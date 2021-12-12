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Боснія (59) Велика Британія (3653) Сербія (256) США (14444) Євросоюз (6994)

Євросоюз, США і Британія застерегли Республіку Сербську від виходу із держустанов Боснії і Герцеговини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Євросоюз, США і Британія застерегли Республіку Сербську від виходу із держустанов Боснії і Герцеговини

ЄС, США, Велика Британія, Німеччина, Франція та Італія засудили рішення парламенту Республіки Сербської почати процедуру виходу з державних інституцій Боснії і Герцеговини.

Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій Представництвом ЄС у Боснії, передаеє Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду".

"Члени правлячої коаліції в Республіці Сербській повинні усвідомлювати, що продовження цього тупикового шляху кидання виклику Дейтонським рамкам завдає шкоди економічним перспективам, загрожує стабільності країни та всього регіону та ставить під загрозу майбутнє БіГ із ЄС", - йдеться у заяві.

Наголошується, що посилення напруженості та блокування функціональності інституцій обмежить доступ громадян до економічних можливостей, стримуватиме інвестиції та завадить боротьбі з корупцією.

"Політики Республіки Сербської і Боснії і Герцеговини мають можливість відновити діалог і терміново знайти рішення…Тепер у центрі уваги має бути просування вперед у реформах, важливих для громадян і на шляху приєднання до ЄС", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 10 грудня депутати проголосували за початок процедури виходу Республіки Сербської з боснійської армії, служб безпеки, податкової та судової систем.

Боснія перебуває в затяжній політичній кризі через сепаратистські кроки Республіки Сербської. Наростають побоювання, що мирна угода, яка завершила війну 1992-95 років, може бути зруйнована, що поставить під загрозу регіональну стабільність.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 2 грудня Путін провів "корисну" зустріч із лідером боснійських сербів Додіком, який погрожує вийти з усіх державних інституцій Боснії.

Також із Мілорадом Додіком пов'язаний скандал, коли 12 грудня 2020 року міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську.

Пізніше прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії за лінією Інтерполу. 23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.
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Топ коментарі
+28
кацапія знову підпалюе Балкани
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12.12.2021 11:40
+17
Ми ТАКЕ вже отримали ще в 1994 році - "Автономну республіку Крим"!!!
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12.12.2021 11:47
+12
"Республіка Србска" - це "зародок" ОРДЛО на Балканах!!
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12.12.2021 11:44
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кацапія знову підпалюе Балкани
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12.12.2021 11:40 Відповісти
О цеб і нас таке читало, якби в 2015 році повелися на ПРутлєрівську пропаганду і змінили Конституцію.
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12.12.2021 11:43 Відповісти
Ми ТАКЕ вже отримали ще в 1994 році - "Автономну республіку Крим"!!!
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12.12.2021 11:47 Відповісти
І ніяке стихійне лихо не накриє падлу Кравчука. Вороги України живуть вічно.
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12.12.2021 11:54 Відповісти
Твоїми стараннями зараз до влади прийшов ще гірший! Кравчук хоч розумний! І у Придністров"ї не "вляпався" - не спокусився на пропозицію "віджать" у Молдови "Задністров"я" І "кинув кістку" сепаратистам у Криму - наче й "самостійні" стали а насправді нічоно не отримали А зараз "на троні" сидить звичайний бовдур з "комплексом Наполеона"! І я сумніваюся що він з подібними політичними викликами справився-б!
Це ж про вас анекдот придумали:

З огляду на волевиявлення українського наріду в 2019 році - він «найгеніальніший» у світі!!! У виборчому бюлетені серед двох граф "ЗА", він умудрився знайти графу "ПРОТИ".


