мер изоляции от коронавируса и требований о вакцинации.

Он сравнил правительства, принимающие такие меры, с тоталитарными режимами, ответственными за самые ужасные зверства.

Кристенсен заявил в парламенте, что премьер-министр опьянен властью. Он также отметил, что невакцинированные австралийцы все чаще «демонизируются, подвергаются остракизму и искоренению в обществе».

Депутат пояснил, что тоталитарные режимы, ответственные за самые чудовищные зверства двадцатого века: Сталин, Мао, Гитлер , Пол Пот, не пришли к власти в одночасье.

Они использовали страх для контроля, исключили «грязных» людей (сначала мягко), оправдали исключение, перешли к более жестким исключениям и в конечном итоге, устранили людей либо в социальном, либо в физическом плане
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12.12.2021 10:27 Відповісти
https://coronafakes.com/fake/yak-zhurnalisty-manipuliuiut-zaholovkamy-pro-covid/
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12.12.2021 17:43 Відповісти
У нас в Австралии на установление этого "нового мирового порядка" потрачено, по различным данным, от $ 1.0 до $ 1.4 триллиона
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12.12.2021 11:37 Відповісти
У нас в Австралии на установление этого "нового мирового порядка" потрачено, по различным данным, от $ 1.0 до $ 1.4 триллиона

тупі БРЕХЛИВІ кремлєботи не відчувають рівня цифр

ілі пі..дєть,так пи..дєть..

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12.12.2021 17:47 Відповісти
Выступление в Бундестаге 7 декабря Алисы Вайдель, председателя партии «Альтернатива для Германии»:

Уважаемые дамы и господа, этим законом вы пересекли красную линию. Столько ненависти, с которой вы хотите «продавить» ограничение прав граждан, - это грубейшее неуважение к этому парламенту и гражданам, которых он представляет. Вы следуете дурной традиции предыдущего правительства.

Ваши слова подлы, господин Шольц. «Для моего правительства нет больше никаких рамок дозволенного», - сказали Вы. Это язык диктаторов, презирающих Конституцию. Это то, что я обязана сказать Вам в лицо. Рамки дозволенного устанавливает конституция, на которой Вам завтра предстоит давать присягу.

Конституция - это неприкосновенные права граждан, которые Вы хотите стряхнуть с себя, как надоедливый комок грязи с ноги, потому что Конституция в своей основе - это право граждан на самооборону против неправомерных действий государства.

Дальнейшее ужесточение инфекционного закона - прямой послевыборный обман. Перед выборами Вы обещали гражданам совершенно другое.

Вы, господин Шольц и, в первую очередь, вы, дамы и господа из партии FDP, Вы, господин Линднер, ещё в начале сентября заявляли: «Всеобщая вакцинация неуместна». Теперь Вы заявление совершенно другое.

Вы - партия FDP - партия-флюгер после того, как вы заполучили власть, вы предали своих избирателей! За место в Бундестаге вы готовы обменять фундаментальные права человека на физическую неприкосновенность, права, гарантированные второй статьей Основного закона, просто растоптать ногами!

Пожалуйста, никогда больше не используйте слово «свобода»! Вы, и это совершенно очевидно, не знаете, что это означает!

Обязательная вакцинация для медперсонала, которую вы здесь пропихиваете, - это пощёчина тем людям, которые самоотверженно выполняли свою работу. Вы им за это лицемерно аплодировали и теперь вы хотите их хладнокровно выбросить с работы, если они не подчинятся этим принудительным мерам, - это скандал!

И без того катастрофическое положение ещё больше ухудшится, в этом виноваты политики и оно было таким задолго до COVID. Причины этого - убогое финансирование лечебных учреждений, устоявшиеся мизерные зарплаты и плохие условия труда. Вы и сами это знаете на протяжении многих лет.

Больницы переполнены не из-за непривитых, а только из-за общей фальшивой политики. В разгар кризиса вы ликвидировали тысячи мест на станциях интенсивной терапии, а десятки тысяч медперсонала вы просто запугали.

Общество глубоко расколото не из-за непривитых, а только из-за ваших пошлых манипуляций, ваших бюрократических придирок, ваших бессмысленных правил, которыми вы дискриминируете часть населения и ограничиваете, противопоставляете одних другим - вот единственная правда здесь.

