За добу від COVID-19 в Києві померли 12 осіб, виявлено 461 новий випадок захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 461 підтверджений випадок захворювання на коронавірус (загалом 313 135), зафіксовано 12 летальних випадків від вірусу (загалом 7 862).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, захворіли 258 жінок віком від 18 до 94 років, 175 чоловіків віком від 18 до 90 років, 17 дівчаток від 9 місяців до 16 років і 11 хлопчиків від 1 до 16 років.

Зафіксовано 12 летальних випадків від вірусу (загалом 7862). Серед них: 5 жінок від 65 до 87 років, 7 чоловіків від 68 до 86 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ прогнозує запуск бустерного щеплення на середину січня 2022 року, - "слуга народу" Радуцький

До лікарень столиці госпіталізували 35 хворих на коронавірус та 122 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас, 3 248 подолали коронавірус (загалом 284 563).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Подільському (92), Оболонському (71) та в Дніпровському (68).

Також читайте: Штам "Омікрон" спричиняє переважно легкі симптоми. Наразі зарано говорити, чи зможе він витіснити "Дельту", - регулятор ЄС