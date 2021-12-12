Євросоюз, США і Британія застерегли Республіку Сербську від виходу із держустанов Боснії і Герцеговини

ЄС, США, Велика Британія, Німеччина, Франція та Італія засудили рішення парламенту Республіки Сербської почати процедуру виходу з державних інституцій Боснії і Герцеговини.

Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій Представництвом ЄС у Боснії, передаеє Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду".

"Члени правлячої коаліції в Республіці Сербській повинні усвідомлювати, що продовження цього тупикового шляху кидання виклику Дейтонським рамкам завдає шкоди економічним перспективам, загрожує стабільності країни та всього регіону та ставить під загрозу майбутнє БіГ із ЄС", - йдеться у заяві.

Наголошується, що посилення напруженості та блокування функціональності інституцій обмежить доступ громадян до економічних можливостей, стримуватиме інвестиції та завадить боротьбі з корупцією.

"Політики Республіки Сербської і Боснії і Герцеговини мають можливість відновити діалог і терміново знайти рішення…Тепер у центрі уваги має бути просування вперед у реформах, важливих для громадян і на шляху приєднання до ЄС", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 10 грудня депутати проголосували за початок процедури виходу Республіки Сербської з боснійської армії, служб безпеки, податкової та судової систем.

Боснія перебуває в затяжній політичній кризі через сепаратистські кроки Республіки Сербської. Наростають побоювання, що мирна угода, яка завершила війну 1992-95 років, може бути зруйнована, що поставить під загрозу регіональну стабільність.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 2 грудня Путін провів "корисну" зустріч із лідером боснійських сербів Додіком, який погрожує вийти з усіх державних інституцій Боснії.

Також із Мілорадом Додіком пов'язаний скандал, коли 12 грудня 2020 року міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську.

Пізніше прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії за лінією Інтерполу. 23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.