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Міграційна криза та скупчення військ РФ біля кордону України, - координатори Люблінського трикутника обговорили безпекову ситуацію в регіоні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міграційна криза та скупчення військ РФ біля кордону України, - координатори Люблінського трикутника обговорили безпекову ситуацію в регіоні

11 грудня у замку Любарта (м. Луцьк) відбулася чергова зустріч національних координаторів Люблінського трикутника на рівні заступників міністрів закордонних справ України, Республіки Польща та Литовської Республіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Зазначається, що Микола Точицький, Марцін Пшидач та Мантас Адомєнас детально обговорили безпекову ситуацію в регіоні на тлі міграційної кризи на кордонах ЄС з Білоруссю та військової ескалації з боку РФ поблизу державного кордону і на тимчасово окупованих територіях України.

"Дипломати наголосили на готовності до подальшої координації дій - у співпраці з ЄС і НАТО - задля ефективної протидії гібридним загрозам і унеможливлення нової хвилі агресії Росії проти України", - йдеться у повідомленні.

Заступники міністрів закордонних справ відзначили важливість Люблінського трикутника в контексті регіональної безпеки та підкреслили зростання рівня міжвідомчої взаємодії. Знаковою стала онлайн-зустріч президентів України, Польщі і Литви 2 грудня, за підсумками якої було ухвалено Спільну заяву.

Сторони також обговорили графік майбутніх контактів, підписали План спільних дій з протидії дезінформації на 2022-2023 роки та домовились про подальші кроки з реалізації Дорожньої карти співробітництва в рамках Люблінського трикутника.

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"Зустріч національних координаторів підтвердила готовність сторін до поглиблення стратегічного партнерства, їхні спільні підходи до забезпечення регіональної безпеки, затребуваність і перспективність Люблінського трикутника для реагування на актуальні виклики і загрози", - резюмовано в повідомленні. 

Автор: Ірина Дашківська
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Пізвізділі, позвізділі,в трьохугольніку попіділі.
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12.12.2021 11:47 Відповісти
Ляхи бояться лаптєй як чорт ладану, а литовці воїни. Вони воювали з совітами і після війни як бандери.
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12.12.2021 11:50 Відповісти
прозвізділ вася і в спал по3.14зділ.
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12.12.2021 11:52 Відповісти
Це добре,проте мало.Трикутником лаптекопитних не обложити. Козломорді уже весь цивілізований світ задовбали,тому їх потрібно брати в "вогняне кільце" у міжнародних організаціях ,на інформаційному фронті , та й в гарячих зонах конфліктів що вони роздмухали 3.14здити.
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12.12.2021 11:51 Відповісти

https://twitter.com/i/status/1469954101584748549
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12.12.2021 11:57 Відповісти
"30 вересня 1999 року в інтерв'ю російській газеті «Коммерсантъ» глава уряду Росії Володимир Путін повідомив, що нової війни з Чечнею не буде і цього ж дня надвечір танкові підрозділи російської армії увійшли на територію Наурського і Шелковського районів Чечні з боку Дагестану та Ставропольського краю."
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12.12.2021 12:19 Відповісти
 
 