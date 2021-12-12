Обвинувачений у справі штурму Капітолію в США переховується у Білорусі, - американські прокурори
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Мешканець міста Мілл-Веллі, Каліфорнія, Еван Нойман, якого звинувачують у нападі на американську поліцію та участь у штурмі Капітолію 6 січня, може переховуватися в Білорусі. Про це заявили американські прокурори 10 грудня.
У п’ятницю, 10 грудня, федеральні прокурори висунули звинувачення за 14 статтями сорока дев'ятирічному Нойману, який брав активну участь у протестах на підтримку Дональда Трампа у січні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
6 січня відбувся великий мітинг прибічників тодішнього президента США Дональда Трампа. Демонстранти намагалися взяти штурмом будівлю Капітолію Сполучених Штатів та перервати формальну процедуру затвердження Конгресом результатів президентських виборів у яких переміг Джозеф Байден.
Еван Нойман був одним з учасників штурму. Відео з того протесту зафіксували Ноймана біля барикад на Західній стороні Капітолію. На відео видно, як Нойман знімає протигаз та кричить поліції: "Я готовий померти, чи готові ви?" Після цього видно, як він здійснює напад на працівників поліції.
Після протесту 6 січня правоохоронні органи Сполучених Штатів висунули обвинувачення 220 особам. За словами прокурорів, Еван Нойман досі не з’являвся на судових засіданнях. Натомість він залишив територію США 16 лютого та, за інформацією офісу прокурора округу Колумбія, може перебувати у Білорусі.
Минулого місяці Еван Нойман брав участь у передачі "Бувай Америка", що вийшла на білоруському державному телеканалі. Там Нойман заявив, що він просить політичного притулку в Білорусі та не вважає США країною закону і порядку.
Під час зіткнення з поліцією та штурму Капітолію 6 січня загинули 4 особи, ще один поліцейський помер від травм наступного дня. Сотні працівників поліції отримали травми, четверо працівників поліції вчинили самогубства після того дня.
Будь ласка, зачекайте...
Происходит примерно то же самое, что и в конце 19-го века, когда были явно видны недостатки существовавших моделей общества и молодёж искала что-то новое и революционное. Результат - две мировые войны с десятками миллионов жертв. Сегодня все эти миллениалы, новохиппи и прочие творения сытой жизни (вроде гретотунберг) рассуждают о новых порядках и ищут новые идеи. На их рассуждения великолепно ложится пропаганда Расеи. Для них Беларусь и Росєя представляется "глотком свободного воздуха". Ну а то, что там можно и сракой на бутылку присесть, для них звучит как антипропаганда праклятих копеталистов.
І ще одне стосовно убивства Кеннеді, тривалий час ФБР ввижався заговор . Носенко аж 4 роки сидів у спецвязниці ЦРУ без суду, бо його Еглтон (нач контррозвідки ЦРУ вважав двійником і таким, що запутує слідство. Комісія Уоорена так і недала відповіді - одинак був чи група. Тільки у 2000-х роках установили що бісектриса пострілів налягала на рамку світлофора і був рикошет однієї кулі, яка і залетіла в зграю глядачів. І цей світлофор був таки знайдений.
Через пару месяцев, сам в штаты захочет!
ги
А вы знаете, например, что этот человек принимал активное участие в майдане 2004 года в Киеве против фальсификации выюоров? И у него есть даже соответствующий шарф времен Оранжевой революции и надписью "Украина"? Мало того, он в этом шарфе и с украинским флагом и принимал участие в штурме Капитолия (см. фото).
После обвинений в штурме он выехал из США в Швейцарию, потом Польшу, и потом... Украину. Где и прожил 4 месяца, т.к. считал, что эта страна его не выдаст. Но потом он заметил, что за ним следят (как он предположил, СБУ), и ночью нелегально ломанулся через леса через границу в Белорусь. Где его задержали, после чего он и попросил политического убежища, чтобы его не выдали в США.
Я не говорю, что он положительный герой, но с ним не всё так однозначно, и он просто протестовал против несправедливых результатов выборов в США (да, как умел, да, незаконно, но, вроде, никого не убил).
А все тому що шаман наважився сісти на місце Пелосі і це було дуже близько до ніжного демократичного тіла.