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війна (56233) вторгнення (361) Німеччина (4511) санкції (6830) Північний потік (1369) Анналена Бербок (324)

Німеччина має зайняти чітку позицію стосовно "Північного потоку-2". Його не можна запускати, якщо Росія нападе на Україну, - голова комітету у закордонних справах Бундестагу Реттген

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном Війна в Україні

Німеччина має зайняти чітку позицію стосовно

Голова комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Реттген звернувся до нового міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок з приводу "Північного потоку-2". Вимагає зайняти чітку позицію щодо російського газопроводу.

Про це він заявив виданню Die Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

За словами Реттгена, у ситуації навколо України вкрай важливо, щоб Захід зайняв єдину позицію і протистояв ескалації з боку Росії, погрожуючи найжорсткішими економічними санкціями.

"Неможливо уявити, щоб " Північний потік-2" був запущений, якщо Росія дійсно знову нападе на Україну", - сказав представник парламенту.

Він також заявила, що Німеччина повинна продовжувати переговори з Росією.

"Але діалог не повинен використовуватися у зовнішній політиці Німеччини як інструмент для прикриття бездіяльності. Наші міжнародні партнери справедливо очікують, що Європа буде активніше брати участь у зовнішній політиці і політиці безпеки", - говорить він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Они там совсем ослепли?
А разве она ещё не напала?
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12.12.2021 11:24
+6
А якщо покищо не нападе, то можна?
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12.12.2021 11:23
+5
Запад должен поставить паРаше чёткое условие :
"Запуск СП-2 состоится только после вывода кремлёвских войск с оккупированных территорий Украины и выплаты репараций за их оккупацию . тчк. "
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12.12.2021 11:51
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А якщо покищо не нападе, то можна?
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12.12.2021 11:23 Відповісти
Они там совсем ослепли?
А разве она ещё не напала?
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12.12.2021 11:24 Відповісти
Для них війна десь там, за обрієм і вони особливо не переймались, а тепер лапті можуть і до них приїхати на танках якщо Україна не встоїть і Європа обісралась.
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12.12.2021 11:32 Відповісти
Такое впечатление, что в России сейчас правят потомки власовцев и сталинских вертухаев, слившиеся в любовном экстазе. Это происходит ещё и потому что в России очень часто скрываются тёмные пятна своей истории. Например, так называемое "освоение Сибири". Советско-российскими "историками" в учебниках это посвящены 1-2 страницы обычно общих фраз, а всё потому что это была история насилия, грабежей, убийств, геноцида коренных народов Сибири русскими карателями с целью наложения такими методами налога(ясака) с сибирских народов в пользу московского царя. Карательные отряды "казаков", посылаемые из Москвы - это были садисты и отморозки, жаждавшие наживы, против них было сопротивление, боевые столкновения, но у северных, сибирских народов в то время из вооружений были только стрелы, луки, а у прибывавших московских карателей было уже огнестрельное оружие, покупаемое в Европе на деньги из тех же карательных походов