И это всё на основе сфальсифицированных данных чтобы все выглядело ещё более драматичнее. У граждан есть все основания задать вам вопросы по поводу ваших сумбурных методов и противоречащих друг другу мероприятий.

Вакцинация, которую вы бездоказательно превозносите здесь как единственных выход из кризиса, никак не соответствует тому, что вы и производители [вакцин] обещали.

Чтобы сложить с себя вину, вы хотите граждан, таких же, как и я, которые не желают, чтобы на них ставили медицинские опыты, хотите заклеймить и объявить нас преступниками, поэтому мы переходим к самообороне.

Свободная демократия - это не слепое послушание, но личная, гражданская ответственность.

Займитесь лучше выполнением своей основной задачи - обеспечением эффективной и устойчивой к критическим ситуациям системы здравоохранения и предоставьте решать гражданам, как защищать себя и других.
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12.12.2021 10:29 Відповісти
Выступление в Бундестаге 7 декабря Алисы Вайдель, председателя партии «Альтернатива для Германии»

путінобот рекламує путінську шмату в Бундестазі ?

Золото партії

Щоденне німецьке видання «Більд» вважає, що європейські популісти - одне з останніх зацікавлень Владіміра Путіна. Ініціатива об'єднати їх всіх в одну мережу походить особисто від президента Російської Федерації, а безпосереднім втіленням ідеї займається російська розвідка. Існування проекту підтверджується в секретному документі (до якого вдалося отримати доступ «Більд») під назвою «Путін - лідер міжнародного консерватизму».

Немає нічого нового під сонцем: основним методом впливу на консерваторів та популістів стають гроші. Тож недарма «Альтернатива для Німеччини» протягом останніх місяців змогла поповнила свої фонди, продаючи золото через інтернет.

https://www.radiosvoboda.org/a/27344851.html
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12.12.2021 17:40 Відповісти
Ще є австралійська шмата Путіна., а також десять республіканських штатів на чолі з губернатором Флориди - що заборонили примусову вакцинацію. - це теж агенти Кремля))
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12.12.2021 19:51 Відповісти
​Израиль сообщает, что всемогущий бустер Pfizer спасёт от Омикробуса



Израильские исследователи заявили в субботу, что они обнаружили, что трехкратный курс вакцины Pfizer обеспечивает значительную защиту от нового варианта Omicron.



Результаты были аналогичны тем, которые были представлены BioNTech и Pfizer ранее на этой неделе, которые были ранним сигналом о том, что бустерные уколы могут быть ключом к защите от инфекции, вызванной недавно идентифицированным вариантом.



В исследовании, проведенном Медицинским центром «Шиба» и Центральной вирусологической лабораторией Министерства здравоохранения, сравнивалась кровь 20 человек, получивших две дозы вакцины 5-6 месяцев назад, с таким же количеством людей, получивших ревакцинацию месяцем ранее.



«Люди, получившие вторую дозу 5 или 6 месяцев назад, не обладают способностью нейтрализовать Омикрон.



Хотя у них есть кое-что против Дельты (штамма)», - сказал Гили Регев-Йохай, директор отделения инфекционных заболеваний в Шебе.



«Хорошая новость в том, что с бустерной дозой она увеличивается примерно в сто раз. Бустерная доза обеспечивает значительную защиту», - сказала она.

Примерно в 100 раз, Карл.
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12.12.2021 11:02 Відповісти
такое ощущение, что в дальнейшем и от насморока собираются прививать планету три-четыре раза в год...
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12.12.2021 11:34 Відповісти
Всего 14К новых адептов. Крутое пике.
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12.12.2021 11:03 Відповісти
"від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 114 894 людини, з них отримали першу дозу - 14 114 892 людини"