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12.12.2021 12:03 Відповісти
ще ніхто не пережив самого себе
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12.12.2021 12:04 Відповісти
1994 - це вже Кучма, у Кравчука інших гріхів вистачає...
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12.12.2021 14:05 Відповісти
Сербська Народна Республіка. Є ЛНР, ДНР, а тепер буде ще і СНР. Вже проходили.
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12.12.2021 11:45 Відповісти
Шерше ля уйло! Подлецы плугами прикидываются чтобы не давать отпор путлеру!
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12.12.2021 11:43 Відповісти
Гібридна війна московської орди проти євроцивілізації триває !!!)))
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12.12.2021 11:44 Відповісти
"Республіка Србска" - це "зародок" ОРДЛО на Балканах!!
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12.12.2021 11:44 Відповісти
Більше толерантності євротолерасти ,то кремлівські шовіністи і Німеччину зруйнуют !!!)))
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12.12.2021 11:46 Відповісти
Вы абсолютно правы - именно так и будет. Бывшая ГДР проведёт референдум и будет требовать независимости. Точнее, шантажировать Германию и Евросоюз....Так Европе и надо - они категорически не хотят ссориться с кремлёвской крысой. Объятия с шизоидным кремлёвским маньяком быстро перерастут в войну, смерти, разруху....Европа выгребет по-полной за свою дружбу с кацапской **********...
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12.12.2021 12:46 Відповісти
Изображенная в статье карта не соответствует действительности, большая часть северной Боснии тоже входит в "республику сербскую" и кроме того один район считается " нейтральным" что дает проход в нее из остальных частей "республики". Так что положение еще хуже чем на предложенной карте... Раша решила использовать в Европе своей "консервы" для дестабилизации обстановки - беларуско- польская граница( спланированный поток беженцев) - украинская граница ( стягивание войск и техники)- теперь вот Босния..( допуская провокации и на грузинской границе) А Запад все " в глубокой озабоченности" В Раше появляется устойчивое мнение " "жизнь плоха, если нет лоха". ( в роли "лоха" выступает коллективный Запад.)
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12.12.2021 11:49 Відповісти
"Лохи" колись доклали багато зусиль, щоб деякі країни руху неприєднання або зникли, або значно послабшали. і ******* Балкани це відлуння і тих подій.
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12.12.2021 12:01 Відповісти
Балкани трималися на авторитеті Тіто (і на тому, що в 40-50-х він знищив політичних опонентів четників та усташів). Після смерті Тіто його наступники (а не Захід) вирішили, що кофедеративний устрій давав занадто багато свободи республікам Югославії і почали обмежувати їх у правах. От Косово при Тіто мало такі ж права, як і Сербія/Хорватія/Словенія, а Мілошевич у кінці 80-х понизив його до автономії у складі Сербії...

Ясно, що обмеження прав сколихнуло республіки і стимулювало рух за незалежність. До чого тут Захід?
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12.12.2021 14:18 Відповісти
Практично до усіх заворушень ********** мають стосунок або кацапи або захід та, у меншій мірі, Китай... я не маю прямих доказів відвертого втручання заходу у розпад Югославії, але на той момент тільки вони могли бути причетні. Як, наприклад,до фактичного знищення Південної Родезії трохи раніше (тут ще і КНР пятака встромив) та ПАР. Потім була і Лівія.
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12.12.2021 16:45 Відповісти
Вот вам факт.
Когда НАТО пожелало приструнить сербов, против устраиваемого сербами против других наций, то под видом аварии пассажирского самолета, в югославском аэропорту (не помню точно название) приземлился спецназ РФ, а вот встречал их тогда там никто иной, как Путин...
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12.12.2021 18:07 Відповісти
Тобто тупої і некомпетентної політики югославської влади недостатньо? Етнічні чистки робив Захід? Тим більше, при Тіто в Югославії західні країни почали відкривати свої підприємства - там побудували заводи Рено та Фіат-Застава, наприклад. Думаєте, їм вигідно було втрачати інвестиції?

Якби серби вели себе адекватно по відношенню до інших народів Югославії, то ніякий Захід би нічого не вдіяв!
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13.12.2021 10:08 Відповісти
Трохи заглибився в тематику і мушу визнати, що не знайшов підтверджень брутального втручання заходу в югославські справи перед початком розраду федерації та на перших етапах війни.
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13.12.2021 20:49 Відповісти
І так, лідером руху неприєднання завжди була Індія. Де вона слабшає? Сильнішає з кожним роком, навіть атомну бомбу і авіаносці вже має!
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12.12.2021 14:21 Відповісти
Індія занадто міцний горішок. Їй і до того пробачали багато чого. Наприклад фактичний напад на країну члена НАТО у 1961 та різанину сикхів (галгару) після вбивства Індіри Ганді у 1984. Звісно про ці події не надто багато інформації.
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12.12.2021 16:51 Відповісти
это было неизбежно
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12.12.2021 11:53 Відповісти
А то что?
Это Буш умел воспитывать сербов, а вы только носитесь с ними.
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12.12.2021 11:59 Відповісти
они так бы Косово предостерегали) Жлобы европейские
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12.12.2021 11:59 Відповісти
Занепокоєність? Це як зелене світло для рашистів.
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12.12.2021 12:02 Відповісти
Мудрому наріду із рєспубліки Сєрбской дуже хочеться щоби їм щось ввели. А може просто ***** , як нашим
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12.12.2021 12:04 Відповісти
Вот и первые признаки непослушания и пошатнувшегося авторитета "цивилизованного мира".)
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12.12.2021 12:05 Відповісти
Тито на Балканах был как Сталин в Союзе- ещё долго будут изучать и находить следы его преступлений - этнических геноцидов. Большинство народов Балкан ( Хорватия и т д) воевали на стороне Германии во 2МВ - и даже сейчас ненавидят сербов. Фактически это такие же генетические Фашисты - имперцы как россияне , даже стоять рядом с ними ближе 1м опасно- редкие гниды. По всему миру много сербов наемников убийц- это их любимая работа. У ЕС ноль шансов сделать из них людей - это ,,троянский конь,, в структуре - большая ошибка иметь с ними Контакты. Что их - это Гулаг, Сталин , Тито ,,та же ,что у эрзямонголов великость ).
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12.12.2021 12:12 Відповісти
Росія почала гібридну війну проти Заходу. І це сталося давно. Солсбері. Вибухи в Чехії. Сірія. Атака кордонів в Польщі. Ось тепер Сербія. Скоро - Каталонія в Іспанії і т.д. Ескалацію зараз видно неозброєним оком.
Можливо, останнє і найважливіше, що треба Ху*лу, щоб почати гарячу фазу війни - це гроші. Наприклад, від продажу газу.
Можливо, залишився рік.
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12.12.2021 12:19 Відповісти
От звідки розпочнеться третя світова війна.
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12.12.2021 12:59 Відповісти
Як і Перша...
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12.12.2021 15:45 Відповісти
Як кацаби не старатимуться, але вплив на Балканах вони вже ніколи не матимуть. Остання війна сербів проти НАТО показала, що росія нічим не допоможе... Бо проти НАТО в росіян тонка кашка і попа рип-рип...
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12.12.2021 13:02 Відповісти
Ехал на авто из Черногории в г. Мостар Босния и Герцеговина. Проезжал через эту так называемую республику, это жопа, дороги фигня, внешний вид городков убогий, народ выглядит стремно, только переехал так называемую границу республики и Боснии, все стало гораздо цивильнее и приятнее.