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12.12.2021 12:06 Відповісти
ты хоть флаг поменяй ,американцы тоже не хило так индейцев вырезали
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12.12.2021 22:36 Відповісти
Ну если одни кретины избрали зелень, то почему немцам нельзя получать более дешёвый газ?
Было бы справедливо нам протестовать будь у власти украинец, а так бред сивой кобылы
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12.12.2021 11:49 Відповісти
а развё мы нё торгуем срассией?
так чего же ныть - Ой, на нас напали, введите Путину ссанкции, а мы немножечко будем торговать с ним.
Вы случайно не родак Пацьки уссатого? тот тоже на двух стульях сидит/сидел и возмущается на Запад.
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12.12.2021 11:54 Відповісти
Я так и думал.
Пусть подождут, пока нападёт.
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12.12.2021 12:00 Відповісти
так несколько странно рвать ж. за тех кто в одну сторону визжит: Введите санкции, че мы не в НАТО, а во вторую говорит: О да, наложите ка, враги, еще угля нам(газа! а, Словакия добывает и нам продает, забыл) и т.д.
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13.12.2021 12:41 Відповісти
_Подлецы и мерзавцы, перешедшие на сторону зла - сторону фашистов и людоедов! - всё вывернули наизнанку, с ног на голову перевернули! СП-2 вообще категорически нельзя запускать именно для того, чтобы фашисты не решились на новое, полномасштабное нападение!
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12.12.2021 11:28 Відповісти
Это справедливо к людям но не к """" хуже не будет"""'. Эти твари погубили Украину.
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12.12.2021 11:53 Відповісти
чмо, фашисты были в Италии.
ты настолько туп что даже себя бы срав.нил с Эйнштейном(тут также - фашистов - с руснявыми, ахаха )
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12.12.2021 11:56 Відповісти
деньги не пахнут
запустят аж бегом
(может правда выразят глубокую озабоченность)
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12.12.2021 11:28 Відповісти
А что ты хотел? Можно нам ещё и посочувствовать, что страну населяют придурки
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12.12.2021 11:51 Відповісти
как это по барабану ? Если можно купить дешевле - то купят хоть у ***** хоть у Ким Ир Сена Хоть у Каддафи покойного. Главное подешевле...И не важно,что на деньги от продажи этого газа ***** пойдет убивать украинцев грузин молдаван - да кого угодно - вот в Солсбери потравили англичан.
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12.12.2021 13:56 Відповісти
с точностью до наоборот. как только сп2 будет запущен, пройдёт тесто-наладочные испытания и будет полностью принят в эксплуатацию, параша вторгнется в Украину и первым делом разрушит до основанья всю её газотранспортную систему, а затем - хрен вы тогда его остановите, тот сп, как и остальные газо-нефтяные пуповины европы и параши.
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12.12.2021 11:29 Відповісти
Не переймайтеся, рашка нападе пізніше, коли вже "посадить" вас на ту газову "голку", і будете тоді тільки висловлювати стурбованість з "поспіхом", як жопа, жуюча вату.
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12.12.2021 11:32 Відповісти
Німці вклали мільярди доларів в північний потік. Ніхто від нього не буде відмовлятися.
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12.12.2021 11:37 Відповісти
Если его пуск неотвратим ( что скорее всего) то его нужно произвести не ранее апреля месяца. ( дабы избежать варианта зимней войны).А в случае нападения или серьезного обострения с пересечением линии соприкосновения тогда вообще не проводить его пуск или приостанавливать его использование, если он к этому времени будет запущен.
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12.12.2021 11:40 Відповісти
Успішний шантаж Пу - ненапад в обмін на запуск ПП-2 - це те, що йому і німцям треба.
Вони нас за ідіотів мають.
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12.12.2021 11:42 Відповісти
А Пу ничего и делать не надо. Сами выдумали нападение, сами предлагают пряники за то чтобы не напал.
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12.12.2021 11:46 Відповісти
Позиция Германии и так чёткая и понятная : зарабатывать деньги, улучшать своё благосостояние, не раздражать буйнопомешанных, устраивать Великое переселение народов и мультикультурить, пацифизм и доброта. Вроде всё очевидно
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12.12.2021 11:44 Відповісти
немецкие жирные грязные свиньи...
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12.12.2021 11:47 Відповісти
нєє...альтернатівно обдаровані члєни партії ЛГБТ...
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12.12.2021 11:55 Відповісти
тьху!
умник - выйди на дорогу, пройдись - а потом мямли на кого-то. Ыыыы, ну тупые, меня 15 раз чуть не сбили, 5 раз обматерили, 1 раз отп., а у нутупЫЫЫх просто бы пропускали, да еще с этими их загнивающими капиталистическими резиновыми улыбочками, они там все геи - Ф ядернай пепел!!11