Это как? А эти 2 человека как туда попали без первой вакцины?
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12.12.2021 11:15 Відповісти
За кордоном отрымалы
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12.12.2021 12:54 Відповісти
Сегодня иду в своём городе на протест против закона о карательной медицины 4142 на 12.00
по всей стране во многих городах люди выйдут так же.
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12.12.2021 11:17 Відповісти
Это не медицина. Это попытка всемирного фашистского переворота, под фальшивым предлогом.
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12.12.2021 11:29 Відповісти
Теж йдемо
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12.12.2021 11:29 Відповісти
ПРАПОР В РУКИСРАКУ!
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12.12.2021 20:17 Відповісти
Та барабан на шию!
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12.12.2021 21:25 Відповісти
Чим дужчий опір народу проти насильницького вштрикування, тим здоровша буде країна.
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12.12.2021 11:22 Відповісти
/Стахів(відомий антивакцинатор львівський).МОНОЛОГ.

Як остопиз*ило колотися мені.
Чи може проколотись?
Колотись чи не колотись?
****ські ці питання зайо*ують.
То може, не вагаясь, спустити враз штани та попою *уярити, аж допоки в очах не потемніє? Ну а згодом? Про наслідки можливі не подумать?
Один лиш тільки раз і вже крадеться піз*ець з своєю усмішкою хижой. Простуда, геморой, чіряк на сраці, запльована підлога, лікарі, від шприца гематоми і могила...
На ній брудна Офелія вонюча та купка маргаріток, а під нею лежить той фраєр, що не хотів колотись. Такіє варіанти є*ав я в рот і в носа. (Стахів харка в санітара і його дрючком пиз*ячать.)
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12.12.2021 17:34 Відповісти
Ваксоботи на вихідних?! Фарма Не платить переработку?
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12.12.2021 12:17 Відповісти
чому антиваксерів необхідно мочити всіма доступними методами?
за місяць Україна втратила від ковід 15.300 людей..

це цілий Рахів або Гола Пристань .
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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12.12.2021 17:33 Відповісти
Прям цитуєте методички Кремля))
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12.12.2021 19:59 Відповісти
ОСЬ ЩЕ ІЗРАЇЛЬСЬКІ "МЕТОДИЧКИ":

В США из 43 человек, заразившихся штаммом "омикрон", большинство были вакцинированы от коронавируса, примерно треть из них получили и прививку-"бустер",

сообщает NBC News со ссылкой на отчет Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Более 50% инфицированных - молодые люди в возрасте от 18 до 39 лет. Шестеро зараженных "омикроном" ранее уже перенесли коронавирусное заболевание.

ДАЛІ АНТИВАКСЕРАМ НЕ ЧИТАТИ!

Среди самых распространенных симптомов были кашель, усталость или насморк. О летальных исходах в отчете не сообщается. Госпитализирован только один из заболевших. Упомянутые симптомы были замечены на фоне легкого течения болезни.

Telegram NE
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12.12.2021 20:20 Відповісти




Расстреливать тех, кто не хочет прививаться, по мнению депутата Госдумы Анатолия Вассермана, пожалуй, излишне. С ними нужно поступать по-другому.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман достаточно жестко высказался о тех, кто публично выступает против вакцинации от коронавируса.

- Чем дальше, тем больше склонен я воспринимать антипрививочную кампанию как войну против нас. И чем дальше, тем больше склонен поддерживать действия с антипрививочниками по законам военного времени. Расстреливать их сейчас, пожалуй, излишне, но включить в число категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации тех, кто против нее выступает публично, думаю, вполне разумная мера. Если они распространяют умственную заразу, пусть хотя бы не распространяют физическую, - заявил Вассерман в эфире YouTube-канала
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12.12.2021 19:58 Відповісти
ЯКОСЬ АБСОЛЮТНО НЕЦІКАВО,ЯК РАБІВ Ї...УТЬ НА КАЦАПІЇ...
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12.12.2021 20:22 Відповісти
Думаєш, що націоналістичну дурню - ми не зрозуміємо, що ти москаль?))
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12.12.2021 20:24 Відповісти
Такой же холуй мировой банковской мафии что и Ляшок с Педаликом.
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12.12.2021 22:18 Відповісти
Антиваксери в афігє від того, шо народ їх не слухає та вакцинується. Відчувають, шо незабаром і їм доведеться, як вони кажуть «штрикнутися шмурдяком тричі у голову» .
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12.12.2021 22:32 Відповісти
 
 