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Обвинувачений у справі штурму Капітолію в США переховується у Білорусі, - американські прокурори

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Обвинувачений у справі штурму Капітолію в США переховується у Білорусі, - американські прокурори

Мешканець міста Мілл-Веллі, Каліфорнія, Еван Нойман, якого звинувачують у нападі на американську поліцію та участь у штурмі Капітолію 6 січня, може переховуватися в Білорусі. Про це заявили американські прокурори 10 грудня.

У п’ятницю, 10 грудня, федеральні прокурори висунули звинувачення за 14 статтями сорока дев'ятирічному Нойману, який брав активну участь у протестах на підтримку Дональда Трампа у січні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

6 січня відбувся великий мітинг прибічників тодішнього президента США Дональда Трампа. Демонстранти намагалися взяти штурмом будівлю Капітолію Сполучених Штатів та перервати формальну процедуру затвердження Конгресом результатів президентських виборів у яких переміг Джозеф Байден.

Еван Нойман був одним з учасників штурму. Відео з того протесту зафіксували Ноймана біля барикад на Західній стороні Капітолію. На відео видно, як Нойман знімає протигаз та кричить поліції: "Я готовий померти, чи готові ви?" Після цього видно, як він здійснює напад на працівників поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шаману", який штурмував Капітолій, дали 3,5 років в’язниці

Після протесту 6 січня правоохоронні органи Сполучених Штатів висунули обвинувачення 220 особам. За словами прокурорів, Еван Нойман досі не з’являвся на судових засіданнях. Натомість він залишив територію США 16 лютого та, за інформацією офісу прокурора округу Колумбія, може перебувати у Білорусі.

Минулого місяці Еван Нойман брав участь у передачі "Бувай Америка", що вийшла на білоруському державному телеканалі. Там Нойман заявив, що він просить політичного притулку в Білорусі та не вважає США країною закону і порядку.

Під час зіткнення з поліцією та штурму Капітолію 6 січня загинули 4 особи, ще один поліцейський помер від травм наступного дня. Сотні працівників поліції отримали травми, четверо працівників поліції вчинили самогубства після того дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прихильники Трампа вриваються в Капітолій, щоб перешкодити оголошенню результатів виборів президента США. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+28
Этот придурок крепко встрял. Отсидел бы годик в комфортабельной американской тюрьме, и живи дальше. Вместо этого он выбрал пожизненный ЦИК с гвоздями. Вот уж действительно лошара!
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12.12.2021 11:37
+13
Хто б сумнівався
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12.12.2021 11:20
+11
все что связано с Москвой в сфере убийств -это не революция, а черносотенский погром в любых видах
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12.12.2021 11:49
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Хто б сумнівався
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12.12.2021 11:20 Відповісти
Хоч дурний, та хитрий. Хрєн янкі в дупіту. Бацько Лукєрій не видасть такого мурло сряним американцям.
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12.12.2021 11:22 Відповісти
Этот придурок крепко встрял. Отсидел бы годик в комфортабельной американской тюрьме, и живи дальше. Вместо этого он выбрал пожизненный ЦИК с гвоздями. Вот уж действительно лошара!
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12.12.2021 11:37 Відповісти
Это проблема современной молодёжи (и не только) в ЕС и США. Они не видели никаких войн, они выросли в сытом и комфортном обществе, они не знают (и у них нет родни, которая бы знала) что такое расстрелы, голод, дефицит и тоталитаризм. Они искренне верят в диктатуру в США. Они не осознают, что при других обстоятельствах их бы уже расстреляли. Яркий пример это какой-то дурачок, который позаимствовал сувенир в туристической поездке в КНДР. Чувак реально не верил, что его могут там посадить и обломать.