И чем вы, ты и выше несколько - лучше русни? да один хрен, только паспорт другой.
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12.12.2021 12:02 Відповісти
совковый, дряхлый, в говне, бабочка - а как бы ты делал? вот если бы Бразилия воевала-торговала с Эквадором? - терял бы бабло, прекращая торговлю с Бразилией, и защищал бы торгующий с Бразилией Эквадор, кричащий что на него напали? А почему? Ты как даже х.з. - как рыбка - только инстинктивно кричишь - зри в корень. выше я написал тоже - кто срашкой торгует и кричит шоб "грязные и жирные"(тебе бы таким быть - мечта) прекратили торговлю срашкой?
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12.12.2021 11:59 Відповісти
писюн, эти жирные немецкие свиньи им мало было жрать, что они, паскуды, чтобы жрать и срать ещё больше решили посадить на газовую иглу всю европу и для этого устроили войну на Украине...
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12.12.2021 12:58 Відповісти
на Украине\\\\\\\\\\

Ты правильно представился в начале высера. но там два слова должно быть, первое - "расюн", потом дефис, а потом твое имя, которое ты указал

ты, который клепает говноКАЛ-ину, да и то по украденным и купленным технологиям, визжишь на тех кто делает Майбахи
худой, а кто тебе что должен то? или это "жирный" дядя Олаф из Гамбурга тебя посадил на бутылку и построил тебе сортир из фанеры, заставив пользоваться им? или поселил возле тебя такое же быдло? или дал тебе Путина? или насрал в твои штаны или брюки?

совковый скам, не хрюкай. зависть - плохо, боженька увидит - язык отхерачит(и пальцы)(и яйцы, чтобы такое не плоди.лось)
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13.12.2021 12:26 Відповісти
та мне насрать на то, что эти свиньи, благодаря помощи американцев, разожрались до немогу...

Эти жирные свиньи дальше хотят жрать и срать - значит скоро повыздыхают.

Человек - первична культура и социмум.

Если для тебя первично жрать и срать - то ты такая же свинья с которой нет смысла разговаривать.

Ну смирись - ну не поймёшь ты о чём речь, убогий.
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13.12.2021 15:48 Відповісти
жаль что твоёго дёда Сралин нё сгноил.
чуть мёньшё уродов бы было.
тебе "насрать"? - вот и захлебнись. ничтожество в лаптях обзывает рыцаря в доспехах - вот так ты выглядишь. кукларе.кал.ка
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14.12.2021 12:47 Відповісти
... це як у випадку з "перевищенням мір по заходам щодо самооборони", коли у вашу хату вліз злодій, а ви чекаєте поки вас уб'ють для того щоб почати оборонятися, не порушивши при цьому ПРАВА злодія...
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12.12.2021 11:50 Відповісти
Запад должен поставить паРаше чёткое условие :
"Запуск СП-2 состоится только после вывода кремлёвских войск с оккупированных территорий Украины и выплаты репараций за их оккупацию . тчк. "
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12.12.2021 11:51 Відповісти
После избрания зелени, нам никто ничего не должен. С такими гамнюками ,предавшим свою страну приличные люди вообще не разговаривают
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12.12.2021 11:57 Відповісти
Путлер аплодирует твоему комменту, молодец.
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12.12.2021 12:04 Відповісти
Мне начхать на херло. Мы обосрались и это факт видят все