Вобщем есть мнение что этим недосерборусским просто нравится жить в говне ничего не делая, ни во что не вкладуя сил. А-ля рашка в миниатюре)
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12.12.2021 13:03 Відповісти
Чем беднее народ тем легче и дешевле им управлять. Сербам не нужно хорошо жить чтобы посмотреть зомбоящик с пропагандонами кремля, взяться за оружие и пойти воевать против того кто по их мнению вавсемвинават
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12.12.2021 13:17 Відповісти
Вучич получил воен. помощь на пол-ярда зелени от росии !!! Балканы могут ЕС подорвать как гнилой сарай !!! меркель штази сделала свое дело , Европа рухнет !!!! Если китай полезет на остроф , Америка со всеми этими вызовами не совладает !!! ((((( сегодня УКРАИНА стоит а авангарде , если ей СЕГОДНЯ не помогут , заварится КАША !!!
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12.12.2021 13:09 Відповісти
А вы думали ***** остановистся на приднестровье, абхазии, осетии, крыму, дамбасе? Скоро еще и Берлинскую стену опять будете строить если за голову не возьметесь и не прекратите маньяка подкармливать
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12.12.2021 13:14 Відповісти
А что, разве не ясно, что результат буде подобен Косово?Вместо того, чтобы мирно разделиться, наподобие Чехии и Словакии, ЕС опять провоцирует кровопролитие.
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12.12.2021 13:24 Відповісти
Это нормально. Сербы хотят жить в одной стране. Босния это искусственно созданая страна...как когда то Ирак и Сирия
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12.12.2021 13:39 Відповісти
все страны созданные... процесс эволюции в создании стран еще не завершился... мацковию например, создала монгольская Орда. и что теперь?
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12.12.2021 13:59 Відповісти
Кремль все пыжится,уже песок сыплется у *****,Ан нет Быстрее бы санкции из ада для вас,рашисты!
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12.12.2021 13:59 Відповісти
Головна мета наступної Великої Війни - розвалити Росію. Мотивація - величезні ресурси рф, що використовуються неефективно або взагалі не використовуються у в умовах колосального дефіциту, передусім сировини і енергоносіїв. Піти на прямий конфлікт: Росія-Китай, Росія-США, Росія-Європа, - ніхто не наважиться. Існує добре провірений спосіб - спровокувати і втягнути московщину в затяжний конфлікт десь на стороні, виснажити економічно і мілітарно, демілітаризувати, денуклеризувати і розділити на сфери відповідальності між ведучими світовими потугами.Як колись СРСР в Афганістані... Неважно, де це розпочнеться - Сирія, Корея, Україна,Білорусія, Боснія, Вірменія...- вони є свого роду "сир у мишоловці".
Україні доведеться через це пройти, бо інакше чергового московського іга не минути. Втім - після розпаду рф ми зможемо повернути свої втрачені і етнічні території - Крим, Донбас, Придністрянщину, Кубань...
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12.12.2021 16:13 Відповісти
Опять не обошлось здесь без *****-пуйла!!
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12.12.2021 17:00 Відповісти
 
 