Происходит примерно то же самое, что и в конце 19-го века, когда были явно видны недостатки существовавших моделей общества и молодёж искала что-то новое и революционное. Результат - две мировые войны с десятками миллионов жертв. Сегодня все эти миллениалы, новохиппи и прочие творения сытой жизни (вроде гретотунберг) рассуждают о новых порядках и ищут новые идеи. На их рассуждения великолепно ложится пропаганда Расеи. Для них Беларусь и Росєя представляется "глотком свободного воздуха". Ну а то, что там можно и сракой на бутылку присесть, для них звучит как антипропаганда праклятих копеталистов.
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12.12.2021 14:16 Відповісти
І немає сумнівів хто чи яка спецслужба допомогла йому туди перебратися.
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12.12.2021 11:23 Відповісти
Трамполукопут?...
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12.12.2021 11:27 Відповісти
Бульбонія стала офшором злочинців всього світу.Дояр пришвидшує дорогу до Гааги.
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12.12.2021 11:27 Відповісти
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12.12.2021 11:33 Відповісти
дЄбілів всюди вистачае ...
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12.12.2021 11:45 Відповісти
зато який антураж!
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12.12.2021 14:52 Відповісти
телепузик постарел
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12.12.2021 17:05 Відповісти
Но все проще. Освальд, убийца Кеннеди, случайно женился на белоруске и два года жил в Белоруссии (это еще до убийства) потом бросил жену и уехал обратно в Штаты а стрелял уже после. Сначала ФБР в этом случае искало "руку Москвы", Москва отмалчивалась. Но через некоторое время на Запад удрал нач.отдела 2 ГУ КГБ Носенко, его отдел надсматривал за всеми иноземцами в СРСР, и версия отпала. А этот "революционер" скорее всего вспомнил об этом и просит дать ему коечку и поставить на котловое довольствие. А таракан таки даст убежище.
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12.12.2021 11:36 Відповісти
11.22.63 (22 ноября 63-го) - американский мини-сериал, снятый по мотивам научно-фантастического романа американского писателя Стивена Кинга «11/22/63». Главную роль в сериале исполнил Джеймс Франко.
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12.12.2021 11:38 Відповісти
С каких пор украинцам не нравятся революционеры?
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12.12.2021 11:40 Відповісти
все что связано с Москвой в сфере убийств -это не революция, а черносотенский погром в любых видах
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12.12.2021 11:49 Відповісти
То другое.
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12.12.2021 11:58 Відповісти
Да свинопсінка,та права а тепер 3.14здуй на путіна
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12.12.2021 12:17 Відповісти
А где ты видел революционеров
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12.12.2021 17:07 Відповісти
При всій повазі, Вікторе, але якщо Ви намагаєтесь донести свою думку, то факти які приводяться повинні буди правдивими. Наприклад, чому Ви вірішили що Лі Гарві випадково ожинився на Марині Прусаковій? Він переїхав до радянського союзу у жовтні 1959, а оженився навесні 1961, а у 1962 році Освальд разом с дружиною та донькою Джун, емігрували до США. До речі у подружжя у 1963, за місяць до скоєння вбивства Кенеді, народилась друга донька Одрі.
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12.12.2021 13:28 Відповісти
Дякую! не перевіряв детально, доніс до читачів тільки суть, Думаю, що інформація корисна.