.
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12.12.2021 12:35 Відповісти
Реально - вони якісь альтернатівно обдаровані умом...
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12.12.2021 11:53 Відповісти
Это не от тупости - просто они подлецы.
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12.12.2021 12:04 Відповісти
обнімашки фрау Ріббентроп із путєном скінчилися?
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12.12.2021 11:58 Відповісти
Шредер ушел из ГрязьПрома в Роснефть,значит фрау Штази займет его место...,Путлер своих не бросаить...
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12.12.2021 12:02 Відповісти
еще одно говно.
патлер тебя как-то обидел что в каждом высере визжишь о потлере? гаденькая старикашка-кащенит.
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12.12.2021 12:03 Відповісти
Хмырь ты КГБшный...вали на большой и толстый...
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12.12.2021 12:13 Відповісти
Yuriy Smith, що ти так серце рвеш,москалику?Кащика твого образили?
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12.12.2021 12:15 Відповісти
якщо я не москалик - то раку матки тобі(якщо ти баба)
ти бачиш шо придурки лисого стукача порівнюють з солдатом(можеш почитати як воював Гітлер та заткнути слововивергалку, ок? )
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13.12.2021 12:39 Відповісти
що таке один сцикопоток проти України, бовдури фашистські? ох і дебіли....
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12.12.2021 12:04 Відповісти
Берлин, ГДР, Штази - всё это было под строжайшим контролем КГБ и ГРУ. Использовался богатейший опыт и архивы Гестапо. В конце концов, использовался немецкий менталитет: если завтра власть прикажет звонить "куда следует", увидев в окно любую брюнетку - значительная часть немцев будет звонить.
Использовалась шпионская техника и наработки Гестапо. Использовались агенты, которых было немеряно. Использовалась шпионская инфраструктура в отелях, ресторанах, явочных квартирах... Конечно же, шпионажу не сильно мешала Стена и щупальцы протягивались в Западный Берлин тоже.
В таких условиях собирался максимум информации. Забавы каких-нибудь шрёдеров с юными мальчиками, после рюмки шнапса с соответсвующим препаратом, групповые интимные фото каких-нибудь меркель с шикарными парнями - всё это организовывалась, документировалось, откладывалось в папочки. Чтобы потом, когда юные шалопаи повзрослеют, посолиднеют, обзаведутся семьями и властью - предъявить им фотки/кино/видео. Взамен на какие-нибудь услуги.
Работа рашистами ведётся и сейчас. И иногда показывают не всё, а только фрагментик. А взамен того, чтобы не показывать ВСЁ - требуют услуги. Мочить бубочку, например, который оказался совершенно не русской бл*дью и ломает все надежды и планы... Портниковым ли с некоторыми другими это не знать. Знают. И мочат. Потому и мочат.
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12.12.2021 12:08 Відповісти
Если нападет, то вам будет не до северного потока, поверьте😁😁😁
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12.12.2021 12:10 Відповісти
Норберт Рёттген давно занял антипутинскую позицию и постоянно выступает за введение жёстких санкций.
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12.12.2021 12:12 Відповісти
Кроме Беслана и Норд Оста,КГБшное чмо воевало с подлодкой КУРСК целых 5 дней...постукивая молотком по корпусу лодки Азбукой Морзе... Нашли вояку пля...
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12.12.2021 12:16 Відповісти
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12.12.2021 12:19 Відповісти
Крысы Мавзолейные... запомните эту Португальскую пословицу
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12.12.2021 12:27 Відповісти
Его нельзя запускать, если Россия нападет на Украину...
Правильно, поэтому сначала запустить, а потом нападать.
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12.12.2021 12:29 Відповісти
а можно подождать пока северный поток 2 запустится, а росия потом нападёт
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12.12.2021 12:58 Відповісти
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12.12.2021 13:15 Відповісти
сенатор же обещал ,что Анналена Бербок похоронит СП 2. что-то она у тебя совсем от рук отбилась, сенатор.
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12.12.2021 13:50 Відповісти
СП2 запустить после того, как вернут Крым и треть Донбасса, предварительно убрав после себя, попросив прощения у Украины и выплатив репарации!
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12.12.2021 14:09 Відповісти
А если не нападёт то можно. Ну вот и порешали. Нападения России не будет, транзита через украинскую ГТС тоже...
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12.12.2021 14:45 Відповісти
Его уже нельзя запускать)
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12.12.2021 14:53 Відповісти
 
 