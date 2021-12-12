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Київ (13828) Кличко (2810) коронавірус (16711)

За добу від COVID-19 в Києві померли 12 осіб, виявлено 461 новий випадок захворювання, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

За добу від COVID-19 в Києві померли 12 осіб, виявлено 461 новий випадок захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 461 підтверджений випадок захворювання на коронавірус (загалом 313 135), зафіксовано 12 летальних випадків від вірусу (загалом 7 862).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, захворіли 258 жінок віком від 18 до 94 років, 175 чоловіків віком від 18 до 90 років, 17 дівчаток від 9 місяців до 16 років і 11 хлопчиків від 1 до 16 років. 

Зафіксовано 12 летальних випадків від вірусу (загалом 7862). Серед них: 5 жінок від 65 до 87 років, 7 чоловіків від 68 до 86 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 35 хворих на коронавірус та 122 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас, 3 248 подолали коронавірус (загалом 284 563).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Подільському (92), Оболонському (71) та в Дніпровському (68).

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Топ коментарі
+4
Это даже не сюр уже. Файзер заговорил о четвертом бустере, внимание - от нового штамма. Того самого, что типа вызывает легкие симптомы !? Против чего ( или кого) боремся?! ... А борются против людей - что бы почаще умирали.... Это же было все очевидно сразу - деньги и власть, власть и деньги - победили все, включая совесть, мозг, здравый смысл и теорию эволюции! пздц
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12.12.2021 12:31
+2
С какой стати граждане вообще должны верить в эти цифры ?
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12.12.2021 12:21
+2
помирають здебільшого люди 60+, а щеплення нав'язують вже навіть дітям. і це при тому, що розповсюджують і щеплені і ні. А обов'язково вакцинувати людей вразливої вікової групи, а інших - по медичних показаннях та\або за власним бажанням це дуже складний алгоритм?
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12.12.2021 12:34
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С какой стати граждане вообще должны верить в эти цифры ?
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12.12.2021 12:21 Відповісти
Это даже не сюр уже. Файзер заговорил о четвертом бустере, внимание - от нового штамма. Того самого, что типа вызывает легкие симптомы !? Против чего ( или кого) боремся?! ... А борются против людей - что бы почаще умирали.... Это же было все очевидно сразу - деньги и власть, власть и деньги - победили все, включая совесть, мозг, здравый смысл и теорию эволюции! пздц
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12.12.2021 12:31 Відповісти
Против чего реально придумана эта вакцина думаю узнаем в ближайшие год-два.
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12.12.2021 13:00 Відповісти
помирають здебільшого люди 60+, а щеплення нав'язують вже навіть дітям. і це при тому, що розповсюджують і щеплені і ні. А обов'язково вакцинувати людей вразливої вікової групи, а інших - по медичних показаннях та\або за власним бажанням це дуже складний алгоритм?
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12.12.2021 12:34 Відповісти
практично повна дискредитація вакцин проти ковіду це окрема тема. але якщо вже є таке нав'язливе бажання робити цю вакцинацію, то раціональне її проведення можливо би мало певні позитивні наслідки для певних категорій населення. наприклад тих же літніх людей та осіб з пониженим імунітетом. але про раціональне проведення масового щеплення мова, на жаль, не іде.
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12.12.2021 13:15 Відповісти
На манєже всьо тєже!

Чому антиваксерів так хвилює ця тема? У мене вже давно пропала до неї і цікавість, і навіть бажання щось коментувати. Знаходитись серед неадекватів антиваксів, навіть віртуально, огидно та небеспечно. Можуть заразити своєю вірусом брехні.

А зараз давайте дружньо заспамте мій коментар, як ви це останнім часом робите.
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12.12.2021 13:17 Відповісти
Свій рабський ошийник поправ "огидненька ти наша" і бризь - соту дозу колоти... Нарковакцинна ти наша...
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12.12.2021 13:36 Відповісти
Перший агресивний неадекват пішов!
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12.12.2021 13:39 Відповісти
йди отримай копійчину за свій пук.
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12.12.2021 14:53 Відповісти
Другий неадекват пішов пукати!
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12.12.2021 14:59 Відповісти
Якщо людина ідіот ,то це назавжди.Йди вколись скоріше, а то чергової дози не вистачить.
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12.12.2021 15:04 Відповісти
Я ж сказала: пішов!
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12.12.2021 15:14 Відповісти
Я до тебе не піду,сама йди вколись.
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12.12.2021 15:37 Відповісти
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12.12.2021 15:56 Відповісти
 
 