І ще одне стосовно убивства Кеннеді, тривалий час ФБР ввижався заговор . Носенко аж 4 роки сидів у спецвязниці ЦРУ без суду, бо його Еглтон (нач контррозвідки ЦРУ вважав двійником і таким, що запутує слідство. Комісія Уоорена так і недала відповіді - одинак був чи група. Тільки у 2000-х роках установили що бісектриса пострілів налягала на рамку світлофора і був рикошет однієї кулі, яка і залетіла в зграю глядачів. І цей світлофор був таки знайдений.
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12.12.2021 15:45 Відповісти
То пусте, я зробив допис, тому що згоден з Вашими висновками, але початок мене збентежив.
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12.12.2021 18:02 Відповісти
Ну вот : "готов умереть" кукарекал поциент полиции, а сам потом сбежал к Бульбофюреру... Типичный левый рэволюцыонер. Будет этому придурку в Белораше и "закон" и "порядок"
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12.12.2021 11:41 Відповісти
Вот теперь это чучело оценит преимущества настоящей демократии!
Через пару месяцев, сам в штаты захочет!
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12.12.2021 11:41 Відповісти
Обидва можливі натяки від Віктора Федоровича 31ее1569 (на І.Я.Франка і на каудільо) виставляють Віктора Федоровича дурнем.
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12.12.2021 11:45 Відповісти
Польшу тоже штурмуем на границе.
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12.12.2021 11:48 Відповісти
Прекрасно. Він попав у в'язницю, з якої вже не випустять.
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12.12.2021 11:49 Відповісти
Это вы о Трампопоне.. ( организаторе этого штурма). Смешно...
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12.12.2021 11:51 Відповісти
Майданы только украинцам позволены. Американцам - нельзя.
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12.12.2021 11:54 Відповісти
Щоб ти розумів- в американців є набагато більше інструментів для реалізації і забезпечення своїх прав, дозвіл на носіння зброї до прикладу... Що ж є в українців? Як може звичайний українець захистити своє право мати права?
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12.12.2021 11:59 Відповісти
А у них был майдан?
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12.12.2021 17:08 Відповісти
Судя по лицу-отъявленный наркоман.
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12.12.2021 11:54 Відповісти
"прастрой амєріканскій парєнь" виявився гебнявим
ги
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12.12.2021 11:56 Відповісти
запросто. Вербовка- это чуть ли не самое первое задание у молодого российского студента, приехавшего в сша...
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12.12.2021 12:02 Відповісти
читай "в рф". Подозреваю что просто Лубянке сейчас выгодно чтобы его в рф не было и с рф его никак не связывали....
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12.12.2021 12:00 Відповісти
Гарна у нього берлога в Біловєжскій Пущі-обшарпана хрущоба і на шкарпетки грошей бракує...
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12.12.2021 12:16 Відповісти
Надо быть полным кретином чтобы променять Калифорнию на белорусский калхоз
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12.12.2021 12:32 Відповісти
РАБссия свое дерьмо не бросает даже в США...одноразовые шприцы... за 100 баксов в месяц...главное замутить за дозу...
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12.12.2021 12:56 Відповісти
Все в комментариях накинулись на этого Эвана Ноймана, но всё не так однозначно...
А вы знаете, например, что этот человек принимал активное участие в майдане 2004 года в Киеве против фальсификации выюоров? И у него есть даже соответствующий шарф времен Оранжевой революции и надписью "Украина"? Мало того, он в этом шарфе и с украинским флагом и принимал участие в штурме Капитолия (см. фото).
После обвинений в штурме он выехал из США в Швейцарию, потом Польшу, и потом... Украину. Где и прожил 4 месяца, т.к. считал, что эта страна его не выдаст. Но потом он заметил, что за ним следят (как он предположил, СБУ), и ночью нелегально ломанулся через леса через границу в Белорусь. Где его задержали, после чего он и попросил политического убежища, чтобы его не выдали в США.
Я не говорю, что он положительный герой, но с ним не всё так однозначно, и он просто протестовал против несправедливых результатов выборов в США (да, как умел, да, незаконно, но, вроде, никого не убил).
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12.12.2021 13:06 Відповісти
Якщо тобі на спину наклеїти візитку "правово сєктора" то мало хто задасться запитанням - де ж ти її взяв. Навпаки, мудре большинство з засудженням буде обговорювати твою участь у "распятіі мальчіка"...
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12.12.2021 14:35 Відповісти
Наши революционеры тоже разбежались кто куда. Печально. Встретите в Киеве ,привет передавайте.
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12.12.2021 13:45 Відповісти
Ты идиот? Наши революционеры с цветами не ходят и в ладоши не хлопают... вот когда брусчатка прилетит тебе в грызло то знай, это и правда были наши революционеры.
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12.12.2021 19:55 Відповісти
Да никакой он не Эван, он есть провокатор Иван Неман, коренной житель Беларуси, завербованный и направленный в Штаты для осуществления мерзопакостных диверсий. К бабке не ходи. А гражданство, любое, вклеить ему на морду способны в любом лубянском военторге.
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12.12.2021 13:46 Відповісти
Империя зла -это Кремль,изгои и,атеисты,и подонки,Будете все гореть в аду.час близок!
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12.12.2021 14:05 Відповісти
жах...Как он посмел...
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12.12.2021 17:44 Відповісти
жах...Как он посмел...
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12.12.2021 17:46 Відповісти
Вхід протестувальників у публічне приміщення майже рік тому розслідує ціле ФБР. При тому що вони нічого не пошкодили і не розбили, а єдиною жертвою був застрелений поліцейськими демонстрант. А от на жахливу хвилю погромів та бандитизму що продовжується вже другий рік у містах по всій Америці бюрократам наплювать.
А все тому що шаман наважився сісти на місце Пелосі і це було дуже близько до ніжного демократичного тіла.
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12.12.2021 18:16 Відповісти
Ну что американцы, у вас еще остались сомнения кто организовал весь этот шухер со штурмом?
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12.12.2021 19:53 Відповісти
 
 